Antes de começar a limpar, as plantas e os animais, como peixes, rãs e tritões, devem ser temporariamente recolocados e a água do lago drenada. Isto é feito mais rapidamente com uma bomba submersível de água suja. Esta é posicionada no ponto mais fundo do lago de jardim onde se acumula mais sujidade. Assim que o lago estiver vazio, a lama solta é retirada primeiro. O revestimento, a gravilha e as pedras maiores podem então ser limpos usando um limpador de alta pressão, para que a sujidade agarrada seja solta. O trabalho deve ser feito com um jato de água plano para não danificar o revestimento do lago. Deve-se ter um cuidado especial ao limpar as bordas do lago, pois é aqui que se acumula muita sujidade. Pode então simplesmente bombear a água suja (recém-criada) para fora do lago com a bomba submersível.

Em seguida, o revestimento limpo é examinado quanto a rachas e fugas e reparado, se necessário, por exemplo, com resíduos do revestimento do lago e cola de PVC à prova de água. Se tudo estiver OK, as plantas voltam ao seu lugar e a bacia do lago é enchida com água fresca.

Deve-se ter um cuidado especial ao limpar o lago se houver peixes a viver nele. Devem ser cuidadosamente recolocados antes da limpeza. Os tanques de armazenamento atuam como um lar temporário. Para criar aproximadamente as mesmas condições de vida para os peixes, os recipientes devem, consequentemente, ser enchidos de modo a que aproximadamente um terço da água em cada recipiente seja água do próprio lago. As plantas do lago também são protegidas de secar desta forma. Para lhes oferecer proteção adicional, não verta a água fresca para o lago muito rapidamente após a limpeza. A temperatura é então ajustada uniformemente e a matéria em suspensão assenta mais facilmente no fundo do lago.