      Dicas práticas para regar o jardim

      Quando as temperaturas estão a aumentar nos meses de verão e não há sinal de chuva há dias, o que isto significa para os proprietários de jardins é que as flores, os vegetais e a relva devem ser regados regularmente. Mas o que deve considerar ao regar o jardim? Com estas dicas, o jardim irá passar pela estação quente facilmente.

      Quando e como devo regar o meu jardim?

      Regar regularmente a relva, bem como as plantas ornamentais e cultivadas e as flores, é obrigatório e um requisito para uma paisagem de jardim verde. Mas há algumas coisas a considerar ao regar o jardim. Acima de tudo, a hora, o equipamento e a técnica correta de rega são relevantes aqui. Também deve saber que as plantas e os solos têm necessidades diferentes; deve cumpri-las no que diz respeito à rega e manutenção.

      Cinco dicas para regar o jardim corretamente

      A hora certa:

      A manhã ou a meio da manhã é a hora ideal para regar o jardim. Especialmente no verão, quando está muito calor durante o dia, a água pode assim infiltrar-se gradualmente no solo a temperaturas que ainda são amenas. Nunca deve regar o seu jardim ao sol do meio-dia, pois, caso contrário, a água evaporará rapidamente e possivelmente não conseguirá penetrar nas raízes. Muitas pessoas que trabalham regam, portanto, geralmente o jardim à noite, depois do trabalho. Esta também é uma opção, mas pode ter o efeito indesejado de atrair caracóis, pois as folhas permanecem húmidas por muito tempo – um paraíso para as pragas de jardim.

      Equipamento de rega:

      Pergunte a si próprio o seguinte antecipadamente: Qual fonte de água gostaria de usar e como a água chega daí às plantas? Três fontes de água estão essencialmente disponíveis para regar o jardim. Ou usa água da chuva recolhida de um tanque de armazenamento ou água subterrânea de um poço, ou conecta uma mangueira tradicional ou o sistema de rega à ligação de água da casa. Esta última é consideravelmente mais cara, o que significa que o investimento num sistema de rega com uma bomba, por exemplo, pode valer a pena. Em termos de equipamento para distribuição de água, existem inúmeras opções: Aspersores, mangueiras, bicos, bombas e temporizadores de água (informação sobre estes mais abaixo). Existem carrinhos de mangueira ou enroladores de mangueira adequados para armazenamento, por exemplo, para o sistema de mangueira.

      Frequência:

      O princípio orientador ao regar o jardim é: A rega regular é o trunfo! As plantas e os canteiros devem, portanto, ser regados abundantemente para que a água se possa infiltrar profundamente no solo e assim chegar às raízes. Em qualquer caso, deve evitar regar o jardim todos os dias. Isto não é apenas caro e intensivo em energia, mas também nada necessário. A frequência com que o jardim deve ser regado também depende da textura do solo. Pode memorizar esta regra prática: Regue solos arenosos aproximadamente a cada quatro dias, solos argilosos uma vez por semana.

      Considerando as necessidades das plantas e dos solos:

      Deve evitar água muito fria. A água fria da torneira causa stress para a maioria das plantas. É melhor usar água de um depósito de água e dispensá-la usando uma bomba booster. Pode, é claro, também usar água da torneira para regar o jardim, embora isso acarrete algumas desvantagens em comparação com a rega do jardim com água subterrânea ou água da chuva. A água é muito mais fria, o que causa stress às plantas e flores. Também precisa de saber qual é a qualidade da água local. A água dura danifica as plantas. Um plano de rega geral é difícil, pois a procura de água de diferentes plantas varia. Plantas de canteiro requerem menos água do que plantas em vaso. Para desenvolver um sentido de quanta água uma planta precisa, muitas vezes só precisa de dar uma olhada nas suas folhas. Numerosas folhas finas e macias indicam uma alta procura de água. Plantas com folhas grossas, duras ou peludas requerem menos água. O maior consumidor de água no jardim é a relva. Especialmente para solos arenosos, deve regar a relva três a quatro vezes por semana. Por outro lado, os solos argilosos armazenam mais humidade, pelo que regar o jardim completamente uma vez por semana é suficiente.

      Quando o inverno se aproxima:

      Remover a água do seu próprio sistema de rega de jardim é uma questão todos os anos para os amantes de jardins quando se trata de preparar o jardim para o inverno. Bombas de água suja, por exemplo, são adequadas para remover a água de lagos e poços, enquanto as bombas submersíveis de água limpa de sucção plana podem ser usadas para piscinas.

      Regar com um regador, mangueira ou sistema de rega?

      Para as gerações anteriores, a questão do equipamento adequado para regar o jardim nem sequer se colocava. Um regador era a única opção. Hoje, o ponto de partida é totalmente diferente. Existem inúmeras ferramentas, como aspersores móveis e pistolas de pulverização com função de aspersão, e até sistemas de rega completos (por exemplo, bombas de água da chuva). Então, qual equipamento satisfará os seus requisitos pessoais?

      O regador ainda pertence sempre ao equipamento básico. Apesar da infinidade de dispositivos modernos e eficientes para regar o jardim, ainda pode encontrar o regador em quase todos os jardins. É perfeitamente adequado para garantir que as plantas em vaso e os canteiros sejam regados a tempo. Também pode regar cuidadosamente plantas ornamentais com ele usando um acessório de duche. Mas a desvantagem decisiva permanece – o enchimento e transporte múltiplos do regador requer força e pode levar rapidamente a dores nas costas e ombros.

      Regar o seu jardim sozinho ou ter alguém a regar por si? Para áreas maiores, regar apenas com uma mangueira só é sensato de forma limitada. Se estiver apenas a falar de regar uma pequena área de relva, pode recorrer com a consciência tranquila ao uso de uma mangueira juntamente com um aspersor ou lança de pulverização. As mangueiras Kärcher são robustas e concebidas para não dobrar, o que aumenta enormemente a sua durabilidade.

      Para áreas de jardim maiores, por outro lado, é melhor recorrer a sistemas de rega. Mesmo apenas um aspersor que tenha ligado através de uma mangueira, seja à ligação de água ou a uma bomba, deve ser suficiente para muitos. Os aspersores móveis são especialmente adequados para isto. Estes estão equipados com uma largura de pulverização ajustável, para que possa ajustar manualmente o alcance e o volume de água – isto permite uma rega eficaz do jardim. O que é importante aqui é que o aspersor deve ser selecionado de acordo com a forma e os requisitos da área a ser regada.

      Sistema de rega: Eficaz e economizador de água! Quem quiser abordar as coisas de forma ainda mais profissional pode usar bombas e sistemas de rega perfeitamente coordenados entre si. Tais sistemas de rega permitem não só uma rega que poupa tempo e é simultaneamente eficaz, mas também que conserva recursos e é sustentável. A água é assim dispensada de forma direcionada para as plantas individuais ou áreas de relva.

      Como funciona a rega do jardim com água da chuva

      A forma como a configuração para regar o jardim acaba por ser, depende naturalmente do gosto pessoal e da área de jardim disponível. Como jardineiro amador apaixonado, deve, em qualquer caso, saber quais as vantagens que a rega do seu jardim com água da chuva oferece. Em primeiro lugar, este método não acarreta custos de água e é especialmente amigo do ambiente. Em segundo lugar, a água da chuva tem uma vantagem decisiva sobre a água da torneira – a água da chuva é a forma natural de água destilada e está livre de germes e impurezas. É verdade que a nossa água da torneira também é muito limpa, mas pode diferir em dureza de região para região, ou, por exemplo, conter depósitos indesejados devido a tubagens mais antigas. Se quisesse mesmo jogar pelo seguro, teria primeiro de verificar a qualidade da água.

      A água da chuva é por natureza pura e tem um valor de pH neutro. Os amantes de jardins só têm de se perguntar como a querem recolher. Cisternas, poços profundos e depósitos de água são todas opções; a água da chuva que recolheram pode ser dispensada de forma eficaz no jardim usando bombas de depósito ou bombas de jardim booster, bem como sistemas de mangueira e aspersores.

      Regar o jardim com água subterrânea e água de poços

      Tal como ao regar o jardim com água da chuva, não precisa de se preocupar com a qualidade da água ao regar com água subterrânea ou água de poços. Se quiser usá-la para regar o jardim, deve informar-se sobre o nível da água subterrânea antecipadamente. Pode descobrir isso junto da autoridade local de água. O seu vizinho já pode ser capaz de lhe dar informações sobre isso através de uma conversa por cima da cerca do jardim. Geralmente, a questão de regar o jardim com água subterrânea e água de poços é uma questão financeira. Regar o jardim com água da torneira significa custos contínuos, enquanto construir um poço é um investimento único e é geralmente recuperado após apenas alguns anos. Em qualquer caso, vale a pena verificar isso precisamente. Outra coisa que não deve esquecer é que, se quiser construir um poço, isso deve ser registado na autarquia responsável. Deve sempre informar-se sobre os requisitos de autorização locais e restrições legais antecipadamente.

      Abastecer o seu jardim com a sua própria água de poço é uma alternativa amiga do ambiente à rega com água da torneira. Para garantir que a água do poço possa ser dispensada para as plantas e canteiros, também precisa de uma bomba. Regar com bombas booster é de especial interesse para isso. Com uma capacidade de bombagem de até 7000 litros por hora, as bombas robustas e duradouras são perfeitamente adequadas para transportar água de lago e água de poços.

      Rega automática com uma bomba

      Pode poupar muito tempo e regar o seu jardim de forma orientada para as necessidades e eficaz usando rega controlada automaticamente. Usando sensores de rega e temporizadores de água, você, como proprietário do jardim, tem controlo total sobre quando e quanto da área do jardim deve ser regada. O sistema pode, por exemplo, ser programado para que se ligue nas primeiras horas da manhã, quando todos ainda estão a dormir. Um sistema de rega automático é igualmente a solução ideal se quiser viajar, mas não tiver ninguém disponível que possa assumir a rega demorada do seu jardim. Descubra aqui de que depende a rega automática com temporizadores de água ou relógios de rega.

