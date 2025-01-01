      Limpeza de estofos: Garantir que sofás, assentos de carro e colchões se mantêm impecáveis durante anos

      Uma noite acolhedora no sofá com snacks e bebidas, crianças ou animais de estimação a brincar na sala de estar – e, antes que se aperceba, migalhas e manchas encontraram o seu caminho para os estofos. E, no carro, nunca demora muito até que algo acabe nos assentos do carro. Mantenha os seus estofos limpos com estas dicas e produtos domésticos.

      Porque é que se deve limpar móveis estofados regularmente?

      Sofás e poltronas são o que tornam as salas de estar tão confortáveis e acolhedoras – e, por isso, são as que mais uso sofrem. No entanto, são muitas vezes suscetíveis a manchas. Para garantir que pode desfrutar deles por muitos anos, é necessária uma limpeza e cuidado regulares dos estofos. Existem várias razões para isto:

      1. A sujidade mais persistente é solta.
      2. Manchas desagradáveis desaparecem.
      3. Pelos de animais de estimação e ácaros prejudiciais são removidos.
      4. Os móveis estofados continuam a ter bom aspeto e a sua durabilidade é prolongada.

      O mesmo se aplica a colchões e assentos de carro, que também devem ser limpos regularmente.

      Para sujidade superficial: Aspirar

      A sujidade superficial nos estofos, como sujidade solta ou migalhas, pode ser facilmente removida com um aspirador de pó. A escolha correta do acessório também desempenha um papel aqui. Use um bico turbo para estofos, acionado a ar, para uma limpeza particularmente minuciosa. Ele remove de forma fiável sujidade persistente, pelos de animais de estimação e até mesmo ácaros prejudiciais, que podem acumular-se em colchões, mas também em móveis estofados. Com um aspirador de mão a bateria e um bico para fendas, até a sujidade solta entre os estofos e nas fendas do sofá pode ser facilmente removida.

      Para manchas persistentes: Limpeza por extração spray

      Estofos, assentos de carro e colchões podem ser limpos em profundidade nas fibras com uma máquina de limpeza por extração spray, que pode remover até as manchas mais persistentes. O princípio por trás disso é simples: Água e detergente são pulverizados com a máquina de limpeza por extração spray e, em seguida, aspirados das fibras novamente juntamente com a sujidade. Este método é particularmente completo e o tempo de secagem é muito mais curto em comparação com a lavagem manual.

      Cleaning upholstery with a Kärcher spray extraction cleaner
      Cleaning a car seat with a Kärcher spray extraction cleaner

      Como funciona:

      • Primeiro, remove-se a sujidade grossa do estofado ou do banco do automóvel com o aspirador.
      • Enche-se o depósito do limpador por extração por pulverização com água e adiciona-se detergente para carpetes e estofos, seguindo as instruções de dosagem.
      • Pulveriza-se a mistura de água e detergente de forma uniforme, mantendo uma distância de 10 cm entre o bocal do equipamento e o estofado, e deixa-se atuar durante alguns minutos.
      • Coloca-se o bocal do equipamento sobre o tecido e aspira-se lentamente e de forma uniforme a humidade.
      • Devem ser sempre humedecidas todas as superfícies estofadas adjacentes para evitar marcas de água durante a secagem.
      • Repete-se o processo até deixar de ser extraída sujidade ou detergente do tecido.
      • Se necessário, enxagua-se uma ou duas vezes com água limpa (a temperatura depende do material).
      • Deixa-se o estofado secar completamente e garante-se uma boa ventilação da divisão ou do automóvel durante o processo.
      • Quando estiver seco – idealmente no dia seguinte – aspira-se novamente de forma completa.
      • Para finalizar, aplica-se um impermeabilizante para têxteis, o que ajudará o tecido a permanecer limpo durante mais tempo.

      Com este método, até um sofá antigo ou bancos de automóvel com sujidade significativa podem ser limpos. No entanto, deve-se verificar sempre a resistência à água do material antes da extração por pulverização, de preferência numa área discreta. Um limpador por extração por pulverização pode também ser usado para aplicar o detergente e aspirá-lo simultaneamente juntamente com a sujidade, tudo num único passo.

      Dicas

      Também pode usar uma máquina de limpeza por extração spray para remover resíduos de detergente dos estofos – por exemplo, se as manchas já tiverem sido tratadas manualmente ou se ainda houver algum detergente nas fibras da última vez que foram limpas.

      Spot removal of stains with a Kärcher microfibre cloth

      Limpeza intermédia: Remoção pontual de manchas

      Manchas no sofá ou nos assentos do carro podem ser irritantes – quer sejam causadas por chocolate, vinho tinto, gordura ou sujidade vinda do exterior. Geralmente, exigem ação rápida, afinal:

      Manchas recentes são mais fáceis de remover,

      Manchas antigas são mais difíceis de identificar,

      Manchas podem espalhar-se se forem deixadas por muito tempo.Para manchas húmidas, é geralmente importante agir rapidamente e absorver a mancha imediatamente com um pano limpo e seco. Nunca esfregue a mancha ao fazê-lo, caso contrário o líquido penetrará mais profundamente nas fibras e o tecido poderá ser danificado.

      90% de todas as manchas são solúveis em água. Pode testar isto rapidamente com um pano branco e água morna. Se a água começar a dissolver a mancha, pode removê-la da fibra fazendo ligeiros movimentos de rotação com o pano de cima para baixo.

      Para manchas que não são solúveis em água, use um removedor de manchas universal: Pulverize o removedor de manchas num pano de cor estável e esfregue a mancha até que esta saia. Em seguida, pode enxaguar a área com uma máquina de limpeza por extração spray para remover resíduos de detergente das fibras têxteis. Também aqui, deve testar a sua adequação numa área discreta.

      Dica: Use vapor para combater manchas

      Para limpar sofás e afins, os limpadores a vapor também fornecem assistência valiosa: Para remover pequenas manchas, simplesmente posicione o bico de detalhe num ângulo (não verticalmente) contra os estofos e segure o pano de microfibra ao lado, depois liberte o vapor. O jato de vapor "expulsa", por assim dizer, a mancha para o pano de microfibra.

      Recomendação: Verifique primeiro num local discreto se o tecido reage sensivelmente à temperatura. Se sim, o método de limpeza não é adequado.

      Removing stains from upholstery with a Kärcher steam cleaner

      Os melhores remédios caseiros para remover manchas

      Se preferir evitar detergentes químicos e não tiver uma máquina de limpeza por extração spray à mão, pode usar remédios caseiros testados e comprovados para remover manchas.

      Kärcher tip: Removing stains on upholstery with bicarbonate of soda

      Útil para quase todas as manchas: Bicarbonato de sódio

      O bicarbonato de sódio é útil de várias maneiras em casa para remover manchas de móveis estofados, por exemplo, as causadas por café ou vinho tinto: Polvilhe o pó sobre a mancha, deixe atuar durante a noite e aspire no dia seguinte. Alternativamente, pode ser usado para limpeza húmida: Para isso, primeiro aspire os estofos com um aspirador de pó. Dependendo da quantidade de que necessita, misture 1 colher de sopa de pó com 1 colher de sopa de água e aplique a pasta de bicarbonato de sódio na mancha. Esfregue suavemente com uma esponja ou pano húmido e deixe secar. A pasta seca pode ser aspirada dos estofos em seguida.

      Kärcher tip: Removing stains on upholstery with salt

      Água mineral e sal para combater manchas de vinho tinto

      A água mineral ajuda com manchas de vinho tinto: Deite cuidadosamente sobre a mancha e depois seque com toques leves usando uma toalha de papel. O sal e a farinha de milho também ajudam a absorver o líquido: Adicione à mancha, deixe atuar e depois aspire com um aspirador de pó. Se as manchas já tiverem secado, sumo de limão ou vinagre podem ser uma ajuda: Basta molhar um pano de algodão, humedecer a mancha, deixar atuar por cerca de 15 minutos, e depois secar com toques leves com papel de cozinha. Finalmente, pulverize água fria na área e seque com toques leves mais uma vez.

      Usar sumo de limão para combater manchas de sangue

      Mesmo com pequenas lesões, algum sangue ainda pode acabar no seu colchão ou sofá. Se as manchas de sangue forem muito recentes, podem geralmente ser lavadas com água fria. Dica: Não use água morna, pois isso faz com que a proteína do sangue coagule, ligando-a às fibras do tecido. Se as manchas já tiverem secado, sumo de limão pode ajudar: Misture sal e sumo de limão para formar uma pasta e deixe atuar por cerca de 30 minutos. Depois, remova a pasta com papel de cozinha, pulverize a área com água fria e seque novamente com papel. Em alternativa, a limpeza também funciona com água e fermento em pó, um remédio caseiro testado e comprovado.

      Usar detergente da loiça ou sabão para combater manchas de gordura

      Água quente e detergente da loiça ou sabão desengordurante são muitas vezes suficientes para remover manchas de gordura de móveis estofados: Seque as manchas recentes com leves toques e humedeça as manchas antigas com um pouco de água. Em seguida, misture detergente da loiça ou sabão líquido com água e distribua cuidadosamente sobre a mancha de gordura. Massaje a mistura, começando pela borda da mancha. Se a mancha tiver sido removida, seque tudo novamente com água limpa e morna para remover os resíduos de detergente da loiça.

      Kärcher tips for leather upholstered furniture

      Principais dicas para a limpeza de móveis estofados em pele

      A limpeza e manutenção de móveis estofados em pele requer um processo diferente de sofás, poltronas e assentos de carro com capas de tecido. O pó e as migalhas podem ser removidos com um pano do pó ou aspirados cuidadosamente com um aspirador de pó. Para limpar a pele, muitas vezes é suficiente limpar a superfície com um pano húmido. Detergentes desengordurantes, como detergente da loiça, não devem ser usados, pois podem ressecar a pele. É melhor dissolver sabão duro puro (sabão neutro) em água morna.

      Essencialmente, a pele nunca deve ficar demasiado húmida durante a limpeza, e os líquidos, como bebidas derramadas, devem ser sempre limpos o mais rapidamente possível. Além disso, é recomendado o cuidado regular da pele com produtos adequados.

      Dicas

      Limpe com água destilada ou água que tenha sido fervida. Isto evita manchas de calcário.

