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Country: Portugal
Sem marcas. Rápido. Multifuncional. Estes aspiradores de vidros sem fios garantem resultados sem marcas — sem salpicos de água suja. O WV limpa janelas de forma rápida e eficiente e também pode ser utilizado em todas as superfícies lisas, como espelhos, placas de fogão, portas, azulejos e mesas.
Poupe tempo e esforço com o aspirador de janelas sem fios da Kärcher. A função de sucção do aspirador de janelas garante uma limpeza extremamente eficaz e janelas brilhantes, sem riscos nem resíduos. Além disso, o prático e ergonómico aspirador de janelas sem fios da Kärcher permite uma limpeza muito higiénica das janelas, uma vez que não há contacto direto com a água suja. O limpador de janelas é adequado para todas as superfícies lisas, como espelhos, fogões, portas, azulejos e mesas.
A limpeza é 3x mais rápida com um WV Kärcher do que manualmente.
Limpeza sem riscos graças ao rodo de alta qualidade e à inovadora função de aspirador
O WV aspira a água dos vidros de forma rápida e fiável, sem deixar salpicos de água.
Qualidade Kärcher original do inventor do limpador de janelas sem fio.
Além das janelas, o WV limpa quase todas as superfícies lisas, como pára-brisas, espelhos, cabines de duche, fogões, mesas de vidro e bancadas.
Limpar janelas nunca foi tão fácil. Use o nosso aspirador de vidros sem fio para obter resultados sem riscos em segundos.
Cabines de duche com ventosas e paredes revestidas com azulejos em duches e banheiras, de forma rápida e sem esforço.
Use os aspiradores de janelas Kärcher para aspirar pequenas quantidades de líquidos derramados das superfícies.
Com os aspiradores de vidros e superfícies da Kärcher, pode aspirar rapidamente o excesso de humidade dos vidros.
A preparação é essencial: para obter um resultado de limpeza ideal, o vidro ou a superfície deve ser pré-limpo e humedecido. Só depois deve ser utilizado o aspirador de vidros WV, que irá aspirar a água suja. Existem duas opções para uma pré-limpeza eficaz: o frasco pulverizador Standard e o frasco pulverizador Extra.
Com pano de limpeza de microfibra. Facilita a limpeza de qualquer superfície lisa.
Com pano de limpeza em microfibra e limpador ajustável para variar a quantidade de água utilizada – ideal também para janelas com treliça.
Primeiro, pulverize o produto de limpeza sobre o vidro.
Em seguida, limpe a janela.
Em seguida, aspire a água suja. Feito.
A gama de acessórios é o complemento perfeito e garante uma limpeza dos vidros ainda mais confortável e personalizada, graças a soluções de produto bem pensadas.