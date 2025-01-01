Deve evitar água muito fria. A água fria da torneira causa stress para a maioria das plantas. É melhor usar água de um depósito de água e dispensá-la usando uma bomba booster. Pode, é claro, também usar água da torneira para regar o jardim, embora isso acarrete algumas desvantagens em comparação com a rega do jardim com água subterrânea ou água da chuva. A água é muito mais fria, o que causa stress às plantas e flores. Também precisa de saber qual é a qualidade da água local. A água dura danifica as plantas. Um plano de rega geral é difícil, pois a procura de água de diferentes plantas varia. Plantas de canteiro requerem menos água do que plantas em vaso. Para desenvolver um sentido de quanta água uma planta precisa, muitas vezes só precisa de dar uma olhada nas suas folhas. Numerosas folhas finas e macias indicam uma alta procura de água. Plantas com folhas grossas, duras ou peludas requerem menos água. O maior consumidor de água no jardim é a relva. Especialmente para solos arenosos, deve regar a relva três a quatro vezes por semana. Por outro lado, os solos argilosos armazenam mais humidade, pelo que regar o jardim completamente uma vez por semana é suficiente.

Quando o inverno se aproxima:

Remover a água do seu próprio sistema de rega de jardim é uma questão todos os anos para os amantes de jardins quando se trata de preparar o jardim para o inverno. Bombas de água suja, por exemplo, são adequadas para remover a água de lagos e poços, enquanto as bombas submersíveis de água limpa de sucção plana podem ser usadas para piscinas.