Limpeza de carpetes facilitada

      Um piso tem de suportar muito diariamente: Marcas de patas de animais de estimação, migalhas de bolacha, manchas de café ou solas de sapatos sujas – em particular nas carpetes, muita sujidade se acumula ao longo do tempo. A melhor forma de limpar pisos alcatifados e de remover rapidamente até as manchas mais persistentes – um resumo.

      Porque é que se deve limpar carpetes regularmente?

      Uma bela carpete torna a casa acolhedora, realça características e mantém os pés quentes. O revestimento têxtil não só tem bom aspeto, como também melhora a resistência ao deslizamento e amortece o ruído dos passos. O comprimento do pelo determina a facilidade ou a exigência na manutenção de um piso alcatifado. O esforço de manutenção também é determinado pela frequência com que a carpete é utilizada. Para todas as carpetes, é recomendada uma limpeza regular e completa: Isto mantém a aparência, aumenta a durabilidade e, além disso, garante a higiene, uma vez que a sujidade profundamente entranhada é solta e os pelos de animais de estimação e os ácaros prejudiciais são removidos.

      Aspirar regularmente

      Independentemente do comprimento do pelo, uma carpete deve ser aspirada minuciosamente pelo menos uma vez por semana. Os aspiradores de pó geralmente têm um bico de chão comutável, no qual pode escolher entre uma configuração para pisos duros e uma configuração para carpetes e tapetes. Para uma carpete de pelo comprido, pode ser usada uma escova de carpete suave, caso contrário as fibras podem soltar-se. Para revestimentos têxteis, ou seja, alcatifas, o resultado pode ser melhorado usando um bico turbo. Como regra geral: Ao aspirar, deve trabalhar sempre devagar e mover o bico uniformemente sobre o chão.

      Se viverem crianças ou animais de estimação na sua casa, recomendamos também usar ocasionalmente uma vassoura elétrica sem fios ou um aspirador de pó sem fios para uma limpeza rápida. Não tem tempo? Os aspiradores robot podem aspirar por si. São especialmente adequados os modelos que podem aspirar carpetes e têm um modo boost automático. A potência de sucção é então aumentada em conformidade ao aspirar carpetes.

      Dica para quem sofre de alergias: Use um aspirador com filtro de água

      Uma alternativa aos aspiradores de pó com saco de filtro são os aspiradores de pó com filtro de água. Estes não só garantem que as carpetes ficam livres de migalhas – como também garantem que o ar é mantido fresco e limpo. Um aspirador de pó com filtro de água filtra $99,5\%$ de todas as partículas do ar, liga a sujidade, os ácaros, os esporos de fungos, etc., na água e garante um clima interior mais agradável – o que é particularmente benéfico para quem sofre de alergias. Um efeito colateral positivo é que aspirar também reduz odores desagradáveis na casa.

      Limpeza profunda: Limpeza profunda das fibras graças à limpeza por extração spray

      Mesmo que aspire o pó regularmente, as carpetes ficam com um aspeto desagradável com o tempo. Isto acontece porque, ao aspirar, a sujidade é removida apenas da superfície. Ao realizar uma limpeza mais intensiva da carpete em intervalos mais longos, pode remover toda a sujidade que se formou ao longo do tempo, apesar da limpeza regular. A limpeza profunda com uma máquina de limpeza por extração spray aumenta a durabilidade de uma carpete e melhora a higiene, pois também remove sujidade, resíduos de gordura e odores desagradáveis que estão presos entre as fibras.

      O princípio é simples: Durante a limpeza por extração spray, a água e o detergente são pulverizados num só passo e, em seguida, imediatamente aspirados novamente juntamente com a sujidade. Num segundo passo de trabalho, deve enxaguar com água limpa para remover os últimos resíduos de detergente. A carpete também deve estar completamente seca antes de voltar a pisar nela. Após a secagem, pode então ser aspirada minuciosamente mais uma vez.

      Dicas adicionais para trabalhar com o limpador por extração por pulverização:

      A água morna melhora o desempenho e o resultado da limpeza quando comparada com a água fria. Mas atenção: a água não deve estar quente, caso contrário as fibras (por exemplo, de carpetes de lã) ou mesmo a camada de adesivo em carpetes colados podem ficar danificadas. Em pavimentos alcatifados, o piso radiante deve ser desligado antes da limpeza. Isto garante que o calor usado na secagem não cause descolorações ou alterações no material. Deve-se testar sempre o poder de limpeza numa área discreta primeiro.

      Além disso, o limpador por extração por pulverização pode ser utilizado não só para uma limpeza profunda de carpetes, mas também para limpar estofos, colchões e bancos de automóvel.

      Lavagem de carpetes

      Dependendo do material e do tamanho, também pode lavar carpetes. Carpetes mais pequenas feitas de algodão, lã ou fibras sintéticas (como o poliéster) são particularmente fáceis de limpar. Por conseguinte, podem ser lavadas à mão ou na máquina de lavar roupa a 30º c num programa de lavagem delicada. Para todos os outros materiais, como veludo, sisal ou fibra de coco, é melhor limpar apenas com água e um agente de limpeza adequado em áreas específicas.

      Remoção de manchas de carpetes

      Seja ao comer, ao ver televisão no sofá, ou quando as crianças estão a brincar em casa – resíduos de comida, bebidas e sujidade atingem a carpete mais depressa do que se consegue reagir. Mas não entre em pânico: Com as dicas certas, pode livrar-se das manchas.

      Dica 1: Agir rapidamente

      No caso de manchas húmidas, é necessário agir de imediato, pois os líquidos podem penetrar rapidamente nas fibras do tapete e tornar-se ainda mais difíceis de remover. Se ocorrer um acidente, deve-se absorver rapidamente os líquidos com um pano seco ou com bastante papel de cozinha. No entanto, não se deve aplicar pressão ao fazê-lo, uma vez que o vinho tinto, sumo, etc., podem infiltrar-se ainda mais no tapete e danificar as fibras.

      Dica 2: Tentar primeiro com água

      Cerca de 90% das manchas são solúveis em água. Antes de recorrer a detergentes ou a remédios caseiros, vale a pena experimentar primeiro um pano limpo e um pouco de água morna. Se a mancha se dissolver, pode ser removida das fibras fazendo movimentos circulares suaves, de baixo para cima. Para manchas que não se dissolvem, um removedor de manchas universal pode ajudar: pulveriza-se o produto num pano resistente à cor e toca-se na área afetada até a mancha desaparecer. Em ambos os métodos, deve-se garantir sempre que se utiliza uma zona limpa do pano.

      • Bicarbonato em pó (baking powder): O bicarbonato em pó é um verdadeiro multiusos em casa e também pode ser usado para remover manchas. Coloca-se um pouco de pó sobre a área afetada e deixa-se cair cuidadosamente água quente por cima. Isto abre os poros da fibra. Após algumas horas de atuação, o bicarbonato pode ser removido com leves toques ou aspirado. A mancha deverá ter desaparecido.
      • Bicarbonato de sódio: Além do bicarbonato em pó, o bicarbonato de sódio é também um remédio caseiro comprovado para limpar carpetes sujas. Espalha-se o produto uniformemente sobre a mancha, humedece-se com água e deixa-se atuar. Quando tudo estiver seco, os resíduos podem ser aspirados com o aspirador.
      • Vinagre: O vinagre não só ajuda a combater sujidade e calcário – também funciona contra manchas. Para limpar carpetes, é preferível usar essência de vinagre, porque é incolor e pode ser diluída em água. Mistura-se água e essência de vinagre numa proporção de 1:1 e aplica-se a mistura sobre a mancha com um pano de algodão. Deve-se sempre tocar na área com leves toques – nunca esfregar. Deixa-se atuar durante meia hora e depois remove-se cuidadosamente com água limpa.
      • Espuma de barbear: Coloca-se a espuma sobre a mancha e, com uma escova ou pano, esfrega-se lentamente para que penetre. Deixa-se atuar durante pelo menos uma hora. Depois, pode-se remover cuidadosamente a espuma de barbear com um pano, juntamente com a sujidade solta.
      • Sal: Um remédio caseiro muito conhecido para manchas de vinho tinto é o sal: partindo de fora para dentro, espalha-se o sal sobre a mancha e deixa-se secar. O líquido é absorvido pelos grãos de sal. Após algumas horas, o sal pode ser simplesmente aspirado.

      No entanto, para carpetes delicadas e manchas que já secaram e não podem ser removidas com detergentes convencionais ou remédios caseiros, deve-se sempre considerar uma limpeza profissional da carpete.

      Dar uma nova vida às fibras das carpetes com o limpador a vapor

      Ao mover móveis, depara-se frequentemente com um problema: Amolgadelas de móveis que são claramente visíveis onde os móveis estavam anteriormente no piso alcatifado. Pode usar um limpador a vapor para levantar novamente as fibras da carpete, de modo a que as amolgadelas desagradáveis desapareçam: Simplesmente coloque um pano seco na área afetada e borrife-o com vapor quente. A água permite que as fibras inchem lentamente e regressem à sua forma original.

      Uma alternativa é um planador de carpetes (carpet glider), que está disponível como acessório para o limpador a vapor. Uma vez fixado ao bico de chão, este pode ser movido ligeiramente sobre a carpete. Efeito colateral positivo: Isto não só levanta as fibras têxteis, como também reduz os odores desagradáveis na carpete.

      Esta abordagem também pode ser usada após a limpeza da carpete, ou simplesmente para refrescar ocasionalmente as fibras da carpete. Isto mantém a carpete com melhor aparência por mais tempo.

      Tutorial: Limpeza de carpetes

