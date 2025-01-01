Porque é que se deve limpar móveis estofados regularmente?
Sofás e poltronas são o que tornam as salas de estar tão confortáveis e acolhedoras – e, por isso, são as que mais uso sofrem. No entanto, são muitas vezes suscetíveis a manchas. Para garantir que pode desfrutar deles por muitos anos, é necessária uma limpeza e cuidado regulares dos estofos. Existem várias razões para isto:
- A sujidade mais persistente é solta.
- Manchas desagradáveis desaparecem.
- Pelos de animais de estimação e ácaros prejudiciais são removidos.
- Os móveis estofados continuam a ter bom aspeto e a sua durabilidade é prolongada.
O mesmo se aplica a colchões e assentos de carro, que também devem ser limpos regularmente.