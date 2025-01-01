Manchas no sofá ou nos assentos do carro podem ser irritantes – quer sejam causadas por chocolate, vinho tinto, gordura ou sujidade vinda do exterior. Geralmente, exigem ação rápida, afinal:

Manchas recentes são mais fáceis de remover,

Manchas antigas são mais difíceis de identificar,

Manchas podem espalhar-se se forem deixadas por muito tempo.Para manchas húmidas, é geralmente importante agir rapidamente e absorver a mancha imediatamente com um pano limpo e seco. Nunca esfregue a mancha ao fazê-lo, caso contrário o líquido penetrará mais profundamente nas fibras e o tecido poderá ser danificado.

90% de todas as manchas são solúveis em água. Pode testar isto rapidamente com um pano branco e água morna. Se a água começar a dissolver a mancha, pode removê-la da fibra fazendo ligeiros movimentos de rotação com o pano de cima para baixo.

Para manchas que não são solúveis em água, use um removedor de manchas universal: Pulverize o removedor de manchas num pano de cor estável e esfregue a mancha até que esta saia. Em seguida, pode enxaguar a área com uma máquina de limpeza por extração spray para remover resíduos de detergente das fibras têxteis. Também aqui, deve testar a sua adequação numa área discreta.