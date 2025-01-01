      LIMPAR AS JANTES DA FORMA CORRETA

      A sujidade persistente acumula-se nas jantes ao longo do tempo, como a sujidade da estrada, o pó de travões ou o sal de estrada. Para garantir que as jantes de alumínio mantêm o brilho e as jantes de aço permanecem livres de ferrugem durante mais tempo, recomenda-se uma limpeza completa das jantes regularmente. Com estas dicas sobre como limpar jantes, o processo torna-se rápido e fácil.

      Melhor forma de limpar jantes: passo a passo

      Jantes bonitas valorizam a aparência de qualquer carro. Mas a humidade, a sujidade da estrada, o pó de travões e o sal de estrada deixam marcas. Com o tempo, a sujidade pode impregnar-se profundamente nas jantes, tornando cada vez mais difícil remover totalmente a sujidade e o pó. Por isso, recomenda-se uma limpeza regular e completa das jantes. É particularmente fácil ao trocar de jantes de verão para inverno e vice-versa, altura em que as jantes podem ser limpas e guardadas. No entanto, também necessitam de cuidados regulares ao longo do ano.

      • Para limpar as jantes a fundo, vai precisar de:
      • Uma lavadora de alta pressão ou um balde de água
      • Um limpa-jantes
      • Uma escova (para jantes)
      • Uma esponja
      • Um pano macio, por exemplo microfibra ou pele

      Eis o que deve fazer:

      Kärcher rim cleaner is sprayed on dirty alloy rim

      1. Aplicar o limpa-jantes

      Contra sujidade persistente, como pó ou sal de estrada, pulverize o limpa-jantes na jante de alumínio ou aço e deixe atuar. A jante deve estar seca durante a aplicação. Para resultados ótimos, o produto adere melhor a uma superfície seca.

      Certifique-se de que o produto de limpeza é o mais neutro possível, pois é mais suave para o material. Limpa-jantes ácidos (pH entre 1 e 5) podem danificar a superfície da jante com o tempo, tornando-os inadequados, especialmente para materiais brilhantes, como jantes cromadas ou de liga.

      Rim is rinsed with Kärcher pressure washer

      2. Enxaguar a jante e remover a sujidade mais grossa

      O próximo passo é enxaguar a jante com a lavadora de alta pressão (bico plano), um limpa-jantes portátil ou com um balde de água morna e uma esponja. Ao limpar manualmente, devem ser usadas luvas de proteção para que a pele não entre em contacto com a sujidade.

      Mesmo que não utilize um limpa-jantes, ainda assim pode limpar a jante desta forma, removendo a sujidade superficial e preparando-a para uma limpeza completa.

      Cleaning wheel well on car with adjustable joint and Kärcher pressure washer

      3. Limpar os arcos das rodas

      Ao mesmo tempo, pode limpar os arcos das rodas do carro, de preferência com a lavadora de alta pressão e o bico plano. Dica: os locais de difícil acesso podem ser limpos ainda mais facilmente com a lavadora de alta pressão utilizando um bico articulado variável.

      Clean rim with Kärcher wheel wash brush

      4. Limpar a jante a fundo

      Agora é altura de limpar a jante a fundo: muitas vezes, apesar do detergente e da pré-limpeza, a sujidade persistente permanece na jante, especialmente em fendas estreitas. Estas podem ser limpas de forma eficaz com uma escova para lavagem de jantes. Para locais particularmente apertados, também é adequada uma escova macia antiga de dentes ou uma escova suave.

      Se os resíduos não puderem ser completamente removidos desta forma, os produtos de limpeza podem ser utilizados novamente: basta aplicar, deixar atuar e enxaguar bem com água limpa.

      De seguida, deixe a jante secar ou seque-a com um pano de pele. Esta última opção é particularmente recomendada para jantes cromadas e jantes pretas, pois as marcas de água são mais visíveis nesses casos.

      Atenção: cumprir as normas e regulamentos

      A limpeza de jantes só é normalmente permitida nos locais onde também é permitido lavar o carro. O ideal é fazê-lo numa box de lavagem self-service. No entanto, deve utilizar os limpa-jantes fornecidos no local, uma vez que o uso de produtos de limpeza de terceiros geralmente não é permitido. A autorização para limpeza em propriedade privada depende das regulamentações locais.

      Dica: as jantes e os pneus devem ser sempre limpos separadamente do resto do carro. Isto deve-se ao facto de a sujidade da estrada, pequenas pedras e depósitos persistentes nas jantes poderem danificar a pintura do veículo, por exemplo, se a mesma escova de lavagem for utilizada para limpar a carroçaria e as jantes.

      Perguntas frequentes

      Como remover o pó de travões das jantes?

      O pó de travões incrustado e o desgaste dos pneus podem ser rapidamente removidos das jantes de aço e alumínio com um limpa-jantes especial. O Kärcher Rim Cleaner é isento de ácidos e, portanto, suave para os materiais. A sua coloração avermelhada indica como vai atuando ao longo do tempo. Basta pulverizar na jante seca, deixar atuar durante 1-3 minutos e depois enxaguar com água limpa. A sujidade persistente pode ser removida após a ação do produto, utilizando uma escova de lavagem.

      Como remover resíduos de sal das jantes?

      Quem circula com jantes de liga leve, mesmo no inverno, deve libertá-las regularmente dos depósitos de sal, pois estes atacam o material a longo prazo. No entanto, no máximo aquando da troca de pneus de inverno para verão, todos os depósitos devem ser completamente removidos das jantes de alumínio e de aço. O ideal é utilizar um limpa-jantes. Como alternativa, algumas lavagens de carro oferecem opções especiais de limpeza de jantes.

      Como remover ferrugem das jantes?

      Pode remover facilmente a ferrugem das jantes de aço usando uma escova de arame. De seguida, faça um retoque com uma lixa de esmeril.

      As jantes de alumínio e cromadas não enferrujam, mas a humidade e o sal da estrada também podem deixar marcas. O material pode oxidar ou sofrer corrosão por sal. Ambos devem ser removidos com muito cuidado, por exemplo, com uma escova macia, pois o alumínio e o cromo riscam-se facilmente. A superfície deve depois ser polida. Se tiver confiança, pode fazer a polimento sozinho; caso contrário, é recomendado que seja feito por um profissional.

      Qual escova de lavagem é adequada para a limpeza de jantes?

      Como acessório para a lavadora de alta pressão, uma escova para lavagem de jantes é uma ótima opção. Graças à sua forma especial e cerdas em toda a volta, permite uma limpeza 360° extremamente eficaz. Mesmo os locais de difícil acesso e as fendas mais pequenas nas jantes podem ser limpos a fundo com a escova. Devido à distribuição uniforme da água, a sujidade dissolve-se e é enxaguada de forma homogénea.

      Que remédios caseiros podem ser usados para limpar jantes?

      Se não tiver um limpa-jantes à mão, também pode utilizar remédios caseiros simples para os limpar:

      Dica 1: Limpar jantes de liga com pasta de dentes

      Um remédio caseiro adequado para limpar alumínio é a pasta de dentes. Humedeça ligeiramente um pano limpo e aplique um pouco de pasta de dentes. De seguida, esfregue vigorosamente as jantes de alumínio até que a sujidade se solte. Enxágue o pano repetidamente com água limpa e torça-o. Por fim, lave novamente as jantes de alumínio com água limpa e deixe secar. Devido às partículas abrasivas presentes na pasta de dentes, também pode ser utilizada para polir riscos leves. No entanto, tenha cuidado com jantes altamente polidas e cromadas, pois estas podem ser riscadas pelas partículas abrasivas ou perder o acabamento de alto brilho.

      Dica 2: Limpar jantes de liga com uma pasta de limpeza

      Também pode limpar novamente jantes de alumínio e similares com pasta de limpeza: humedeça uma esponja com água e esfregue-a sobre a pasta de limpeza para criar espuma. As jantes de alumínio podem agora ser limpas com esta espuma. Após a limpeza, enxague as jantes com água limpa. Mesmo ao utilizar pasta de limpeza, deve-se ter cuidado com jantes altamente polidas e cromadas.

      Dica 3: Limpar jantes pintadas e revestidas com detergente da loiça

      Nas jantes pintadas e revestidas, a sujidade e o pó de travões incrustado podem danificar a pintura. A sujidade pode ser removida de forma especialmente suave com detergente da loiça: adicione algumas gotas a água morna e limpe a superfície com uma esponja, de preferência de microfibra. De seguida, enxague com água limpa e seque com um pano macio. Se este método não for suficiente para remover a sujidade, deve recorrer a um limpa-jantes isento de ácidos.

      Bucket of homemade cleaner and sponge in front of a rim
      Rim is cleaned with homemade cleaner and microfibre cloth

      Dicas

      Antes de utilizar um limpador caseiro ou um produto de limpeza novo na jante, teste-o sempre previamente num local discreto.

      Qual é a melhor forma de limpar jantes cromadas?

      Com o tempo, as jantes cromadas podem perder o brilho e tornar-se opacas. Para remover pó de travões e ferrugem, pode não ser possível utilizar limpa-jantes, pois o ácido presente pode danificar a delicada superfície cromada. Em vez disso, devem ser usados agentes de limpeza suaves, como sabão e água. O bicarbonato de sódio também é um remédio caseiro adequado: adicione três colheres de sopa de bicarbonato de sódio a uma taça, acrescente um pouco de água enquanto mexe constantemente até formar uma pasta. Com um pano macio, esfregue a pasta sobre a jante em movimentos circulares até que todos os depósitos sejam removidos. No entanto, existem limpa-jantes especialmente desenvolvidos para cromo que dissolvem a sujidade de forma eficaz.

      Além da limpeza, o cromo deve ser polido regularmente para que mantenha o brilho e a sua aparência especial.

      Tutorial: Rim cleaning

