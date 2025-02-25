      Aspiradores de vidros e superfícies

      Sem marcas. Rápido. Multifuncional. Estes aspiradores de vidros sem fios garantem resultados sem marcas — sem salpicos de água suja. O WV limpa janelas de forma rápida e eficiente e também pode ser utilizado em todas as superfícies lisas, como espelhos, placas de fogão, portas, azulejos e mesas.

      Traga de volta o WOW. Em todas as superfícies lisas.

      Cordless window cleaners

      Limpeza sem riscos. Três vezes mais rápido. Não só para janelas.

      Poupe tempo e esforço com o aspirador de janelas sem fios da Kärcher. A função de sucção do aspirador de janelas garante uma limpeza extremamente eficaz e janelas brilhantes, sem riscos nem resíduos. Além disso, o prático e ergonómico aspirador de janelas sem fios da Kärcher permite uma limpeza muito higiénica das janelas, uma vez que não há contacto direto com a água suja. O limpador de janelas é adequado para todas as superfícies lisas, como espelhos, fogões, portas, azulejos e mesas.

      Clean windows 3 times faster

      Mais rápido

      A limpeza é 3x mais rápida com um WV Kärcher do que manualmente.

      Clean windows streak-free

      Sem riscos

      Limpeza sem riscos graças ao rodo de alta qualidade e à inovadora função de aspirador

      Clean windows without any dripping dirty water

      Sem salpicos

      O WV aspira a água dos vidros de forma rápida e fiável, sem deixar salpicos de água.

      Original Kärcher cordless window cleaner

      O original

      Qualidade Kärcher original do inventor do limpador de janelas sem fio.

      Ideal para limpeza de muitas superfícies lisas

      Além das janelas, o WV limpa quase todas as superfícies lisas, como pára-brisas, espelhos, cabines de duche, fogões, mesas de vidro e bancadas.

      Cleaning windows

      Limpeza de janelas

      Limpar janelas nunca foi tão fácil. Use o nosso aspirador de vidros sem fio para obter resultados sem riscos em segundos.

      Cleaning shower cabins

      Limpeza de cabines de duche

      Cabines de duche com ventosas e paredes revestidas com azulejos em duches e banheiras, de forma rápida e sem esforço.

      Vacuuming liquids

      Aspirar líquidos

      Use os aspiradores de janelas Kärcher para aspirar pequenas quantidades de líquidos derramados das superfícies.

      Absorbing condensation

      Aspirar condensação

      Com os aspiradores de vidros e superfícies da Kärcher, pode aspirar rapidamente o excesso de humidade dos vidros.

      Pré-limpeza simples

      A preparação é essencial: para obter um resultado de limpeza ideal, o vidro ou a superfície deve ser pré-limpo e humedecido. Só depois deve ser utilizado o aspirador de vidros WV, que irá aspirar a água suja. Existem duas opções para uma pré-limpeza eficaz: o frasco pulverizador Standard e o frasco pulverizador Extra.

      Sprühflasche WV 2

      Pulverizador Standard

      Com pano de limpeza de microfibra. Facilita a limpeza de qualquer superfície lisa.

      WV 5 spray bottle

      Pulverizador Extra

      Com pano de limpeza em microfibra e limpador ajustável para variar a quantidade de água utilizada – ideal também para janelas com treliça.

      Limpeza sem riscos em 3 passos com o pulverizador e o aspirador de vidros e superfícies

      Spray spray bottle onto glass pane.

      1. Pulverize-o

      Primeiro, pulverize o produto de limpeza sobre o vidro.

      Clean glass pane with the spray bottle attachment.

      2. Limpo

      Em seguida, limpe a janela.

      Suction glass pane using Kärcher window vac.

      3. Sucção

      Em seguida, aspire a água suja. Feito.

      Ampla seleção: Os aspiradores sem fio para janelas da Kärcher

      Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

      WV 6 – O melhor desempenho. Bateria de longa duração e rodo melhorado.

      > ver WV 6 Plus

      Clean glass panes with the WV 2 window vac.

      WV 2 – O multifuncional. Design particularmente leve e aplicação confortável.

      > ver WV 2 Plus N

      Acessórios

      A gama de acessórios é o complemento perfeito e garante uma limpeza dos vidros ainda mais confortável e personalizada, graças a soluções de produto bem pensadas.

      Acessórios WV