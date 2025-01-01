Para limpar a bicicleta de montanha do pó e da sujidade quando está em viagem, por exemplo, para que a bagageira do carro ou o suporte de bicicletas não fiquem sujos, um Aspirador de Exterior Móvel (Mobile Outdoor Cleaner) é uma excelente opção. As suas dimensões compactas permitem que caiba até num cesto de bicicleta, e a pistola de pulverização e a mangueira em espiral de 2,8 m são arrumadas para economizar espaço debaixo do depósito removível de 4 litros ou 7 litros.

Para limpar com a máquina de lavar à pressão, basta remover o depósito e enchê-lo com água limpa, remover a pistola de pulverização do dispositivo e recolocar o depósito corretamente. Em seguida, aponte a pistola de pulverização para a bicicleta e puxe o gatilho. A bicicleta inteira pode ser limpa com o jato de água. A bateria de iões de lítio incorporada tem um tempo de funcionamento de 15 minutos. No entanto, com o adaptador para carro, o dispositivo também pode ser operado com a bateria do carro ou, se a bateria se esgotar em viagem, recarregado com o adaptador para carro. A Caixa de Acessórios Aventura (Adventure Accessory Box) opcional inclui uma escova universal, um produto de limpeza especial e um pano de microfibra macio – ou seja, tudo o que é necessário para uma limpeza rápida. Com a mangueira de sucção adicional, a água também pode ser bombeada opcionalmente de um bidão de água.