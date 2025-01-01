Na maior parte, a frequência com que se deve limpar a casa de banho depende da frequência de utilização. Uma casa de uma só pessoa cria menos sujidade do que uma família com várias pessoas, pelo que a frequência de limpeza deve ser adaptada em conformidade. Sempre que possível, a casa de banho inteira deve ser limpa profundamente pelo menos uma vez por semana. É uma boa ideia remover os resíduos de sabão e pasta de dentes dos lavatórios o mais rapidamente possível e limpar as torneiras de poucos em poucos dias para evitar manchas de calcário.

É melhor limpar as torneiras brilhantes com um pano macio sempre que lavar as mãos – isto evita que as manchas se formem logo à partida. Enxaguar e secar bem as superfícies após cada utilização ajuda a manter o seu duche e banheira limpos o máximo de tempo possível. Para remover cabelo e pó do chão, aspirar de poucos em poucos dias é, muitas vezes, suficiente. Além disso, os azulejos devem ser esfregados a cada 1 ou 2 semanas para remover sujidade mais persistente.