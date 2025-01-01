      Limpeza da banheira e do duche

      Com o tempo, acumula-se sujidade persistente na cerâmica, nos azulejos e no resguardo de duche, tanto no duche quanto na banheira. Esta "espuma de sabão", como é conhecida, é formada pela combinação de água contendo calcário e sabão, e muitas vezes não pode ser removida com detergentes disponíveis no mercado. Mas com os dispositivos certos e alguns truques, o sucesso está garantido.

      Como se formam os resíduos de sabão?

      Os resíduos de sabão formam-se quando os ácidos gordos do sabão convencional reagem com os minerais da água dura. A utilização de produtos de cuidado, como champô ou gel de duche, na banheira ou no duche faz com que este depósito se acumule gradualmente, formando um revestimento gorduroso e com aspeto ligeiramente oleoso em azulejos, cerâmica, vidro e superfícies de plástico. A água por si só não é suficiente para se livrar deles e, mesmo após a limpeza com detergentes padrão, muitas vezes ainda resta uma camada ligeiramente oleosa na superfície. Um detergente especial é a melhor opção neste caso. Se preferir evitar isso, a sujidade persistente também pode ser combatida com o limpador a vapor ou remédios caseiros.

      Remédios caseiros eficazes para a limpeza da banheira e do duche

      Vinagre e detergente da loiça também provam ser uma mistura eficaz para combater resíduos de sabão. Misture ambos juntamente com um pouco de água num recipiente ou frasco pulverizador. Aplique uma quantidade generosa da mistura de vinagre e detergente da loiça nas superfícies usando uma esponja ou frasco pulverizador, e deixe atuar por alguns minutos.

      Em seguida, esfregue vigorosamente para remover os resíduos de sabão e enxague as superfícies com água limpa. Lustre as superfícies de vidro com um limpa-vidros ou remova os depósitos com limpeza a vapor.

      Os revestimentos das torneiras são frequentemente sensíveis a ácidos, por isso não deixe a mistura atuar por muito tempo e enxague com água fresca suficiente depois. O ácido cítrico pode ser usado como alternativa. Adicione 3–5 colheres de sopa a 1 litro de água e, em seguida, use esta mistura para tratar as superfícies. A vantagem do ácido cítrico é que é inodoro, ao contrário do vinagre. Em vez de detergente da loiça, também pode usar fermento em pó ou bicarbonato de sódio. Adicione vinagre suficiente para formar uma pasta.

      Em seguida, esfregue a pasta sobre as áreas sujas e deixe atuar por 10 a 15 minutos. Em seguida, esfregue com uma esponja até que a espuma de sabão se dissolva e enxague com água limpa.

      Atenção: Os azulejos de pedra são sensíveis a ácidos. Portanto, não use vinagre ou ácido cítrico neles.

      Remover resíduos de sabão com detergente

      Os resíduos de sabão podem ser removidos eficazmente com detergente. No entanto, há algumas coisas a ter em mente:

      1. Para evitar que as juntas dos azulejos absorvam qualquer agente de limpeza, deve ser aplicada água nelas primeiro, através de uma limpeza húmida. O excesso de água é então removido dos azulejos para evitar a diluição da concentração do detergente.
      2. Um Aspirador de Janelas pode ser usado para isso, por exemplo. Aplique um detergente alcalino (não diluído) na superfície secção por secção usando uma esponja macia e não abrasiva ou um esfregão, e deixe-o atuar por 3–5 minutos.
      3. Em seguida, esfregue a superfície novamente.
      4. Alternativamente, um produto de limpeza sanitário também funciona contra a espuma de sabão. Em seguida, limpe com água fresca até que todo o resíduo de detergente tenha sido removido.
      Fácil de prevenir: Evitar resíduos de sabão e calcário

      Remover o calcário da casa de banho não deve ser algo que se deixe para mais tarde. Se limpar regularmente e tiver algumas coisas em mente, pode evitar ter de esfregar durante horas mais tarde. Estas dicas vão ajudá-lo a prevenir que a espuma de sabão se acumule tão rapidamente na sua cabine de duche ou banheira:

      Enxague todas as superfícies com água fria após cada duche ou banho. Isto remove diretamente os resíduos de sabão. Seque sempre as paredes da cabine de duche ou banheira após a utilização com um pano, um rodo de duche com um lábio de borracha ou um Aspirador de Janelas, para que os resíduos e depósitos de calcário não tenham sequer a oportunidade de se formar. Se tiver uma cortina de duche, sacuda-a e seque-a após o duche. Para garantir que não há calcário nas torneiras, estas também devem ser secas com um pano de microfibra. Além disso, isto também previne o bolor em divisões húmidas.

