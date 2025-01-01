Vinagre e detergente da loiça também provam ser uma mistura eficaz para combater resíduos de sabão. Misture ambos juntamente com um pouco de água num recipiente ou frasco pulverizador. Aplique uma quantidade generosa da mistura de vinagre e detergente da loiça nas superfícies usando uma esponja ou frasco pulverizador, e deixe atuar por alguns minutos.

Em seguida, esfregue vigorosamente para remover os resíduos de sabão e enxague as superfícies com água limpa. Lustre as superfícies de vidro com um limpa-vidros ou remova os depósitos com limpeza a vapor.

Os revestimentos das torneiras são frequentemente sensíveis a ácidos, por isso não deixe a mistura atuar por muito tempo e enxague com água fresca suficiente depois. O ácido cítrico pode ser usado como alternativa. Adicione 3–5 colheres de sopa a 1 litro de água e, em seguida, use esta mistura para tratar as superfícies. A vantagem do ácido cítrico é que é inodoro, ao contrário do vinagre. Em vez de detergente da loiça, também pode usar fermento em pó ou bicarbonato de sódio. Adicione vinagre suficiente para formar uma pasta.

Em seguida, esfregue a pasta sobre as áreas sujas e deixe atuar por 10 a 15 minutos. Em seguida, esfregue com uma esponja até que a espuma de sabão se dissolva e enxague com água limpa.

Atenção: Os azulejos de pedra são sensíveis a ácidos. Portanto, não use vinagre ou ácido cítrico neles.