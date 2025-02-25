Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
A melhor época para varrer é: todo o ano.
Sejam pétalas na primavera, areia no verão, folhas no outono ou gravilha no inverno, as varredoras S 4 e S 6 da Kärcher permitem manter a casa e o jardim limpos e arrumados em tempo recorde, graças ao seu funcionamento eficiente e ergonómico.
Varredura sem esforço, sem necessidade de força ou esforço físico.
A superfície de apoio conveniente permite configurar, transportar e arrumar a varredora sem ter de se inclinar.
As pegas das varredoras são ajustáveis em altura e podem ser totalmente rebatidas, se necessário.
Excelente desempenho de limpeza: Graças à potente escova giratória, às escovas laterais e à grande largura de varredura, as varredoras varrem sem esforço áreas de até 3000 m² em apenas uma hora.
Limpeza até ao último detalhe: As cerdas longas nas escovas laterais das nossas varredoras manuais garantem uma limpeza completa, mesmo nas bordas.
Remoção fácil: Os recipientes de resíduos nas varredoras Kärcher podem ser removidos com muita facilidade para esvaziamento – agarre, levante e pronto! Sem contacto com a sujidade.
Autónomo: Os recipientes para resíduos podem ser removidos facilmente e são concebidos para se manterem em pé sozinhos.
Simples e compacto: Todas as varredoras Kärcher podem ser guardadas de forma a economizar espaço e com pouco esforço.
Desculpem, queridos fisioterapeutas, professores de ioga e fabricantes de adesivos térmicos. Agora, varrer não causará mais problemas nas costas e até será divertido. Com as nossas varredoras, limpar o quintal e o pavimento torna-se uma tarefa fácil. Não só é mais fácil, como também cinco vezes mais rápido do que com uma vassoura.
Fixação sem ferramentas das escovas laterais, para que a varredora fique montada e pronta a usar num instante.
Pressão de contacto ajustável individualmente para diferentes tipos de sujidade.
A vassoura pode ser completamente dobrada sem que tenha de se inclinar – para um armazenamento que economiza espaço.
O ajuste individual da altura torna a varredura suave para as suas costas.
Estão disponíveis escovas laterais com cerdas três vezes mais duras para soltar e varrer resíduos molhados. Recomendamos que utilize este acessório, por exemplo, para varrer folhas que ficaram molhadas com a chuva e estão coladas ao chão.