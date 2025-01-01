      Lavagem de Carros em Casa: Dicas e Truques

      Está a ficar cada vez mais difícil ver através do para-brisas sujo do seu carro? Ou o seu carro está coberto de pólen, folhas, sal da estrada ou dejetos de animais? Provavelmente, está na hora de lavar o seu carro. Se não quiser ir a um túnel de lavagem, pode lavar o seu carro de forma rápida e fácil em casa com o equipamento certo e estas dicas.

      Porquê que deve lavar o seu carro regularmente?

      Seja um artigo de coleção ou uma comodidade, deve lavar um carro a intervalos regulares. A sujidade pode assentar na carroçaria do seu carro em qualquer época do ano – seja sal no inverno, pólen na primavera, insetos no verão ou folhas no outono. Se os detritos e a sujidade não forem removidos, podem eventualmente causar danos na pintura. A limpeza regular não só dá ao carro um novo brilho, mas também ajuda a preservar o seu valor. Com as seguintes dicas, o seu carro ficará limpo num instante novamente.

      Atenção: Siga os Regulamentos

      Se pode lavar o seu carro em frente à sua casa, depende dos seus regulamentos locais. É proibido em estradas públicas nalgumas áreas. Isto é verdade, independentemente de os produtos de limpeza serem usados ou não. Em propriedade privada, lavar o seu carro e mota é geralmente permitido. No entanto, o pré-requisito é que a água usada para lavar o seu carro em casa seja libertada no sistema de esgotos. Antes de lavar o seu carro em casa, deve sempre informar-se primeiro se a lavagem do carro em propriedade privada não está expressamente proibida. Uma alternativa legalmente segura é lavar o carro num túnel de lavagem ou numa lavagem self-service.

      Car being washed on own property

      Como Lavar o Seu Próprio Carro: Guia Passo a Passo

      Kärcher Tips: Remove loose dirt on your car

      Passo 1: Remover Sujidade Solta e Detritos

      Antes de começar a lavar o carro, remova a sujidade solta, como detritos de folhas ou pétalas, à mão ou com uma escova macia.

      Kärcher tips: pre-cleaning when washing the car

      Passo 2: Pré-Limpeza

      Chegou a hora de pré-limpar: Solte a sujidade grosseira com a lavadora de alta pressão e use o bico de jato plano para evitar riscar com a escova de lavagem à medida que avança. Em alternativa, pré-limpe o seu carro à mão com uma pistola de pulverização acoplada a uma mangueira de jardim ou um balde de água e uma esponja macia. Se necessário, pré-trate e limpe as jantes. Os caves das rodas também devem ser considerados durante a fase de pré-lavagem, porque a sujidade é particularmente difícil de remover desta área. Para limpar estes locais de difícil acesso, um tubo de jato curto com uma junta de 360 graus é um acessório adequado para a lavadora de alta pressão. Pode ser ajustado a qualquer ângulo. Graças a uma posição confortável da mão, o jato de água pode ser direcionado para a frente, para o lado, para cima e para baixo.

      Kärcher tip: Apply cleaner to car

      Passo 3: Aplicar Detergente

      Agora, usando a função de detergente na lavadora de alta pressão, limpe o carro inteiro com champô para carros ou com o Limpador Universal. Certifique-se de que o faz de baixo para cima e deixe-o atuar brevemente na sujidade para a soltar. Em seguida, só precisa de ser enxaguado com o poderoso jato de água. Se precisar de o deixar atuar por um pouco mais de tempo, deve ser usado o limpador de espuma. Este forma uma espuma densa e mais duradoura. É particularmente fácil de aplicar com um bico de espuma. Em alternativa, pode aplicar o detergente na carroçaria do carro com uma esponja macia. Atenção: Não crie montanhas de espuma, caso contrário a espuma pode escorregar devido ao seu próprio peso e não terá tempo suficiente para atuar.

      Kärcher tip: Rinse car

      Passo 4: Enxaguar o Seu Carro

      Em seguida, lave o carro com a lavadora de alta pressão e água limpa. Trabalhe sempre com o bico de jato plano e mantenha uma distância de 15 centímetros da superfície do carro ou uma distância de 30 centímetros dos pneus. Alternativamente, uma escova de lavagem macia, uma escova elétrica ou uma escova de lavagem rotativa podem ser conectadas à lavadora de alta pressão. Isto remove os detritos ainda mais completamente. Dica: Lave sempre o carro de baixo para cima. Isto torna mais fácil ver quais as áreas que ainda precisam de ser trabalhadas.

      Se não possuir uma lavadora de alta pressão, também pode enxaguar o carro com a mangueira de jardim e um bico de pulverização.

      Dicas

      Ao aplicar o produto de limpeza com uma lavadora de alta pressão, é melhor usar uma concentração ligeiramente mais alta do produto de limpeza com moderação, em vez de uma grande quantidade que seja altamente diluída, pois isso pode reduzir a eficácia.

      Passo 5: Deixar o Carro Secar e Retocar a Pintura

      Assim que o carro tiver sido cuidadosamente enxaguado, deixe-o secar ou use um pano de camurça/pele. Retoque pequenos amassados e riscos que se tornaram notáveis. Após limpar cuidadosamente o exterior, pode começar a limpeza do interior.

      Remover Sujidade Persistente do Carro

      insect residue remains on windshield

      Resíduos de insetos

      Resíduos de insetos podem ser removidos com um removedor de insetos especial. Os resíduos podem então ser suavemente removidos de superfícies pintadas, grelhas do radiador, espelhos exteriores, vidros e plástico. Basta pulverizar o limpador nas áreas afetadas após a pré-limpeza do seu carro, deixar atuar e, em seguida, enxaguar com água limpa. Em alternativa, a sujidade pode ser embebida com uma toalha de papel molhada e simplesmente removida após uns bons 15 minutos.

      Tree sap on car paint

      Seiva de árvore

      Se descobrir seiva de árvore na sua pintura, aja rapidamente. Quanto mais fresca estiver, mais fácil é removê-la com água morna e uma esponja, uma lavadora de alta pressão ou indo ao túnel de lavagem. Se a seiva de árvore já tiver secado, dois remédios caseiros podem ajudar: ou aplique algumas gotas de descongelante de fecho de porta nas áreas afetadas ou aplique alguma gordura. Pode usar manteiga, margarina ou óleo de cozinha. Após alguns minutos, a seiva pode ser limpa com um pano macio.

      Bird droppings on car

      Dejetos de pássaros

      Dejetos de pássaros que não foram removidos do carro podem danificar a pintura, especialmente nos meses de verão. Não espere para os remover. Importante: Os dejetos secos nunca devem ser soltos esfregando-os, pois isso pode riscar o carro. Em vez disso, embeba a área afetada usando água morna e uma toalha de cozinha antes de lavar o carro com a lavadora de alta pressão ou no túnel de lavagem. As fezes podem então ser facilmente limpas com uma esponja macia ou um pano húmido.

      Salt residue on car

      Resíduos de sal

      O sal e o cascalho da estrada devem ser lavados regularmente do carro no inverno, pois podem aumentar a corrosão em áreas já danificadas, como pintura que já tenha lascas ou arranhões. O sal da estrada também deve ser regularmente removido da parte inferior do carro (chassis). Para proteger melhor a carroçaria da humidade e do sal, é recomendado lavar o carro em profundidade antes do inverno e, em seguida, tratar a pintura com um polimento com cera para a preservar.

      Spray windshield with Kärcher car glass cleaner

      Limpar Vidros e Espelhos do Carro

      Os condutores frequentes e os que fazem deslocações diárias conhecem o problema: sujidade, pólen e insetos acumulam-se rapidamente no para-brisas durante os meses quentes. Isto não só tem mau aspeto, como também pode limitar perigosamente a visibilidade. Independentemente de quando está planeada a próxima paragem para abastecer ou a lavagem do carro, o para-brisas, os vidros laterais e os espelhos também devem ser limpos com mais frequência. A melhor maneira de o fazer é com um limpador de vidros para carros especial, que garante uma limpeza sem riscos e sem reflexos e remove insetos e sujidade da estrada, bem como impressões digitais. Muitas vezes, os limpadores contêm aditivos que proporcionam um efeito antiestático para garantir que as superfícies de vidro já não ficam tão sujas e são mais fáceis de limpar no futuro. Para limpar os vidros, basta aplicar o limpador nas superfícies, deixar atuar brevemente e limpar com um pano macio de microfibra. É ainda mais fácil com o kit de limpeza do para-brisas para o raspador de gelo elétrico, que pode ser usado durante todo o ano. A poderosa rotação do raspador de gelo elétrico ajuda a remover a sujidade agarrada sem esforço.

      Perguntas Frequentes

      Tutorial: Lavagem de Carros

