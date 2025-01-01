Não tem necessariamente de deixar a manutenção de árvores para profissionais treinados. Com as ferramentas de manutenção de árvores certas, os jardineiros amadores também podem fazer um ótimo trabalho. Comprados uma vez e cuidadosamente mantidos após o trabalho, pode usar os acessórios de manutenção de árvores por muitos anos.

Uma tesoura de podar de longo alcance é idealmente adequada para ramos e galhos até três centímetros de diâmetro. As tesouras de podar de longo alcance a bateria facilitam consideravelmente o trabalho aqui, pois requerem menos força.

Com galhos mais grossos, fará um bom progresso com uma motosserra. As motosserras a bateria são ideais para cortar árvores, porque são mais leves do que as serras a gasolina e não está exposto a gases de escape ao trabalhar. No entanto, só pode usar motosserras e serras elétricas se puder ficar em segurança no chão ao fazê-lo, for um trepador de árvores treinado ou tiver um elevador aéreo disponível.

Ao cortar plantas ou ramos de tamanho médio, muitas serras de ramos manuais frequentemente atingem os seus limites acima de um certo diâmetro de ramo. Uma ajuda bem-vinda para todos os entusiastas de jardinagem é oferecida pelas serras de poda a bateria. Uma extensão telescópica também pode ajudar a alcançar ramos mais altos.