Limpeza de carpetes facilitada

Porque é que se deve limpar carpetes regularmente?
Uma bela carpete torna a casa acolhedora, realça características e mantém os pés quentes. O revestimento têxtil não só tem bom aspeto, como também melhora a resistência ao deslizamento e amortece o ruído dos passos. O comprimento do pelo determina a facilidade ou a exigência na manutenção de um piso alcatifado. O esforço de manutenção também é determinado pela frequência com que a carpete é utilizada. Para todas as carpetes, é recomendada uma limpeza regular e completa: Isto mantém a aparência, aumenta a durabilidade e, além disso, garante a higiene, uma vez que a sujidade profundamente entranhada é solta e os pelos de animais de estimação e os ácaros prejudiciais são removidos.