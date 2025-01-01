      Limpeza de lagos: As melhores dicas para água límpida

      Um lago de jardim é um belo ponto de atração visual, mas também tem de o manter regularmente e limpá-lo a fundo. Afinal, só pode oferecer às plantas e aos animais um habitat saudável se for bem cuidado. Com estas dicas, a limpeza do lago tem sucesso garantido.

      Limpeza de lagos: Quando e como?

      Deve limpar um lago de jardim a fundo pelo menos duas vezes por ano – uma vez na primavera e novamente no final do outono.

      No outono, deve preparar o lago para o inverno. Isto deve-se ao facto de as folhas que caíram, os resíduos de plantas mortas ou insetos mortos formarem uma massa orgânica no fundo do lago, cuja decomposição envolve a ligação de muito oxigénio. Sob uma cobertura de gelo fechada e se a circulação da água for muito baixa, isto leva à falta de oxigénio para animais maiores, como peixes e rãs. É por isso que é importante limpar o lago de jardim a fundo antes do inverno, remover a lama e garantir um ecossistema saudável.

      Após o inverno, folhas e resíduos de plantas acumularam-se novamente no lago, e uma espessa camada de lama no chão. Estes devem, portanto, ser removidos mais uma vez na primavera, a água do lago deve ser drenada, o fundo do lago limpo e nova água vertida. O corpo de água fica assim idealmente preparado para os meses de verão.

      Drenar o lago de jardim e recolocar as plantas

      Antes de começar a limpar, as plantas e os animais, como peixes, rãs e tritões, devem ser temporariamente recolocados e a água do lago drenada. Isto é feito mais rapidamente com uma bomba submersível de água suja. Esta é posicionada no ponto mais fundo do lago de jardim onde se acumula mais sujidade. Assim que o lago estiver vazio, a lama solta é retirada primeiro. O revestimento, a gravilha e as pedras maiores podem então ser limpos usando um limpador de alta pressão, para que a sujidade agarrada seja solta. O trabalho deve ser feito com um jato de água plano para não danificar o revestimento do lago. Deve-se ter um cuidado especial ao limpar as bordas do lago, pois é aqui que se acumula muita sujidade. Pode então simplesmente bombear a água suja (recém-criada) para fora do lago com a bomba submersível.

      Em seguida, o revestimento limpo é examinado quanto a rachas e fugas e reparado, se necessário, por exemplo, com resíduos do revestimento do lago e cola de PVC à prova de água. Se tudo estiver OK, as plantas voltam ao seu lugar e a bacia do lago é enchida com água fresca.

      Deve-se ter um cuidado especial ao limpar o lago se houver peixes a viver nele. Devem ser cuidadosamente recolocados antes da limpeza. Os tanques de armazenamento atuam como um lar temporário. Para criar aproximadamente as mesmas condições de vida para os peixes, os recipientes devem, consequentemente, ser enchidos de modo a que aproximadamente um terço da água em cada recipiente seja água do próprio lago. As plantas do lago também são protegidas de secar desta forma. Para lhes oferecer proteção adicional, não verta a água fresca para o lago muito rapidamente após a limpeza. A temperatura é então ajustada uniformemente e a matéria em suspensão assenta mais facilmente no fundo do lago.

      Draining a pond with a Kärcher submersible pump

      Dica: Usar a lama como fertilizante

      A água que permanece após a limpeza e os resíduos biológicos, como folhas ou pólen, podem ser removidos com extratores de lama especiais ou aspiradores multiusos. Parte do resíduo pode permanecer no lago de jardim ao fazê-lo, a fim de apoiar a sua regeneração. Um uso posterior sensato também pode ser encontrado para a lama aspirada – na sua forma seca, é adequada como fertilizante para canteiros de flores de jardim.

      Guardar plantas delicadas e peixes para o inverno, para que fiquem protegidos contra a geada

      As plantas sensíveis à geada, como jacintos de água ou flores de lótus, não devem ser repostas no lago após a limpeza no outono, mas sim passar o inverno protegidas contra o frio num balde com água dentro de casa ou num barracão. Só são usadas novamente na primavera seguinte.

      Se houver peixes a viver no lago de jardim, o lago deve ser impedido de congelar completamente no inverno, pois os gases de fermentação que se desenvolvem no fundo devem poder escapar. Isto evita que os peixes sejam envenenados e, simultaneamente, garante que haja oxigénio suficiente disponível na água. Existem várias possibilidades para manter a troca de gases mesmo na presença de geada e gelo – desde adornar o lago com plantas de caule longo até desgeladores feitos de poliestireno.

      Storage of Kärcher technology in a frost-proof area

      Tornar a tecnologia à prova de inverno

      As bombas de água não devem permanecer no lago durante o inverno, pois a engenharia da bomba pode ser totalmente destruída pela geada. Aliás, isto também se aplica ao limpador de alta pressão. Se já não for necessário após a limpeza do lago, deve descarregar a água residual. A mangueira de água também é removida para interromper o fornecimento de água. Em seguida, o gatilho da pistola do limpador de alta pressão é acionado brevemente – por cerca de meio minuto – para retirar a pressão e a água residual do sistema. Preparado desta forma, sobrevive em segurança ao inverno e pode ser colocado num local à prova de geada até à limpeza da primavera. Recomenda-se, consequentemente, guardar o limpador de alta pressão num local à prova de geada, a fim de evitar danos na bomba.

      Manutenção de lagos: Remoção regular de folhas

      Para garantir que o lago de jardim permanece um belo destaque no jardim durante todo o ano, deve também garantir sempre que o lago está em condições limpas ao longo do ano. Folhas que caíram, algas verdes facilmente visíveis na superfície da água e partes mortas de plantas podem ser pescadas da água com uma rede de pesca sem grande esforço. Uma rede esticada sobre o lago faz um bom trabalho na proteção contra a queda de folhas de árvores adjacentes no outono.

      Pictogram of leaves

      Remover algas do lago

      Deve-se evitar que as algas se formem em primeiro lugar, para que não precisem de ser removidas do lago de jardim. Um fator essencial para a formação de algas é o teor de nutrientes no lago. Isso pode ser determinado através de um simples teste de pH. Se o valor de pH estiver entre 6,8 e 8,2, ou seja, na faixa neutra, é ideal. Se estiver acima disso (faixa alcalina), o teor de nutrientes é aumentado. As algas podem, assim, crescer em maior número.

      Deve, portanto, ser garantido que o sistema do lago não seja exposto a demasiada luz solar direta, pois o calor incentiva o crescimento de algas. Além disso, deve ser usado solo para lago com o teor de nutrientes mais baixo possível e devem ser usadas várias plantas aquáticas para alcançar o equilíbrio no corpo de água. Uma vez que as algas precisam de nutrientes que ligam dentro delas para o seu crescimento, os nutrientes necessários para o crescimento são assim retirados das algas se as plantas forem regularmente podadas.

      O seguinte aplica-se em geral: Lagos pequenos requerem mais manutenção do que um lago grande. Uma biomassa elevada é criada num espaço estreito devido a uma profundidade de água mais baixa e menos água. Os corpos de água rasos também aquecem mais rapidamente no verão. Temperaturas da água mais elevadas, por sua vez, levam a um maior teor de nutrientes, valores de água mais fracos e maior crescimento de algas. Por implicação, isso significa que quanto maior o lago, menor o esforço de manutenção.

