Como se formam os resíduos de sabão?
Os resíduos de sabão formam-se quando os ácidos gordos do sabão convencional reagem com os minerais da água dura. A utilização de produtos de cuidado, como champô ou gel de duche, na banheira ou no duche faz com que este depósito se acumule gradualmente, formando um revestimento gorduroso e com aspeto ligeiramente oleoso em azulejos, cerâmica, vidro e superfícies de plástico. A água por si só não é suficiente para se livrar deles e, mesmo após a limpeza com detergentes padrão, muitas vezes ainda resta uma camada ligeiramente oleosa na superfície. Um detergente especial é a melhor opção neste caso. Se preferir evitar isso, a sujidade persistente também pode ser combatida com o limpador a vapor ou remédios caseiros.