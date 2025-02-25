      Varredoras

      A melhor época para varrer é: todo o ano.

      Sejam pétalas na primavera, areia no verão, folhas no outono ou gravilha no inverno, as varredoras S 4 e S 6 da Kärcher permitem manter a casa e o jardim limpos e arrumados em tempo recorde, graças ao seu funcionamento eficiente e ergonómico.

      Vantagens das varredoras Kärcher

      Fácil de usar:

      Varredura sem esforço, sem necessidade de força ou esforço físico.

      Easy handling push sweeper
      Easy storage

      Fácil de transportar e arrumar:

      A superfície de apoio conveniente permite configurar, transportar e arrumar a varredora sem ter de se inclinar.

      Flexível e prático:

      As pegas das varredoras são ajustáveis em altura e podem ser totalmente rebatidas, se necessário.

      Flexible and comfortable push sweeper

      Excelente desempenho de limpeza: Graças à potente escova giratória, às escovas laterais e à grande largura de varredura, as varredoras varrem sem esforço áreas de até 3000 m² em apenas uma hora.

      Limpeza até ao último detalhe: As cerdas longas nas escovas laterais das nossas varredoras manuais garantem uma limpeza completa, mesmo nas bordas.

      Remoção fácil: Os recipientes de resíduos nas varredoras Kärcher podem ser removidos com muita facilidade para esvaziamento – agarre, levante e pronto! Sem contacto com a sujidade.

      Autónomo: Os recipientes para resíduos podem ser removidos facilmente e são concebidos para se manterem em pé sozinhos.

      Simples e compacto: Todas as varredoras Kärcher podem ser guardadas de forma a economizar espaço e com pouco esforço.

      Vídeos de aplicação

      S 4

      S 4 Twin

      S 6

      S 6 Twin

      Varrer ficou mais fácil.

      Desculpem, queridos fisioterapeutas, professores de ioga e fabricantes de adesivos térmicos. Agora, varrer não causará mais problemas nas costas e até será divertido. Com as nossas varredoras, limpar o quintal e o pavimento torna-se uma tarefa fácil. Não só é mais fácil, como também cinco vezes mais rápido do que com uma vassoura.

      Escovas laterais

      Fixação sem ferramentas das escovas laterais, para que a varredora fique montada e pronta a usar num instante.

      Ajuste flexível

      Pressão de contacto ajustável individualmente para diferentes tipos de sujidade.

      Arrumação conveniente

      A vassoura pode ser completamente dobrada sem que tenha de se inclinar – para um armazenamento que economiza espaço.

      Pega ajustável

      O ajuste individual da altura torna a varredura suave para as suas costas.

      Accessories brush push sweeper

      Escovas laterais para resíduos húmidos

      Estão disponíveis escovas laterais com cerdas três vezes mais duras para soltar e varrer resíduos molhados. Recomendamos que utilize este acessório, por exemplo, para varrer folhas que ficaram molhadas com a chuva e estão coladas ao chão.

      Ver acessórios disponíveis