As primeiras lavadoras de alta pressão com controlo por aplicação

As lavadoras de alta pressão Smart Control da Kärcher são as primeiras com controlo através de aplicação. Independentemente do que pretende limpar, a aplicação fornece-lhe a recomendação ideal e envia automaticamente as definições corretas para o equipamento. Sempre a pressão certa. Sempre os acessórios adequados. Para resultados de limpeza perfeitos, sem complicações.

O novo padrão da indústria

A Kärcher é sinónimo de limpeza de alta pressão. As lavadoras Smart Control representam o culminar de décadas de experiência e inovação. Desde a ligação inteligente via aplicação até à pistola Smart Control e à lança multi-jet 3 em 1, cada detalhe foi desenvolvido para oferecer máximo desempenho, controlo total e conforto de utilização. A gama Smart Control inclui os modelos das classes K 5 e K 7, concebidos para quem exige o melhor em potência, tecnologia e resultados.