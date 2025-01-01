Limpeza da bcicleta em casa
Após cada passeio por florestas, prados, estradas de terra batida ou ruas poeirentas, limpar a bicicleta é uma boa ideia. Deve remover a sujidade grossa e o pó do quadro, da corrente e de componentes sensíveis, como o sistema de mudanças e os rolamentos. Isto porque a sujidade atua como partículas abrasivas nas peças móveis e acelera rapidamente o seu desgaste. Desta forma, a ferrugem desenvolve-se ao longo do tempo, que se deposita nos componentes e reduz a sua funcionalidade. Quem anda de bicicleta no inverno deve limpá-la e mantê-la regularmente, pois o sal das estradas pode danificar a pintura do quadro da bicicleta, bem como outras partes da bicicleta. Uma bicicleta recém-limpa não só proporciona mais prazer ao andar, como também mantém a sua funcionalidade e valor. Já agora, isto também se aplica a atrelados de bicicleta, que podem ser limpos ao mesmo tempo.