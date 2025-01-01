Uma alternativa real aos esfregões mecânicos de chão são os limpadores a vapor. eles produzem vapor quente e, por isso, funcionam de forma particularmente higiénica. graças às altas temperaturas, até 99,99% das bactérias e vírus são removidos, sem que sejam usados quaisquer detergentes químicos. o vapor quente também solta sujidade persistente e remove gordura, o que significa que os pontos fortes do limpador a vapor se tornam particularmente evidentes na cozinha.

Os limpadores a vapor são adequados para quem sofre de alergias e para famílias com crianças pequenas que não devem entrar em contacto com agentes de limpeza agressivos no chão. uma vez que a produção de vapor desmineraliza a água, o vapor não deixa para trás quaisquer resíduos de calcário ou estrias de limpeza. graças ao calor, o chão seca rapidamente e pode ser pisado novamente mais cedo. capas de pano de limpeza adequadas para o bico de chão ou bico manual são usadas para limpar os azulejos.

Tal como na pós-limpeza, devem ser usadas capas de microfibra em azulejos de grés fino. mova o bico de chão ou bico manual de um lado para o outro rapidamente em passagens sobrepostas quando o vapor é libertado. ao fazer isso, apenas a quantidade de vapor que é necessária para soltar a sujidade é libertada. a sujidade solta é absorvida pelo pano; as capas sujas devem, portanto, ser substituídas regularmente. para limpar as juntas, mova o bico de chão para cima e para baixo e de um lado para o outro (em forma de cruz) sobre a área a ser limpa. para limpeza profunda, as juntas também podem ser limpas separadamente. durante o primeiro ciclo de limpeza com o limpador a vapor, podem formar-se estrias. estas são formadas por resíduos de detergente e são removidas limpando várias vezes com o limpador a vapor.