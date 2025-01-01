      Limpeza de um jardim de inverno: As melhores dicas

      Muitas pessoas sonham em ter o seu próprio jardim de inverno – pode guardar as suas plantas lá durante o inverno e também proporciona espaço habitacional adicional onde pode relaxar. Os jardins de inverno são geralmente feitos maioritariamente de vidro, incluindo o telhado. Infelizmente, exigem algum cuidado e manutenção para continuarem a ter o seu melhor aspeto. Este artigo explica a melhor forma de limpar o seu jardim de inverno.

      O que deve ter em consideração ao limpar e manter o jardim de inverno?

      Um jardim de inverno, ou mais precisamente as suas janelas e telhado, fica sujo ao longo do tempo devido às diversas condições meteorológicas. A poluição atmosférica causada por fuligem ou pó fino, pólen, folhas e agulhas, bem como excrementos de pássaros e insetos, contribuem para que o jardim de inverno pareça desgastado. Para mantê-lo em excelente forma e garantir que o conforto não é arruinado devido a janelas sujas, faz sentido limpar o jardim de inverno duas vezes por ano. Uma boa altura para isto é na primavera, quando o jardim começa a ganhar vida após os meses frios de inverno.

      Limpar o jardim de inverno não é apenas uma questão de estética, mas também de cuidado e manutenção de cada uma das suas partes, como a estrutura de suporte e os vedantes de borracha integrados. Tenha em mente que quanto mais tempo demorar a limpar o jardim de inverno, mais tempo e esforço precisará para o limpar mais tarde. Certifique-se de limpar o jardim de inverno num dia nublado, porque em dias muito ensolarados ou mesmo quentes, as janelas secarão demasiado depressa, o que resultará em manchas inestéticas.

      • Vários equipamentos, ferramentas e produtos de cuidado podem ser usados para a limpeza do jardim de inverno:
      • uma escada
      • uma mangueira com acessório de pulverização
      • um rodo de janelas
      • uma escova de lavagem e um pano de microfibra, bem como água morna
      • detergente da loiça ou concentrado de limpa-vidros
      • um limpa-vidros sem fios
      • um equipamento de limpeza de alta pressão com um tubo telescópico e acessório de limpeza de vidro correspondente, por exemplo

      Como limpar corretamente o telhado de vidro de um jardim de inverno

      Limpar as janelas laterais do jardim de inverno não é uma tarefa muito complicada, mas se o seu jardim de inverno for bastante alto ou se quiser limpar o telhado, então torna-se um pouco mais difícil. Isto não se deve à limpeza em si, mas sim ao facto de as áreas serem difíceis de alcançar quando estão a vários metros de altura. Em princípio, tem duas opções: ou sobe um escadote e limpa as superfícies à mão, ou utiliza uma máquina de lavar à pressão em combinação com uma lança telescópica, o que é uma solução significativamente menos perigosa e demorada.

      Antes de iniciar a limpeza húmida, deve primeiro remover qualquer sujidade solta que se tenha acumulado no telhado do jardim de inverno e nas algerozes (calhas). Ferramentas de limpeza convencionais como escovas, baldes e pistolas de pulverização, que são conectadas à mangueira de jardim, e um pano para as bordas do vidro são adequadas para esta finalidade. Não deve usar uma máquina de lavar à pressão nesta fase, caso contrário irá apenas espalhar a sujidade por toda a fachada e janelas de vidro do jardim de inverno. A maioria dos telhados de jardins de inverno são inclinados, o que facilita muito a limpeza das superfícies com a mangueira de jardim.

      O melhor é despejar cuidadosamente a sujidade para o algeroz a partir do ponto mais alto. Outra dica que poupa trabalho extra é colocar uma bacia ou coador na extremidade inferior do algeroz para apanhar toda a sujidade que é arrastada, para que não se infiltre no chão ou suje o seu pátio. É também aconselhável remover os detritos do algeroz do jardim de inverno para que não fique entupido e transborde quando usar água para limpar mais tarde. Agora é altura de começar a limpar o telhado de vidro do jardim de inverno.

      Para este fim, o melhor é usar uma lança telescópica extensível com uma escova acoplada e depois conectá-la à mangueira de jardim. É imperativo garantir que o escadote esteja assente em terreno sólido e nivelado. Peça a alguém para o segurar para segurança extra. Limpe primeiro a parte superior do telhado e depois avance lentamente pelas bordas inclinadas. Se a sujidade for particularmente persistente, aumente a pressão e escove as áreas sujas várias vezes.

      Os detergentes para limpeza de vidros são uma boa escolha para o trabalho, uma vez que não só garantem que o vidro fique limpo e brilhante, mas também mantêm o musgo afastado. O último passo é pulverizar novamente toda a superfície completamente com água.

      Dicas

      Isto será ainda mais fácil e eficaz recorrendo a uma lança telescópica giratória e o acessório de limpeza de fachadas e vidros correspondente, ambos conectados à máquina de lavar à pressão. Isto permite-lhe alcançar janelas e telhados de vidro mais altos mais facilmente, sem ter de subir escadotes.

      Como limpar as janelas de um jardim de inverno

      Se o jardim de inverno for feito principalmente de vidro, o procedimento é basicamente o mesmo que a limpeza regular de janelas. Para evitar que as janelas fiquem sujas novamente de imediato, é útil limpar previamente a sujidade e o pó dos caixilhos das janelas e portas com uma escova ou um pano. Tem de usar a técnica certa para garantir que as janelas não fiquem cobertas de estrias depois de as ter limpo. Para isso, pulverize primeiro a solução de limpeza na superfície do vidro e, em seguida, seque-a com um pano de microfibra ou um rodo de borracha. Se decidir usar um rodo de borracha para janelas, o melhor é limpar o líquido residual em movimentos em forma de oito, de cima para baixo. Finalize polindo com um pano de cozinha de algodão ou um pano de microfibra.

      Dicas

      Para limpar tapetes e chãos, sabe que precisa de um aspirador de pó e uma esfregona. A boa notícia é que também existe um equivalente para superfícies de vidro! Com um aspirador de janelas sem fios, as janelas e superfícies de vidro podem ser limpas de forma fácil e eficaz, e ficam sem estrias.

      A man cleans a conservatory with a pressure washer and telescopic jet pipe

      Limpar o jardim de inverno com ou sem máquina de lavar à pressão?

      A resposta curta é que ambas as formas são possíveis! O que deve perguntar a si mesmo é quanto tempo e dinheiro quer gastar na limpeza e manutenção do seu jardim de inverno? Se quiser limpar janelas e outras peças da forma mais económica possível, então panos de limpeza, baldes e remédios caseiros são a solução. No entanto, se quiser poupar tempo ao limpar o jardim de inverno ou o telhado de vidro, uma máquina de lavar à pressão é a melhor ideia. Além disso, a limpeza é ainda mais eficaz em comparação com um acessório de pulverização padrão, o que a torna eficiente em termos de consumo de água e ecológica.

      O que muitas pessoas não sabem é que o facto de um dispositivo poder estar rotulado como "alta pressão" não significa que não possa limpar superfícies e materiais com baixa pressão. Por exemplo, um conjunto de limpeza para fachadas e superfícies de vidro pode ser usado para limpar suavemente janelas e telhados de vidro. Apenas exige que trabalhe um pouco mais devagar e que sujeite as superfícies de vidro a menos pressão. É assim que funciona passo a passo:

      1. Em primeiro lugar, ajuste o ângulo da lança telescópica para que corresponda ao telhado de vidro. Para isso, puxe a alavanca de bloqueio e solte-a novamente quando tiver o ângulo correto.
      2. Use os dois degraus telescópicos para alcançar o telhado de vidro à altura desejada.
      3. Ao estender a lança, certifique-se de que a mangueira no interior se pode mover livremente.
      4. Agora limpe o telhado de vidro movendo-se para trás e para a frente, e de um lado para o outro.
      5. Para uma limpeza ideal e um resultado sem estrias, o Acabamento de Vidro (Glass Finisher) também pode ser usado. No entanto, o agente de limpeza não deve ser usado sob luz solar direta nem deve secar nas janelas.
      6. Antes que o agente de limpeza possa ser usado, remova primeiro o acessório de limpeza de fachadas e vidros.
      7. Insira a mangueira de sucção da máquina de lavar à pressão na garrafa do agente de limpeza ou insira a garrafa no recetáculo do dispositivo.
      8. Agora molhe toda a superfície do telhado com o agente de limpeza. Conecte o tubo à lança telescópica. Certifique-se de que o bico castanho ou cinzento está acoplado à lança.
      9. Enxague brevemente o agente de limpeza novamente.
      A man cleans a conservatory with the help of a Kärcher telescopic jet pipe

      Por um lado, esta abordagem é muito adequada para limpar o exterior do jardim de inverno sem ter de se preocupar que as partes que acabou de limpar fiquem imediatamente sujas novamente. Por outro lado, materiais como madeira, plástico ondulado, bem como painéis de dupla camada, exigem outros passos de limpeza.

      Uma dica final: Não é recomendado usar máquinas de lavar à pressão em áreas sensíveis, como as vedações de borracha. Se isto não puder ser evitado, certifique-se de que a aplicação é breve. A alta pressão pode fazer com que a água e a sujidade entrem por baixo da borracha, o que comprometeria a vedação.

      Isto também lhe pode interessar:

      Kärcher: Cleaning pavers

      Limpeza de Pavimentos/Passeios

      Kärcher: Cleaning patio slabs

      Limpeza de lajes de pátio

      Kärcher: Saving water

      Poupar Água com Máquinas de Lavar à Pressão