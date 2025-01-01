      Cleaning tips for pet-owners

      Pets bring life into your home. We feed them, care for them and, most importantly, love them. It's easy to overlook the amount of work they create when it comes to cleaning, since a pet not only means more dirt, but also that dirt spreads more quickly and over a larger area in the house. With a few tips and tricks, you can keep your household – plus your pet – clean and tidy.

      Limpeza adicional em toda a casa

      O cão deixa marcas de patas enlameadas no chão recém-limpo? O gato adora espalhar a comida à volta da tigela? O porquinho-da-índia corre pela gaiola, espalhando pelos por toda a casa? Bem-vindo a uma casa com animais de estimação. É inevitável que ter um animal de estimação signifique mais limpeza em casa, o que significa mais sujidade, alérgenos e germes potencialmente transmissores de doenças. Portanto, limpar regularmente e cuidadosamente as gaiolas, os aviários e os locais favoritos dos animais de estimação ajuda a garantir a limpeza, bem como a higiene e a proteção da saúde – tanto para si como para o seu animal de estimação. A limpeza é igual à de muitas tarefas domésticas: Os métodos comprovados são geralmente eficazes e adequados, mas a tecnologia certa pode tornar o trabalho mais fácil e conveniente.

      Dog leaves crumbs on a sofa
      Intermediate cleaning of a pet bed with Kärcher vacuum cleaner

      Limpeza intermédia mais frequente

      Viver com um cão, gato, porquinho-da-índia, Hamster ou coelho em casa significa que uma grande limpeza uma vez por semana ou mesmo uma vez a cada quinze dias geralmente não é suficiente. Pêlos de animais, restos de comida, sujeira trazida para dentro de casa ou até mesmo um pequeno acidente durante o treino doméstico podem fazer com que você precise recorrer ao seu aparelho de limpeza mais cedo. Deve-se planejar tempo suficiente para concluir essas tarefas no seu dia. Grande parte da sujidade está limitada a uma área específica. A sujidade trazida do exterior geralmente acumula-se na área da entrada, o feno ao redor da gaiola dos coelhos e a areia para gatos ao redor da caixa de areia quando o gato sai ou mexe nela.

      Nesses casos, é bom ter uma pá e uma escova por perto. Um prático aspirador sem fio, a aspirador robô, a aspirador portátil a bateria ou um leve vassoura elétrica sem fio faz o trabalho ainda melhor, eliminando inúmeras manchas de sujidade leve num instante.

      Remoção de pêlos de animais de estimação

      Os pêlos de animais são mais desagradáveis quando entram em contacto direto com as pessoas, como no sofá. Um rolo adesivo é útil para remover pelos de animais de estimação de móveis estofados. A vassoura elétrica sem fio, no entanto, é prático para lidar com os pêlos de animais de estimação que muitas vezes se acumulam de forma particularmente teimosa em tapetes e tapetes de chão. A sua escova rotativa é altamente eficaz na remoção de pêlos de cães e gatos de revestimentos de tecido para pisos. Rodeada por uma manga de malha, a escova giratória pode ser limpa facilmente e de forma fiável após a utilização. Remover esta manga simplesmente raspa os pêlos da escova. Para reduzir a quantidade de pêlos que acabam no chão ou nos móveis, os animais que vivem na sua casa devem ser escovados regularmente.

      Uma maneira fácil e infalível de remover os pelos das roupas, cobertores favoritos e itens semelhantes é na máquina de secar roupa. Se não tiver um rolo adesivo à mão, um pedaço de fita adesiva é útil para remover pelos de roupas e estofados.

      Para móveis estofados ou camas para animais de estimação, acessórios especiais para aspiradores sem fio, tais como bicos turbo também são adequados se você gosta de remover pelos de animais de estimação de superfícies têxteis.

      Removing pet hair from the floor with a Kärcher cordless electric broom

      Limpeza higiénica

      Se tiver um animal em casa, a escolha do produto de limpeza é particularmente importante. Os seus amigos de quatro patas podem entrar em contacto com resíduos de detergente no chão e outras superfícies enquanto comem ou brincam. Muitos animais de estimação são sensíveis a estes produtos. Até mesmo o odor pode causar problemas para os seus narizes delicados. Uma alternativa é usar o limpador a vapor para regular limpeza de pisos como parquet, laminado, pedra ou azulejos cerâmicos, para o qual não são necessários detergentes químicos. O vapor quente e a ação física dos panos e acessórios de escova garantem uma limpeza profunda das fibras. Isso é particularmente crucial em torno das áreas de alimentação.

      Marks on glass surfaces

      Marcas de nariz e patas em vidro e outras superfícies lisas

      Janelas lambidas por cães ou gatos e marcas de nariz e patas em vidros e outras superfícies lisas fazem parte do dia a dia dos donos de animais de estimação. Lidar com esses resíduos complicados pode levar muito tempo. A Aspirador de janelas é uma solução conveniente para este trabalho: Pulverize uma solução de limpeza e distribua uniformemente com o pano de microfibra que vem no frasco spray. Em seguida, aspire toda a área de uma só vez com o aspirador de janelas e seque com o pano de microfibra – e veja as marcas de patas desaparecerem.

      Limpeza de coletores de sujidade

      Para gatos que vivem ao ar livre, e ainda mais para cães, não existe mau tempo – eles precisam tomar ar fresco todos os dias. Mas se tudo lá fora estiver molhado e enlameado, isso inevitavelmente acabará por entrar na casa mais tarde. Pode limpar a sujidade mais grossa das patas dos cães no corredor ou colocá-los diretamente no chuveiro e esfregá-los até secarem. Os gatos normalmente não deixam fazer isso. É aqui que as armadilhas de sujidade podem entrar em ação. Geralmente, basta colocar tapetes na porta da frente, sobre os quais os seus amigos de quatro patas terão de passar. Isso retém a maior parte da sujidade, mesmo antes que as patas deixem marcas no chão.

      Se as marcas das patas ficarem em pisos duros ou azulejos, elas podem ser facilmente removidas com um produto de limpeza para pisos.

      Quando está a chover lá fora, não é incomum encontrar pegadas de gatos e cães em tapetes e estofados. Mas não se preocupe – não precisa se apressar para limpar as manchas de lama. Deixe secar e, em seguida, remova a sujidade mais grossa e limpe as manchas nas fibras com água. Se a sujidade for difícil de remover, um limpador por extração por pulverização também pode ser usado para limpeza de tapetes e limpeza de estofados.

      Removing dirt with a Kärcher spray extraction cleaner

      Areia para gatos? Sem problema

      Os gatos enterram os seus dejetos – mesmo na caixa de areia dentro de casa. Dependendo do temperamento e da meticulosidade do seu gato, os grânulos da areia podem acabar espalhados por toda a caixa de areia. Esses pequenos grânulos podem ser facilmente removidos com uma vassoura elétrica sem fio ou aspirador de pó, sem grande esforço. Isso é altamente recomendado porque o granulado pode riscar os revestimentos do piso se for pisado acidentalmente.

      Se quiser evitar que a areia para gatos se espalhe pela sala, escolha uma caixa de areia com uma borda que se projete bastante para dentro. Esta é uma forma altamente fiável de garantir que a areia para gatos permanece dentro da caixa de areia.

      Isto também pode interessar-lhe:

      Kärcher tips for cleaning living spaces

      Limpeza de espaços habitacionais

      Kärcher tips for cleaning upholstery

      Limpeza de estofos

      Kärcher tips for cleaning carpets

      Limpeza de tapetes