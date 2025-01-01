Limpeza de espaços habitacionais: Dicas para combater o pó e a sujidade

Observar o pó de perto ao microscópio dir-lhe-á que é uma mistura completa de partículas de diferentes tamanhos, que se misturam e combinam umas com as outras. Está tudo lá, desde células mortas da pele a fibras de carpetes, pólen, pelos de animais de estimação e pó fino – um verdadeiro banquete para hóspedes indesejados, como piolhos-dos-livros, ácaros do pó, bactérias e esporos de mofo. Dependendo do tamanho e peso das partículas, o pó será transportado para todos os cantos pelo ar em circulação ou rodopiará constantemente sem se depositar em lado nenhum.
A composição do pó doméstico varia consoante a divisão, a localização do edifício residencial, o número de pessoas que lá vivem e o seu estilo de vida. Transportamos a maioria da sujidade para as nossas casas nos sapatos. Portanto, vale a pena ter tapetes abertos de malha, de coco ou têxteis ou seções de borracha para servirem como barreiras de sujidade. Posicionados em frente às entradas, eles apanham a maioria da sujidade que, de outra forma, acabaria no corredor ou noutros espaços habitacionais. Fuligem, esporos de fungos e pólen também são transportados para dentro de casa pelo ar.