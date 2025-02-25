PERFEITO PARA FAMÍLIAS E AMANTES DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Esqueça os líquidos derramados e as patas sujas! Com as nossas lavadoras de estofos e carpetes, todas as superfícies têxteis ficam limpas num instante. O poder de limpeza profunda das nossas máquinas elimina todas as manchas e deixa os estofos e carpetes como novos. São ideais para famílias, pessoas com alergias e lares com animais de estimação. As nossas lavadoras de estofos e carpetes foram concebidas para lidar até com a sujidade mais difícil, para que possas sentir-te completamente à vontade em tua casa.