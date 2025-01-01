      Limpeza de Parquet e Laminado

      Quer seja na sala de estar ou no quarto, na sala de jantar ou no corredor: os pisos de madeira feitos de parquet ou laminado criam uma atmosfera acolhedora e, em comparação com os pisos têxteis, são muito fáceis de limpar. O que deve ter em atenção durante a limpeza e cuidado e como se livrar de marcas inestéticas sem danificar o pavimento caro ‒ uma visão geral das melhores dicas para um belo pavimento de madeira.

      Parquet, laminado e afins: O que deve ter em atenção ao limpá-los?

      Quando se trata de pisos de madeira, é feita uma distinção entre parquet, soalho e laminado. O parquet e o soalho são feitos exclusivamente de madeira, enquanto o laminado, em contraste, é composto por uma mistura de materiais com painel de fibras. Estes tipos de revestimento parecem bastante semelhantes, mas têm propriedades muito específicas:

      Parquet

      Parquet e soalho

      O parquet está disponível em diferentes variações, por exemplo, parquet de tiras, parquet mosaico ou parquet espinha de peixe. O soalho não é diferente do pavimento de parquet, mas as suas tábuas ou pranchas são produzidas em madeira com um comprimento regular e são, portanto, significativamente mais longas do que as peças de madeira num pavimento de parquet. Em ambos os revestimentos de piso, o tratamento da superfície é crucial: são encerados, oleados ou envernizados. O parquet encerado é tratado com cera, conferindo à madeira um acabamento de mate a alto brilho. O parquet oleado é tratado com óleo, o que permite que juntas mais largas fiquem mais protegidas contra a humidade. O parquet envernizado reduz a penetração de humidade e sujidade, embora isso não impeça que a água entre nas juntas e em arranhões profundos. O parquet é, portanto, sensível à humidade. Isto significa que, ao limpar, é importante garantir que a menor quantidade possível de humidade permaneça no chão. Isto é conhecido como limpeza húmida. Além disso, os pisos de madeira podem inchar ou encolher, dependendo da humidade.

      Laminate

      Laminados

      O laminado é geralmente instalado com um efeito de madeira, mas também está disponível com efeito de azulejo ou pedra. Consiste em painel de fibras como camada de base, uma camada decorativa e uma camada superior de resina melamínica transparente, denominada overlay. A superfície é resistente a riscos e é fácil de limpar. Contudo, as bordas são geralmente sensíveis à humidade – especialmente se o laminado tiver sido instalado incorretamente. Portanto, só deve limpar este tipo de revestimento de chão a húmido, tal como acontece com o parquet, ou seja, com o mínimo de humidade.

      Limpeza a seco com aspirador e espanador

      Antes de passar a esfregona, o pó e a sujidade solta, como pelos de animais de estimação, devem ser removidos do parquet e do laminado usando um aspirador de pó, uma vassoura ou um espanador. Caso contrário, a água da lavagem mistura-se com a sujidade, o que provoca estrias ou até mesmo arranhões finos no chão ao limpá-lo. A sujidade também pode ser removida de forma particularmente cómoda com um aspirador robot, deixando tempo para outras tarefas de limpeza ou para relaxar.

      Ao aspirar pisos de madeira, é importante usar o bico certo. Muitos aspiradores têm um bico especial para pisos duros ou um bico adicional para parquet. Estes são geralmente equipados com uma pequena coroa de escovas feita de pelo natural, que protege os delicados pisos de madeira contra arranhões.

      Pode então começar a limpeza húmida – seja da forma tradicional com a esfregona, um pano de microfibra ou usando um limpador de chão. Existem também aspiradores robot que recolhem a sujidade solta e lavam o chão ao mesmo tempo, anexando um pano de microfibra húmido ao dispositivo. Desta forma, pode deixar tanto a pré-aspiração quanto a lavagem do chão para o robot. Ao trabalhar com uma esfregona ou um pano de microfibra, é importante torcê-lo bem antes de limpar o chão, para que apenas um pouco de humidade permaneça no piso de madeira e esta seque em poucos minutos. Ao escolher um tecido para a limpeza, é preferível usar microfibra: Estas fibras têm uma ação mecânica reforçada e ligam a sujidade, mesmo quando não é usado detergente. Em parquet oleado ou encerado, uma camurça ou panos feitos de viscose ou algodão podem ser usados para proteger as superfícies limpas.

      Limpeza húmida com detergentes para chão

      Uma vez que o parquet e o laminado são sensíveis à humidade, é importante usar o mínimo de água possível ao limpá-los. Caso contrário, o revestimento do chão pode inchar e ser permanentemente danificado. Limpadores de chão especiais são adequados para uma limpeza húmida e suave. Deixam para trás uma humidade residual mínima, que seca totalmente em apenas alguns minutos. E a tarefa aborrecida de enxaguar e torcer a esfregona manualmente é coisa do passado.

      Antes de lavar com um limpador de chão, deve remover o pó e a sujidade grossa dos pisos de madeira. Para modelos que também têm uma função de aspiração, não há necessidade de pré-limpar os pisos com o aspirador.

      Pode então começar a limpeza húmida. A melhor forma de limpar é adicionar um detergente para pisos de madeira à água limpa. Durante a limpeza, o limpador de chão deve ser movido lentamente para a frente e para trás em passagens sobrepostas. Isto garante que o chão é limpo uniformemente e que não há estrias. A superfície de madeira geralmente seca em dois minutos. Se, após este tempo, ainda conseguir ver áreas molhadas, recomendamos secá-las manualmente com um pano macio.

      Dicas para trabalhar com limpadores de chão

      • É melhor trabalhar de trás para a frente em direção à porta. Isso evita que pise em áreas que já foram limpas antes que tenham tido tempo de secar.
      • Se houver resíduos de detergente antigo, isso pode afetar o resultado. Ao usar o limpador de chão pela primeira vez, pode ser necessário tratar o chão de forma mais intensiva. Portanto, deve limpar o chão sem detergente primeiro, para que quaisquer resíduos de detergente possam ser completamente soltos.
      • Ao mudar para outras superfícies, por exemplo, de laminado ou parquet para azulejos, deve primeiro enxaguar bem os rolos ou até mesmo substituí-los por um segundo par de rolos.
      • Não passe muito tempo a limpar uma área para que o chão não fique muito molhado.
      • No caso de pisos de madeira oleados ou encerados, também deve evitar passar muito tempo numa área, pois isso pode remover o óleo ou a cera da madeira.
      • Pisos delicados, como pisos de cortiça não tratados, devem ser testados quanto à resistência à água numa área discreta.

      Limpar parquet e laminado com o limpador a vapor

      Os pisos de parquet e laminado também podem ser limpos com o limpador a vapor. Use o bico de chão com pano de limpeza de microfibra para isso e mova-se rapidamente para a frente e para trás com breves jatos de vapor. Ao fazê-lo, é importante usar apenas o vapor necessário para soltar a sujidade. Além disso, o bico não deve ser mantido sobre uma área por muito tempo para que não fiquem poças no piso de madeira. Se o fluxo de vapor puder ser regulado no aparelho, deve selecionar a configuração de vapor mais baixa. Em geral, os pisos de madeira só devem ser limpos a vapor se tiverem sido instalados corretamente e se nenhuma humidade puder penetrar nas juntas e nas bordas desprotegidas. Caso contrário, existe o risco de o piso inchar.

      Tudo se resume ao detergente

      Para garantir que o piso de madeira não fica apenas limpo, mas também bem conservado, deve ser utilizado um detergente que contenha um componente de manutenção, além do componente de limpeza. O equipamento certo para um piso de madeira específico depende de como a superfície do piso de madeira foi tratada:

      Pisos de madeira envernizados: Um detergente com proteção contra humidade é ideal para a limpeza, renovação e cuidado completo e suave de pisos de madeira envernizados (parquet, cortiça e laminado). Tem um efeito de impermeabilização, fazendo com que o revestimento do chão absorva menos humidade. A madeira fica, portanto, não só protegida contra o inchaço, mas também contra nova sujidade.

      Pisos de madeira oleados/encerados: Um detergente com um componente de manutenção especial que deixa um brilho semi-mate sem deixar rastros e que também protege o chão contra a humidade, é perfeito para a limpeza e cuidado de pisos de madeira oleados ou encerados. No entanto, neste caso, também deve observar as instruções de dosagem, visto que, em caso de uso frequente de agentes de cuidado, forma-se um revestimento pegajoso na madeira, que liga o pó. Não deve usar detergentes alcalinos, como limpadores multiusos, para pisos de madeira oleados ou encerados, pois eles removem demasiado agente de cuidado da madeira.

      Se ainda houver estrias no chão depois de o limpar, pode ter usado detergente a mais. As áreas que são menos usadas ficam cinzentas primeiro porque um revestimento protetor excessivamente espesso se liga ao pó nessas zonas. Estas áreas devem ser limpas primeiro e apenas com água. Em seguida, use o agente de cuidado para limpar as áreas que são usadas com mais frequência.

      Dica: Se não tiver a certeza de qual detergente é adequado para o seu chão, recomendamos testá-lo numa área discreta. Informações adicionais sobre a limpeza e manutenção do respetivo revestimento de chão são frequentemente incluídas nas instruções de limpeza e cuidado do fabricante do revestimento.

      SOS: Remoção de manchas de parquet e laminado

      As manchas em pisos de madeira podem ser divididas em duas categorias: Manchas na superfície e manchas que já penetraram na madeira.

      Assim que líquidos como vinho tinto ou sumo tiverem sido derramados no revestimento do chão, devem ser absorvidos usando um pano absorvente. Manchas superficiais, como resíduos de comida ou riscos das solas dos sapatos, podem geralmente ser removidas muito facilmente usando um pano de microfibra ligeiramente húmido.

      Para manchas persistentes, a área afetada pode ser tratada com um detergente universal. Em alternativa, para além dos detergentes universais, remédios caseiros como água com detergente da loiça, um sabão neutro ou um pouco de amaciador de roupa, uma borracha mágica ou um pouco de álcool desnaturado para remover corantes, por exemplo. As áreas sujas devem ser sempre limpas na direção da estrutura da madeira e, em seguida, limpas com água.

      As manchas que penetraram na madeira são difíceis de remover porque a cera, o óleo ou o verniz têm frequentemente de ser removidos primeiro para se chegar à mancha. Neste caso, muitas vezes, o único remédio é recorrer à limpeza do piso por uma empresa especializada.

      Tutorial: Limpeza de parquet e pisos de madeira

      Limpar azulejos

      Limpar PVC e linóleo

      Limpar espaços comuns

