Antes de passar a esfregona, o pó e a sujidade solta, como pelos de animais de estimação, devem ser removidos do parquet e do laminado usando um aspirador de pó, uma vassoura ou um espanador. Caso contrário, a água da lavagem mistura-se com a sujidade, o que provoca estrias ou até mesmo arranhões finos no chão ao limpá-lo. A sujidade também pode ser removida de forma particularmente cómoda com um aspirador robot, deixando tempo para outras tarefas de limpeza ou para relaxar.

Ao aspirar pisos de madeira, é importante usar o bico certo. Muitos aspiradores têm um bico especial para pisos duros ou um bico adicional para parquet. Estes são geralmente equipados com uma pequena coroa de escovas feita de pelo natural, que protege os delicados pisos de madeira contra arranhões.

Pode então começar a limpeza húmida – seja da forma tradicional com a esfregona, um pano de microfibra ou usando um limpador de chão. Existem também aspiradores robot que recolhem a sujidade solta e lavam o chão ao mesmo tempo, anexando um pano de microfibra húmido ao dispositivo. Desta forma, pode deixar tanto a pré-aspiração quanto a lavagem do chão para o robot. Ao trabalhar com uma esfregona ou um pano de microfibra, é importante torcê-lo bem antes de limpar o chão, para que apenas um pouco de humidade permaneça no piso de madeira e esta seque em poucos minutos. Ao escolher um tecido para a limpeza, é preferível usar microfibra: Estas fibras têm uma ação mecânica reforçada e ligam a sujidade, mesmo quando não é usado detergente. Em parquet oleado ou encerado, uma camurça ou panos feitos de viscose ou algodão podem ser usados para proteger as superfícies limpas.