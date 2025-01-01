      LIMPEZA DE BICICLETAS: DICAS PARA CASA E VIAGEM

      Andar de bicicleta é divertido, amigo do ambiente e bom para a saúde. Se quiser desfrutar da sua bicicleta de montanha, bicicleta de cidade ou e-bike o máximo de tempo possível, deve fazer a manutenção e lavar a sua bicicleta regularmente. Com o equipamento e acessórios certos, é rápido e fácil – seja em frente à garagem, no jardim ou na estrada.

      Limpeza da bcicleta em casa

      Após cada passeio por florestas, prados, estradas de terra batida ou ruas poeirentas, limpar a bicicleta é uma boa ideia. Deve remover a sujidade grossa e o pó do quadro, da corrente e de componentes sensíveis, como o sistema de mudanças e os rolamentos. Isto porque a sujidade atua como partículas abrasivas nas peças móveis e acelera rapidamente o seu desgaste. Desta forma, a ferrugem desenvolve-se ao longo do tempo, que se deposita nos componentes e reduz a sua funcionalidade. Quem anda de bicicleta no inverno deve limpá-la e mantê-la regularmente, pois o sal das estradas pode danificar a pintura do quadro da bicicleta, bem como outras partes da bicicleta. Uma bicicleta recém-limpa não só proporciona mais prazer ao andar, como também mantém a sua funcionalidade e valor. Já agora, isto também se aplica a atrelados de bicicleta, que podem ser limpos ao mesmo tempo.

      Se quiser limpar e manter a sua bicicleta em casa, só precisa de alguns itens:

      • um suporte ou parede para bicicletas
      • um dispositivo de limpeza à sua escolha
      • um produto de limpeza adequado
      • uma escova macia
      • um pano macio (por exemplo, microfibra)
      • óleo para corrente e rolamentos

      Uma máquina de lavar à pressão ou uma máquina de limpeza de média pressão são dispositivos adequados para limpar uma bicicleta. Enquanto a máquina de lavar à pressão geralmente precisa de ser ligada à eletricidade e à água, o limpador portátil é alimentado por bateria e, portanto, só precisa da ligação de água. É por isso que é adequado para usar, tal como uma máquina de lavar à pressão a bateria, para uma limpeza rápida da bicicleta no jardim e onde não há ligação à eletricidade. Com alta e média pressão, mesmo a sujidade persistente pode ser removida de forma rápida e fácil. Para soltar sujidade mais leve da bicicleta, uma mangueira de jardim com uma pistola de pulverização também é suficiente.

      Dicas

      Onde não houver ligação de água disponível, as máquinas de lavar à pressão Kärcher K 4 a K 7, bem como o Limpador Portátil, podem, alternativamente, recolher água de um bidão ou garrafão. Tudo o que é necessário é uma mangueira de sucção adequada ou uma mangueira de sucção portátil.

      Ao limpar uma bicicleta com uma máquina de lavar à pressão, é importante manter uma distância de pelo menos 30 cm dos componentes sensíveis. Mais perto e o forte jato de água pode empurrar as vedações, permitindo a entrada de água e arrastando a massa lubrificante. No pior dos casos, a humidade pode ficar presa, o que pode resultar em danos a longo prazo devido à ferrugem. No entanto, se mantiver esta distância e reduzir a pressão no dispositivo para o nível de pressão 1 ou "suave", pode limpar a bicicleta em segurança com a máquina de lavar à pressão. Contudo, é necessário um cuidado especial com as e-bikes: os componentes eletrónicos são sensíveis à água e não devem ser limpos diretamente com uma máquina de lavar à pressão. É preferível limpar o componente da bateria com um pano húmido ou uma escova macia.

      Limpeza de bicicletas em viagem

      Para limpar a bicicleta de montanha do pó e da sujidade quando está em viagem, por exemplo, para que a bagageira do carro ou o suporte de bicicletas não fiquem sujos, um Aspirador de Exterior Móvel (Mobile Outdoor Cleaner) é uma excelente opção. As suas dimensões compactas permitem que caiba até num cesto de bicicleta, e a pistola de pulverização e a mangueira em espiral de 2,8 m são arrumadas para economizar espaço debaixo do depósito removível de 4 litros ou 7 litros.

      Para limpar com a máquina de lavar à pressão, basta remover o depósito e enchê-lo com água limpa, remover a pistola de pulverização do dispositivo e recolocar o depósito corretamente. Em seguida, aponte a pistola de pulverização para a bicicleta e puxe o gatilho. A bicicleta inteira pode ser limpa com o jato de água. A bateria de iões de lítio incorporada tem um tempo de funcionamento de 15 minutos. No entanto, com o adaptador para carro, o dispositivo também pode ser operado com a bateria do carro ou, se a bateria se esgotar em viagem, recarregado com o adaptador para carro. A Caixa de Acessórios Aventura (Adventure Accessory Box) opcional inclui uma escova universal, um produto de limpeza especial e um pano de microfibra macio – ou seja, tudo o que é necessário para uma limpeza rápida. Com a mangueira de sucção adicional, a água também pode ser bombeada opcionalmente de um bidão de água.

      Guia Passo a Passo para uma Bicicleta Limpa

      1. Posicione a bicicleta e prepare o equipamento

      Quem quiser limpar a sua bicicleta deve primeiro colocá-la firmemente num suporte de bicicleta ou encostá-la a uma parede ou árvore grande. Para a limpeza em viagem: remova o depósito do Limpador Portátil de Exterior, remova a pistola de pulverização, volte a fixar o depósito e ligue o dispositivo. Para a limpeza em casa: ligue a máquina de lavar à pressão ou o limpador de média pressão ao abastecimento de água e, se necessário, à eletricidade e ligue o dispositivo. Para a limpeza de bicicletas, deve ser usado o bico de jato plano com todos os dispositivos.

      2. Pulverize a bicicleta com água

      Agora pulverize a bicicleta uniformemente com o jato de água. Não dirija o jato de água diretamente para rolamentos, amortecedores ou ligações elétricas, por exemplo, em e-bikes. Ao limpar com alta pressão, limpe apenas com a configuração baixa e garanta uma distância suficiente para pneus, corrente, rolamentos e peças pequenas (cerca de 30 cm).

      Dicas

      É melhor limpar de baixo para cima. Dessa forma, é mais fácil ver onde a bicicleta já foi limpa.

      3. Aplique o produto de limpeza

      Para manchas persistentes, faz sentido usar um produto de limpeza. Um limpador universal ou, melhor ainda, um limpador de bicicletas especial é uma boa ideia. Aplique uniformemente nas áreas muito sujas antes de limpar, deixe atuar por 3-5 minutos e, em seguida, enxague com água limpa. A bicicleta deve estar idealmente seca quando o limpador é usado, para melhores resultados.

      Nota importante: para proteger o meio ambiente, os produtos de limpeza só devem ser usados em superfícies seladas (por exemplo, asfalto) perto de esgotos.

      4. Remove deposits

      If a deposits are still left on the frame, they can be quickly removed with a brush or sponge. Then rub the frame dry in the cleaned areas with a soft cloth (e.g. microfibre). To save water when cleaning with the Mobile Outdoor Cleaner, briefly moisten the universal brush and scrub the bike with it. Then spray off the loose dirt and dry bike with a soft cloth.

      Dica: limpe a corrente completamente

      A corrente é geralmente um pouco mais difícil de limpar do que o resto da bicicleta, porque o óleo, a sujidade e o pó se misturam ao longo do tempo para formar uma película pegajosa. Antes de limpar, deve ser colocado um pedaço de cartão ou um pano velho debaixo das rodas. Em seguida, usando uma escova áspera, remova primeiro a sujidade grossa, depois pulverize com o limpador de duas rodas ou um limpador de correntes especial e deixe-o absorver. Para soltar a sujidade, este truque ajuda: envolva a corrente com um pano ou trapo e passe-o ao longo da corrente várias vezes. As partículas de sujidade são soltas e absorvidas diretamente pelo pano.

      comparação: dispositivos para limpeza de bicicletas

      Máquina de Lavar à Pressão

      Máquina de Lavar de Média Pressão

      Máquina de Lavar à Pressão

      Nomes de modelos

      OC 3

      KHB 6 / KHB 4-18

      K 2 - K 7

      Finalidade

      Em qualquer lado

      Em casa

      Em casa

      Tempo de preparação

      Baixo, pois apenas é necessário encher o depósito de água

      Baixo, pois apenas é necessário encher o depósito de água

      Médio, pois são necessários ligação à água e eletricidade

      Poder de limpeza

      Baixo, pois baixa pressão (caudal máx. 2 l/min)

      Médio, pois média pressão (máx. 24 bar, caudal máx. 200 l/h)

      Alto, uma vez que o nível de pressão variável está entre 20 e 110 (K2) e 180 (K 7) bar

      Adequação para limpeza de bicicletas

      Para limpeza rápida. Limpeza muito suave devido à baixa pressão. A bateria e o volume do depósito não são suficientes para uma limpeza completa.

      Para limpeza completa em casa. A média pressão é suficiente para a limpeza de bicicletas e suave ao mesmo tempo. A única limitação é a carga da bateria.

      Para limpeza completa em casa. Sem restrições, pois a eletricidade e a água estão ligadas. A distância aos componentes sensíveis deve ser mantida para evitar danos. A pressão deve ser definida para o mínimo.

      Cuidados Após a Limpeza da Bicicleta

      Quando se trata de bicicletas, os cuidados após uma limpeza completa também são importantes. O primeiro passo é sempre secar bem a bicicleta, pois a água pode rapidamente causar ferrugem. Além disso, os produtos de cuidado podem ser distribuídos melhor numa bicicleta seca.

      Quando a corrente da bicicleta tiver sido limpa, deve primeiro ser seca com um pano e depois lubrificada. É prático ter um suporte de bicicleta nesta fase para manter a bicicleta na posição. Certifique-se de que o óleo não entra nas pastilhas de travão ou no disco de travão durante este processo, pois isso prejudica o efeito de travagem. Depois, remova o excesso de óleo da corrente com um trapo.

      Geralmente, todas as peças móveis, como cabos, articulações dos travões, manetes de travão e mudanças devem ser lubrificadas regularmente. No caso de suspensões, os tubos de imersão devem ser limpos e também lubrificados regularmente.

      Por último, mas não menos importante, é aconselhável verificar também a pressão dos pneus em intervalos regulares, especialmente se quiser andar de bicicleta novamente após um longo período. O lado dos pneus geralmente indica quanta pressão pode ser insuflada, mínima e máxima. Quanto maior a pressão, mais fácil o pneu rola.

      Tutorial: Limpeza de Bicicletas

