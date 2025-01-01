Em seguida, lave o carro com a lavadora de alta pressão e água limpa. Trabalhe sempre com o bico de jato plano e mantenha uma distância de 15 centímetros da superfície do carro ou uma distância de 30 centímetros dos pneus. Alternativamente, uma escova de lavagem macia, uma escova elétrica ou uma escova de lavagem rotativa podem ser conectadas à lavadora de alta pressão. Isto remove os detritos ainda mais completamente. Dica: Lave sempre o carro de baixo para cima. Isto torna mais fácil ver quais as áreas que ainda precisam de ser trabalhadas.

Se não possuir uma lavadora de alta pressão, também pode enxaguar o carro com a mangueira de jardim e um bico de pulverização.