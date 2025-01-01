Limpar as janelas laterais do jardim de inverno não é uma tarefa muito complicada, mas se o seu jardim de inverno for bastante alto ou se quiser limpar o telhado, então torna-se um pouco mais difícil. Isto não se deve à limpeza em si, mas sim ao facto de as áreas serem difíceis de alcançar quando estão a vários metros de altura. Em princípio, tem duas opções: ou sobe um escadote e limpa as superfícies à mão, ou utiliza uma máquina de lavar à pressão em combinação com uma lança telescópica, o que é uma solução significativamente menos perigosa e demorada.

Antes de iniciar a limpeza húmida, deve primeiro remover qualquer sujidade solta que se tenha acumulado no telhado do jardim de inverno e nas algerozes (calhas). Ferramentas de limpeza convencionais como escovas, baldes e pistolas de pulverização, que são conectadas à mangueira de jardim, e um pano para as bordas do vidro são adequadas para esta finalidade. Não deve usar uma máquina de lavar à pressão nesta fase, caso contrário irá apenas espalhar a sujidade por toda a fachada e janelas de vidro do jardim de inverno. A maioria dos telhados de jardins de inverno são inclinados, o que facilita muito a limpeza das superfícies com a mangueira de jardim.

O melhor é despejar cuidadosamente a sujidade para o algeroz a partir do ponto mais alto. Outra dica que poupa trabalho extra é colocar uma bacia ou coador na extremidade inferior do algeroz para apanhar toda a sujidade que é arrastada, para que não se infiltre no chão ou suje o seu pátio. É também aconselhável remover os detritos do algeroz do jardim de inverno para que não fique entupido e transborde quando usar água para limpar mais tarde. Agora é altura de começar a limpar o telhado de vidro do jardim de inverno.

Para este fim, o melhor é usar uma lança telescópica extensível com uma escova acoplada e depois conectá-la à mangueira de jardim. É imperativo garantir que o escadote esteja assente em terreno sólido e nivelado. Peça a alguém para o segurar para segurança extra. Limpe primeiro a parte superior do telhado e depois avance lentamente pelas bordas inclinadas. Se a sujidade for particularmente persistente, aumente a pressão e escove as áreas sujas várias vezes.

Os detergentes para limpeza de vidros são uma boa escolha para o trabalho, uma vez que não só garantem que o vidro fique limpo e brilhante, mas também mantêm o musgo afastado. O último passo é pulverizar novamente toda a superfície completamente com água.