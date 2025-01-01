      Limpeza de espelhos

      Resíduos de pasta de dentes, impressões digitais, spray de cabelo, pó – mal se limpa o espelho da casa de banho e ele já volta a ficar sujo. Os espelhos no corredor ou no quarto também se tornam desagradáveis com o tempo. Com estas dicas e remédios caseiros, é possível limpar rapidamente, de forma suave e sem riscos – tudo isto sem recorrer a produtos de limpeza caros.

      Os espelhos são delicados

      Um espelho requer atenção especial. Isto deve-se à sua composição: consiste numa placa de vidro, um revestimento de prata ou alumínio e várias camadas de verniz. O revestimento de prata, responsável pelo reflexo e com bordas abertas, e o seu revestimento em múltiplas camadas tornam o espelho frágil. Um espelho sem moldura pode, portanto, sofrer alterações ao longo do tempo se, por exemplo, for usado um detergente inadequado, se as gotas de água não forem removidas nas bordas ou se vapores de solventes, como removedor de verniz, o afetarem. A área das bordas é, por isso, a parte mais frágil do espelho. Para evitar que enferruje nas extremidades, é preferível não usar detergentes durante a limpeza. Água e remédios caseiros simples são geralmente suficientes para limpar os espelhos.

      Remoção de sujidade leve do espelho

      A maior parte da sujidade nos espelhos é solúvel em água e pode ser removida ao passar um pano ou esfregando ligeiramente a superfície do vidro. É preferível limpá-los com água morna.

      Procedimento:

      • Humedeça ligeiramente o espelho com água, por exemplo usando um borrifador ou um pano húmido. A superfície deve estar sempre apenas húmida, mas não demasiado molhada.
      • Em seguida, passe suavemente um pano macio por todo o espelho, de forma a soltar a sujidade. Atenção: não utilize fibras ásperas para a limpeza, pois podem riscar o vidro.
      • Depois, seque o espelho com um segundo pano (por exemplo, de algodão) de modo a não deixar marcas. A melhor opção é utilizar um pano de microfibras, pois não solta fiapos. Aliás, quando limpo com este método, o espelho mantém-se livre de pó durante bastante tempo.

      Atenção: objetos e superfícies delicadas

      Na casa de banho, deve retirar utensílios, como dispensadores de sabão ou escovas de dentes, que frequentemente se encontram em prateleiras ou lavatórios sob o espelho, antes de proceder à limpeza, de forma a que a água de limpeza não escorra para eles. Noutros compartimentos, superfícies sensíveis à água ou o chão sob o espelho devem ser, por precaução, cobertos com um pano.

      Remoção de sujidade

      Com o tempo, especialmente nos espelhos da casa de banho, não são apenas as substâncias solúveis em água que se depositam no espelho. Spray de cabelo e gel, produtos cosméticos como batom e máscara de pestanas, ou impressões digitais muitas vezes não podem ser removidos apenas com água. Um pano macio e húmido com um pouco de detergente de lavar a loiça ajuda nestes casos. Basta aplicá-lo no espelho, espalhar e enxaguar com água limpa.

      Como alternativa ao detergente de lavar a loiça, também são adequados produtos de limpeza de vidros ou limpadores de janelas. É necessário ter atenção: como este detergente pode danificar e descolorir o filme do espelho nas bordas, deve-se sempre evitar estas áreas, sempre que possível, ou secá-las cuidadosamente após a limpeza. No entanto, a melhor opção ao limpar espelhos é não utilizar detergente de todo.

      Limpeza de espelhos com o Limpador a Vapor

      Os espelhos podem ser limpos sem a necessidade de detergentes ou remédios caseiros ao utilizar um vaporizador. O vapor quente solta facilmente até a sujidade mais persistente:

      • Em primeiro lugar, passe vapor uniformemente sobre a superfície de vidro usando o bocal de mão e a cobertura de microfibras, e solte a sujidade ao esfregar. Como alternativa, a superfície pode ser vaporizada com o bocal de precisão, mantendo uma distância de alguns centímetros.
      • Em seguida, remova a "água do vapor" com uma borracha limpa-vidros, o Window Vac sem fios ou um pano de microfibras, e seque cuidadosamente as bordas.

      Dica para combater espelhos embaciados na casa de banho

      Todos conhecem a sensação: depois do banho, os espelhos ficam frequentemente muito embaciados. A humidade pode ser rapidamente removida com um Window Vac. Outro truque: apontar brevemente um secador de cabelo para o espelho até que já não haja condensação de água sobre a superfície.

