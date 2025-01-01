Limpeza de espaços habitacionais: Dicas para combater o pó e a sujidade

Livros inteiros foram escritos sobre o tema quente do minimalismo, contudo, apenas algumas reflexões simples podem ter um grande efeito. Quanto menos coisas tiver, menos terá de guardar antes de limpar e mais fácil será manter as coisas arrumadas a longo prazo. Parece quase demasiado fácil, mas é frequentemente na prática que tudo se desmorona. Tal como com a arrumação, deve abordar a organização em pequenos passos e não tentar fazer tudo num único fim de semana.

Pode ajudar questionar porque precisa de manter os seus bens: Queremos realmente manter todas as nossas lembranças de férias na prateleira? Preciso de me livrar de todos aqueles velhos romances policiais? Quando foi a última vez que usei aquela peça de roupa? Não precisa de fazer sempre uma limpeza radical como a especialista em organização Marie Kondo – mesmo livrar-se de apenas alguns objetos pode fazer uma diferença tangível na rapidez com que consegue terminar a sua limpeza semanal de pó. Depois de se livrar de algumas coisas, arrumar torna-se notoriamente mais fácil.