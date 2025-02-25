Lavadoras de alta pressão

Limpeza moderna com alta pressão
Para limpar bem, é necessária a tecnologia certa — e a gama Power Control oferece exatamente isso. Potência total, dicas inteligentes e acessórios resistentes. Como a pistola de gatilho Power Control, que mostra a pressão selecionada no visor e permite alternar facilmente entre o modo de pressão e o modo detergente, girando a lança de pulverização. A aplicação Home & Garden indica ainda a tecnologia ideal para tornar a sua lavadora de alta pressão ainda mais eficiente e suave.
Água com tecnologia Kärcher
As lavadoras Power Control oferecem um conjunto completo de funcionalidades. A pega telescópica extraível facilita o transporte e armazenamento. Dependendo do modelo, a adição de detergente pode ser feita através de depósito integrado ou do sistema Plug ‘n’ Clean. Nos modelos K 3 e superiores, a pressão selecionada é visível na pistola de gatilho, tornando a limpeza suave e eficaz mais simples do que nunca. Os modelos K 4 e superiores incluem a mangueira de alta pressão PremiumFlex, extremamente flexível e durável.
A gama Power Control abrange os modelos K 2, K 3, K 4 e K 5, oferecendo soluções ideais para qualquer tarefa de limpeza, do uso doméstico ao profissional ligeiro.