      Limpeza de PVC e linóleo

      Durante muito tempo, o PVC e o linóleo estiveram entre os revestimentos de chão mais populares. Depois de terem desaparecido dos holofotes por um tempo, estão agora a experimentar um verdadeiro regresso como pavimento de design. Em geral, estes revestimentos de chão são muito fáceis de limpar, mas há alguns pontos a considerar ao limpá-los.

      Limpeza correta de revestimentos de chão resilientes

      Existem muitos revestimentos de chão resilientes e, à primeira vista, é difícil diferenciar entre os materiais. Os três mais frequentemente usados são os revestimentos de chão de PVC, linóleo e revestimentos de chão de elastómero. Os revestimentos de chão são geralmente limpos de forma semelhante, mas diferem principalmente no que diz respeito à sua sensibilidade a vários produtos de limpeza.

      Kärcher tips for cleaning PVC floors

      Chão de PVC

      O PVC consiste em cloreto de polivinilo e está disponível em lençóis, azulejos ou azulejos de encaixe. Este material é particularmente robusto e é resistente a álcalis fortes e ao stress mecânico. Por outro lado, os detergentes ácidos podem levar a alterações na cor. Deve-se também ter cuidado ao usar solventes orgânicos. Substâncias relacionadas, como graxa de sapatos, fuligem, traços de canetas de feltro, etc. podem migrar para o revestimento do chão. O PVC é sensível a cinzas de cigarro e faíscas.

      Kärcher tips for cleaning linoleum

      Linóleo

      O linóleo é uma alternativa ecológica ao pavimento de PVC, porque o material é fabricado a partir de matérias-primas naturais, como óleo de linhaça, cortiça moída ou farinha de madeira e resina natural. O revestimento de chão conduz o calor muito lentamente e é, por isso, frequentemente referido como sendo quente ao toque. Ao contrário do PVC, o linóleo é sensível a produtos de limpeza alcalinos fortes (valor de pH >10) e ao stress mecânico. É, portanto, relativamente resistente a solventes orgânicos e cinzas de cigarro. O linóleo tem propriedades de regulação da humidade, mas é sensível à humidade excessiva.

      Kärcher tips for cleaning elastomer floor coverings

      Revestimentos de chão de elastómero/revestimentos de chão de borracha

      Os revestimentos de chão de elastómero são raramente encontrados em espaços privados, mas são usados em áreas comuns em edifícios, como escadas e lavandarias. O revestimento de chão é extremamente resistente ao desgaste, mas é sensível a detergentes alcalinos fortes (valor de pH >10). Os produtos de limpeza ácidos podem causar descoloração, mas os revestimentos de chão de borracha são relativamente resistentes a cinzas de cigarro ou faíscas.

      Utilização do teste do clip de papel para identificar revestimentos de chão

      Se não tiver a certeza de qual material é feito o seu chão, o chamado teste do clip de papel pode ajudá-lo. Primeiro, encontre uma área discreta na divisão. Use um isqueiro para aquecer a ponta de um clip de papel de metal endireitado por aproximadamente cinco segundos. Pressione a ponta de metal quente no revestimento de chão por aproximadamente três segundos e, em seguida, retire-a. Pode agora usar o local do buraco, o comportamento de penetração e o odor para determinar o tipo de chão.

      Kärcher tips: Paper clip test for PVC and linoleum

      Chão de PVC

      • O clip de papel quente penetra no material de forma relativamente fácil.
      • Um chão de PVC derrete na superfície.
      • Forma-se um local de buraco com saliências.
      • Quando quente, podem-se puxar fios.
      • Os resíduos no clip de papel queimam com fuligem.
      • Existe um cheiro pungente.

      Linóleo

      • O clip de papel quente penetra no chão de forma relativamente fácil.
      • O linóleo não derrete na superfície.
      • A superfície fica carbonizada e não há saliências.
      • Cheira a madeira queimada ou a óleo de linhaça.

      Limpeza de revestimento de chão de elastómero (revestimento de chão de borracha)

      • O clip de papel quente dificilmente penetra no revestimento de chão.
      • A superfície do revestimento de chão de elastómero não derrete.
      • Existe um pequeno local de buraco sem saliências.
      • Tipicamente, cheira a borracha queimada.
      Wet-cleaning PVC and linoleum with a Kärcher mop

      Chão mais limpo em apenas dois passos

      O método de limpeza mais popular envolve usar uma combinação de aspiração e limpeza húmida. No primeiro passo de trabalho, a sujidade solta, como pó e cabelos, é recolhida com um aspirador de pó padrão. Em seguida, limpe o chão com uma esfregona ou esfregão. Idealmente, deve espremer regularmente o pano de limpeza usando um espremedor de pano de limpeza, pois isto evita o contacto direto com a sujidade o máximo possível.

      Em primeiro lugar, deve limpar o perímetro de toda a divisão e, em seguida, realizar o trabalho preparatório desde o canto mais recuado até à porta, em passagens uniformes. Com um pouco de prática, este método mecânico pode ser usado para limpar muito rapidamente, no entanto, o processo também tem algumas desvantagens: A sujidade persistente deve ser processada com ações adicionais para a soltar.

      A maioria das esfregonas aplica volumes de água relativamente grandes ao limpar, o que significa que o chão demora algum tempo a secar. A limpeza com um robot aspirador de pó é muito mais conveniente e requer menos água. Especialmente úteis são os modelos que podem limpar em diferentes modos: Húmido, seco ou combinado - húmido e seco.

      Limpeza mais rápida com um limpador de chão elétrico

      Uma alternativa moderna são os limpadores de chão elétricos, como os dispositivos da série FC da Kärcher. Os rolos de limpeza de microfibra rodam a 500 voltas por minuto e soltam a sujidade persistente sem esforço. Em particular, esta é uma verdadeira vantagem para as superfícies estruturadas em pavimentos modernos de PVC e de design. A água suja é recolhida num depósito separado, para que utilize sempre água fresca ao limpar.

      Um limpador universal é adequado para pavimentos de PVC, linóleo e revestimentos de chão de elastómero. Uma vez que os dispositivos podem trabalhar com apenas um pouco de água fresca, apenas um pequeno volume de detergente também é suficiente. Para revestimentos de chão estruturados, recomendamos trabalhar ao longo do comprimento e depois atravessar a superfície uma vez, de forma a alcançar também o interior profundo da estrutura da superfície. Para revestimentos de chão com grão de madeira, deve trabalhar sempre ao longo do grão.

      Cleaning PVC with a steam cleaner

      Limpeza higiénica com o limpador a vapor

      Como alternativa ao esfregão mecânico de chão, um limpador a vapor também pode ser usado. Os limpadores a vapor produzem vapor quente e, por isso, funcionam de forma particularmente higiénica. Graças às altas temperaturas, 99,99% das bactérias e vírus são removidos, sem que sejam usados quaisquer agentes de limpeza químicos. Os limpadores a vapor são, portanto, também particularmente bons para quem sofre de alergias e para famílias com crianças pequenas que não devem entrar em contacto com agentes de limpeza agressivos no chão. Uma vez que a produção de vapor desmineraliza a água, o vapor não deixa para trás quaisquer resíduos de calcário ou estrias após a limpeza. Graças ao calor, o chão seca rapidamente e pode ser pisado novamente mais cedo.

      Capas de pano de limpeza adequadas para o bico de chão são usadas para limpar pavimentos. Mova o bico de chão de um lado para o outro rapidamente em caminhos sobrepostos quando o vapor é libertado. Ao fazer isso, apenas a quantidade de vapor que é necessária para soltar a sujidade é libertada. Para revestimentos de chão estruturados, recomendamos limpar na diagonal para limpar as profundezas da estrutura. Deve substituir regularmente as capas sujas.

      Remover sujidade que ocorre frequentemente de pavimento de PVC e linóleo

      Cuidados de limpeza antigos

      Se, durante um período prolongado, usar demasiado produto de cuidado para a limpeza húmida, isto pode causar a acumulação de uma camada. Com o tempo, partículas de sujidade depositam-se nestas camadas, o que leva a uma aparência desagradável. A melhor forma de eliminar camadas de produto de cuidado para limpeza é usar um limpador de chão elétrico e água quente (máximo 60 °C). Para isso, trabalhe ao longo do comprimento e transversalmente na superfície várias vezes sem qualquer detergente. Repita este processo até que a espuma não se forme mais no depósito de água residual.

      Limpeza depois de obras

      Se a divisão foi pintada ou renovada, os contaminantes devem ser removidos. Durante a fase de construção, as marcas de lápis são frequentemente usadas para orientação e estas podem ser facilmente removidas com uma borracha. Manchas de tinta após a pintura podem ser removidas com uma cunha de madeira ou água quente e uma esponja branca não abrasiva. Manchas de verniz e resíduos de adesivo podem ser removidos de linóleo e elastómero usando solventes orgânicos, como um removedor de manchas universal; em certas circunstâncias, o PVC reage sensivelmente a este removedor, por isso deve primeiro ser testado numa área discreta.

      Isto também lhe poderá interessar:

      Kärcher tips for cleaning tiles

      Limpar azulejos

      Kärcher tips for cleaning parquet and laminate

      Limpar parquet e laminados

      Kärcher tips for cleaning carpet

      Limpar carpetes