      Manutenção do Jardim: As Melhores Dicas e Truques

      Não importa se estamos a falar da primavera, quando a época de jardinagem volta a arrancar, ou dos meses de outono, quando o jardim está a ser gradualmente preparado para o inverno – quem quiser manter o seu jardim verde e com bom aspeto a longo prazo tem muito trabalho pela frente. Com estas dicas de especialistas, a manutenção do jardim está garantida.

      Dicas de especialistas para um jardim bem conservado

      A manutenção do jardim pode ser cansativa, mas acima de tudo também pode ser uma paixão e uma atividade divertida, bem como uma pausa da nossa rotina diária muitas vezes stressante. E quem estiver devidamente preparado sabe o que deve ser feito no jardim e quando. Isto poupa muito tempo e aborrecimento, por exemplo, por cortar acidentalmente arbustos na altura errada. Mas qual é, de facto, a melhor estação para podar sebes e árvores? Com que frequência se deve cortar ou mulchar o relvado? O que deve ser considerado ao regar o jardim? E como é que se preparam o lago e o jardim para o inverno?

      Com estas dicas e truques de jardinagem, está preparado para todas as tarefas:

      Kärcher tips for mowing the lawn

      Aparar a relva

      Kärcher tips: Cutting a tree

      Cortar uma árvore

      Kärcher tips: Clearing leaves

      Limpar folhas

      Kärcher tips: Making the garden winter-proof

      Preparar o jardim para o Inverno

      Kärcher tips: Automatic watering

      Rega automática

      Kärcher tips for pond cleaning

      Limpeza de lagos artificias

      Dicas de jardinagem: Manter relvados, sebes e árvores corretamente

      As sebes que delimitam o seu próprio terreno não são apenas um destaque visual no jardim, mas também fornecem uma proteção visual prática contra olhares curiosos de transeuntes ou vizinhos. No entanto, exigem manutenção regular. Por isso, tem de descobrir que técnicas de corte podem ser usadas e quais as ferramentas de jardim mais adequadas para a manutenção de sebes.

      Assim, antes de cortar a sebe, deve observar que tipo de sebe pretende cortar, pois isso decide se deve usar a modelagem trapezoidal ou retangular. A primeira, com a sebe a rejuvenescer para cima, é especialmente popular.

      Kärcher tips for tree maintenance

      Falando em rejuvenescimento... O corte de rejuvenescimento leva-nos à manutenção de árvores, pois não são apenas sebes e arbustos que devem ser podados de tempos a tempos. As árvores de jardim também requerem manutenção regular, de forma a garantir que dão muitas flores e frutos e que pode desfrutar delas por muito tempo. Mas como podar árvores corretamente na prática? Quem pensa que pode simplesmente cortar ramos e galhos em qualquer lugar com uma ferramenta de jardim aleatória está enganado. Para podar árvores corretamente, os proprietários de jardins devem ter sempre as seguintes ferramentas prontas: Uma tesoura de poda de longo alcance, serra de poda ou serra elétrica (motosserras) – os modelos a bateria são muito bons para isso – bem como o vestuário de proteção adequado e um escadote.

      Kärcher tips for mowing the lawn

      Em contrapartida, deve cortar a relva com muito mais frequência. Isto requer muita manutenção, especialmente a partir dos meses de primavera. No entanto, é importante dominar o corte da relva, mesmo que pareça estranho à primeira vista. Mas como devem os jardineiros amadores proceder melhor ao fazê-lo? Para começar, compreender os princípios básicos do corte da relva é útil para cultivar um relvado exuberante e verde. Quem se dedica ao assunto sabe que não se deve cortar um relvado molhado, por exemplo. Uma temperatura demasiado alta também danifica as lâminas de relva recém-cortadas. Mas por que é que isso acontece? Quando se deve usar um corta-relva ou um triturador e em que caso é mais adequado um aparador a bateria ou um robô corta-relva? Com as dicas certas, as ferramentas de corte apropriadas podem ser selecionadas para as suas próprias necessidades, e os erros ao cortar a relva podem ser evitados.

      Dicas e truques para regar o jardim

      Quem mantém e fertiliza corretamente os seus canteiros, flores e relvado já fez muito para que o jardim fique bonito e prospere esplendidamente. Claro que isso só acontece se regar regularmente as plantas e o relvado. Acima de tudo, deve esperar pelo momento ideal e conhecer a técnica certa de rega e de verter água ao fazê-lo. Por exemplo, deve ter em conta que as plantas e os solos têm necessidades diferentes e deve regá-los mais raramente ou mais frequentemente, dependendo do tipo.

      Além disso, os entusiastas da jardinagem também podem contar com a rega automática. Pode poupar muito tempo com um sistema de rega automático. Este método de rega também conserva consideravelmente mais recursos do que a rega manual. Os sistemas de rega controlados por computador, nos quais a água é primeiro conduzida a partir da ligação de água doméstica ou de um barril de água ou cisterna usando uma bomba de reforço, garantem isso.

      Um jardim idílico e acolhedor: Dicas para a limpeza de pátios e mobiliário de jardim

      Para muitas pessoas, o seu próprio jardim é um lugar para se refugiar para relaxar. Se tudo estiver a florir e bem conservado, pode desfrutar em conjunto com amigos e família assim que o trabalho estiver feito. Como se sentiria, por exemplo, ao fazer um churrasco no seu novo pátio de madeira ou pedra? Uma tendência pode ser vista aqui em qualquer caso – mais e mais pessoas querem embelezar o seu jardim e melhorá-lo com mobiliário de jardim e pátios de alta qualidade. Isto torna o jardim confortável e acolhedor. Claro, no fundo da sua mente, ao fazê-lo deve lembrar-se que os pátios de madeira têm de ser regularmente limpos e mantidos. Isto evita que o revestimento de madeira fique cinzento e preserva-o de ervas daninhas indesejadas, musgo e fungos nocivos. Claro que o mesmo se aplica ao mobiliário de jardim, que deve idealmente limpar da sujidade superficial com água morna e um limpador multiusos ou agente de limpeza. Alternativamente, também pode recorrer a uma máquina de limpeza de média ou alta pressão.

      Kärcher tip: Cleaning garden furniture

      Preparar o Jardim para o Inverno

      Quem quiser preparar o seu jardim para o inverno deve considerar algumas coisas. Vasos de plantas e mobiliário de jardim precisam de ser colocados num local seco, e os canteiros ou arbustos cortados novamente. Depois pode fertilizá-los com terra para plantas. A nossa dica: pode colocar o material de corte, que pode ainda ser melhor descartado quando triturado ou usado para manutenção adicional do jardim, nos canteiros para proteger contra a geada. Isto permite-lhe resolver simultaneamente o problema do que fazer com as folhas e galhos que caíram – pelo menos parcialmente, já que a maioria das árvores e arbustos perdem as suas folhas no outono, então também tem de considerar a eliminação de folhas.

