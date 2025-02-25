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O raspador de gelo elétrico EDI 4 finalmente acaba com a árdua tarefa de raspar o gelo pouco a pouco.
O raspador de gelo elétrico EDI 4 finalmente acaba com a árdua tarefa de raspar o gelo pouco a pouco. Com o seu disco rotativo e seis lâminas de plástico resistentes, o raspador de gelo remove até mesmo o gelo mais resistente dos pára-brisas dos carros sem esforço, com um único movimento. Se o EDI 4 estiver em modo de espera, aplique uma ligeira pressão por cima para fazer com que o disco de remoção comece a girar e o gelo sairá como por magia.
Caso as lâminas fiquem gastas, o disco de remoção pode ser substituído sem ferramentas (o disco está disponível como peça de reposição). O design moderno e compacto do raspador de gelo, juntamente com a capa protetora, facilitam o manuseio e o armazenamento. Uma carga da bateria é suficiente para várias aplicações. O LED integrado pisca quando o dispositivo precisa ser carregado.
O disco rotativo com lâminas de plástico estáveis remove até mesmo o gelo mais resistente sem esforço.
O disco abrasivo rotativo pode ser substituído de forma rápida e simples, sem ferramentas.
Quando pressionado suavemente por cima, o disco abrasivo começa a girar.
O LED integrado pisca quando o raspador de gelo elétrico precisa ser recarregado.
Células de iões de lítio potentes. Uma carga é suficiente para usar o raspador várias vezes.
Tampa protetora para manuseamento e armazenamento seguros.
Com o disco rotativo do raspador de gelo, até mesmo o gelo mais resistente nos para-brisas dos carros pode ser removido sem esforço, de uma só vez.
Adequado tanto para o para-brisas dianteiro como para as janelas laterais de um automóvel.
O design compacto e moderno do raspador de gelo permite um manuseamento e armazenamento simples e seguro.
Se necessário, o disco abrasivo pode ser substituído de forma muito simples e sem ferramentas. Para tal, desligue a máquina, segure-a com uma mão e remova cuidadosamente o disco abrasivo com a outra mão. Em seguida, basta pressionar o novo disco abrasivo no suporte.
A potente bateria de iões de lítio fornece energia suficiente para descongelar todas as janelas do carro várias vezes. O visor LED começa a piscar quando a bateria precisa ser recarregada. Após três horas, a bateria estará totalmente recarregada.