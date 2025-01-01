Mas a escolha certa do auxiliar de limpeza também pode ser crucial no que diz respeito à própria limpeza.

Um exemplo comum do quotidiano é a limpeza do mobiliário de jardim para que as áreas exteriores estejam prontas assim que surgem os primeiros raios de sol. Enquanto uma lavadora de alta pressão Kärcher consegue limpar o mobiliário de pátio em cerca de 2,5 minutos e usando um volume total de cerca de 20 litros de água, a mesma tarefa de limpeza com uma mangueira de jardim normal demora cinco minutos e utiliza até 100 litros de água. No geral, a limpeza com uma lavadora de alta pressão Kärcher utiliza, portanto, até 80%* menos água em comparação.

* A lavadora de alta pressão utiliza 80% menos água para a tarefa de limpeza, assumindo que o volume de caudal da lavadora de alta pressão é 40% do de uma mangueira de jardim, e que é necessário metade do tempo. Os valores podem variar dependendo da aplicação, gama e caudal de água da mangueira.