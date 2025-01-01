      Sob alta pressão: limpeza exterior quando a água é escassa

      Nos meses quentes, a escassez de água é uma questão importante. Quanta água posso usar em casa e no jardim e para quê? Os factos mais importantes sobre o consumo de água das lavadoras de alta pressão e as técnicas mais inteligentes para tarefas de limpeza com poupança de recursos na área exterior são resumidos aqui num relance.

      A boa notícia é que quaisquer tarefas de limpeza necessárias, por exemplo no pátio, pavimento ou mobiliário de jardim, não têm necessariamente de esperar – especialmente se a segurança ou a durabilidade (por exemplo, devido ao risco de escorregar ou desgaste) estiverem em causa. Com a sua gama de lavadoras de alta pressão, a Kärcher oferece soluções de limpeza que poupam água e energia e ajudam a manter o consumo pessoal de água sob controlo – e não apenas em caso de "alerta vermelho" de água.

      Did you know?

      Sabia que?

      A procura global por água mais do que duplicou desde 1960. Esta procura em rápido crescimento está a levar à escassez de água. Na Europa, isso está a ser combatido principalmente através de um "sistema de semáforo" local para a água e através de restrições à rega de espaços verdes ou ao enchimento de piscinas.

      Cleaning garden chairs with a pressure washer

      Manutenção com Conservação de Recursos: Limpeza Eficiente

      Em caso de escassez de água relacionada com o clima, é importante recorrer a métodos de limpeza mais sustentáveis para reduzir o consumo de água pessoal. Mas por que razão a limpeza na área exterior é tão importante e como pode ser efetuada de modo a poupar água?

      A limpeza e os cuidados regulares podem prolongar a vida útil de artigos como mobiliário, vedações ou até bicicletas, evitando consequentemente a necessidade de novas compras. Entre outras coisas, isto reduz o consumo de água necessário para a nova produção.

      Lavadora de Alta Pressão em Vez de Mangueira de Jardim

      Mas a escolha certa do auxiliar de limpeza também pode ser crucial no que diz respeito à própria limpeza.

      Um exemplo comum do quotidiano é a limpeza do mobiliário de jardim para que as áreas exteriores estejam prontas assim que surgem os primeiros raios de sol. Enquanto uma lavadora de alta pressão Kärcher consegue limpar o mobiliário de pátio em cerca de 2,5 minutos e usando um volume total de cerca de 20 litros de água, a mesma tarefa de limpeza com uma mangueira de jardim normal demora cinco minutos e utiliza até 100 litros de água. No geral, a limpeza com uma lavadora de alta pressão Kärcher utiliza, portanto, até 80%* menos água em comparação.

      * A lavadora de alta pressão utiliza 80% menos água para a tarefa de limpeza, assumindo que o volume de caudal da lavadora de alta pressão é 40% do de uma mangueira de jardim, e que é necessário metade do tempo. Os valores podem variar dependendo da aplicação, gama e caudal de água da mangueira.

      Kärcher Dirt Blaster

      O Que Torna Esta Poupança Possível?

      A baixa utilização de água é garantida graças à tecnologia patenteada dos bicos dos Kärcher Dirt Blasters e à sofisticada tecnologia de bomba e motor das lavadoras de alta pressão Kärcher. Isto torna toda a limpeza mais rápida e poupa tempo, água e energia em igual medida.

      Aliás, as lavadoras de alta pressão da Kärcher são particularmente eficientes na limpeza. Este é o resultado de um teste laboratorial independente. Em comparação com produtos concorrentes, os dispositivos Kärcher ofereceram o jato de limpeza mais amplo e, consequentemente, o mais eficiente*.

      * Resultado de um teste laboratorial realizado em abril de 2023 pela SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH independente. Foram comparados bicos rotativos de lavadoras de alta pressão com especificações semelhantes ou superiores para a pressão máxima de água.

      eco!Booster
      Um Acessório Eficiente Poupa Água, Tempo e Energia

      Com a lança de pulverização eco!Booster, a eficiência de água e energia é 50% superior à da aplicação com um jato plano Kärcher padrão.* Isto significa que as superfícies ficam limpas mais rapidamente com o mesmo uso de recursos. *Baseado no facto de que mais 50% de área de superfície pode ser limpa com a mesma quantidade de energia e água em comparação com o jato plano Kärcher padrão. Confirmado por um instituto de testes independente.

      Uma Alternativa à Torneira: Usar Água Recuperada de Forma Sensata

      Outra vantagem clara em caso de escassez de água é o facto de os utilizadores de lavadoras de alta pressão Kärcher não dependerem da rede de água potável, podendo trabalhar com fontes de água alternativas. As tarefas de limpeza necessárias em casa e no jardim podem, portanto, ser realizadas com a consciência tranquila, mesmo em caso de "alerta vermelho" de água. As lavadoras de alta pressão Kärcher podem ser operadas com "água recuperada" ou "água de reaproveitamento". Para isso, os dispositivos simplesmente aspiram a água de um reservatório disponível – por exemplo, de um depósito de água da chuva. Uma compra simples que vale a pena considerar. Ter este tipo de abastecimento de água independente é útil durante os períodos de seca – não só para a limpeza, mas também para regar relvados, plantas de jardim e plantas em vasos.