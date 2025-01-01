O que deve ter em mente ao limpar o mobiliário de jardim?
Antes de falarmos sobre quais ferramentas e produtos de cuidado são necessários para limpar o mobiliário de jardim e como vários materiais devem ser cuidados, vamos primeiro rever a informação básica.
Limpar o mobiliário de jardim não se trata apenas de o fazer parecer novo novamente, trata-se também de evitar que depósitos de sujidade persistentes, como musgo ou líquen fúngico, ataquem o material e arruínem a sua durabilidade. É por isso que vale a pena informar-se sobre o cuidado do mobiliário de jardim, para que esteja informado e possa tirar o máximo proveito do seu mobiliário.
Os seguintes produtos podem ser usados para limpar o mobiliário de jardim:
- Uma escova de lavar e/ou esponja, bem como água morna e detergente de louça
- Escova de mão, vassoura e balde
- Uma mangueira com um bico ou lança de pulverização
- Um limpador de alta pressão, por exemplo, combinado com acessórios de escova e produtos de limpeza
- Um limpador de baixa pressão ou média pressão (a bateria, para que possa ser transportado)