Os espelhos são delicados
Um espelho requer atenção especial. Isto deve-se à sua composição: consiste numa placa de vidro, um revestimento de prata ou alumínio e várias camadas de verniz. O revestimento de prata, responsável pelo reflexo e com bordas abertas, e o seu revestimento em múltiplas camadas tornam o espelho frágil. Um espelho sem moldura pode, portanto, sofrer alterações ao longo do tempo se, por exemplo, for usado um detergente inadequado, se as gotas de água não forem removidas nas bordas ou se vapores de solventes, como removedor de verniz, o afetarem. A área das bordas é, por isso, a parte mais frágil do espelho. Para evitar que enferruje nas extremidades, é preferível não usar detergentes durante a limpeza. Água e remédios caseiros simples são geralmente suficientes para limpar os espelhos.