Para um crescimento leve de musgo em pequenas áreas, pode tentar usar cola para remover o crescimento persistente. A bebida gaseificada escura contém ácido fosfórico, que ataca a estrutura celular do musgo e até impede que novo musgo se fixe rapidamente no mesmo lugar. Além disso, a cola não é tóxica e é barata. A aplicação é muito simples: pulverize cola nas áreas musgosas, deixe atuar, limpe ou varra e depois enxague com água limpa. Uma vez que a cola não deve ser diluída, este método é adequado se quiser remover musgo de pequenas áreas, como pedras individuais. No entanto, não é adequado para áreas maiores, por exemplo, se quiser remover musgo do alcatrão. Além disso, não deve usar cola em pisos sensíveis a ácidos, como mármore ou betão.

Se quiser remover musgo de forma eficaz de grandes áreas, uma solução de 10 litros de água a ferver e 15 a 20 gramas de soda (carbonato de sódio ou bicarbonato, dependendo do contexto) é a solução perfeita. Antes de aplicar a solução, remova aproximadamente o musgo, por exemplo, de pavimentos de pátio que deseja limpar num dia seco e, em seguida, espalhe a água com soda sobre a área com uma vassoura. Idealmente, a solução de bebida gaseificada (soda) deve ser deixada a atuar durante alguns dias, mas se estiver com pressa, pelo menos cinco horas serão suficientes. Depois, os resíduos musgosos podem ser facilmente removidos com uma escova de esfregar.

Para pisos delicados feitos de mármore, pedra natural e calcário, é adequada uma mistura de 15 gramas de permanganato de potássio e 10 litros de água a ferver. É usada da mesma forma que a mistura de bebida gaseificada, mas deve ser primeiro experimentada numa área discreta. O seu uso é recomendado apenas em revestimentos de chão impregnados, porque o sal de potássio pode não só tornar a água castanha-púrpura, mas também o chão. É essencial usar luvas ao trabalhar.