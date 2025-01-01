Limpeza de lagos: Quando e como?
Deve limpar um lago de jardim a fundo pelo menos duas vezes por ano – uma vez na primavera e novamente no final do outono.
No outono, deve preparar o lago para o inverno. Isto deve-se ao facto de as folhas que caíram, os resíduos de plantas mortas ou insetos mortos formarem uma massa orgânica no fundo do lago, cuja decomposição envolve a ligação de muito oxigénio. Sob uma cobertura de gelo fechada e se a circulação da água for muito baixa, isto leva à falta de oxigénio para animais maiores, como peixes e rãs. É por isso que é importante limpar o lago de jardim a fundo antes do inverno, remover a lama e garantir um ecossistema saudável.
Após o inverno, folhas e resíduos de plantas acumularam-se novamente no lago, e uma espessa camada de lama no chão. Estes devem, portanto, ser removidos mais uma vez na primavera, a água do lago deve ser drenada, o fundo do lago limpo e nova água vertida. O corpo de água fica assim idealmente preparado para os meses de verão.