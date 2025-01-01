      COMO REMOVER ERVAS DANINHAS: DICAS PRÁTICAS

      Os amantes de jardinagem sabem bem: fica-se contente por a primavera ter chegado e a época de jardinagem estar finalmente a começar e por tudo estar novamente a florescer esplendidamente. Se não fosse aquele "inimigo" natural irritante, que causa estragos em canteiros de jardim, no relvado, em caminhos pavimentados e em pátios – as ervas daninhas! A boa notícia é que as ervas daninhas podem ser controladas com as ferramentas certas. Mas o que há a considerar ao remover ervas daninhas? Aqui estão cinco perguntas e respostas.

      Os remédios caseiros ajudam na remoção de ervas daninhas?

      Definitivamente, os remédios caseiros, se usados corretamente, são muito eficazes e uma alternativa quando as ferramentas de jardinagem profissionais não estão disponíveis. Claro que isso depende da quantidade de tempo que pretende investir a lidar com o assunto. Se quiser remover ervas daninhas rápida e facilmente, é melhor optar por ferramentas profissionais. No entanto, botânicos e entusiastas da jardinagem em geral sabem que existem alguns truques caseiros que podem facilitar a remoção de ervas daninhas.

      A água quente é um remédio caseiro tradicional e remove permanentemente as ervas daninhas. Por exemplo, pode derramar água a ferver da batata ou da massa sobre as ervas daninhas em vez de a deitar simplesmente pelo lavatório. A água muito quente destrói todas as células das ervas daninhas; no entanto, para aumentar o efeito, tem de repetir este processo várias vezes. Outra desvantagem é que as ervas daninhas não desaparecem imediatamente, leva algum tempo.

      Outra opção é "abafar" as ervas daninhas. Isso funciona bem com casca de pinheiro (ou mulch de casca de árvore) que pode ser comprada em centros de jardinagem. A casca de pinheiro contém taninos que suprimem a germinação das ervas daninhas.

      Existe uma altura perfeita para limpar as ervas daninhas do jardim?

      A remoção de ervas daninhas é melhor feita após uma chuva ou depois de regar o jardim, pois o solo fica húmido e mais solto. As raízes e as sementes são frequentemente menos resistentes quando o solo está macio.

      Qualquer que seja o método ou as ferramentas de jardim que use para remover ervas daninhas de forma eficaz, é melhor remover as intrusas de crescimento selvagem várias vezes por ano do que esperar demasiado, pois demorará muito mais tempo. Além disso, é melhor também para as suas amadas flores e plantas úteis, pois estas não terão de partilhar a água com as ervas daninhas. Já agora, se cortar as suas sebes e arbustos, desfaça-se dos resíduos imediatamente, para não proporcionar, logo de início, um terreno fértil para ervas daninhas e musgo.

      O Que Ajuda Contra as Ervas Daninhas?

      Ervas daninhas, isto é, plantas que crescem sem intervenção humana, ao contrário das plantas cultivadas e ornamentais, são chamadas de ervas daninhas ou ervas selvagens. Uma vez que as ervas daninhas brotam aleatoriamente e permanentemente em muitos cantos do jardim, não é fácil "mantê-las sob controlo". Ervas daninhas como o dente-de-leão e a tanchagem crescem principalmente em canteiros de flores e no relvado. Também são encontradas nas juntas dos pavimentos. A maioria recorre a um raspador de juntas convencional, espátula de jardim ou pequena picareta. Este método pode ser usado para remover ervas daninhas, mas consome muito tempo, pois o progresso é muito lento e o trabalho se torna rapidamente extenuante.

      Para remover ervas daninhas de forma eficaz e, ao mesmo tempo, proteger o ambiente, existem vários métodos que são melhor usados em combinação. Arrancar as ervas daninhas é um deles, mas consome muito tempo. Em primeiro lugar, a área pavimentada deve ser limpa dos detritos mais grosseiros, como folhas, com uma vassoura, e depois limpar minuciosamente as juntas. Isto funciona melhor com a ajuda de um raspador de juntas especial. Esta tarefa pode consumir muito tempo se houver muitas juntas a tratar. Depois, remova todos os detritos com uma vassoura. O próximo passo é remover musgo ou fungos.

      Como Remover Ervas Daninhas de Forma Eficaz

      Hoje em dia, existem ferramentas de jardinagem especiais que facilitam a remoção de ervas daninhas e reduzem significativamente a quantidade de trabalho exigida. Estas incluem aparelhos como um removedor de ervas daninhas sem fios/a bateria. Pátios de pedra e entradas pavimentadas podem ser libertos de ervas daninhas de forma conveniente e, acima de tudo, com menos esforço para as costas. Apenas alguns passos são necessários:

      Aqueles que desejam eliminar ervas daninhas com um removedor de ervas daninhas, devem escolher um dia seco para o fazer. O dispositivo funciona de forma mais eficaz em condições secas.

      Ao operar o removedor de ervas daninhas, use sempre vestuário de proteção apropriado. Isto inclui luvas, protetores auriculares, calçado resistente e óculos de segurança.

      Primeiro, ajuste o cabo telescópico para a altura desejada. Em seguida, acople as escovas e ajuste o cabeçote rotativo, empurre a bateria para o suporte até que se encaixe de forma audível.

      Tal como num corta-relva convencional, o botão de desbloqueio deve agora ser pressionado e mantido antes que o removedor de ervas daninhas possa ser ligado através do interruptor do dispositivo. Em seguida, liberte o botão de desbloqueio.

      Agora, guie o removedor de ervas daninhas sobre a superfície usando movimentos lentos e num ligeiro ângulo, sem exercer pressão. Isto permite que a escova de nylon rotativa remova todas as ervas daninhas da superfície. Para um crescimento muito persistente, realize este passo várias vezes.

      Eliminar Ervas Daninhas Usando Produtos Químicos?

      Ainda que se leia repetidamente sobre removedores químicos de ervas daninhas que são diluídos com água e aplicados nas ervas daninhas, tal não é recomendado, porque os químicos atacam as plantas e o solo. Também podem infiltrar-se nas águas subterrâneas. Por isso, as leis proíbem frequentemente o uso de pesticidas.

      Remoção de Ervas Daninhas Por Queimadura?

      Outro método popular para remover ervas daninhas é queimá-las. Este método de remoção de ervas daninhas também não é recomendado, pois a queima de ervas daninhas representa um risco de incêndio para as plantas e edifícios circundantes, bem como para pequenos animais.

