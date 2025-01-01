Os pêlos de animais são mais desagradáveis quando entram em contacto direto com as pessoas, como no sofá. Um rolo adesivo é útil para remover pelos de animais de estimação de móveis estofados. A vassoura elétrica sem fio, no entanto, é prático para lidar com os pêlos de animais de estimação que muitas vezes se acumulam de forma particularmente teimosa em tapetes e tapetes de chão. A sua escova rotativa é altamente eficaz na remoção de pêlos de cães e gatos de revestimentos de tecido para pisos. Rodeada por uma manga de malha, a escova giratória pode ser limpa facilmente e de forma fiável após a utilização. Remover esta manga simplesmente raspa os pêlos da escova. Para reduzir a quantidade de pêlos que acabam no chão ou nos móveis, os animais que vivem na sua casa devem ser escovados regularmente.

Uma maneira fácil e infalível de remover os pelos das roupas, cobertores favoritos e itens semelhantes é na máquina de secar roupa. Se não tiver um rolo adesivo à mão, um pedaço de fita adesiva é útil para remover pelos de roupas e estofados.

Para móveis estofados ou camas para animais de estimação, acessórios especiais para aspiradores sem fio, tais como bicos turbo também são adequados se você gosta de remover pelos de animais de estimação de superfícies têxteis.