      Em juntas e fendas, em paredes de casas, mobiliário de jardim, no relvado e até no telhado: o musgo prospera em todo o lado – e, consequentemente, também onde os proprietários de jardins e casas não o querem. Em algum momento, surge a questão: Como remover o musgo facilmente? Aqui estão as melhores dicas e truques num relance.

      Remoção de musgo: Estas são as opções disponíveis

      O musgo pode ser uma bela planta ornamental que se planta intencionalmente para embelezar o jardim. No entanto, as plantas sem raízes gostam de se espalhar rapidamente e em breve colonizam todos os cantos do jardim, por mais pequenos que sejam. Se o musgo não for removido, pode tornar o mobiliário de jardim inutilizável, aumentar o risco de escorregar em caminhos e, como retém água, pode contribuir para a humidade indesejada em paredes e telhados. O musgo também pode espalhar-se por um relvado, dominando lentamente a relva.

      Dadas todas estas possíveis locais e superfícies onde o musgo pode crescer, não é surpreendente que existam muitas formas diferentes de remover musgo.

      • Remédios caseiros, como cola e outras bebidas gaseificadas, são amigos do ambiente e são muitas vezes algo que já tem em casa. Estes métodos geralmente requerem algum tempo e, portanto, são principalmente adequados para pequenas áreas cobertas de musgo. Ao usar remédios caseiros, no entanto, faça primeiro um teste num local discreto para garantir que pode ser usado.
      • Também pode remover musgo com várias ferramentas, como facas pequenas e cegas. Isto é especialmente eficiente para remover musgo que se instalou nas juntas do pavimento. Escovas de arame soltam musgo de áreas maiores. Um limpador de alta pressão também é uma ótima ferramenta, especialmente ao limpar grandes áreas. Em alternativa, existem removedores de ervas daninhas mecânicos que usam movimentos rotativos para soltar musgo das várias superfícies.
      • Removedores químicos de musgo podem ser usados para remover musgo do relvado. No entanto, uma vez que podem ser tóxicos, só devem ser usados quando todos os outros métodos e esforços se revelaram ineficazes.
      • Pode decidir qual o método que pretende usar. Se quiser remover musgo sem usar um dispositivo como um limpador de alta pressão ou um removedor de ervas daninhas, é melhor reservar algum tempo extra. No entanto, isto só se aplica a superfícies lisas, como pisos e mobiliário. Para remover musgo do relvado, terá de ser usado um dispositivo.

      Remover musgo permanentemente do relvado

      Um relvado com musgo precisa de algum cuidado e atenção para se livrar da persistente planta de esporos. Afinal, se muito musgo já tiver crescido, as gramíneas podem estar muito fracas para resistir. A melhor forma de começar a livrar-se do musgo é escarificar o relvado na primavera. Isto é feito cortando brevemente a relva e depois penteando-a num padrão xadrez. Uma superfície de relvado húmida e muito compactada também deve ser arejada. Depois disso, ainda pode adicionar areia ao relvado, o que é especialmente útil para áreas sombrias e húmidas. Embora todo este processo remova o musgo, é, na verdade, stressante para o relvado, por isso deve fortalecer a relva usando fertilizante em seguida.

      Se o musgo regressar após um curto período, vale a pena analisar o solo. Com testes do centro de jardinagem, pode então descobrir, por exemplo, se o solo sob a relva é excessivamente ácido. Um valor de pH ideal para o solo é de 6 a 7. Se o valor for inferior a 5.5, deve aplicar calcário no solo. Se não for o solo, mas sim o facto de o relvado estar a crescer num local com sombra, pode ajudar semear uma relva especial para sombra ou optar por outras coberturas de solo resistentes ao pisoteio. Se nada ajudar e o musgo não desaparecer, alguns jardineiros também recorrem a fertilizante de ferro. Este removedor químico de musgo é eficaz, mas também tóxico e deve ser usado com cautela. No entanto, existem muitos removedores de musgo que funcionam à base de essência de vinagre e são uma boa alternativa.

      Remover Musgo de Superfícies Lisas, como Paredes, Pátios e Mobiliário de Jardim

      Para um crescimento leve de musgo em pequenas áreas, pode tentar usar cola para remover o crescimento persistente. A bebida gaseificada escura contém ácido fosfórico, que ataca a estrutura celular do musgo e até impede que novo musgo se fixe rapidamente no mesmo lugar. Além disso, a cola não é tóxica e é barata. A aplicação é muito simples: pulverize cola nas áreas musgosas, deixe atuar, limpe ou varra e depois enxague com água limpa. Uma vez que a cola não deve ser diluída, este método é adequado se quiser remover musgo de pequenas áreas, como pedras individuais. No entanto, não é adequado para áreas maiores, por exemplo, se quiser remover musgo do alcatrão. Além disso, não deve usar cola em pisos sensíveis a ácidos, como mármore ou betão.

      Se quiser remover musgo de forma eficaz de grandes áreas, uma solução de 10 litros de água a ferver e 15 a 20 gramas de soda (carbonato de sódio ou bicarbonato, dependendo do contexto) é a solução perfeita. Antes de aplicar a solução, remova aproximadamente o musgo, por exemplo, de pavimentos de pátio que deseja limpar num dia seco e, em seguida, espalhe a água com soda sobre a área com uma vassoura. Idealmente, a solução de bebida gaseificada (soda) deve ser deixada a atuar durante alguns dias, mas se estiver com pressa, pelo menos cinco horas serão suficientes. Depois, os resíduos musgosos podem ser facilmente removidos com uma escova de esfregar.

      Para pisos delicados feitos de mármore, pedra natural e calcário, é adequada uma mistura de 15 gramas de permanganato de potássio e 10 litros de água a ferver. É usada da mesma forma que a mistura de bebida gaseificada, mas deve ser primeiro experimentada numa área discreta. O seu uso é recomendado apenas em revestimentos de chão impregnados, porque o sal de potássio pode não só tornar a água castanha-púrpura, mas também o chão. É essencial usar luvas ao trabalhar.

      O musgo pode ser removido completamente e rapidamente de superfícies pequenas e grandes com um limpador de alta pressão. Escadas e lajes de pátio, por exemplo, são limpas de forma rápida e segura. Um limpador de alta pressão com um bico de jato rotativo (dirt cutter) é o melhor, pois remove não só o musgo na superfície, mas também os depósitos pouco visíveis nos poros do piso. A limpeza é feita em três passos simples:

      1. Dependendo do modelo, fixe o bico de jato rotativo ao limpador de alta pressão ou defina o bico no tubo de jato para jato rotativo.
      2. Segure o jato de água num ligeiro ângulo sobre o chão e guie-o lentamente sobre as áreas musgosas, mantendo uma distância de 15 a 20cm
      3. Em seguida, varra e descarte o musgo.
      4. Impregnantes em spray ajudam a proteger as superfícies exteriores, como fachadas de casas e paredes, de nova sujidade a longo prazo.

      Após a limpeza, o produto é aplicado na superfície usando um limpador de alta pressão em combinação com um bico de espuma.

      Para áreas que ficam rapidamente com musgo, um limpador de alta pressão é ideal e fácil de usar. É adequado tanto para superfícies robustas quanto para delicadas. Para superfícies mais delicadas, use o jato plano em vez do bico de jato rotativo (dirt cutter) e reduza a pressão na pistola de pulverização para uma limpeza mais suave. As superfícies também são libertadas de outra sujidade e não precisam de ser tratadas posteriormente.

      Para a remoção superficial de musgo em caminhos, pátios e entradas alcatroadas, um removedor de ervas daninhas a bateria é uma boa alternativa. Cerdas de nylon especialmente orientadas e uma alta velocidade da escova removem sem esforço musgo seco e ervas daninhas da superfície, restando apenas varrê-los e descartá-los em seguida. Tal como acontece com o limpador de alta pressão, este método permite ao utilizador trabalhar numa posição vertical, o que é mais fácil para as costas.

      Removedor de Musgo para Telhado?

      As opiniões divergem quanto à utilidade de remover o musgo de um telhado. Há quem diga que a remoção pode danificar a cobertura, enquanto outros veem vantagem no musgo, já que este retém humidade e pode evitar a sobrecarga das caleiras durante chuvas intensas. Naturalmente, é sempre possível optar por deixar o musgo no telhado ou removê-lo apenas por motivos estéticos.

      É, portanto, uma decisão individual. Contudo, se a opção for remover o musgo e expor o telhado, é essencial ter em conta a segurança. O musgo torna a superfície escorregadia, sobretudo em coberturas inclinadas, pelo que se deve sempre garantir o uso de arnês. Caso não exista confiança suficiente para executar a tarefa, o mais seguro é contratar uma empresa especializada.

      Se as condições de segurança estiverem asseguradas, o musgo pode ser removido do telhado da mesma forma que se remove do pátio ou das pedras exteriores, utilizando escovas e uma lavadora de alta pressão.

      Nos telhados onde existe apenas uma camada fina de musgo, também é possível aplicar um removedor de musgo com um pulverizador de pressão a bateria, frequentemente usado para eliminar ervas daninhas. A vantagem é que o tempo passado no telhado será menor. A desvantagem é que o musgo se solta lentamente e desliza para a caleira, devendo este ser removido rapidamente para evitar obstruções na caleira e no tubo de queda.

