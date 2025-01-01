Limpeza de PVC e linóleo

O método de limpeza mais popular envolve usar uma combinação de aspiração e limpeza húmida. No primeiro passo de trabalho, a sujidade solta, como pó e cabelos, é recolhida com um aspirador de pó padrão. Em seguida, limpe o chão com uma esfregona ou esfregão. Idealmente, deve espremer regularmente o pano de limpeza usando um espremedor de pano de limpeza, pois isto evita o contacto direto com a sujidade o máximo possível.

Em primeiro lugar, deve limpar o perímetro de toda a divisão e, em seguida, realizar o trabalho preparatório desde o canto mais recuado até à porta, em passagens uniformes. Com um pouco de prática, este método mecânico pode ser usado para limpar muito rapidamente, no entanto, o processo também tem algumas desvantagens: A sujidade persistente deve ser processada com ações adicionais para a soltar.

A maioria das esfregonas aplica volumes de água relativamente grandes ao limpar, o que significa que o chão demora algum tempo a secar. A limpeza com um robot aspirador de pó é muito mais conveniente e requer menos água. Especialmente úteis são os modelos que podem limpar em diferentes modos: Húmido, seco ou combinado - húmido e seco.