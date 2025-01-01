Definitivamente, os remédios caseiros, se usados corretamente, são muito eficazes e uma alternativa quando as ferramentas de jardinagem profissionais não estão disponíveis. Claro que isso depende da quantidade de tempo que pretende investir a lidar com o assunto. Se quiser remover ervas daninhas rápida e facilmente, é melhor optar por ferramentas profissionais. No entanto, botânicos e entusiastas da jardinagem em geral sabem que existem alguns truques caseiros que podem facilitar a remoção de ervas daninhas.

A água quente é um remédio caseiro tradicional e remove permanentemente as ervas daninhas. Por exemplo, pode derramar água a ferver da batata ou da massa sobre as ervas daninhas em vez de a deitar simplesmente pelo lavatório. A água muito quente destrói todas as células das ervas daninhas; no entanto, para aumentar o efeito, tem de repetir este processo várias vezes. Outra desvantagem é que as ervas daninhas não desaparecem imediatamente, leva algum tempo.

Outra opção é "abafar" as ervas daninhas. Isso funciona bem com casca de pinheiro (ou mulch de casca de árvore) que pode ser comprada em centros de jardinagem. A casca de pinheiro contém taninos que suprimem a germinação das ervas daninhas.