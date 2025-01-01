Por que razão tem de remover as folhas, afinal? Em certas áreas à volta da casa, existe a obrigação de remover as folhas em muitas regiões, semelhante à obrigação de remover a neve e o gelo. Os proprietários de parcelas de terreno adjacentes a passeios devem remover as folhas, e também podem transmitir esta obrigação aos seus inquilinos. Deve remover as folhas com frequência suficiente para garantir que os transeuntes não escorreguem. É sensato remover as folhas dos caminhos de acesso no outono pelo mesmo motivo, para que as distâncias de travagem não sejam afetadas.

Pelo contrário, não tem necessariamente de remover as folhas no jardim debaixo de árvores e sebes. Aqui pode esperar até à primavera, a fim de oferecer proteção a animais mais pequenos, como ouriços e insetos. Além disso, as folhas podem atuar como proteção contra geadas e fertilizante natural para as plantas do jardim. As folhas, no entanto, não devem ser colocadas de forma tão espessa nos canteiros que o ar deixe de chegar ao solo. Quem teme que as tempestades de outono soprem as folhas pode cobri-las adicionalmente com ramos, por exemplo, com coníferas. Na primavera, pode então remover a cobertura e as folhas a partir de março/abril.

As exceções num jardim são as áreas de relva. Quem valoriza um relvado bem cuidado deve remover as folhas, porque, caso contrário, formar-se-ão manchas amarelas onde a relva não está a receber luz solar. Teoricamente, pode fazê-lo com um cortador de relva – dependendo da espessura da camada de folhas. Mas remover as folhas com um cortador de relva não é especialmente amigo dos animais. Um ancinho é mais adequado, ou, se quiser economizar energia, um soprador de folhas ou soprador/aspirador.