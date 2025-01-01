      Remoção de folhas: Cinco dicas para todas as estações

      No outono, a maioria das árvores e arbustos perdem as suas folhas coloridas. Quando é que é necessário remover as folhas em passeios, caminhos, relvados e no jardim? Principalmente porque varrer as folhas com ancinhos e vassouras é muitas vezes muito trabalhoso ao lidar com áreas maiores. Com estas dicas, os proprietários de jardins podem remover as folhas em várias áreas de forma rápida e eficiente.

      Dica 1: Quando e onde tem de remover as folhas?

      Por que razão tem de remover as folhas, afinal? Em certas áreas à volta da casa, existe a obrigação de remover as folhas em muitas regiões, semelhante à obrigação de remover a neve e o gelo. Os proprietários de parcelas de terreno adjacentes a passeios devem remover as folhas, e também podem transmitir esta obrigação aos seus inquilinos. Deve remover as folhas com frequência suficiente para garantir que os transeuntes não escorreguem. É sensato remover as folhas dos caminhos de acesso no outono pelo mesmo motivo, para que as distâncias de travagem não sejam afetadas.

      Pelo contrário, não tem necessariamente de remover as folhas no jardim debaixo de árvores e sebes. Aqui pode esperar até à primavera, a fim de oferecer proteção a animais mais pequenos, como ouriços e insetos. Além disso, as folhas podem atuar como proteção contra geadas e fertilizante natural para as plantas do jardim. As folhas, no entanto, não devem ser colocadas de forma tão espessa nos canteiros que o ar deixe de chegar ao solo. Quem teme que as tempestades de outono soprem as folhas pode cobri-las adicionalmente com ramos, por exemplo, com coníferas. Na primavera, pode então remover a cobertura e as folhas a partir de março/abril.

      As exceções num jardim são as áreas de relva. Quem valoriza um relvado bem cuidado deve remover as folhas, porque, caso contrário, formar-se-ão manchas amarelas onde a relva não está a receber luz solar. Teoricamente, pode fazê-lo com um cortador de relva – dependendo da espessura da camada de folhas. Mas remover as folhas com um cortador de relva não é especialmente amigo dos animais. Um ancinho é mais adequado, ou, se quiser economizar energia, um soprador de folhas ou soprador/aspirador.

      Dica 2: Remover folhas com o soprador de folhas

      Varrer as folhas com um ancinho ou vassoura exige força e tempo. Quem quiser remover as folhas de passeios, caminhos de acesso e no relvado de forma mais rápida e fácil deve mudar para um soprador de folhas. O forte fluxo de ar do dispositivo consegue varrer as folhas quase por si só, e também ajuda a remover as folhas em locais de difícil acesso e em canteiros de flores ou casca de pinho.

      Com os sopradores de folhas a bateria Kärcher, as folhas podem ser varridas de forma direcionada para uma pilha. Uma borda raspadora adicional também solta folhas molhadas ou sujidade compactada. O soprador de folhas LBL 4 tem dois níveis de velocidade. As folhas podem ser removidas cuidadosamente do cascalho, e pode começar a trabalhar no passeio e no relvado com maior potência. Graças ao tubo de sopro amovível, os sopradores de folhas Kärcher podem ser arrumados de forma a poupar espaço.

      Clearing leaves with a Kärcher blower vac

      Combinação inteligente: Sopradores de folhas e sopradores/aspiradores

      Quem quiser remover folhas de áreas maiores e, de resto, valoriza uma ajuda ativa para limpar o quintal e o jardim, está idealmente equipado com um soprador de folhas e soprador/aspirador a bateria Kärcher. Com a sua função de aspiração e elevado volume do saco de recolha, também ajuda a apanhar as folhas.

      Se necessário, as peças acessórias amovíveis garantem um peso reduzido do dispositivo, por exemplo com o soprador de folhas e soprador/aspirador a bateria BLV 36-240. A velocidade nos modos de sopro e aspiração pode ser regulada continuamente, por exemplo, para remover cuidadosamente as folhas do cascalho ou de um jardim de pedras. Rolos-guia amovíveis são úteis em áreas maiores, e pode picar as folhas com uma roda de picar, se necessário.

      Removing year-round dirt and leaves with a Kärcher leaf blower

      Mais do que varrer folhas: O multi-talentoso soprador de folhas e soprador/aspirador

      Se a remoção das folhas for alcançada no outono, os sopradores de folhas e sopradores/aspiradores estão longe de terminar o seu trabalho. Podem ser usados durante todo o ano, para além da casa, no quintal e no jardim. Alguns exemplos:

      • Soprar e aspirar pequenos restos de arbustos e árvores
      • Ao remover ervas daninhas, recolher as ervas daninhas removidas
      • Recolher os recortes deixados após cortar a relva
      • Soprar e aspirar sujidade em pátios e em garagens
      • Remover folhas e flores murchas de canteiros

      Informação importante

      • Para não incomodar os seus vizinhos, deve informar-se sobre quaisquer regulamentos regionais de proteção contra o ruído antes de usar sopradores de folhas.
      • A aspiração de galhos grossos, solo de canteiros de flores ou folhas molhadas pode bloquear ou até danificar o dispositivo.
      Clearing leaves with a Kärcher sweeper

      Dica 3: Varrer folhas em áreas maiores com a varredira

      Varrer as folhas com escovas e ancinhos significa que também terão de ser recolhidas mais tarde. Mas, entretanto, o vento de outono atinge as pilhas de folhas e espalha-as novamente. Idealmente, deve, portanto, fazer as duas coisas numa só operação, ou seja, varrer e recolher folhas com um só dispositivo, uma varredora.

      As varredoras são especialmente adequadas para áreas pavimentadas, como passeios, caminhos de acesso ou ruas, e removem folhas e sujidade sem ter de se curvar, graças à pega ajustável em altura e simplesmente ao mover o dispositivo. O contentor de resíduos oferece muito espaço e pode ser esvaziado em apenas alguns passos. Dependendo do modelo, uma ou duas escovas laterais podem ser instaladas sem necessidade de ferramentas. Isto permite limpar também bordas, fendas e cantos. Com a varredora manual S 4 Twin 2-em-1, mesmo as folhas molhadas não são um problema. As escovas laterais estão equipadas com cerdas mais duras e, por isso, varrem sem dificuldade mesmo em áreas húmidas.

      As varredoras são usadas durante todo o ano – varrer folhas, remover gravilha do inverno, varrer pólen e flores. E depois de o trabalho estar feito? Basta empurrar a pega dobrável para a frente e arrumar a varredora na vertical num barracão, garagem ou cave, para economizar espaço.

      Dica 4: Remover folhas de calhas e tubos

      Quem tem árvores perto de casa sabe que folhas, pequenos ramos e sujidade se acumulam em calhas e tubos de escoamento, especialmente no outono. Também aqui, deve remover regularmente a sujidade e as folhas, para que a água da chuva drene da forma desejada e para que os danos causados pela água possam ser evitados. Se a sujidade se acumulou em primeiro lugar, removê-la é uma questão demorada e trabalhosa. Em muitos casos, o trabalho é feito numa escada que frequentemente tem de ser movida para alcançar todo o comprimento da calha. As calhas do telhado e os tubos de escoamento podem ser limpos sem esforço com o Kit de Limpeza de Calhas e Tubos da Kärcher, adequado para os limpadores de alta pressão Kärcher.

      O bico de limpeza de calhas do telhado do conjunto é movido num carrinho pela calha do telhado quase por si só, graças à alta pressão do dispositivo de limpeza. Dois bicos de alta pressão são fixados na parte inferior do carrinho de limpeza para que a água jorra para trás. O efeito de recuo impulsiona o carrinho para a frente, levanta a sujidade e enxagua-a para trás. Com um comprimento de mangueira de 20 metros, pode ir longe sem ter de ficar na escada nas imediações diretas. Após uma breve adaptação, os tubos de escoamento e os tubos de águas residuais também podem ser libertados de bloqueios com este acessório. A mangueira de alta pressão sem o carrinho é usada aqui. Em vez disso, é usado um bico especial de limpeza de tubos, que utiliza o recuo do fluxo de água direcionado para trás para penetrar no bloqueio de folhas e outras sujidades, e enxagua o tubo de escoamento novamente. Dica: A mangueira do kit de limpeza de tubos tem uma marca de segurança vermelha. A mangueira deve ser sempre guiada para o tubo pelo menos até esta marca e o processo de limpeza interrompido assim que a marca puder ser vista novamente ao puxar a mangueira para fora. Desta forma, está protegido contra salpicos de água para trás, bem como contra potenciais perigos devido a uma mangueira de alta pressão que gira.

      Kärcher tip: Clearing leaves from guttering and pipes
      Clearing leaves with a vacuum cleaner

      Limpar poços de luz e canais de drenagem

      Com o tempo, folhas e sujidade solta também se acumulam em poços de luz e canais de drenagem à volta da casa, e devem, da mesma forma, ser removidos em intervalos regulares. Tanto a sujidade húmida como a seca podem ser aspiradas de forma rápida e sem esforço com um aspirador de sólidos e líquidos. Muitos dispositivos também têm uma função de sopro, o que se revela especialmente prático, particularmente em locais de difícil acesso.

      Dica 5: Para onde devem ir as folhas? Eliminação exemplar

      Graças aos sopradores de folhas, sopradores/aspiradores e varredoras, é fácil varrer e apanhar folhas. Mas para onde devem ir se não tiver o seu próprio monte de compostagem? Pode eliminar quantidades menores de folhas e resíduos verdes no seu contentor de lixo orgânico, mas estes enchem-se rapidamente no outono em parcelas de terreno com muitas árvores. Em algumas regiões, os municípios oferecem sacos ou cestos especiais que são colocados na berma da estrada quando cheios e depois eliminados. Caso contrário, precisa de fazer a viagem até ao ponto de recolha de restos de jardim do centro de reciclagem mais próximo.

      Varrer folhas para a fogueira de outono? Queimar folhas e restos de jardim é proibido em muitos municípios ou bastante restrito em termos da altura do ano. Justificadamente, pois mesmo as folhas murchas ainda contêm água suficiente para que o fumo e odores indesejados se possam desenvolver quando são queimadas. O pó fino também pode ser libertado. Então, remover as folhas no lixo doméstico? Não nos caixotes do lixo e contentores de reciclagem – estes podem não ser esvaziados se forem enchidos incorretamente. Portanto – saco de folhas, centro de reciclagem ou compostagem. Quem tiver espaço suficiente no seu jardim também pode criar uma pilha de folhas como casa de inverno para ouriços, etc.

