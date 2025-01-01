Com o tempo, especialmente nos espelhos da casa de banho, não são apenas as substâncias solúveis em água que se depositam no espelho. Spray de cabelo e gel, produtos cosméticos como batom e máscara de pestanas, ou impressões digitais muitas vezes não podem ser removidos apenas com água. Um pano macio e húmido com um pouco de detergente de lavar a loiça ajuda nestes casos. Basta aplicá-lo no espelho, espalhar e enxaguar com água limpa.

Como alternativa ao detergente de lavar a loiça, também são adequados produtos de limpeza de vidros ou limpadores de janelas. É necessário ter atenção: como este detergente pode danificar e descolorir o filme do espelho nas bordas, deve-se sempre evitar estas áreas, sempre que possível, ou secá-las cuidadosamente após a limpeza. No entanto, a melhor opção ao limpar espelhos é não utilizar detergente de todo.