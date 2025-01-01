Regar o jardim automaticamente

As vantagens da rega automática no jardim
As vantagens de um sistema de rega automático no jardim podem ser rapidamente enumeradas: Em comparação com a rega utilizando um regador ou pistolas de pulverização tradicionais, pode poupar uma enorme quantidade de tempo com um sistema de rega no jardim. Além disso, este método economiza água e conserva mais recursos do que regar o jardim manualmente com água da torneira. Pode regar o seu jardim de forma especialmente eficaz utilizando aspersores ajustáveis individualmente e temporizadores ou relógios de rega. Isso permite que gramados, plantas e arbustos sejam regados manualmente ou de forma direcionada, de acordo com um cronograma de rega ajustável individualmente – mesmo enquanto você está no trabalho ou de férias. Outra vantagem é que a rega automática com, por exemplo, água da chuva ou água subterrânea não consome água potável valiosa. A água da chuva pode ser recolhida através de uma cisterna ou um barril e, em seguida, ligada ao sistema de rega automático utilizando uma bomba de reforço e um sistema de mangueiras. É claro que isso também funciona da mesma forma com água subterrânea ou água de poços, que pode ser distribuída de forma eficaz no jardim com uma bomba de jardim.