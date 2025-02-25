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Country: Portugal
Porque carregar a sujidade quando pode recriar o efeito WOW num instante? A limpeza móvel envolve aparelhos compactos e leves de média e baixa pressão, que permitem limpar bicicletas, mobiliário de campismo, carrinhos de bebé, botas de caminhada, cães e muito mais de forma rápida e suave, sem depender de ligações de água ou eletricidade. No meio do nada ou simplesmente para uma limpeza rápida em casa, graças a baterias de iões de lítio potentes e a um depósito de água ou mangueira de sucção, tudo pode ser limpo no local, onde mais faz sentido.
Não sem a minha Kärcher: esteja onde estiver, nunca terá de prescindir do poder das soluções de limpeza Kärcher. Quando está em movimento, os modelos OC 3 Foldable e OC 4, a bateria e baixa pressão, com depósito de água integrado, são ideais para limpar rapidamente sapatos, carrinhos de bebé, bicicletas ou mesmo cães, sem depender de uma fonte de água. Nas nossas lavadoras de média pressão, pode escolher entre um modelo com depósito de água, o OC 6-18, e os práticos aparelhos portáteis OC 7-18 e OC Compact. Estes permitem a captação de água da torneira ou, através de mangueira de sucção, de fontes alternativas, como um barril de água. Uma única bateria fornece toda a flexibilidade e potência necessárias para restaurar o efeito WOW quase em qualquer lugar. Limpeza móvel como deve ser.
Não há tomada nem torneira por perto, mas as bicicletas ou o mobiliário de jardim precisam de uma limpeza rápida para recuperar o efeito WOW? Com os lavadores de média pressão OC 6-18 Premium, é fácil.
Com a potente bateria substituível Kärcher Battery Power de 18 V e um carrinho de água de 12 litros, tem tudo o que precisa para limpar eficazmente com pressão média. Graças à conexão de mangueira muito inteligente, a água pode ser retirada da torneira em casa ou mesmo de fontes alternativas, usando a mangueira de sucção disponível opcionalmente.
Quer seja uma pequena área à volta da casa, mobiliário de jardim, uma bicicleta ou a casota do cão que precisa de limpeza, as máquinas de lavagem de média pressão da nossa gama KHB e uma mangueira de jardim são tudo o que precisa.
Estes conjuntos compactos e leves, com a sua bateria substituível de 18 V, não necessitam de ligação à corrente nem de unidade de dispositivo. Basta pega-los, conectar a mangueira e o jato plano perfeitamente equilibrado com pressão média calibrada com precisão começa a fazer sua mágica. O trabalho é feito num instante!
Os modelos de lavadoras móveis para exteriores alimentadas por bateria oferecem baixa pressão para limpar suavemente sapatos, carrinhos de bebé, bicicletas e até cães. Ideal para utilizar fora de casa, com um depósito de água e uma série de acessórios, como o bocal cónico ou a mangueira de sucção. E, claro, uma potente bateria de iões de lítio.
Tamanho compacto, excelente desempenho de limpeza: com a lavadora de baixa pressão OC 4, a sujidade não precisa mais ser arrastada para dentro do carro ou da casa – o fator WOW pode ser restaurado em objetos sujos na hora. Limpeza móvel eficaz com bateria de longa duração (22 minutos) e reservatório de água grande (8 litros) para quem deseja flexibilidade para limpar onde quer que vá ou para quem não tem ligação à rede de água disponível, mas ainda assim deseja a conveniência de uma máquina de lavar de alta pressão. O tanque é à prova de vazamentos, tornando-o adequado para transporte no carro. Design inteligente: quando vazio, a base do dispositivo pode ser guardada dentro do tanque para economizar espaço. Também pode ser combinado com conjuntos de acessórios práticos, feitos sob medida para quem gosta de andar de bicicleta, passear com o cão e outras atividades ao ar livre.
Às vezes, é preciso um pouco mais de pressão – alta pressão. Desde o dispositivo compacto para uso ocasional até a potente lavadora de alta pressão com suporte para aplicativos, que facilita até mesmo a limpeza de grandes áreas ou objetos, temos a solução ideal para você.
Com as nossas lavadoras móveis de média e baixa pressão, os itens ficarão impecáveis novamente em pouco tempo, mesmo quando estiver a viajar e longe de tomadas elétricas. É ainda mais fácil com acessórios concebidos para limpar em movimento, que podem fazer o trabalho de forma ainda mais fácil e eficiente.
Os equipamentos de baixa e média pressão para limpeza móvel fazem parte da plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. Descubra toda a gama de produtos diferentes e veja quais outros dispositivos podem utilizar a bateria de 18 V instalada nos dispositivos de baixa e média pressão da Kärcher.