      Limpeza da casa de banho: A sujidade e o calcário não têm hipótese

      Não há outra divisão na casa onde a limpeza e a higiene sejam tão importantes como na casa de banho. Existem várias opiniões sobre a forma correta de limpar sanitas, azulejos, banheiras, chuveiros, lavatórios e por aí adiante. Com estas dicas de especialistas, a sujidade e o calcário incrustado na casa de banho não têm hipótese.

      Limpeza rápida e fácil: Dicas essenciais para uma casa de banho limpa

      Quer tenha uma casa de banho funcional ou um enorme spa doméstico, manter a sua casa de banho limpa é uma prioridade máxima para muitas pessoas. Além da impressão visual geral, existem também razões higiénicas para limpar a casa de banho: A limpeza insuficiente permite que bactérias e fungos se proliferem facilmente e que se forme bolor. Os altos níveis de humidade e o calor proporcionam as condições ideais para isso, por isso, limpar regularmente superfícies, zonas húmidas, sanitas e azulejos é importante.

      Com que frequência se deve limpar a casa de banho?

      Na maior parte, a frequência com que se deve limpar a casa de banho depende da frequência de utilização. Uma casa de uma só pessoa cria menos sujidade do que uma família com várias pessoas, pelo que a frequência de limpeza deve ser adaptada em conformidade. Sempre que possível, a casa de banho inteira deve ser limpa profundamente pelo menos uma vez por semana. É uma boa ideia remover os resíduos de sabão e pasta de dentes dos lavatórios o mais rapidamente possível e limpar as torneiras de poucos em poucos dias para evitar manchas de calcário.

      É melhor limpar as torneiras brilhantes com um pano macio sempre que lavar as mãos – isto evita que as manchas se formem logo à partida. Enxaguar e secar bem as superfícies após cada utilização ajuda a manter o seu duche e banheira limpos o máximo de tempo possível. Para remover cabelo e pó do chão, aspirar de poucos em poucos dias é, muitas vezes, suficiente. Além disso, os azulejos devem ser esfregados a cada 1 ou 2 semanas para remover sujidade mais persistente.

      O vapor de água pode condensar-se nas janelas da casa de banho após um banho ou duche, o que significa que se forma bolor ao longo do tempo. Certifique-se de ventilar a sua casa de banho regularmente para permitir que a humidade escape. As janelas devem ser limpas a cada poucos meses.

      Tarefas de limpeza e caraterísticas da limpeza da casa de banho

      Embora os azulejos e as superfícies de cerâmica sejam geralmente mais fáceis de limpar, há algumas coisas a ter em conta na casa de banho. As substâncias orgânicas, como células mortas da pele, cabelo, excrementos e resíduos de sabão, acumulam-se juntamente com sujidade mineral, como depósitos de calcário, tártaro urinário, descoloração da sanita e ferrugem. Uma simples passagem de pano é, muitas vezes, insuficiente para remover esta sujidade, o que significa que são frequentemente utilizados detergentes agressivos, como desinfetantes de sanitas ou detergentes ácidos, bem como processos físicos poderosos. No entanto, estes podem danificar materiais de superfície delicados se usados incorretamente.

      Com os produtos de limpeza e remédios caseiros, dicas de aplicação e equipamentos certos, pode ter uma casa de banho limpa em pouco tempo – sem a necessidade de esfregar de forma cansativa.

      Remoção de calcário na casa de banho

      Sempre que objetos entram regularmente em contacto com água, o calcário desenvolve-se ao longo do tempo. Não é de admirar que a casa de banho seja frequentemente o local principal para a acumulação de calcário, cobrindo torneiras, azulejos e lavatórios. No entanto, com materiais simples e algumas dicas, as formações persistentes podem ser facilmente removidas e a formação de novo calcário pode ser evitada.

      Como se forma o calcário?

      A água que contém calcário tem níveis particularmente altos de carbonato de cálcio e é criada quando a água subterrânea se infiltra através de rochas calcárias. Quanto maior a concentração, mais dura é a água e mais calcário se forma nas superfícies com as quais entra em contacto. Os depósitos de calcário mais persistentes formam-se principalmente quando a água é aquecida ou evapora, resultando em manchas brancas, sobretudo nas torneiras, lavatórios, azulejos e bicos de água nas casas de banho.

      Remover manchas de calcário com um limpador a vapor

      Se os depósitos de calcário ainda não forem muito espessos, podem ser removidos com bastante facilidade com o limpa a vapor – sem a necessidade de esfregar manualmente de forma cansativa. Para o fazer, são necessários o bico de detalhe e uma escova redonda. É melhor limpar superfícies delicadas exclusivamente com o bico de detalhe para evitar riscar torneiras cromadas e de aço inoxidável. Segure o bico diretamente nas áreas afetadas pelo calcário e aplique o vapor até o calcário desaparecer. Se isto não conseguir remover o calcário persistente ou se este estiver num local de difícil acesso, pode acoplar uma escova redonda ao bico: Poderá então esfregar a área com poderosas jatos de vapor. Mesmo as manchas de calcário mais teimosas podem ser removidas com a aplicação direta de vapor e uma esfrega vigorosa.

      Se a camada de calcário for muito espessa, pode-se aplicar detergente à base de limão na área. Espere meia hora e, em seguida, trabalhe a área com o limpa a vapor. Os resíduos de calcário devem agora ser mais fáceis de remover.

      Os melhores remédios caseiros para combater manchas de calcário

      Remoção de calcário de alumínio com bicarbonato de sódio

      O bicarbonato de sódio é útil para todos os tipos de tarefas domésticas, incluindo a remoção de calcário, por exemplo, do alumínio. Para isso, misture água e bicarbonato de sódio para criar uma pasta espessa. Esfregue a pasta nas áreas afetadas, deixe atuar por um curto período de tempo e, em seguida, enxague com água limpa ou limpe com um pano húmido.

      Um efeito secundário positivo do bicarbonato de sódio é que também neutraliza odores desagradáveis na casa de banho e até ajuda com ralos entupidos.

      Remover calcário com vinagre

      O vinagre é também um remédio caseiro adequado para combater os depósitos de calcário. A essência de vinagre pode ser utilizada não diluída para calcário significativo ou diluída em água para calcário mais ligeiro. O ácido cítrico tem o mesmo efeito, podendo ser usado da mesma forma. O melhor método é embeber um pano de algodão ou de microfibra em vinagre ou ácido cítrico, e depois esfregá-lo nas superfícies afetadas pelo calcário, como torneiras. Deixe atuar por algum tempo ou durante a noite, e depois enxague abundantemente com água limpa e fria. De seguida, seque tudo com um pano limpo.

      Remover calcário com pasta de dentes

      Também pode usar pasta de dentes e uma escova de dentes velha para remover resíduos de calcário das torneiras. Cubra os depósitos com pasta de dentes, deixe atuar por um curto período de tempo, depois esfregue com a escova de dentes e enxague com água. A pasta de dentes funciona como um abrasivo, restaurando o brilho nas superfícies de cromo e alumínio.

      Atenção: Certos materiais são sensíveis a ácidos, incluindo o mármore e a pedra natural. Portanto, não use vinagre ou ácido cítrico para os limpar. O bicarbonato de sódio é a melhor opção aqui.

      Remover calcário com detergente

      Se quiser usar um produto de limpeza para remover depósitos persistentes, vai precisar de um detergente ácido com um pH entre 1 e 4. O agente mais adequado a usar depende da superfície. É melhor testar o detergente numa área discreta antes de o usar em toda a superfície. Ácidos fortes (com um pH mais baixo) podem atacar várias superfícies, como metais de base, juntas de cimento, alumínio anodizado e plásticos. Portanto, use detergentes que sejam o mais suaves possível e teste para ver se alcançam um efeito suficiente. Existem também produtos de limpeza sanitários disponíveis no mercado com um certificado ambiental, como o Rótulo Ecológico da UE (EU Ecolabel). Estes não são apenas melhores para o meio ambiente, mas também melhores para os materiais do que produtos de limpeza sem um certificado.

      Dicas para evitar que as manchas de calcário se formem logo à partida:

      • Secar ajuda: As torneiras nos lavatórios, nos duches ou nas banheiras, bem como os azulejos e as superfícies de vidro, devem, portanto, ser sempre secos após a utilização, por exemplo, com um pano de microfibra ou uma esponja macia.
      • Se estiver com pressa e sem tempo para secar nada, enxague o duche, a banheira e as torneiras com água fria. Isto porque a água fria forma menos depósitos de calcário do que a água quente.
      • A aplicação regular de vapor nas torneiras, etc., com o limpa a vapor, evitará a formação de futuros depósitos de calcário porque a produção de vapor desmineraliza a água, o que significa que o vapor não deixa para trás quaisquer resíduos de calcário ou riscos.

