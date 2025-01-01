      Regar o jardim automaticamente

      Um relvado verdejante, magníficas fileiras de canteiros, um tapete multicolorido de flores – o sonho de todos os amantes de jardins no verão! Mas um profissional sabe que, embora ter um jardim verdejante seja um hobby e uma paixão, também envolve muito trabalho. Em particular, regar as plantas e o relvado requer muito tempo e energia todos os dias nos meses quentes. Ao utilizar um sistema de rega automático, pode evitar este processo demorado e, simultaneamente, poupar água valiosa. A seguir, apresentamos uma visão geral dos vários sistemas, bem como o funcionamento da rega automática com água subterrânea ou água da chuva.

      As vantagens da rega automática no jardim

      As vantagens de um sistema de rega automático no jardim podem ser rapidamente enumeradas: Em comparação com a rega utilizando um regador ou pistolas de pulverização tradicionais, pode poupar uma enorme quantidade de tempo com um sistema de rega no jardim. Além disso, este método economiza água e conserva mais recursos do que regar o jardim manualmente com água da torneira. Pode regar o seu jardim de forma especialmente eficaz utilizando aspersores ajustáveis individualmente e temporizadores ou relógios de rega. Isso permite que gramados, plantas e arbustos sejam regados manualmente ou de forma direcionada, de acordo com um cronograma de rega ajustável individualmente – mesmo enquanto você está no trabalho ou de férias. Outra vantagem é que a rega automática com, por exemplo, água da chuva ou água subterrânea não consome água potável valiosa. A água da chuva pode ser recolhida através de uma cisterna ou um barril e, em seguida, ligada ao sistema de rega automático utilizando uma bomba de reforço e um sistema de mangueiras. É claro que isso também funciona da mesma forma com água subterrânea ou água de poços, que pode ser distribuída de forma eficaz no jardim com uma bomba de jardim.

      Rega automática: Controlado manualmente ou por computador

      Se está a pensar em comprar um sistema de rega, primeiro é necessário esclarecer algumas questões. Isto não tem apenas a ver com o facto de querer aprender como funciona a rega automática e quais são os sistemas disponíveis. Também está relacionado com a qualidade e o tamanho da sua própria área de jardim. Por exemplo, há questões relacionadas com o tipo de sistema de mangueiras adequado e a fonte de água que se pretende utilizar, a fim de regar canteiros, sebes e relvados de forma direcionada. Existem também vários tipos de temporizadores de água. É importante saber o seguinte aqui: Se já respondeu a estas perguntas fundamentais para si mesmo, a maior parte do «trabalho» já está feito. A instalação do sistema de rega é simples e demora apenas alguns minutos.

      Como funciona a rega automática?

      Essencialmente, tem três opções com a rega automática. Para começar, um sistema moderno de mangueiras que distribui água através de aspersores automáticos pode já ser suficiente. Esta variante é barata e não requer um planeamento laborioso, uma vez que os dispositivos móveis e ajustáveis individualmente podem ser colocados na área desejada do jardim a qualquer momento, se necessário. Assim, já está a poupar muito tempo e pode usar esse tempo para cuidar da sua família e da sua casa ou para trabalhar em casa. Graças aos sistemas flexíveis de conexão de mangueiras, em alguns casos, vários aspersores também podem ser conectados entre si.

      Mas se já não se trata apenas de grandes áreas de relvado, mas sim de regar canteiros de flores e ervas aromáticas, por exemplo, de forma direcionada, é necessário um sistema de rega inteligente que abasteça cada planta individualmente e de acordo com as suas necessidades. Aqui é utilizado o método de micro-gotejamento. A água é conduzida a vários bicos de gotejamento e micro aspersores através de uma mangueira, para que as plantas sejam regadas não só de forma eficiente, mas, acima de tudo, também de forma a conservar recursos e regular as quantidades. Através da combinação de bicos de gotejamento fino e bicos de , é possível regar plantas individuais de forma direcionada ou regar todo o canteiro utilizando vários padrões de pulverização. No que diz respeito à rega, existem mangueiras de gotejamento desenvolvidas especificamente para esse fim, que se colocam no canteiro ou ao redor dele, como uma mangueira tradicional. A instalação é rápida graças às instruções passo a passo fornecidas. Corte as mangueiras conforme necessário, utilizando os distribuidores de mangueiras fornecidos com elas para ampliar o sistema conforme necessário. Os bicos de gotejamento e os micro bicos pulverizadores são instalados na mangueira do sistema, que é fixada no solo no local desejado com estacas para mangueiras. Extremamente prático: Os micro-bicos pulverizadores podem ser ajustados individualmente através de um controlador.

      Se o o jardim precisa ser preparado para o inverno, os bicos e adaptadores de torneira do sistema de rega podem ser desaparafusados num instante. O sistema deve ser totalmente desmontado e armazenado durante o inverno num local protegido contra o gelo.

      Que fonte de água é utilizada para regar o jardim?

      Independentemente de querer regar as suas plantas, canteiros e flores manualmente ou usar um sistema automatizado para regar o jardim, a questão da fonte de água permanece. A opção mais óbvia para isso é usar água da torneira, ligando a mangueira de jardim ou o sistema de rega à torneira da casa. Para alguns proprietários de jardins, no entanto, pode valer a pena usar uma fonte alternativa de água. Um sistema de rega com água subterrânea ou água de um poço ou rega automática do jardim com água da chuva vale a pena considerar para isso.

      Quem possui um jardim grande pode ainda considerar a construção de um poço para utilizar a água subterrânea ou a água da chuva recolhida para regar o jardim. É verdade que isso implica alguns custos pontuais, mas irá gerar lucro já em poucos anos. Recolher água da chuva em cisternas e tanques de recolha e distribuir essa água pelo sistema de rega e, eventualmente, pelo jardim, utilizando bombas de reforço também é adequado para este fim.

      Classe premium: Rega automática com temporizador de água

      Quem deseja regar o seu jardim de forma totalmente automática pode contar com os temporizadores de água. Mesmo quando estiver de férias ou no trabalho, já não precisa de se preocupar com a possibilidade de as suas flores não receberem água suficiente. Pode definir antecipadamente um intervalo de rega no dispositivo, permitindo que o jardim seja regado de acordo com um horário e de forma totalmente automática.

      Funciona da seguinte forma. O temporizador de água é ligado à ligação de água da casa, como já deve ter visto noutros sistemas de rega. Dependendo do modelo, é possível conectar de um a três sistemas distribuidores a ele. Se decidir, por exemplo, utilizar um temporizador de rega, só poderá definir o período de rega manualmente. Após um máximo de duas horas – ou antes, se necessário – a rega pára automaticamente.

      Você pode obter ainda mais independência com um temporizador de água. Isso não só garante que o jardim seja regado automaticamente uma vez por dia — ou mais vezes, se necessário —, mas também mede a humidade do solo através de um sensor. O sinal é enviado sem fios para a unidade operacional na ligação de água, iniciando e terminando a rega de acordo com a função previamente definida – esta é a forma moderna e eficiente de regar o jardim.

