A Kärcher aprimorou mais uma vez seu aspirador de janelas sem fio original e desenvolveu um modelo ainda mais versátil com tecnologia de lâminas inovadora e maior autonomia da bateria: o WV 6 Plus. A nova lâmina de sucção mais larga permite remover o excesso de líquido de superfícies inteiras sem interrupções. A autonomia extra longa de 100 minutos do aspirador de janelas sem fio permite que você trabalhe por ainda mais tempo. Você também pode planejar sua limpeza com precisão graças ao visor, que indica a autonomia restante da bateria com precisão de um minuto. Como sempre, a combinação inteligente do borrifador e do pano de microfibra, juntamente com a função de sucção do aspirador de janelas, garante uma limpeza extremamente eficaz e janelas impecavelmente limpas, sem manchas ou resíduos. O aspirador de janelas sem fio WV 6 Plus da Kärcher também permite limpar suas janelas de forma especialmente higiênica, pois você não entra em contato direto com a água suja.

Tecnologia de lâmina aprimorada A lâmina longa e inovadora torna a limpeza ainda mais flexível, sendo ideal para aplicações próximas ao chão. Autonomia de bateria extra longa O aspirador de janelas possui uma bateria de longa duração, com autonomia de 100 minutos, permitindo uma limpeza ininterrupta. Lâmina removível A lâmina do rodo pode ser facilmente destacada do bocal de sucção e limpa após cada utilização. Drenagem rápida e higiênica do tanque Esvaziamento rápido e simples do tanque sem contato com água suja. Agradavelmente tranquilo O baixo nível de ruído do aspirador de janelas torna o trabalho ainda mais agradável. Visor que indica os minutos restantes de autonomia da bateria. O indicador de carga da bateria mostra os minutos restantes de autonomia. Isso facilita o planejamento da limpeza. O original Qualidade Kärcher original, do inventor do aspirador de janelas. Três vezes mais rápido A limpeza de janelas com o Window Vac é três vezes mais rápida do que com os métodos convencionais. Resultados sem gotejamento e sem manchas Graças à aspiração elétrica de água, goteiras agora são coisa do passado. Para janelas impecavelmente limpas. Diversas aplicações Adequado para todas as superfícies lisas, como azulejos, espelhos ou cabines de duche.