Jantes bonitas valorizam a aparência de qualquer carro. Mas a humidade, a sujidade da estrada, o pó de travões e o sal de estrada deixam marcas. Com o tempo, a sujidade pode impregnar-se profundamente nas jantes, tornando cada vez mais difícil remover totalmente a sujidade e o pó. Por isso, recomenda-se uma limpeza regular e completa das jantes. É particularmente fácil ao trocar de jantes de verão para inverno e vice-versa, altura em que as jantes podem ser limpas e guardadas. No entanto, também necessitam de cuidados regulares ao longo do ano.

Para limpar as jantes a fundo, vai precisar de:

Uma lavadora de alta pressão ou um balde de água

Um limpa-jantes

Uma escova (para jantes)

Uma esponja

Um pano macio, por exemplo microfibra ou pele

Eis o que deve fazer: