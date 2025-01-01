Antes de começar o processo de limpeza, todo o mobiliário de jardim deve ser removido do pátio. Isto evita que qualquer resíduo de sujidade suje o mobiliário logo após ter sido limpo. Este poderia ser definitivamente o caso se estiver a usar um limpador de pressão.

Antes de limpar o mobiliário de jardim com água, remova todo o pó e sujidade solta com uma escova de mão primeiro. Se depois decidir limpar o mobiliário de jardim sem um limpador de pressão, pode limpar a mesa de jardim, as cadeiras e os bancos ao mesmo tempo, pulverizando-os com a mangueira de jardim. Acessórios especiais, como uma pistola de pulverização de limpeza com jato rotativo ou lanças de pulverização regulares, podem amplificar e concentrar o jato de água. Estes métodos fazem um trabalho bastante bom na remoção de pólen, manchas, dejetos de pássaros e restos de insetos.

Agora, pegue numa esponja ou escova de lavar e esfregue as superfícies completamente com sabão suave dissolvido em água morna ou agentes de limpeza especiais. Depois, enxague a sujidade solta, lustre as superfícies a seco com um pano ou deixe-as secar ao sol. Quando se trata de mobiliário de madeira, pode descobrir que existe alguma descoloração cinzenta. Se for esse o caso, aplique um agente especial para empratamento nas áreas afetadas e deixe-o atuar durante algumas horas. Depois, enxague com água limpa.