Tamanho compacto, excelente desempenho de limpeza: com a lavadora de baixa pressão OC 4, a sujidade não precisa mais ser arrastada para dentro do carro ou da casa – o fator WOW pode ser restaurado em objetos sujos na hora. Limpeza móvel eficaz com bateria de longa duração (22 minutos) e reservatório de água grande (8 litros) para quem deseja flexibilidade para limpar onde quer que vá ou para quem não tem ligação à rede de água disponível, mas ainda assim deseja a conveniência de uma máquina de lavar de alta pressão. O tanque é à prova de vazamentos, tornando-o adequado para transporte no carro. Design inteligente: quando vazio, a base do dispositivo pode ser guardada dentro do tanque para economizar espaço. Também pode ser combinado com conjuntos de acessórios práticos, feitos sob medida para quem gosta de andar de bicicleta, passear com o cão e outras atividades ao ar livre.

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