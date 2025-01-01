Limpeza adicional em toda a casa
O cão deixa marcas de patas enlameadas no chão recém-limpo? O gato adora espalhar a comida à volta da tigela? O porquinho-da-índia corre pela gaiola, espalhando pelos por toda a casa? Bem-vindo a uma casa com animais de estimação. É inevitável que ter um animal de estimação signifique mais limpeza em casa, o que significa mais sujidade, alérgenos e germes potencialmente transmissores de doenças. Portanto, limpar regularmente e cuidadosamente as gaiolas, os aviários e os locais favoritos dos animais de estimação ajuda a garantir a limpeza, bem como a higiene e a proteção da saúde – tanto para si como para o seu animal de estimação. A limpeza é igual à de muitas tarefas domésticas: Os métodos comprovados são geralmente eficazes e adequados, mas a tecnologia certa pode tornar o trabalho mais fácil e conveniente.