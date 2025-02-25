      Lavadoras de pátios

      Graças às suas escovas cilíndricas rotativas e à distribuição de água integrada, as lavadoras de pátios da Kärcher removem a sujidade de forma suave, mas eficaz, de pátios e decks, independentemente de serem feitos de madeira ou de compósito.

      Limpe pátios sem esforço.

      Diga adeus à esfrega cansativa: graças à lavadora de pátios, os decks de madeira em áreas exteriores deixam de ter de ser limpos manualmente. Como a lavadora de pátios não necessita de uma fonte de energia separada, beneficia de máxima flexibilidade e liberdade de movimento durante a limpeza. As escovas cilíndricas rotativas e a água garantem resultados de limpeza uniformes, mesmo contra sujidade persistente e profundamente entranhada na madeira. A quantidade de água pode ser regulada de forma muito simples, evitando desperdícios. A sujidade é solta e enxaguada num único passo. Quando utilizada com as escovas adequadas, a lavadora de pátios também remove facilmente a sujidade de lajes de pedra em áreas exteriores.

      Prepare o terraço para o verão, sem dramas.

      Para resultados de limpeza ainda mais convenientes, uniformes, rápidos e completos em pátios, decks e varandas, a Kärcher apresenta agora a PCL 6. Graças à combinação de quatro escovas cilíndricas rotativas e ao fornecimento de água ajustável, a sujidade é humedecida rápida e eficazmente ao mesmo tempo que é removida. Tanto decks de madeira como de compósito (WPC) podem passar do pior ao melhor com um consumo mínimo de recursos.

      Patio Wood

      Aplicação sem esforço, com resultados de limpeza rápidos, completos e uniformes.

      Um conceito de acionamento inovador, com escovas cilíndricas que rodam em sentidos opostos, garante que a PCL 6 proporciona resultados de limpeza rápidos, completos e uniformes em decks de madeira.

      Função 2 em 1.

      Os dois jatos de água integrados soltam e removem a sujidade num único passo.

      2-in-1 function
      different outdoor surfaces

      Pode ser utilizada em diversas superfícies exteriores.

      As escovas para decks de madeira incluídas no conjunto de fornecimento podem ser substituídas rápida e facilmente, sem necessidade de ferramentas, e trocadas por escovas próprias para superfícies de pedra (disponíveis como acessório opcional).

      Bateria para flexibilidade, cabo para potência.

      A lavadora de pátios está disponível com a bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V, para uma utilização mais flexível sem necessidade de ligação à corrente, ou como aparelho com cabo elétrico, ideal para limpar áreas maiores.

      Battery for flexibility

      PCL 6 – a referência em lavadoras de pátios

      Counter-rotating roller brushes

      Escovas cilíndricas de rotação contrária

      Conceito de acionamento altamente eficiente para uma limpeza rápida, uniforme e sem esforço.

      Handle

      O cabo pode ser ajustado para qualquer ângulo.

      O cabo pode ser ajustado para qualquer ângulo, garantindo uma posição de trabalho ergonómica.

      Splash guard

      Protetor contra salpicos

      A água suja é drenada para o compartimento das escovas, mantendo a área envolvente limpa.

      Superfícies compatíveis

      A lavadora de pátios PCL é adequada para decks de madeira, compósito (WPC) e outras superfícies comuns em terraços e varandas. Com as escovas para superfícies de pedra (disponíveis separadamente), é também possível limpar diversas superfícies de pedra, dependendo do modelo.

      Aplicação

      PCL 4 e PCL 3-18

      PCL 6

      Madeira

      Sim

      Sim

      Compósito de madeira e plástico (WPC)

      Sim

      Sim

      Ladrilhos de pedra lisa

      Sim

      Sim

      Ladrilhos e placas de pedra de portos finos

      Não

      Sim

      Placas de pedra grossa / pedras compósitas

      Não

      Não

      Destaques

      Primavera após primavera, o pátio encontra-se a precisar urgentemente de uma limpeza geral. Sol, chuva, neve e gelo deixaram as suas marcas, e o crescimento orgânico, o musgo e outras sujidades estão a estragar a superfície. Felizmente, a vassoura, a esfregona e o balde podem ficar exatamente onde estão: no armário. A limpeza passa a ser não só consideravelmente mais rápida, mas também muito mais completa e fácil, graças à lavadora de pátios da Kärcher.

      PCL Cleaner

      Alavanca ergonómica de regulação da água

      O volume de água pode ser ajustado consoante o nível de sujidade.

      Bateria intercambiável Kärcher Battery Power 18 V

      Para maior liberdade de utilização, mesmo sem ligação à corrente. Também disponível como aparelho com cabo elétrico, ideal para áreas maiores.

      Excelente conforto de utilização

      Design ergonómico para um trabalho fácil e confortável.

      Distribuição de água integrada

      Resultados de limpeza perfeitos graças à combinação de escovas cilíndricas rotativas e água. A sujidade é solta e removida num único passo.

      Escovas cilíndricas para superfícies de madeira

      Resultados de limpeza perfeitos em madeira ou compósitos (WPC).

      Distribuição de água integrada

      Resultados de limpeza perfeitos graças à combinação de escovas cilíndricas rotativas e água. A sujidade é solta e removida num único passo.

      Plataforma de baterias Kärcher Battery Power

      A lavadora de pátios sem fios PCL 3-18 é um produto da plataforma de baterias Kärcher Battery Power 18 V. Descubra toda a gama de produtos disponíveis e veja com quais outros aparelhos a sua bateria Kärcher Battery Power 18 V é compatível.

      18 V Battery Power

      Conheça todos os equipamentos da plataforma de baterias Kärcher Battery Power 18 V.

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      Acessórios para as lavadoras de pátios

      Pode encontrar acessórios adequados para a sua lavadora de pátios diretamente na página do produto ou utilizando o nosso localizador de acessórios.

      Localizador de acessórios

      Perguntas frequentes sobre as lavadoras de pátios