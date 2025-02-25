Aspiradores de vidros e superfícies

Poupe tempo e esforço com o aspirador de janelas sem fios da Kärcher. A função de sucção do aspirador de janelas garante uma limpeza extremamente eficaz e janelas brilhantes, sem riscos nem resíduos. Além disso, o prático e ergonómico aspirador de janelas sem fios da Kärcher permite uma limpeza muito higiénica das janelas, uma vez que não há contacto direto com a água suja. O limpador de janelas é adequado para todas as superfícies lisas, como espelhos, fogões, portas, azulejos e mesas.