      Preparar o jardim para o inverno – o que deve ser feito

      No outono, os proprietários de jardins devem começar a preparar os seus jardins para o inverno. Então, a pergunta sobre quando deve preparar o seu jardim para o inverno é fácil de responder – idealmente durante o período do meio de outubro ao início de novembro. Em seguida, algumas medidas devem ser tomadas para relvados, canteiros, arbustos, árvores e sebes. Também é importante guardar as ferramentas de jardim corretamente durante a estação fria. A Kärcher diz-lhe como fazer isso.

      Preparar a relva para o inverno

      Quem se preocupa com o relvado estar são e salvo durante o inverno pode ficar contente com relva verde exuberante na primavera. Cortar a relva é importante para isso, nomeadamente para uma altura de cinco a seis centímetros. Deve também recolher folhas soltas, pequenos ramos, musgo e recortes de relva. Isto evita que apodreça e fique com bolor. Também permite que a relva receba mais luz e prospere melhor. Um ancinho é a melhor escolha para isso. Por fim, a relva deve ser fertilizada pela última vez nesse ano – isto fornece-lhe nutrientes importantes durante o inverno.

      Monitorizar plantas em vasos e trazê-las para dentro de casa

      Quando os proprietários de jardins estão a preparar o jardim para o inverno, devem trazer a maioria das suas plantas em vasos para dentro de casa, para que estas possam ficar lá durante o inverno. Algumas plantas, como a alfazema, a rosa de Natal, a fúchsia escarlate e a violeta cornuta são resistentes e podem permanecer no jardim durante o inverno. Mas não em qualquer lugar – mas sim num local onde estejam protegidas contra as intempéries. Quaisquer plantas em vasos que precisem de passar o inverno em casa devem primeiro ser verificadas quanto a doenças e pragas. Se estiverem doentes ou infestadas, existe o risco de a doença ou os parasitas se espalharem para outras plantas – especialmente se estas estiverem muito próximas umas das outras.

      Podar arbustos, sebes e árvores

      Como próximo passo para preparar o jardim para o inverno, são retirados os corta-sebes ou tesouras de poda e serras. Este passo envolve suportar rebentos longos e cortar ramos doentes e mortos das árvores. É importante aqui antecipar a primeira geada, pois as superfícies de corte resultantes devem ser capazes de se selar novamente. Quem estiver a cortar a sua sebe deve, de outra forma, certificar-se de a cortar em forma trapezoidal – ficando cada vez mais estreita do chão para cima. Isto permite que os rebentos perto do chão também recebam luz suficiente; além disso – e isto é decisivo no inverno – a sebe também mantém a mesma forma, mesmo que haja muita neve nela.

      Kärcher tip: Cutting a hedge before the winter

      Manter canteiros

      Também é importante preparar os canteiros de flores e os canteiros de vegetais. As plantas de jardim murchas e mortas devem ser podadas antes do inverno com tesouras de jardinagem. Para enriquecer o solo das plantas com nutrientes, pode ser adicionado o seu material de corte picado e folhas. Completamente prático: A cobertura (mulch) e as folhas protegem as plantas contra a geada.

      Outras áreas de aplicação para resíduos de jardim

      Antes que o inverno entre no jardim, pode formar uma ou várias pilhas feitas de resíduos de jardim, como folhas, mato e ramos, que podem então atuar como um refúgio para vários animais, como ouriços, ratos e vários insetos. Também existe a possibilidade de criar um monte de compostagem com recortes de relva e folhas. Microrganismos e vermes convertem isto ao longo do tempo em húmus, que é rico em nutrientes. No entanto, deve estar ciente de que um monte de compostagem bem-sucedido depende da mistura. Nem todos os tipos de árvores são adequados, e muitas folhas têm um teor nutricional muito baixo. O local do monte de compostagem deve ser semi-sombreado e deve estar em terreno aberto – ou seja, não selado. Se tiver esta informação em mente ao preparar o seu jardim para o inverno, pode ficar contente com húmus fresco no início da primavera.

      Guardar as ferramentas de jardim corretamente

      Guardar corretamente as ferramentas de jardim, como ancinhos, foices, mangueiras e tesouras, bem como as ferramentas de jardim elétricas, é importante para garantir que estas mantenham a sua funcionalidade. Quem tiver em conta as seguintes dicas será capaz de fazer bom uso das suas ferramentas na primavera também.

      A preparação certa

      O que é de fundamental importância ao guardar pequenos dispositivos de jardim é que sejam armazenados em condições limpas. Portanto, a sujidade de pás, ancinhos e enxadas deve ser removida com lã de aço, uma escova de arame, um bico ou um limpador de alta pressão. A sujidade grossa é primeiro removida de dispositivos motorizados ou a bateria com uma escova e depois limpa com um pano húmido de limpeza. Os limpadores de alta pressão e outros dispositivos com entrada de água devem ser esvaziados de água antes do armazenamento. É importante notar que um pouco de água sempre permanece nestes dispositivos, razão pela qual os dispositivos que transportam água devem ser armazenados de forma a estarem protegidos contra a geada. As mangueiras também devem ser completamente esvaziadas, secas e depois enroladas, sem causar quaisquer dobras.

      Kärcher tip: Making the outside water tap winter-proof

      Preparar a torneira de água exterior para o inverno

      E já que estamos no tópico da água, a torneira de água exterior também deve ser preparada para o inverno. Para evitar que a água que permanece nos tubos congele e, consequentemente, evitar que os tubos vazem, a linha de água para a torneira de água exterior é fechada e a torneira é aberta. Os depósitos de água e os regadores também são completamente esvaziados. Os primeiros podem permanecer no exterior com as torneiras de drenagem abertas, os últimos são idealmente guardados no interior. As bombas de lago são desligadas e as suas entradas e saídas esvaziadas. Em seguida, são armazenadas num local livre de geadas durante o inverno.

      Kärcher tip: Removing rust from garden tools

      Remover ferrugem

      Não é segredo que os dispositivos frequentemente sujeitos a stress se mantêm funcionais por mais tempo se forem limpos regularmente. Isto é ainda mais verdade antes que o inverno chegue ao jardim. Para proteger os dispositivos da ferrugem, siga os seguintes passos:

      Primeiro limpe-os da sujidade com água e uma escova. Em seguida, são bem secos. Se a ferrugem já se formou, remova-a com lã de aço ou escovas de aço/esfregão. Por fim, é usado óleo protetor. É aplicado nas superfícies ásperas e protege contra ferrugem inicial ou recorrente.

      Storing garden tools

      Onde guardar dispositivos

      Idealmente, os dispositivos devem ser guardados num barracão de jardim ou numa arrecadação de ferramentas. Mas a garagem ou a cave também são opções, especialmente se obteve soluções de montagem e sistemas de prateleiras especiais de um revendedor especializado para uma guarda profissional. As ferramentas de jardim nunca devem ser deixadas no exterior no inverno. A borracha pode ficar porosa a uma temperatura baixa e os materiais podem ficar deformados – para não mencionar a eletrónica delicada em dispositivos como cortadores de relva a bateria, corta-sebes a bateria e, não menos importante, cortadores de relva robóticos a bateria. Se estes forem guardados para o inverno, deve também considerar mais algumas coisas.

      Instruções: Guardar limpadores de alta pressão de forma a serem à prova de geada

      Um limpador de alta pressão deve ser sempre protegido da geada no inverno. Mas o armazenamento em espaços aquecidos nem sempre é uma opção. No caso de geada forte, as temperaturas no barracão de jardim ou na garagem também podem cair abaixo do ponto de congelação. Aí, existe o risco de pequenas quantidades de água residual no limpador de alta pressão congelarem. Como a água se expande quando congelada, os vedantes e, no pior cenário, a engenharia da bomba podem ser destruídos. Para evitar danos causados pela geada, é aconselhável descarregar qualquer água residual existente do dispositivo, dos acessórios e das mangueiras. A nossa recomendação: Desmonte o acessório e ligue o limpador de alta pressão sem uma ligação de água por aproximadamente meio minuto até que seque totalmente. Se o dispositivo estiver equipado com um tanque de detergente, este também deve ser esvaziado e enxaguado antes do armazenamento. Para remover quantidades residuais de produtos químicos de limpeza do sistema, o tanque pode ser simplesmente enchido com aproximadamente 0,2 litros de água fresca. Em seguida, ligue o dispositivo brevemente no modo de limpeza. A água é agora transportada para fora do tanque. Uma vez por ano, deve também verificar e limpar o filtro de água no fornecimento do limpador de alta pressão. Pode realizar estas tarefas ao mesmo tempo.

      Como e quando guardar cortadores de relva a bateria e cortadores de relva robóticos para o inverno

      Os cortadores de relva a bateria e os cortadores de relva robóticos nunca devem ser deixados no exterior no jardim no inverno. Caso contrário, a eletrónica pode ser danificada. O mesmo se aplica ao armazenamento da bateria no inverno e à estação de carregamento. O final de outubro, o mais tardar, é a altura de trazer os dispositivos para um espaço seco – portanto, idealmente, depois de a relva ter sido cortada pela última vez nesse ano. Para guardar o cortador de relva a bateria ou o cortador de relva robótico para o inverno, a bateria deve ser carregada para cerca de 75 por cento. Contexto: Descarregar completamente as baterias de iões de lítio reduz a sua vida útil. Idealmente, as baterias são armazenadas a temperaturas entre 10 e 20 °C. Por isso, deve guardá-las idealmente em casa durante o inverno, enquanto o cortador de relva robótico ou o próprio cortador de relva a bateria pode ser guardado num barracão, cave ou garagem sem problemas. Se a bateria estiver permanentemente instalada no cortador de relva robótico, o dispositivo deve ser armazenado num local seco durante o inverno.

      Exatamente o mesmo se aplica aos cortadores de relva robóticos como ao armazenamento de pequenos dispositivos para o jardim. Devem ser limpos – nem com uma mangueira nem com um limpador de alta pressão, mas sim idealmente com um pano húmido. Caso contrário, a eletrónica no dispositivo pode sofrer. Para desmontar a estação de carregamento, todos os cabos devem primeiro ser removidos e as extremidades dos cabos protegidas contra a humidade e a geada com uma película. Se os contactos da estação de carregamento estiverem sujos, devem ser limpos com lixa de grão fino.

      Guardar o mobiliário de jardim para o inverno

      Não importa se as mesas e cadeiras de jardim são feitas de materiais à prova de inverno, como o poly-rattan, de alumínio ou de madeira, devem ser guardadas durante a estação fria se estiver a preparar o jardim para o inverno, tal como as capas de mesa e as almofadas de assento. Espaços secos e frescos, como caves, garagens ou barracões de jardim, são particularmente adequados para isso. Apenas o mobiliário de aço pode permanecer no jardim durante o inverno. Se não tiver espaço suficiente para guardar o seu mobiliário dentro de casa, pode usar capas protetoras especiais. Estes passos devem ser seguidos:

      • Limpar o mobiliário de jardim e deixá-lo secar
      • Prender bem as capas protetoras, tendo em conta o vento ao fazê-lo.
      • Garantir que o ar pode chegar ao mobiliário para evitar a formação de bolor
      Kärcher tip: Putting garden furniture away for the winter

