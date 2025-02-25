      Lavadoras de alta pressão

      Lembra-se da sensação de ter o carro novo, a garagem impecável e o jardim perfeito? Com as lavadoras de alta pressão da Kärcher, o pó, a sujidade e o musgo não são desafio. Transforme as tarefas de limpeza num verdadeiro prazer e traga de volta o WOW ao seu espaço. Seja para limpezas delicadas ou potentes, a Kärcher tem sempre a solução perfeita.

      Qual é a lavadora ideal para si?

      Quando se trata de limpeza e manutenção, pode sempre contar com as nossas máquinas de lavagem a pressão. Mas isso não é tudo o que eles têm para oferecer. Um design excepcionalmente compacto? Ou um design leve, confortável, portátil e sem fios? Cada gama de produtos tem os seus pontos fortes. Perfeitamente ajustado às necessidades individuais.

      Kärcher Home & Garden app

      Smart Control

      Estas lavadoras de alta pressão de elevada tecnologia estão preparadas para enfrentar qualquer desafio. Integram a aplicação Home & Garden, ligação Bluetooth e funcionalidades inteligentes, como a pistola Smart Control, a lança multi-jato 3 em 1 e a mangueira de alta pressão PremiumFlex.

      SAIBA MAIS
      Power Control trigger gun

      Power Control

      A limpeza suave, mas eficaz, nunca foi tão simples graças ao elevado desempenho destes equipamentos e ao apoio da aplicação Home & Garden, bem como a acessórios eficientes, como a pistola Power Control com visor, a lança Vario Power e a mangueira de alta pressão PremiumFlex.

      SAIBA MAIS
      Standard Range

      Standard

      Tudo o que precisa para uma limpeza eficaz: operação simples, potência suficiente para uma variedade de tarefas de limpeza e opções inteligentes de arrumação para os acessórios incluídos.

      Saiba mais
      Kärcher K 7 Compact

      Classic

      Os utilizadores que gostam de equipamentos compactos e portáteis encontrarão nesta gama o seu ajudante perfeito. Requisitos mínimos de espaço, fácil de guardar e sempre pronto a trabalhar. Com um sistema inteligente e integrado para arrumar a mangueira.

      SAIBA MAIS
      Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

      Bateria

      Oferecem máxima liberdade sem comprometer o desempenho. Leves, compactas e fáceis de transportar, garantem autonomia, eficiência e resultados consistentes — para limpar em qualquer lugar.

      SAIBA MAIS

      SMART CONTROL

      As primeiras lavadoras de alta pressão com controlo por aplicação

      As lavadoras de alta pressão Smart Control da Kärcher são as primeiras com controlo através de aplicação. Independentemente do que pretende limpar, a aplicação fornece-lhe a recomendação ideal e envia automaticamente as definições corretas para o equipamento. Sempre a pressão certa. Sempre os acessórios adequados. Para resultados de limpeza perfeitos, sem complicações.

      O novo padrão da indústria

      A Kärcher é sinónimo de limpeza de alta pressão. As lavadoras Smart Control representam o culminar de décadas de experiência e inovação. Desde a ligação inteligente via aplicação até à pistola Smart Control e à lança multi-jet 3 em 1, cada detalhe foi desenvolvido para oferecer máximo desempenho, controlo total e conforto de utilização. A gama Smart Control inclui os modelos das classes K 5 e K 7, concebidos para quem exige o melhor em potência, tecnologia e resultados.

      Ajuste simples da pressão

      Pistola Smart Control com ajuste de pressão e detergente em vários níveis, incluindo ligação Bluetooth para smartphones.

      Não é necessário trocar as lanças de pulverização

      Alterne facilmente entre três tipos de pulverização sem ter de trocar a lança de pulverização, utilizando o jato múltiplo 3 em 1.

      Estabilidade ainda melhor

      Graças ao suporte inteligente para a mangueira integrado no corpo do equipamento, a utilização torna-se mais simples, prática e estável.

      Base para suporte e transporte

      Base estável e segunda pega de transporte para maior segurança e comodidade. Proteção eficaz contra tombamento. Fácil de levantar e transportar.

      Pega telescópica

      Ergonómica e em alumínio é ideal para um transporte cómodo e arrumação compacta, ocupando o mínimo de espaço.

      Sistema Plug 'n' Clean

      Permite a substituição rápida e prática do detergente, com máxima comodidade. Basta encaixar o frasco no equipamento para começar a aplicar o produto de forma simples e eficiente.

      Arrumação perfeita para mangueiras

      Enrole rapidamente a mangueira de alta pressão com o enrolador nas versões Premium. Nas restantes, conte sempre com um suporte prático para arrumar a mangueira de forma simples e eficiente.

      Mangueira PremiumFlex

      Extremamente leve e fácil de manobrar, permite alcançar todos os cantos com total conforto e sem enrolamentos. Ideal para utilização diária com as suas lavadoras de alta pressão, garantindo desempenho superior e longa vida útil.

      Equipment details

      Tecnologia inteligente

      Com funcionalidades avançadas como a pistola Smart Control, a lança multi-jet 3 em 1 e o sistema de detergente Plug ‘n’ Clean, pode enfrentar qualquer desafio de limpeza de forma simples, eficaz e sem preocupações.

      Application Consultant

      Dicas de limpeza

      A área Descubra na aplicação Kärcher Home & Garden oferece dicas e truques práticos para muitas situações de limpeza, como o nível de pressão ideal para o objeto a ser limpo, e envia a configuração correta para o dispositivo.

      Boost mode

      Modo Boost

      As lavadoras Smart Control possuem um modo Boost para potência extra. É aplicada uma pressão maior durante 30 segundos, o que significa que mesmo a sujidade mais resistente deixa de ser um problema. O modo Boost pode ser ativado através da pistola ou da aplicação.

      Power Control

      Power Control Range

      Limpeza moderna com alta pressão

      Para limpar bem, é necessária a tecnologia certa — e a gama Power Control oferece exatamente isso. Potência total, dicas inteligentes e acessórios resistentes. Como a pistola de gatilho Power Control, que mostra a pressão selecionada no visor e permite alternar facilmente entre o modo de pressão e o modo detergente, girando a lança de pulverização. A aplicação Home & Garden indica ainda a tecnologia ideal para tornar a sua lavadora de alta pressão ainda mais eficiente e suave.

      Água com tecnologia Kärcher

      As lavadoras Power Control oferecem um conjunto completo de funcionalidades. A pega telescópica extraível facilita o transporte e armazenamento. Dependendo do modelo, a adição de detergente pode ser feita através de depósito integrado ou do sistema Plug ‘n’ Clean. Nos modelos K 3 e superiores, a pressão selecionada é visível na pistola de gatilho, tornando a limpeza suave e eficaz mais simples do que nunca. Os modelos K 4 e superiores incluem a mangueira de alta pressão PremiumFlex, extremamente flexível e durável.

      A gama Power Control abrange os modelos K 2, K 3, K 4 e K 5, oferecendo soluções ideais para qualquer tarefa de limpeza, do uso doméstico ao profissional ligeiro.

      Pega telescópica

      Facilita o transporte e pode ser simplesmente empurrada para baixo após o uso.

      Ligação rápida

      Sistema integrado que economiza tempo para conectar e desconectar rapidamente a mangueira de alta pressão.

      Arrumação para acessórios

      Arrumação prática integrada na parte de trás do equipamento.

      Conceito de armazenamento de mangueiras

      Inteligente e simples: Quando o trabalho estiver concluído, a mangueira de alta pressão é simplesmente enrolada diretamente no carretel do dispositivo.

      Aplicar detergente

      O depósito de detergente integrado permite utilizar facilmente detergentes Kärcher.

      Base de transporte

      O recesso na parte inferior serve como uma segunda alça de transporte.

      Portabilidade

      Muito fácil de manobrar e transportar graças às rodas.

      Standard

      O novo padrão

      As máquinas de lavagem a pressão da nossa gama Standard são tão funcionais e focadas no essencial quanto as suas linhas simples sugerem. A gama inclui dispositivos para satisfazer todas as necessidades, desde modelos leves e compactos para quem está a dar os primeiros passos na limpeza a alta pressão, até modelos de alta potência com motores arrefecidos a água para tarefas de limpeza exigentes. O que significa que todos podem experimentar o fator WOW.

      Tudo o que precisa

      Tudo o que precisa para uma limpeza eficaz: operação simples, potência suficiente para uma variedade de tarefas de limpeza e opções inteligentes de armazenamento para os acessórios incluídos.

      Standard Range

      Pega ergonómica com compartimento para guardar a mangueira

      Para fácil manuseamento e armazenamento prático da mangueira.

      Compartimento para armazenamento de cabos

      O cabo pode ser guardado na parte traseira da unidade.

      Suporte para pistola pulverizadora

      A pistola de disparo é facilmente acessível e está fixada ao dispositivo para economizar espaço.

      Mecanismo de entrada para detergente

      O mecanismo de entrada integrado permite a utilização fácil de detergentes.

      Fácil de transportar graças às rodas grandes

      Muito fácil de manobrar e transportar graças às rodas.

      Sistema Quick Connect

      Para uma ligação e desligamento rápido e fácil da mangueira de alta pressão.

      Suporte para acessórios

      A mangueira, a lança de pulverização, a pistola de gatilho e o cabo podem ser guardados diretamente no dispositivo.

      Classic

      Kärcher Classic pressure washer

      Simplesmente poderosa

      A nossa lavadora de alta pressão Classic prova que não é preciso ser grande para realizar grandes feitos. Estes modelos fazem exatamente o que se espera deles: limpam de forma extraordinária. Para assegurar esse desempenho, foram concebidos de forma inteligente e compacta, podendo ser transportados facilmente para qualquer lugar onde sejam necessários e guardados de modo a poupar espaço – seja na bagageira do carro ou, depois de concluído o trabalho, numa prateleira na cave. Além disso, são extremamente fáceis de utilizar. Em resumo, são as lavadoras de alta pressão ideais para quem apenas quer limpar com eficácia e potência.

      Sem concessões

      Obtém um pátio limpo ou um carro brilhante em pouco tempo, graças à potência e precisão características da Kärcher. As nossas lavadoras de alta pressão Classic são fáceis de transportar e de guardar, e oferecem uma limpeza excecional.

      A gama Classic inclui os modelos das classes K 2, K 3, K 4 e K 5.

      Classic Range

      Soluções de armazenamento para acessórios

      Armazenamento prático e que economiza espaço.

      Pega telescópica

      A pega telescópica em alumínio pode ser estendida para transporte e retraída novamente para armazenamento.

      Conceito de armazenamento de mangueiras

      A mangueira pode ser convenientemente pendurada na tampa frontal.

      Mecanismo de entrada para detergente

      Mangueira de sucção para utilização de detergentes.

      Fácil de transportar graças às rodas grandes

      O dispositivo é fácil de transportar graças às suas rodas grandes e suaves e à pega telescópica.

      Sistema de conexão rápida

      Para uma ligação e desligamento rápido e fácil da mangueira de alta pressão.

      Bateria

      Longe da tomada elétrica. Bem perto do chão.

      Brilhe mesmo sem eletricidade: A lavadora de alta pressão alimentada por bateria para diversas áreas de aplicação, como carros pequenos, motos, bicicletas, barcos e outras pequenas tarefas de limpeza em casa. Graças a uma autonomia da bateria de até 14 minutos, pode limpar com total independência de uma ligação à corrente. À medida que limpa, o visor analógico da pistola de alta pressão irá sempre mostrar o modo selecionado.

      Limpeza de alta pressão sem fios

      Não há ligação à corrente disponível? Sem problema! As máquinas de lavagem a pressão a bateria K 2 da plataforma Kärcher Battery Power de 36 V proporcionam flexibilidade às tarefas de limpeza. Seja mobiliário de jardim, caixotes do lixo, carros pequenos ou até barcos – o dispositivo alimentado a bateria é a ferramenta ideal para qualquer tarefa de limpeza de menor escala em casa.

      Battery range

      Pega prática para transporte

      Facilita o transporte do dispositivo.

      Pistola de alta pressão com indicador do nível de pressão

      Exibe o modo de limpeza selecionado.

      Bateria substituível Kärcher Battery Power de 36 V

      Limpeza sem ligação à corrente elétrica. O visor da bateria mostra o tempo restante de funcionamento.

      O nível de potência certo para cada necessidade

      Modo intensivo para sujidade difícil, modo padrão para várias aplicações diferentes, maior autonomia da bateria e modo misto para quando utiliza detergente.

      Armazenamento de lanças pulverizadoras

      As lanças de pulverização podem ser presas na parte traseira do dispositivo para fins de armazenamento.

      Mangueira de sucção de detergente

      Isto permite que os detergentes Kärcher sejam dispersos utilizando a máquina de lavagem a pressão – para uma limpeza ainda mais eficiente.

      Sistema de conexão rápida

      A mangueira de alta pressão pode ser ligada/desligada ao dispositivo e à pistola de disparo de forma simples e rápida.

      Limpeza móvel: Em qualquer lugar. Quando quiser.

      Precisa de um pouco mais de mobilidade? Com as práticas máquinas de lavagem de baixa e média pressão da Kärcher, pode remover a sujidade no local, em vez de a levar para casa. Com uma bateria e um depósito de água ou mangueira de sucção, as nossas soluções são totalmente independentes de ligações de água e energia.

      Mobile Outdoor Cleaner

      Limpador móvel para exteriores

      Seja a fazer caminhadas, andar de bicicleta ou passear com o cão, estar ao ar livre é simplesmente divertido. Mas, às vezes, as coisas podem ficar realmente confusas. Com o Mobile Outdoor Cleaner, não será surpreendido pela sujidade quando estiver fora de casa – e a natureza permanecerá onde deve estar.

      Limpador móvel para exteriores
      Handheld Cleaner

      Limpador portátil

      As nossas máquinas de lavar portáteis de média pressão requerem apenas uma ligação de água e uma bateria para libertar o seu poder de limpeza onde precisar.

      Limpador portátil

      A aplicação Casa e Jardim

      De que adianta ter força física sem inteligência? Nenhum! É por isso que pode aceder a toda a experiência da Kärcher, reunida na nossa aplicação Home &amp; Garden: dicas de limpeza, conselhos para o utilizador, instruções de funcionamento e uma visão geral rápida de todos os acessórios compatíveis com a sua máquina de lavar de alta pressão. Os dispositivos da gama Smart Control podem até ser ligados via Bluetooth a um smartphone para ajustar automaticamente a pressão de acordo com a tarefa em questão.

      SAIBA MAIS

      • Product Knowledge
      • Cleaning Expertise
      • Sales Offers
      • and much more...

      Get it on Google Play
      Download on the App Store

      Acessórios e detergentes

      Tudo se resume ao pacote completo! Com a combinação certa de aparelho, acessórios e detergentes, até mesmo a sujidade mais resistente não tem mais hipótese. Ter os acessórios certos para o sistema aumenta significativamente o número de aplicações possíveis e torna a limpeza ainda mais eficaz, rápida e prática.

      Acessórios para máquinas de lavar de alta pressão

      A Kärcher oferece uma vasta gama de acessórios e detergentes. Isso significa que podemos resolver todos os seus problemas de limpeza, por mais específicos que sejam. Os nossos acessórios podem ser facilmente conectados a qualquer máquina de lavar de alta pressão graças ao sistema simples de encaixe.

      Aceda ao localizador de acessórios

      Detergentes para máquinas de lavar de alta pressão

      Os detergentes de nova geração da Kärcher apresentam um mecanismo de ação 3 em 1 impressionante e único. Além do poder de limpeza perfeito, os novos detergentes multifuncionais também oferecem um cuidado suave e proteção fiável, poupando aos utilizadores muito tempo e esforço. Além disso, a Kärcher está a apostar ainda mais na sustentabilidade através da utilização de matérias-primas renováveis e naturais. Há também o conceito de garrafa inteligente. Seja para acoplar (Plug 'n' Clean), encher o depósito de detergente ou como recipiente para sucção através de uma mangueira de sucção de detergente, os novos detergentes são compatíveis com todas as máquinas de lavagem a pressão Kärcher.

      No nosso localizador de detergentes, encontrará mais detergentes para a sua máquina de lavar de alta pressão Kärcher.

      Aceda ao localizador de detergentes
      Detergents for Kärcher high-pressure cleaners

      O eco!Booster

      eco!Booster all devices
      Limpe em grande estilo Economize bastante em água

      Pode ser o nosso maior WOW de sempre: o ultraeficiente Kärcher eco!Booster. Com um desempenho de limpeza 50% superior, devolve o brilho às superfícies delicadas de forma ainda mais rápida e fácil do que o jato plano padrão da Kärcher. O que é particularmente surpreendente é que oferece 50% mais eficiência hídrica e energética, economizando recursos valiosos. Para sujidade muito incrustada, pode remover o acessório para limpar áreas específicas.

      Mais informações

      A sustentabilidade das máquinas de lavagem a pressão Kärcher

      Sustainability

      O compromisso da Kärcher com a sustentabilidade

      O conceito de sustentabilidade está firmemente enraizado na empresa familiar Kärcher, pois limpar significa preservar valor. Por isso, atribuímos enorme importância não só aos excelentes resultados de limpeza, mas também à durabilidade e reparabilidade dos nossos produtos, bem como à produção e embalagem sustentáveis. A Kärcher esforça-se continuamente para se tornar ainda mais sustentável.

      Mais informações sobre sustentabilidade na Kärcher

      A sustentabilidade das máquinas de lavagem a pressão Kärcher

      Em comparação com uma mangueira de jardim, as máquinas de lavagem a pressão da Kärcher não só consomem menos água, como também são robustas, duradouras e, graças ao seu design inteligente e à utilização de materiais reciclados, particularmente eficientes em termos de recursos. Com a Kärcher, pode contar com máquinas de lavagem a pressão de alta qualidade e reparáveis, que permanecerão fiáveis durante muitos anos.

      Conservação da água

      Restaurar o fator surpresa dos seus itens favoritos é muito mais fácil e rápido com uma máquina de lavagem a pressão Kärcher do que com uma mangueira de jardim. Fato! O que muitos não sabem, porém, é que uma máquina de lavar de alta pressão consome até 80%* menos água potável. A limpeza com a mangueira de sucção opcional, com a qual a água pode ser retirada do reservatório ou de outra fonte alternativa, é ainda mais eficiente em termos de recursos.

      * A máquina de lavar de alta pressão utiliza 80% menos água por tarefa de limpeza, assumindo que o volume de fluxo da máquina de lavar de alta pressão é 40% de uma mangueira de jardim e que é necessário metade do tempo. Os valores podem variar dependendo da aplicação, classe do dispositivo e caudal de água da mangueira.

      Picto_Durability

      Durabilidade

      Algumas máquinas de lavagem a pressão Kärcher das classes K 4, K 5 e K 7 estão equipadas com motores assíncronos refrigerados a água, que garantem um desempenho potente e uma vida útil particularmente longa. O segredo? Antes de a água ser utilizada para limpeza, ela arrefece o motor, garantindo assim uma eficiência ideal. E, como estamos firmemente convencidos da qualidade das nossas máquinas de lavagem a pressão, oferecemos a opção de estender a garantia para 5 anos – basta registar os seus dispositivos e acessórios.*

      * Nos países participantes da distribuição.

      Picto_Recycling

      Material reciclado

      As novas máquinas de lavagem a pressão Power Control Flex e Smart Control Flex não só limpam com potência e com a habitual qualidade Kärcher, como também são fabricadas com 20% de materiais plásticos reciclados.* Além dos aparelhos, alguns componentes selecionados das nossas lanças de pulverização para máquinas de lavagem a pressão** também são fabricados com plástico reciclado. O material reciclado utilizado é obtido a partir de tecido reciclado de airbags e resíduos do processo de produção.

      * Apenas o dispositivo, todas as peças plásticas, excluindo acessórios.

      ** Tubos (excluindo bicos, peças de conexão, etc.) fabricados na Alemanha. A disponibilidade está sujeita às flutuações da oferta do mercado.

      Potente e versátil - ontem e hoje. Limpadores de alta pressão ao longo das décadas.

      Página inicial do WOW

      Vantagens das máquinas de lavagem a pressão Kärcher

      Há mais de 70 anos, a Kärcher aperfeiçoa a arte da limpeza de alta pressão e oferece aos clientes uma experiência de limpeza de nível superior, graças à sua inovação contínua. Há uma infinidade de razões para usar uma máquina de lavar de alta pressão Kärcher – junte-se a nós na Home of WOW.

      Home of WOW

      Tecnologia que o leva à frente

      O excelente desempenho permite poupar até 50% de tempo, água e energia.

      Qualidade que se vê e se sente

      Qualidade de marca confiável, totalmente testada quanto ao funcionamento e desempenho adequados

      Experiência que gera confiança

      Pioneira e líder de mercado na indústria de limpeza

      Sustentabilidade que ajuda as pessoas e o ambiente

      Apoiamos uma economia circular e reduzimos os poluentes ao longo de toda a cadeia de valor acrescentado.

      Produtos tão variados quanto as diferentes áreas da sua vida

      O dispositivo certo para cada necessidade, o acessório certo para cada aplicação

      Saiba mais

      Áreas de aplicação das máquinas de lavagem a pressão

      As máquinas de lavar de alta pressão são auxiliares altamente versáteis em casa e muito fáceis de usar. Basta ligar o dispositivo ao tubo de água e à tomada, abrir a torneira e a máquina de lavar de alta pressão e deixar a diversão da limpeza começar! Ao adicionar os acessórios especiais certos, os nossos dispositivos podem tornar-se verdadeiros multifuncionais, seja para limpeza de jatos de água, tubos, pátios ou calhas – as possibilidades são quase infinitas. As aplicações típicas em casa e no jardim incluem:

      • Bicicletas
      • Equipamentos e ferramentas de jardinagem
      • Móveis de jardim, pátio ou varanda
      • Cercas e pequenos caminhos de jardim ou pedras de pavimentação
      • Motos e scooters
      • Carros pequenos
      • Escadas exteriores e caminhos largos no jardim
      • Carros de tamanho médio e familiares
      • Jardim e muros de pedra
      • Casas móveis e veículos utilitários desportivos
      • Piscinas e amplas áreas de pátio
      • Em toda a casa e fachadas
      Applications

      Dicas para limpar áreas externas

      Selecionámos alguns exemplos práticos para mostrar como obter os melhores resultados com a sua máquina de lavar de alta pressão. A nossa secção de know-how inclui dicas e informações detalhadas sobre limpeza e manutenção de áreas exteriores.

      Kärcher dirt blaster

      Lajes e pedras de pavimentação cobertas de musgo

      Como o musgo não se acumula apenas em camadas espessas na superfície da laje, mas também nos poros das lajes de pedra e dos paralelepípedos, o limpador de sujeira é ideal para removê-lo. Gera um jato rotativo no qual o poder de limpeza de um jato concentrado é combinado com o desempenho de área de um jato plano.

      DICAS PARA REMOVER MUSGO
      Kärcher special accessories and detergents

      Veículos

      Pára-brisas, pintura, jantes... Os veículos têm várias superfícies para as quais uma máquina de lavar de alta pressão é ideal. A limpeza regular não só ajuda a manter o veículo com uma aparência limpa, mas também a preservar o seu valor.

      DICAS PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS
      T-Racer surface cleaner

      Pátios de madeira

      Os pátios de madeira proporcionam uma área exterior acolhedora e confortável para a sua casa. O crescimento orgânico e a intempérie podem prejudicar esse efeito. A utilização de produtos de limpeza de superfícies e detergentes adequados garante que as máquinas de lavagem de alta pressão mantêm as superfícies de madeira limpas e duradouras ao longo do tempo.

      DICAS PARA LIMPAR PÁTIOS DE MADEIRA
      Vario Power and multi power jet spray lance

      Ladrilhos para pátios

      Diga adeus à esfregadela! A sujidade e os sinais de desgaste podem ser removidos de forma extremamente rápida e eficiente dos ladrilhos de pedra do pátio utilizando uma máquina de lavagem a pressão Kärcher. Os nossos limpadores de superfícies T-Racer e Power Scrubber são ideais para esta aplicação.

      DICAS PARA LIMPAR AZULEJOS DE PÁTIO
      High-pressure cleaner accessories

      Mobiliário de jardim

      Elimine manchas desagradáveis em móveis de jardim causadas pela poluição ou pelo inverno passado com os acessórios adequados para lavadoras de alta pressão. Para sujidade difícil, recomendamos a utilização da escova de lavagem Kärcher juntamente com o detergente Kärcher.

      DICAS PARA LIMPAR MÓVEIS DE JARDIM
      Kärcher wash brush

      Superfícies de vidro e conservatórios

      Com o detergente e os acessórios certos, como a lança telescópica com pulverizador, nunca foi tão fácil limpar superfícies de vidro. Remova tudo, desde pólen até poluição atmosférica, proporcionando uma visão clara em instantes.

      DICAS PARA LIMPAR CONSERVATÓRIOS