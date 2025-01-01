Os cortadores de relva a bateria e os cortadores de relva robóticos nunca devem ser deixados no exterior no jardim no inverno. Caso contrário, a eletrónica pode ser danificada. O mesmo se aplica ao armazenamento da bateria no inverno e à estação de carregamento. O final de outubro, o mais tardar, é a altura de trazer os dispositivos para um espaço seco – portanto, idealmente, depois de a relva ter sido cortada pela última vez nesse ano. Para guardar o cortador de relva a bateria ou o cortador de relva robótico para o inverno, a bateria deve ser carregada para cerca de 75 por cento. Contexto: Descarregar completamente as baterias de iões de lítio reduz a sua vida útil. Idealmente, as baterias são armazenadas a temperaturas entre 10 e 20 °C. Por isso, deve guardá-las idealmente em casa durante o inverno, enquanto o cortador de relva robótico ou o próprio cortador de relva a bateria pode ser guardado num barracão, cave ou garagem sem problemas. Se a bateria estiver permanentemente instalada no cortador de relva robótico, o dispositivo deve ser armazenado num local seco durante o inverno.

Exatamente o mesmo se aplica aos cortadores de relva robóticos como ao armazenamento de pequenos dispositivos para o jardim. Devem ser limpos – nem com uma mangueira nem com um limpador de alta pressão, mas sim idealmente com um pano húmido. Caso contrário, a eletrónica no dispositivo pode sofrer. Para desmontar a estação de carregamento, todos os cabos devem primeiro ser removidos e as extremidades dos cabos protegidas contra a humidade e a geada com uma película. Se os contactos da estação de carregamento estiverem sujos, devem ser limpos com lixa de grão fino.