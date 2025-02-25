O raspador de gelo elétrico EDI 4 finalmente acaba com a árdua tarefa de raspar o gelo pouco a pouco. Com o seu disco rotativo e seis lâminas de plástico resistentes, o raspador de gelo remove até mesmo o gelo mais resistente dos pára-brisas dos carros sem esforço, com um único movimento. Se o EDI 4 estiver em modo de espera, aplique uma ligeira pressão por cima para fazer com que o disco de remoção comece a girar e o gelo sairá como por magia.

Caso as lâminas fiquem gastas, o disco de remoção pode ser substituído sem ferramentas (o disco está disponível como peça de reposição). O design moderno e compacto do raspador de gelo, juntamente com a capa protetora, facilitam o manuseio e o armazenamento. Uma carga da bateria é suficiente para várias aplicações. O LED integrado pisca quando o dispositivo precisa ser carregado.