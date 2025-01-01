Limpeza de carpetes facilitada

Independentemente do comprimento do pelo, uma carpete deve ser aspirada minuciosamente pelo menos uma vez por semana. Os aspiradores de pó geralmente têm um bico de chão comutável, no qual pode escolher entre uma configuração para pisos duros e uma configuração para carpetes e tapetes. Para uma carpete de pelo comprido, pode ser usada uma escova de carpete suave, caso contrário as fibras podem soltar-se. Para revestimentos têxteis, ou seja, alcatifas, o resultado pode ser melhorado usando um bico turbo. Como regra geral: Ao aspirar, deve trabalhar sempre devagar e mover o bico uniformemente sobre o chão.

Se viverem crianças ou animais de estimação na sua casa, recomendamos também usar ocasionalmente uma vassoura elétrica sem fios ou um aspirador de pó sem fios para uma limpeza rápida. Não tem tempo? Os aspiradores robot podem aspirar por si. São especialmente adequados os modelos que podem aspirar carpetes e têm um modo boost automático. A potência de sucção é então aumentada em conformidade ao aspirar carpetes.