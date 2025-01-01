      Limpeza de espaços habitacionais: Dicas para combater o pó e a sujidade

      Quartos e salas de estar bem limpos contribuem significativamente para o seu conforto dentro das suas próprias quatro paredes. Com organização e as dicas certas, pode manter a sua casa sempre limpa, com o mínimo de esforço.

      Casa arrumada, mente arrumada

      A limpeza e a arrumação são frequentemente mencionadas em conjunto; no entanto, são tópicos que devem certamente ser considerados separadamente. Tentar limpar uma casa desarrumada é desnecessariamente difícil e demorado, razão pela qual recomendamos que faça uma arrumação completa antes de começar a limpar.

      Arrumar corretamente

      A forma mais fácil de manter um quarto arrumado é guardar as coisas regularmente. Arrumar é mais fácil em curtos períodos, o que evita que o temido caos apareça em primeiro lugar. Deve arrumar as coisas que podem ser rapidamente guardadas de imediato, em vez de as colocar na lista de tarefas ou no plano de limpeza. Todos os objetos devem ter o seu lugar na casa. Recipientes adequados, como caixas ou cestos, podem ajudar a manter as superfícies livres, mas também devem ser guardados de vez em quando. Não sobrecarregue superfícies horizontais como mesas, prateleiras e parapeitos de janelas, caso contrário, precisará de muita paciência mais tarde para guardar tudo.

      Minimalismo

      Livros inteiros foram escritos sobre o tema quente do minimalismo, contudo, apenas algumas reflexões simples podem ter um grande efeito. Quanto menos coisas tiver, menos terá de guardar antes de limpar e mais fácil será manter as coisas arrumadas a longo prazo. Parece quase demasiado fácil, mas é frequentemente na prática que tudo se desmorona. Tal como com a arrumação, deve abordar a organização em pequenos passos e não tentar fazer tudo num único fim de semana.

      Pode ajudar questionar porque precisa de manter os seus bens: Queremos realmente manter todas as nossas lembranças de férias na prateleira? Preciso de me livrar de todos aqueles velhos romances policiais? Quando foi a última vez que usei aquela peça de roupa? Não precisa de fazer sempre uma limpeza radical como a especialista em organização Marie Kondo – mesmo livrar-se de apenas alguns objetos pode fazer uma diferença tangível na rapidez com que consegue terminar a sua limpeza semanal de pó. Depois de se livrar de algumas coisas, arrumar torna-se notoriamente mais fácil.

      Móveis de fácil manutenção

      Ao escolher móveis e revestimentos de chão, deve ter em mente como estes são limpos. Prateleiras abertas parecem muito elegantes, mas oferecem muitas superfícies onde o pó pode acumular-se. Armários e gavetas fechadas são mais fáceis de manter limpos, desde que não os encha demasiado. Algumas coisas precisam de espaço de arrumação suficiente, como ter uma prateleira para o correio em vez de o colocar na mesa de jantar. Os objetos usados com particular frequência devem ter o seu lugar na casa e ser facilmente acessíveis. O material e o design das superfícies também desempenham um papel importante. Em alguns móveis, cada partícula de pó é visível: Superfícies escuras, lisas e de cor uniforme ficam sujas particularmente rápido. Dica: O pó em superfícies de madeira natural ou com efeito de madeira é geralmente menos visível.

      Tarefas de Limpeza em Espaços de Estar e Dormir

      Dicas para limpar o pó

      Imagine a cena: A casa está a brilhar, acabada de limpar de cima a baixo, as janelas e portas permanecem fechadas depois de terem estado escancaradas para arejar o local – e, no entanto, uma camada muito fina de pó ainda se instala nos móveis, nas plantas de interior e no chão pouco tempo depois. Infelizmente, limpar, varrer ou aspirar é muitas vezes apenas uma medida preventiva, visto que é inevitável que o pó se acumule onde as pessoas vivem.

      De onde vem o pó?

      Observar o pó de perto ao microscópio dir-lhe-á que é uma mistura completa de partículas de diferentes tamanhos, que se misturam e combinam umas com as outras. Está tudo lá, desde células mortas da pele a fibras de carpetes, pólen, pelos de animais de estimação e pó fino – um verdadeiro banquete para hóspedes indesejados, como piolhos-dos-livros, ácaros do pó, bactérias e esporos de mofo. Dependendo do tamanho e peso das partículas, o pó será transportado para todos os cantos pelo ar em circulação ou rodopiará constantemente sem se depositar em lado nenhum.

      A composição do pó doméstico varia consoante a divisão, a localização do edifício residencial, o número de pessoas que lá vivem e o seu estilo de vida. Transportamos a maioria da sujidade para as nossas casas nos sapatos. Portanto, vale a pena ter tapetes abertos de malha, de coco ou têxteis ou seções de borracha para servirem como barreiras de sujidade. Posicionados em frente às entradas, eles apanham a maioria da sujidade que, de outra forma, acabaria no corredor ou noutros espaços habitacionais. Fuligem, esporos de fungos e pólen também são transportados para dentro de casa pelo ar.

      Aspirar primeiro ou limpar o pó primeiro?

      As opiniões divergem sobre a questão de saber se é melhor limpar o pó primeiro ou aspirar primeiro. Se aspirar primeiro, a sujidade resultante da limpeza do pó dos móveis e objetos pode ir parar ao chão limpo. Por outro lado, aspirar levanta sempre pó, que pode assentar nas superfícies acabadas de limpar. Na maioria dos casos, parece fazer mais sentido limpar o pó primeiro e depois aspirar o chão. A limpeza faz com que outra sujidade, como migalhas e cabelo, caia no chão, o que pode então ser aspirado. Se abrir as janelas para criar uma corrente de ar enquanto aspira, a maioria do pó levantado será levada diretamente para fora.

      Limpar o pó corretamente

      • Idealmente, o pó deve ser removido com um pano de algodão seco e macio. Em alternativa, existem panos especiais para o pó, que são eletrostaticamente carregados e, por isso, apanham a sujidade de forma mais eficaz.
      • Se dobrar o pano duas vezes, terá oito partes iguais do pano, que pode usar uma após a outra para tirar o pó. Isto significa que o pano pode ser usado por mais tempo antes de ter de ser lavado.
      • Não se esqueça de tirar o pó de pequenas superfícies, como molduras de quadros e portas, radiadores e folhas de plantas de interior. Ao fazê-lo, trabalhe sempre sistematicamente de cima para baixo.
      • Tirar o pó com um pano húmido pode parecer lógico à primeira vista, mas este método muitas vezes apenas espalha o pó. Se ainda assim quiser tirar o pó com um pano húmido, o pano não deve estar muito molhado, caso contrário, deixará água na superfície.

      Com que frequência se deve limpar o pó?

      A frequência com que se tira o pó depende principalmente do nível de limpeza que exige pessoalmente. No entanto, as circunstâncias de vida também desempenham umle papel importante. Se vive sozinho e passa muito tempo fora de casa, o espanador terá de ser usado com menos frequência do que numa família de quatro pessoas. Como regra geral, a maioria dos lares deve tirar o pó uma vez por semana. O pó ainda será visível, mas a quantidade de sujidade ainda é aceitável para a maioria das pessoas.

