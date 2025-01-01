Regar o jardim automaticamente

Quem deseja regar o seu jardim de forma totalmente automática pode contar com os temporizadores de água. Mesmo quando estiver de férias ou no trabalho, já não precisa de se preocupar com a possibilidade de as suas flores não receberem água suficiente. Pode definir antecipadamente um intervalo de rega no dispositivo, permitindo que o jardim seja regado de acordo com um horário e de forma totalmente automática.

Funciona da seguinte forma. O temporizador de água é ligado à ligação de água da casa, como já deve ter visto noutros sistemas de rega. Dependendo do modelo, é possível conectar de um a três sistemas distribuidores a ele. Se decidir, por exemplo, utilizar um temporizador de rega, só poderá definir o período de rega manualmente. Após um máximo de duas horas – ou antes, se necessário – a rega pára automaticamente.

Você pode obter ainda mais independência com um temporizador de água. Isso não só garante que o jardim seja regado automaticamente uma vez por dia — ou mais vezes, se necessário —, mas também mede a humidade do solo através de um sensor. O sinal é enviado sem fios para a unidade operacional na ligação de água, iniciando e terminando a rega de acordo com a função previamente definida – esta é a forma moderna e eficiente de regar o jardim.