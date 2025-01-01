O que deve ter em consideração ao limpar e manter o jardim de inverno?
Um jardim de inverno, ou mais precisamente as suas janelas e telhado, fica sujo ao longo do tempo devido às diversas condições meteorológicas. A poluição atmosférica causada por fuligem ou pó fino, pólen, folhas e agulhas, bem como excrementos de pássaros e insetos, contribuem para que o jardim de inverno pareça desgastado. Para mantê-lo em excelente forma e garantir que o conforto não é arruinado devido a janelas sujas, faz sentido limpar o jardim de inverno duas vezes por ano. Uma boa altura para isto é na primavera, quando o jardim começa a ganhar vida após os meses frios de inverno.
Limpar o jardim de inverno não é apenas uma questão de estética, mas também de cuidado e manutenção de cada uma das suas partes, como a estrutura de suporte e os vedantes de borracha integrados. Tenha em mente que quanto mais tempo demorar a limpar o jardim de inverno, mais tempo e esforço precisará para o limpar mais tarde. Certifique-se de limpar o jardim de inverno num dia nublado, porque em dias muito ensolarados ou mesmo quentes, as janelas secarão demasiado depressa, o que resultará em manchas inestéticas.
- Vários equipamentos, ferramentas e produtos de cuidado podem ser usados para a limpeza do jardim de inverno:
- uma escada
- uma mangueira com acessório de pulverização
- um rodo de janelas
- uma escova de lavagem e um pano de microfibra, bem como água morna
- detergente da loiça ou concentrado de limpa-vidros
- um limpa-vidros sem fios
- um equipamento de limpeza de alta pressão com um tubo telescópico e acessório de limpeza de vidro correspondente, por exemplo