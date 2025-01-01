      Limpeza de mobiliário de jardim: Dicas e truques para o seu cuidado

      Um terraço ou alpendre não parece acolhedor a menos que tenha algo a adorná-lo: Mobiliário de jardim! Para manter as cadeiras e mesas com o seu melhor aspeto, precisarão de ser lavadas de vez em quando. Mas quando se trata de limpar o mobiliário de jardim, pode descobrir que a situação é um pouco semelhante à de quando se fazem resoluções de Ano Novo. No início, está realmente motivado, depois o seu entusiasmo começa a diminuir. No entanto, para tirar o máximo proveito do seu mobiliário de jardim durante o maior tempo possível, ele deve realmente ser limpo e mantido regularmente.

      O que deve ter em mente ao limpar o mobiliário de jardim?

      Antes de falarmos sobre quais ferramentas e produtos de cuidado são necessários para limpar o mobiliário de jardim e como vários materiais devem ser cuidados, vamos primeiro rever a informação básica.

      Limpar o mobiliário de jardim não se trata apenas de o fazer parecer novo novamente, trata-se também de evitar que depósitos de sujidade persistentes, como musgo ou líquen fúngico, ataquem o material e arruínem a sua durabilidade. É por isso que vale a pena informar-se sobre o cuidado do mobiliário de jardim, para que esteja informado e possa tirar o máximo proveito do seu mobiliário.

      Os seguintes produtos podem ser usados para limpar o mobiliário de jardim:

      • Uma escova de lavar e/ou esponja, bem como água morna e detergente de louça
      • Escova de mão, vassoura e balde
      • Uma mangueira com um bico ou lança de pulverização
      • Um limpador de alta pressão, por exemplo, combinado com acessórios de escova e produtos de limpeza
      • Um limpador de baixa pressão ou média pressão (a bateria, para que possa ser transportado)
      A garden chair is cleaned with a Kärcher medium pressure washer

      Quando limpar o mobiliário de jardim?

      O mobiliário de jardim deve ser limpo pelo menos duas vezes por ano – de preferência no início da estação de jardinagem, na primavera, e depois novamente no outono, quando é hora de preparar o seu jardim para o inverno. Aliás, a limpeza do mobiliário de jardim deve ser sempre feita com tempo seco. Isto permite que cada peça seque completamente e permite que quaisquer óleos ou vernizes que possa usar (ou seja, para impregnar mobiliário de madeira) tenham tempo para fazer a sua magia.

      Não há problema em limpar o mobiliário de jardim ainda mais vezes, se desejar. Isto pode depender, no entanto, dos materiais de que o mobiliário é feito, do quanto está exposto ao clima e do quão importante é para si que os seus bancos, cadeiras, mesas, etc., pareçam apresentáveis. Se o mobiliário permanecer no exterior durante todo o ano, estará exposto a várias condições climáticas, o que significa que pode ficar sujo mais rapidamente e, portanto, precisa de ser limpo mais vezes. Nos meses de outono e inverno, vale a pena guardar o seu mobiliário de jardim num local seco, por exemplo, no barracão ou na cave.

      Limpeza de mobiliário de jardim: Dicas para madeira, plástico e outros materiais

      Também há exceções à regra quando se trata de cuidado do mobiliário de jardim. Diferentes agentes de limpeza são recomendados dependendo do material:

      A white plastic chair on a patio

      Plástico

      O mobiliário de plástico ficará amarelo e cinzento com o tempo se for deixado no exterior. Este amarelecimento e desvanecimento podem ser removidos com um detergente especial de limpeza de plástico. Ao contrário dos limpadores multiusos convencionais, este tipo de detergente contém um removedor de sujidade ativo que limpa o mobiliário de jardim de plástico de forma muito eficaz.

      A brown wooden garden chair on a patio

      Madeira

      Em contraste com os tipos de madeira resistentes, como o teca, eucalipto ou robinia, que são naturalmente resistentes às intempéries devido a óleos essenciais, o mobiliário de jardim envernizado feito de madeiras macias (por exemplo, faia ou abeto) geralmente requer mais cuidado. Deve trabalhar sempre no sentido do veio e evitar produtos de limpeza agressivos ou escovas de arame. Quer decida limpar usando sabão que misturou ou opte por um detergente de limpeza de madeira de uma loja especializada, o resíduo de sujidade dissolvido deve ser enxaguado completamente e, em seguida, o mobiliário deve ser polido com um pano seco e tratado com óleo.

      A rattan chair being cleaned with foam

      Rattan

      O material natural entrelaçado e irregular torna a limpeza manual com um pano ou trapo não muito fácil. Também é provável que se formem farpas quando surgem rachas. Além disso, a sujidade pode acumular-se nas aberturas entre o material de vime trançado. Isto pode ser limpo de forma rápida e eficaz com um limpador de baixa pressão, média pressão ou alta pressão. Se usar este último, certifique-se de que usa uma configuração de baixa pressão e mantém a distância do mobiliário, para não danificar o material sensível. Use vestuário de proteção adequado, como luvas grossas e óculos de segurança. Uma vez que o rattan não é particularmente resistente às intempéries, é quebradiço, propenso a rachas e, muitas vezes, é vítima de manchas cinzentas, é melhor colocar o mobiliário de jardim feito de rattan no barracão durante os meses de outono e inverno.

      Tip

      To keep rattan furniture flexible, it can be lightly coated with water from time to time. But be careful because too much water can make rattan brittle. Therefore, after a thorough cleaning, the furniture should always be dried off.

      A metal garden chair is cleaned with a Kärcher wash brush and foam

      Metal

      O mobiliário de jardim feito de metal deve ter o seu melhor aspeto brilhante. A limpeza é bastante simples devido à resistência do material. A maneira mais rápida de limpar cadeiras e bancos de metal é com um limpador de alta pressão. A sujidade pode ser removida eficazmente com a ajuda de uma escova de lavar adicional, que é fixada ao limpador de pressão. Também é possível usar uma esponja normal para limpar mobiliário de metal. Se notar que se formaram manchas de ferrugem desagradáveis no mobiliário, a limpeza de alta pressão é a única maneira de as remover.

      A woman cleans the fabric covers of her garden loungers

      Materiais

      Para que o seu mobiliário de jardim fique completamente limpo, as almofadas de assento, os pads e o estofo também devem ser lavados. O pólen ou as folhas podem ser removidos rápida e facilmente com uma escova de mão. Mas e se derramar algo durante um churrasco? Manchas de gordura como estas podem ser removidas de forma mais eficaz na máquina de lavar roupa. A maioria das capas tem um fecho de correr lateral e, portanto, podem ser removidas. Se a capa não for removível, podem ser usadas escovas, esponjas ou trapos. Basta aplicar um pouco de detergente de louça ou detergente de roupa em água morna e esfregar a mancha completamente, mas não muito forte, usando movimentos circulares. Para manchas particularmente persistentes, um removedor de manchas universal ajudará. Também pode limpar o estofo de uma forma mais higiénica usando um limpador de carpetes. O melhor a fazer é remover as almofadas e guardá-las após cada utilização, em vez de apenas aceitar o seu desgaste.

      Remover sujidade grossa, manchas e pontos cinzentos

      Antes de começar o processo de limpeza, todo o mobiliário de jardim deve ser removido do pátio. Isto evita que qualquer resíduo de sujidade suje o mobiliário logo após ter sido limpo. Este poderia ser definitivamente o caso se estiver a usar um limpador de pressão.

      Antes de limpar o mobiliário de jardim com água, remova todo o pó e sujidade solta com uma escova de mão primeiro. Se depois decidir limpar o mobiliário de jardim sem um limpador de pressão, pode limpar a mesa de jardim, as cadeiras e os bancos ao mesmo tempo, pulverizando-os com a mangueira de jardim. Acessórios especiais, como uma pistola de pulverização de limpeza com jato rotativo ou lanças de pulverização regulares, podem amplificar e concentrar o jato de água. Estes métodos fazem um trabalho bastante bom na remoção de pólen, manchas, dejetos de pássaros e restos de insetos.

      Agora, pegue numa esponja ou escova de lavar e esfregue as superfícies completamente com sabão suave dissolvido em água morna ou agentes de limpeza especiais. Depois, enxague a sujidade solta, lustre as superfícies a seco com um pano ou deixe-as secar ao sol. Quando se trata de mobiliário de madeira, pode descobrir que existe alguma descoloração cinzenta. Se for esse o caso, aplique um agente especial para empratamento nas áreas afetadas e deixe-o atuar durante algumas horas. Depois, enxague com água limpa.

      Limpar mobiliário de jardim com um limpador de alta pressão

      Se quiser poupar tempo e esforço ao limpar o mobiliário de jardim, pode limpar e cuidar da sua mesa de jardim, cadeiras e bancos com um limpador de alta pressão. Para sujidade muito persistente, existem muitos acessórios adequados que pode acoplar ao aparelho, como uma escova de lavar. Ao contrário da crença de que isto desperdiça água, o oposto é, na verdade, verdade. Com um limpador de alta pressão, pode direcionar áreas que são afetadas por manchas particularmente persistentes depois de terminar a rápida limpeza de superfície – isto permite-lhe limpar o mobiliário de jardim, mas sem desperdiçar água.

      Mas tenha cuidado! Nem todo o material pode suportar ser limpo usando alta pressão e agentes de limpeza. A madeira é um material natural e reage de forma bastante sensível à humidade ou a agentes de limpeza, dependendo do tipo e de como foi fabricada. O mobiliário de jardim feito de madeira dura, como robinia, carvalho, teca ou bambu, pode ser facilmente limpo com um limpador de alta pressão. Os proprietários de jardins devem ter cuidado com o mobiliário de madeira feito de abeto ou faia, pois a sua superfície pode ser rapidamente danificada por pressão de água ou aparelhos excessivos.

      A garden chair being cleaned with a Kärcher pressure washer

      Como limpar mobiliário de jardim com um limpador de alta pressão e detergente adequado:

      1. Primeiro, remova qualquer sujidade grossa do mobiliário de jardim. Para fazer isso, pode usar as configurações "SOFT" (SUAVE) ou "HARD" (FORTE) no dispositivo para aumentar ou diminuir a pressão. Aqui também pode usar um acessório de pulverização regular e a mangueira de jardim.
      2. Coloque a mangueira de sucção do limpador de alta pressão na garrafa ou despeje o detergente no tanque e defina o tubo do jato para a configuração "MIX" (MISTURA). Isso garante que a solução detergente se misture no jato de água durante a operação.
      3. Pulverize o agente de limpeza no mobiliário de jardim a baixa pressão, deixe atuar por cerca de 30 segundos e, em seguida, enxague a sujidade solta completamente usando a configuração de alta pressão. Isso pode levar algum tempo, especialmente se a sujidade for bastante persistente. Depois disso, o mobiliário de jardim deve ser deixado a secar completamente.

      Os toques finais do cuidado do mobiliário de jardim: Qual limpador escolher?

      O mobiliário de jardim sujo pode ser limpo e as manchas cinzentas removidas mais facilmente usando produtos de cuidado e produtos de limpeza especiais. O produto que usa depende do material que precisa de ser tratado. Pode escolher um limpador universal ou um concentrado especial. Um óleo conservante de madeira especial pode ser aplicado após a limpeza para selar o mobiliário de jardim de madeira, por exemplo. Isto garante que a superfície é selada e também protege o material da penetração de humidade ao mesmo tempo. Os produtos de cuidado, como o Detergente Limpador de Madeira 3-em-1, são convenientemente misturados diretamente no jato de água do limpador de alta pressão. Isto permite-lhe limpar, manter e proteger o mobiliário de jardim dos raios UV.

      Tutorial: Limpeza de mobiliário de jardim

