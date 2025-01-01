Pisos de madeira envernizados: Um detergente com proteção contra humidade é ideal para a limpeza, renovação e cuidado completo e suave de pisos de madeira envernizados (parquet, cortiça e laminado). Tem um efeito de impermeabilização, fazendo com que o revestimento do chão absorva menos humidade. A madeira fica, portanto, não só protegida contra o inchaço, mas também contra nova sujidade.
Pisos de madeira oleados/encerados: Um detergente com um componente de manutenção especial que deixa um brilho semi-mate sem deixar rastros e que também protege o chão contra a humidade, é perfeito para a limpeza e cuidado de pisos de madeira oleados ou encerados. No entanto, neste caso, também deve observar as instruções de dosagem, visto que, em caso de uso frequente de agentes de cuidado, forma-se um revestimento pegajoso na madeira, que liga o pó. Não deve usar detergentes alcalinos, como limpadores multiusos, para pisos de madeira oleados ou encerados, pois eles removem demasiado agente de cuidado da madeira.
Se ainda houver estrias no chão depois de o limpar, pode ter usado detergente a mais. As áreas que são menos usadas ficam cinzentas primeiro porque um revestimento protetor excessivamente espesso se liga ao pó nessas zonas. Estas áreas devem ser limpas primeiro e apenas com água. Em seguida, use o agente de cuidado para limpar as áreas que são usadas com mais frequência.