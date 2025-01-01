      Limpeza de azulejos

      Azulejos são um dos revestimentos de chão mais populares e por um bom motivo: são resistentes ao desgaste e, na maioria dos casos, fáceis de cuidar. No entanto, há alguns pontos a considerar ao limpá-los.

      Limpeza correta de diferentes tipos de azulejos

      Existem inúmeros tipos de azulejos. Para os limpar da forma mais eficaz, é, portanto, importante primeiro identificar corretamente o material do azulejo. Os tipos mais comuns são os azulejos cerâmicos, como os azulejos de grés fino, azulejos vidrados, azulejos de grés, azulejos de terracota e azulejos de clínquer. O componente base de todos os azulejos disponíveis no mercado é a argila que, dependendo do tipo, é composta por diferentes agregados e queima a diferentes temperaturas. No entanto, ocasionalmente também se encontram azulejos de pedra natural e artificial em residências particulares, e é aqui que se deve ter um cuidado especial com o processo de limpeza.

      Azulejos vidrados

      Azulejos vidrados são geralmente entendidos como um azulejo de grés no qual foi aplicada uma camada semelhante a vidro na camada superior. Isto permite uma superfície lisa e fechada e uma gama quase infinita de estruturas e cores. Um azulejo vidrado é caracterizado por a borda e a camada superior terem uma cor diferente. Graças à sua superfície lisa, os azulejos vidrados são geralmente fáceis de limpar e não requerem quaisquer cuidados especiais.

      Azulejos de grés fino

      Graças à sua robustez e aparência visual, cada vez mais, os azulejos de grés fino estão a ser colocados em todo o espaço habitacional. O grés fino está disponível em mate-seda, polido de alto brilho, com uma estrutura (por exemplo, imitação de ardósia) ou estampado (por exemplo, imitação de madeira). O grés fino é geralmente de cor sólida e caracteriza-se pelo facto de ter o mesmo aspeto em todos os lados. A única exceção aqui é o grés fino estampado. O grés fino tem uma superfície microporosa e é, portanto, melhor limpo usando panos de microfibra, cujas fibras finas podem entrar nas minúsculas áreas irregulares da superfície. Caso contrário, aplica-se o mesmo procedimento que para os azulejos vidrados. Para grés fino estruturado, recomendamos passar o pano no sentido do comprimento e transversalmente na superfície uma vez – alcança, portanto, ótimos resultados de limpeza até à profundidade da estrutura. O revestimento de chão é resistente à maioria dos álcalis e ácidos e é resistente a solventes orgânicos. O grés fino não requer quaisquer cuidados adicionais para além da limpeza correta.

      Azulejos de pedra natural e artificial

      Pedra natural inclui, por exemplo, granito, mármore, pedra do jurássico e ardósia. pedra plástica inclui materiais minerais (geralmente cimento) ou ligados a resina que são fabricados usando agregados, como areia, seixos, mármore ou outros materiais. os tipos de pedra plástica mais usados incluem, por exemplo, pedra artificial, betão à vista ou mármore agglo. detergentes ácidos (valor de ph < 7) ou remédios caseiros como vinagre ou ácido cítrico são usados para sujidade mineral, como ferrugem, calcário ou resíduos de cimento.

      uma vez que muitos tipos de pedra natural e plástica são sensíveis a ácidos, recomendamos realizar um teste numa área discreta de antemão. para fazer isto, pegue num limpador ácido e aplique algumas gotas do ácido na superfície numa área discreta. se o ácido começar a espumar, a pedra é sensível a ácidos e não deve ser tratada com detergentes ácidos.

      Azulejos mais limpos em apenas dois passos

      O método de limpeza mais popular envolve usar uma combinação de aspiração e limpeza húmida. No primeiro passo de trabalho, a sujidade solta, como pó e cabelos, é recolhida com um aspirador de pó padrão ou um robot aspirador de pó. Se os azulejos do chão estiverem localizados no exterior ou em espaços extremamente sujos, como garagens, um aspirador multiusos é ideal.

      Em seguida, limpe a superfície com uma esfregona ou esfregão. Idealmente, deve espremer regularmente o pano de limpeza usando um espremedor de pano de limpeza, pois isto evita o contacto direto com a sujidade o máximo possível. Em primeiro lugar, deve trabalhar o perímetro de toda a divisão e depois realizar o trabalho preparatório desde o canto mais recuado até à porta, em passagens uniformes.

      Com um pouco de prática, este método mecânico pode ser usado para limpar muito rapidamente, no entanto, o processo também tem algumas desvantagens: A sujidade persistente deve ser processada com ações adicionais para a soltar. Manchas particularmente secas na cozinha geralmente não são soltas durante a primeira passagem. A maioria das esfregonas aplica volumes de água relativamente grandes, o que significa que a superfície requer mais tempo para secar.

      Remoção do escurecimento em azulejos

      Se um chão de azulejos tiver sido manuseado incorretamente por um longo período, por exemplo, for usado demasiado detergente ou produto de cuidado para limpeza, isso pode levar ao escurecimento. isto faz com que se formem camadas de sujidade e detergente que, com o tempo, levam a uma aparência desagradável. para remover este escurecimento, os primeiros ciclos de limpeza devem ser realizados apenas usando água morna. se ocorrer uma cabeça de espuma na água suja durante o processo de limpeza, isso é um bom sinal de que o resíduo de detergente antigo foi removido. neste caso, repita o processo até que a espuma não se forme mais. alternativamente, esponjas de melamina, também conhecidas como esponjas mágicas, são uma boa opção para remover o escurecimento.

      Dicas de especialistas

      Independentemente de haver escurecimento ou não, recomendamos processar primeiro uma pequena área da superfície numa área discreta e, após a secagem, observar a diferença para a superfície que não foi limpa. se a marca do revestimento de chão for conhecida, também vale a pena dar uma vista de olhos às instruções de limpeza e cuidado do fabricante do revestimento de chão.

      Remover película de calcário de azulejos

      Não é apenas na casa de banho que o calcário pode tornar-se um problema: Uma película branca de calcário pode surgir com o tempo ao limpar, se a água for muito calcária. A película de calcário ocorre em particular em azulejos escuros e muitas vezes só se apercebe dela quando as áreas onde se caminha com frequência são polidas pelo calçado e começam a ter uma aparência oleosa.

      Para remover a película de calcário, utilize um produto de limpeza sanitário ácido. Alternativamente, pode usar remédios caseiros, como vinagre ou ácido cítrico. Ao usar produtos de limpeza ácidos, as juntas dos azulejos devem ser sempre pré-humedecidas para que não sejam atacadas pelo detergente. Para isso, é suficiente limpar a superfície com água limpa. O produto de limpeza é diluído com água de acordo com as instruções e é aplicado usando um esfregão. Durante o tempo de contacto de aproximadamente cinco minutos, a superfície pode ser processada adicionalmente com o esfregão, mas a solução de limpeza não deve secar. Em seguida, use uma esfregona ou esfregão e água limpa para limpar a superfície novamente até que todo o resíduo de detergente seja removido. Ao fazer isto, mude a água várias vezes. Para películas de calcário extremamente finas, sob certas circunstâncias, é suficiente limpar o chão uma ou duas vezes com um produto de limpeza sanitário ácido e depois enxaguar com água limpa.

      Limpeza higiénica com o limpador a vapor

      Uma alternativa real aos esfregões mecânicos de chão são os limpadores a vapor. eles produzem vapor quente e, por isso, funcionam de forma particularmente higiénica. graças às altas temperaturas, até 99,99% das bactérias e vírus são removidos, sem que sejam usados quaisquer detergentes químicos. o vapor quente também solta sujidade persistente e remove gordura, o que significa que os pontos fortes do limpador a vapor se tornam particularmente evidentes na cozinha.

      Os limpadores a vapor são adequados para quem sofre de alergias e para famílias com crianças pequenas que não devem entrar em contacto com agentes de limpeza agressivos no chão. uma vez que a produção de vapor desmineraliza a água, o vapor não deixa para trás quaisquer resíduos de calcário ou estrias de limpeza. graças ao calor, o chão seca rapidamente e pode ser pisado novamente mais cedo. capas de pano de limpeza adequadas para o bico de chão ou bico manual são usadas para limpar os azulejos.

      Tal como na pós-limpeza, devem ser usadas capas de microfibra em azulejos de grés fino. mova o bico de chão ou bico manual de um lado para o outro rapidamente em passagens sobrepostas quando o vapor é libertado. ao fazer isso, apenas a quantidade de vapor que é necessária para soltar a sujidade é libertada. a sujidade solta é absorvida pelo pano; as capas sujas devem, portanto, ser substituídas regularmente. para limpar as juntas, mova o bico de chão para cima e para baixo e de um lado para o outro (em forma de cruz) sobre a área a ser limpa. para limpeza profunda, as juntas também podem ser limpas separadamente. durante o primeiro ciclo de limpeza com o limpador a vapor, podem formar-se estrias. estas são formadas por resíduos de detergente e são removidas limpando várias vezes com o limpador a vapor.

      Rápido e fácil: Limpador de chão elétrico

      Os azulejos de chão são limpos de forma particularmente rápida e completa com um limpador de chão elétrico. Os rolos de limpeza nos dispositivos soltam a sujidade persistente sem esforço. A água suja é recolhida num depósito separado, para que utilize sempre água fresca ao limpar. O melhor resultado pode ser alcançado em combinação com um detergente especialmente adaptado e adequado para azulejos, pedra e pedra natural.

      Limpar juntas

      Limpar a casa de banho

      Limpar a cozinha