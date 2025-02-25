Lavadoras de estofos e carpetes

Amplia as tuas opções de limpeza com a nossa variada gama de acessórios. Temos tudo o que precisas. desde a bocal de aspiração para fendas e cantos, ideal para zonas de difícil acesso, até à bocal de lavagem para estofos e acolchoados, perfeita para os teus móveis estofados, e a bocal de aspiração por pulverização para pavimentos, ideal para carpetes e grandes superfícies têxteis. O punho de apoio facilita também a limpeza do chão. Além disso, descobre os nossos acessórios completos para aspirar pavimentos, superfícies têxteis e fendas. Todos os acessórios são compatíveis com os aspiradores WD.