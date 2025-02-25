      Lavadoras de estofos e carpetes

      Limpeza profunda das fibras para todas as necessidades: Seja um equipamento multifuncional para a limpeza profunda das fibras em grandes áreas, com acessórios completos para todas as situações, um equipamento compacto para uma limpeza intermédia rigorosa ou liberdade sem fios para total mobilidade – as nossas lavadoras de estofos e carpetes Kärcher são a solução perfeita para qualquer necessidade. Mesmo a sujidade mais teimosa não resiste às nossas lavadoras de injeção e extração Kärcher.

      PERFEITO PARA FAMÍLIAS E AMANTES DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

      Esqueça os líquidos derramados e as patas sujas! Com as nossas lavadoras de estofos e carpetes, todas as superfícies têxteis ficam limpas num instante. O poder de limpeza profunda das nossas máquinas elimina todas as manchas e deixa os estofos e carpetes como novos. São ideais para famílias, pessoas com alergias e lares com animais de estimação. As nossas lavadoras de estofos e carpetes foram concebidas para lidar até com a sujidade mais difícil, para que possas sentir-te completamente à vontade em tua casa.

      Kärcher spray extraction cleaners for families and pet owner
      Remove stubborn dirt with Kärcher spray extraction cleaners

      O NOVO CONCEITO DE LIMPEZA

      A melhor solução para os teus problemas de limpeza em superfícies têxteis: com as nossas lavadoras de estofos e carpetes, podes eliminar até a sujidade mais difícil, em quase todas as superfícies têxteis. Desde os bancos do carro aos carpetes, tapetes, e até móveis de jardim, estofos ou capas de tecido: as lavadoras de estofos e carpetes Kärcher oferecem uma ampla gama de aplicações, tanto no interior como no exterior. Gordura, sujidade, manchas difíceis ou odores? Esqueça tudo isso!

      LIMPEZA PROFUNDA DAS FIBRAS TÊXTEIS

      As nossas lavadoras de estofos e carpetes proporcionam uma limpeza impressionante até à fibra mais pequena. Até a sujidade mais incrustada desaparece num instante. Desfruta de uma limpeza potente, higiénica e energeticamente eficiente. Pessoas com alergias podem respirar tranquilamente. Além disso, as nossas lavadoras de estofos e carpetes destacam-se pela sua longa durabilidade, elevada qualidade e robustez.

      Deep fibre cleaning Kärcher spray extraction cleaner
      Kärcher spray extraction cleaner for every challenge

      APTAS PARA QUALQUER DESAFIO

      Amplia as tuas opções de limpeza com a nossa variada gama de acessórios. Temos tudo o que precisas. desde a bocal de aspiração para fendas e cantos, ideal para zonas de difícil acesso, até à bocal de lavagem para estofos e acolchoados, perfeita para os teus móveis estofados, e a bocal de aspiração por pulverização para pavimentos, ideal para carpetes e grandes superfícies têxteis. O punho de apoio facilita também a limpeza do chão. Além disso, descobre os nossos acessórios completos para aspirar pavimentos, superfícies têxteis e fendas. Todos os acessórios são compatíveis com os aspiradores WD.

      LIMPEZA RÁPIDA DOS CALÇADOS

      O limpador de calçado é o acessório perfeito para as lavadoras de estofos e carpetes Kärcher, permitindo uma limpeza completa e cómoda de calçado desportivo e casual. O calçado fica limpo de forma rápida, ergonómica e fiável. Basta trocar a escova redonda pela escova para fendas para uma limpeza completa, desde a sola até à parte superior. Graças à inovadora função de autolimpeza, o Shoe!Cleaner está sempre limpo e pronto a usar.

      Shoe cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

      Linha SE 6 Signature

      Apenas os nossos produtos mais inovadores e de alto desempenho levam a assinatura do pioneiro em tecnologia e fundador da empresa, Alfred Kärcher. A assinatura do fundador da empresa, Alfred Kärcher, marca o produto como o melhor dispositivo Kärcher na sua categoria. Outros benefícios exclusivos incluem suporte para aplicações e uma garantia estendida. A linha SE 6 Signature é verdadeiramente versátil. A comprovada tecnologia de extração por pulverização da Kärcher garante excelentes resultados de limpeza em superfícies têxteis. Com uma variedade de acessórios, pode ser transformado num dispositivo 3 em 1 versátil que também pode ser usado como um aspirador completo para líquidos e sólidos.

      Pega de apoio

      Pega exclusiva e ajustável em altura para uma limpeza confortável com as duas mãos em grandes superfícies alcatifadas.

      Mangueira de limpeza 2 em 1

      Mangueira de pulverização longa e flexível com pega ergonómica integrada e botão de bloqueio para pulverização contínua, garantindo um elevado nível de conforto durante a limpeza.

      Acessórios ergonómicos

      Fixação e remoção simples de acessórios com um clique e possibilidades de aplicação versáteis graças a uma gama abrangente de acessórios para extração por pulverização, bem como aspiração de sólidos e líquidos.

      Interruptor ON e OFF

      Interruptores grandes separados para aspiração e extração por pulverização com um design atraente.

      Pega de transporte ergonómica

      Permite um manuseamento simples, bem como um transporte confortável do produto.

      Filtro plano plissado

      Aspiração conveniente de sólidos e líquidos sem interrupções e remoção rápida do filtro sem qualquer contacto com a sujidade através de uma válvula de filtro separada.

      Arrumação dos acessórios

      Todos os acessórios e a mangueira de extração por pulverização podem ser guardados de forma organizada na parte traseira e estão sempre à mão no local de trabalho.

      Sistema de 2 depósitos

      Dois depósitos separados para água limpa e suja, para facilitar o enchimento e esvaziamento sem contacto com a sujidade.

      Lavadoras de estofos a bateria

      Nas lavadoras de estofos SE 3-18 Compact, a comprovada tecnologia de aspiração por pulverização da Kärcher combina-se com a plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V. O resultado: Limpeza eficiente, prática e profunda em apenas um passo. Isto significa que pode remover a sujidade dos bancos do carro, móveis de jardim ou estofos a qualquer hora e em qualquer lugar – mesmo em locais de difícil acesso. O dispositivo limpa com a mesma potência das versões elétricas e é super flexível.

      Pega prática

      Para um transporte rápido e confortável até ao local de utilização.

      Função de limpeza do sistema

      Para uma limpeza fácil e higiénica da mangueira e do dispositivo após cada utilização.

      Arrumação dos acessórios

      Tudo está compactamente guardado dentro ou sobre o dispositivo e, portanto, pronto para uso a qualquer momento.

      Tecnologia comprovada

      Basta ligar e começar a usar – para uma limpeza profunda das fibras das superfícies têxteis, sem comprometer a qualidade.

      Acessórios de limpeza

      Ideal para limpeza interior do carro: Bocal para estofos e fendas com função de pulverização e aspiração e mangueira de sucção com articulação para maior liberdade de movimentos.

      Bateria substituível

      Pode ser utilizado em qualquer lugar e é compatível com a plataforma de baterias Kärcher Battery Power de 18 V.

      Sistema de dois depósitos

      Tanques separados para água limpa e suja, para facilitar o enchimento e o esvaziamento sem contacto com a sujidade.

      Mangueira 2 em 1

      Mangueira de sucção longa e flexível com mangueira de pulverização interna para uma limpeza conveniente, mesmo em locais estreitos e de difícil acesso no veículo.

      Acessórios

      Com uma gama abrangente de acessórios, os nossos aspiradores com função de pulverização são versáteis e, com o detergente adequado, garantem os melhores resultados de limpeza. Os acessórios podem ser rapidamente fixados e removidos com apenas um clique.

      18 V Battery Power

      Descubra todos os equipamentos da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.

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