Lavadoras de pátios

Diga adeus à esfrega cansativa: graças à lavadora de pátios, os decks de madeira em áreas exteriores deixam de ter de ser limpos manualmente. Como a lavadora de pátios não necessita de uma fonte de energia separada, beneficia de máxima flexibilidade e liberdade de movimento durante a limpeza. As escovas cilíndricas rotativas e a água garantem resultados de limpeza uniformes, mesmo contra sujidade persistente e profundamente entranhada na madeira. A quantidade de água pode ser regulada de forma muito simples, evitando desperdícios. A sujidade é solta e enxaguada num único passo. Quando utilizada com as escovas adequadas, a lavadora de pátios também remove facilmente a sujidade de lajes de pedra em áreas exteriores.