      Cortar uma árvore: Dicas para o corte correto de árvores

      Como quase todo o crescimento no jardim, as árvores e os arbustos também requerem manutenção regular para terem bom aspeto e muitas flores e frutos. Cortar arbustos e árvores regularmente parece trabalhoso, mas é bastante fácil com a ferramenta apropriada e algumas dicas. Para cortar árvores corretamente, precisa de uma tesoura de podar de longo alcance e uma motosserra – idealmente a bateria – vestuário de proteção, luvas, possivelmente uma escada e um calendário de qual madeira será a próxima e quando.

      A ferramenta apropriada para o corte de árvores

      Não tem necessariamente de deixar a manutenção de árvores para profissionais treinados. Com as ferramentas de manutenção de árvores certas, os jardineiros amadores também podem fazer um ótimo trabalho. Comprados uma vez e cuidadosamente mantidos após o trabalho, pode usar os acessórios de manutenção de árvores por muitos anos.

      Uma tesoura de podar de longo alcance é idealmente adequada para ramos e galhos até três centímetros de diâmetro. As tesouras de podar de longo alcance a bateria facilitam consideravelmente o trabalho aqui, pois requerem menos força.

      Com galhos mais grossos, fará um bom progresso com uma motosserra. As motosserras a bateria são ideais para cortar árvores, porque são mais leves do que as serras a gasolina e não está exposto a gases de escape ao trabalhar. No entanto, só pode usar motosserras e serras elétricas se puder ficar em segurança no chão ao fazê-lo, for um trepador de árvores treinado ou tiver um elevador aéreo disponível.

      Ao cortar plantas ou ramos de tamanho médio, muitas serras de ramos manuais frequentemente atingem os seus limites acima de um certo diâmetro de ramo. Uma ajuda bem-vinda para todos os entusiastas de jardinagem é oferecida pelas serras de poda a bateria. Uma extensão telescópica também pode ajudar a alcançar ramos mais altos.

      Cutting limbs with a Kärcher battery tree lopper
      Cutting thicker limbs with a Kärcher battery chain saw

      Corte fácil de árvores graças à extensão telescópica

      Se quiser cortar arbustos maiores e árvores mais antigas, isso geralmente significa que precisa de uma extensão dos braços. Uma serra de podar de longo alcance a bateria alcança até quatro metros de altura e, graças a uma alça de ombro, significa que mesmo trabalhos de corte de árvores mais longos não são um problema. Pode ficar em segurança no chão e não precisa de uma escada.

      Ao cortar árvores, deve sempre garantir que a sua cabeça e mãos estão protegidas. Luvas e óculos de segurança para proteger contra lascas de madeira são o equipamento padrão mínimo. Quem tiver de remover galhos maiores deve proteger-se adicionalmente com um capacete ou, pelo menos, nunca ficar debaixo do galho a cair.

      O equipamento de proteção contra cortes, que consiste em calças e sapatos de proteção contra cortes, proteção para os ouvidos e olhos, bem como luvas, é absolutamente necessário para a manutenção de árvores com motosserras. Possíveis regulamentos locais de proteção contra o ruído e regulamentos sobre a proteção de aves e outros animais também devem ser observados.

      Kärcher battery tree lopper for working on high trees
      Cutting protection equipment when cutting trees with the Kärcher battery chain saw

      Cortar uma árvore: Quando deve fazer quais tarefas?

      A altura certa para cortar arbustos e árvores depende da madeira e do tipo de corte. Os arbustos ornamentais são geralmente cortados todos os anos para que mantenham a forma desejada. As árvores de fruto não precisam de ser cortadas todos os anos, mas a manutenção de árvores também deve ocorrer regularmente aqui a cada quatro a seis anos. Deve cortar árvores jovens, em particular, de forma direcionada com mais frequência, a fim de evitar crescimento incorreto, por exemplo, troncos bifurcados.

      O ciclo de vegetação de árvores e arbustos também deve ser considerado. A partir de agosto, muitas madeiras puxam os seus materiais de reserva das folhas para as raízes, a fim de os acumular para o novo rebentamento na primavera. Deve, portanto, evitar fazer cortes maiores entre agosto e dezembro para muitos tipos de madeira.

      Cutting a tree: Kärcher tips for the right time

      Recomendações: Que período de tempo é adequado para que tipo de corte de árvore?

      Pode cortar durante todo o ano após danos causados por tempestades ou se galhos podres ou partidos forem descobertos ou ameaçarem partir-se. A segurança é a prioridade aqui.

      O inverno é a época tradicional para cortes de rendimento ou alívio para frutas de caroço, pomos e bagas. Agora também é uma boa altura para podar rosas e desbastar copas de árvores, pois os galhos são mais visíveis e os materiais de reserva são encontrados nas raízes. Deve, no entanto, evitar cortar uma árvore com muita geada. Idealmente, deve começar entre janeiro e o início de março e quando as temperaturas já não estiverem abaixo de −5 ∘ C.

      Algumas árvores de fruto são cortadas na primavera, como os pessegueiros. Para as flores precoces, como o ameixoeiro florido e a forsythia, deve esperar pela floração e só depois cortá-las. Também pode cortar árvores no verão para desbastar as copas. Pode também remover agora os rebentos de água verticais da árvore. Pode podar cerejeiras durante e após a colheita no verão, assim como algumas espécies que não dão fruto, como os salgueiros. Também pode reconhecer melhor as doenças foliares agora, e as feridas de corte curam mais rapidamente. O verão também é ideal para cortar nogueiras. O outono é a época para as árvores de folha caduca e coníferas nativas. Algumas variedades de frutas também já podem ser cortadas agora, se precisarem de crescer mais fortes. Para o desenvolvimento de rebentos de fruto, deve preferencialmente começar a cortar apenas em janeiro ou fevereiro. Mas não há recomendações gerais para todas as madeiras. Idealmente, deve procurar informações específicas sobre quando e como pode cortar qual arbusto ou árvore.

      Poda Correta

      O que é removido ao cortar uma árvore?

      Cortar arbustos e árvores significa, acima de tudo, remover galhos e ramos doentes e supérfluos. Enquanto os arbustos ornamentais têm de ser moldados, os objetivos para as árvores de fruto são um bom rendimento de frutos e a saúde geral da árvore. Estes tipos de cortes são frequentemente diferenciados:

      Kärcher tips for plant cutting

      Corte de plantação: Para incentivar o crescimento e a formação da copa da árvore, pode podar árvores recém-plantadas para aproximadamente um rebento primário e um máximo de três rebentos secundários.

      Kärcher tips for shaping

      Modelagem: É geralmente usada para cortar arbustos e moitas numa forma, mas também para reduzir a copa da árvore, endireitar o crescimento e remover galhos irritantes ou galhos que estão a crescer de forma cruzada. Também pode usar a modelagem para criar espaço, como, por exemplo, ao expor o tronco através de poda (remover os galhos na secção do tronco). Para novos rebentos laterais, pode encurtar os galhos para o comprimento desejado até aos brotos laterais ou inferiores dormentes (olhos).

      Kärcher tips for yield cutting

      Corte de rendimento: Para uma melhor colheita, deve podar árvores de fruto regularmente. Ao desbastar a copa da árvore, remove sempre rebentos supérfluos completamente, para que não voltem a brotar repetidamente e de forma ainda mais espessa. Nas macieiras, corta os rebentos ramificados pendurados atrás de um rebento lateral mais jovem.

      Kärcher tips for relief cutting

      Corte de alívio: Ramos e galhos danificados, por exemplo partidos após uma tempestade ou neve ou vítimas de uma infestação de pragas, são removidos. Galhos que causam um desequilíbrio também são cortados. Especialmente após cortes de alívio, as feridas de corte de árvores devem ser seladas com cera de enxertia ou outros meios adequados.

      Cortar arbustos e árvores significa interferir no equilíbrio entre a massa das raízes e a copa da árvore. Quanto mais cortar, mais fortemente a planta pode reagir com o novo rebentamento. Essencialmente, todos os galhos e ramos doentes e supérfluos devem ser removidos num processo de corte. Mas é muito raro ser aconselhável cortar completamente um arbusto ou uma árvore.

      Cutting a tree correctly: Kärcher tips

      Técnicas de Corte

      Pode cortar ramos pequenos até à altura da cabeça com tesouras de jardinagem. Uma tesoura de podar de longo alcance a bateria é recomendada para ramos mais grossos e galhos pequenos com um diâmetro máximo de três centímetros. O princípio é o mesmo – as tesouras de jardim ou a tesoura de podar de longo alcance são posicionadas perto da base do ramo ou galho, para que idealmente não restem tocos. Esta "técnica de bypass" é importante para evitar tocos de galhos que morrem, que podem ser portas de entrada para pragas e podridão.

      Pode cortar galhos grossos de arbustos e árvores com uma motosserra. Isto requer uma técnica de corte cuidadosa para que a casca não seja desnecessariamente danificada.

      O anel do galho, a saliência na base do galho, é o ponto de partida aqui. Primeiro, faz uma incisão a aproximadamente duas larguras de mão de distância do anel do galho na parte inferior. Em seguida, começa a três larguras de mão de distância do anel do galho e corta o galho por cima até que caia.

      O toco do galho restante é então cortado de forma limpa no anel do galho. Para o fazer, deve idealmente posicionar a serra ligeiramente na diagonal, afastada do tronco da árvore. O tecido meristemático no anel do galho garante que nova casca cresce sobre a superfície de corte. Deve idealmente cortar galhos longos e grandes pouco a pouco, de fora para dentro. Isso leva mais tempo, mas é mais seguro e tem a vantagem de ter menos trabalho a fazer mais tarde ao partir a madeira que foi cortada. Por fim, cortar árvores também significa que tem de se desfazer da madeira que foi cortada.

      Manter ferramentas após o corte de árvores

      Para garantir que o corte de árvores também tem sucesso na próxima vez, deve idealmente fazer a manutenção das ferramentas de manutenção de árvores imediatamente.

      Limpar a lâmina de corte com uma escova é suficiente para a manutenção da tesoura de podar de longo alcance ou da serra de poda. A qualidade das lâminas de corte é preservada se estas forem esfregadas ou pulverizadas após cada utilização com óleo de máquina fino ou óleo em spray. Isso garante a lubrificação e proteção necessárias contra a ferrugem. Também deve ser verificado regularmente se os parafusos e porcas da tesoura de podar de longo alcance estão firmemente fixados. Desinfetar as ferramentas de jardim usadas após o corte de árvores também é recomendado para evitar a transmissão de certas doenças da madeira.

      A manutenção da motosserra inclui a limpeza da corrente após cada utilização. Resina e impurezas são removidas com um limpador especial. O dispositivo pode ser limpo a seco com uma escova dura, mas é essencial remover a bateria de antemão. O nível de óleo e a lubrificação correta também devem ser verificados. Deve sempre reabastecer com óleo de corrente suficiente para prolongar a vida útil da corrente e do dispositivo. Se houver óleo de corrente especial suficiente no tanque, ainda deve monitorizar a distribuição do lubrificante. Ou procure gotas de óleo numa operação a seco de um minuto com a lâmina apontada para baixo sobre um fundo claro, ou levante cuidadosamente a corrente após uma operação a seco (Cuidado: Risco de ferimentos) e teste a calha guia num filme de óleo fino.

      Deve igualmente verificar e, se necessário, ajustar a tensão da corrente regularmente, idealmente antes de cada utilização – a corrente não deve ceder. Os dentes da corrente da serra devem ser reafiaados, se necessário, pois uma corrente afiada garante melhores cortes e maior segurança. Uma lima redonda adequada para o passo da corrente é usada para isso. Em alternativa, pode mandar afiar a motosserra por um profissional. A lâmina da motosserra pode precisar de ser libertada de bordas circundantes e verificada quanto a danos após algumas horas de trabalho e, se necessário, substituída. Também pode mandar fazer isto por profissionais.

      Maintenance of a Kärcher battery tree lopper
      Maintenance of a Kärcher chain saw

