Porquê que deve lavar o seu carro regularmente?
Seja um artigo de coleção ou uma comodidade, deve lavar um carro a intervalos regulares. A sujidade pode assentar na carroçaria do seu carro em qualquer época do ano – seja sal no inverno, pólen na primavera, insetos no verão ou folhas no outono. Se os detritos e a sujidade não forem removidos, podem eventualmente causar danos na pintura. A limpeza regular não só dá ao carro um novo brilho, mas também ajuda a preservar o seu valor. Com as seguintes dicas, o seu carro ficará limpo num instante novamente.