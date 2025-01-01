Os aspiradores de pó domésticos não são adequados para aspirar cinzas de recuperadores/fogões. As partículas finas de cinza bloqueiam rapidamente o filtro e a turbina de sucção, o que leva a uma perda de desempenho e, no pior dos casos, à avaria do motor. É preferível utilizar um aspirador de cinzas, o que permite que o seu trabalho seja livre de pó e também conveniente.

Os filtros para aspiradores de cinzas são concebidos para que mesmo as partículas finas de cinza possam ser aspiradas de forma fiável. Além disso, os aspiradores de cinzas devem cumprir requisitos de segurança específicos: Uma mangueira de sucção metálica e um reservatório (balde) de recolha resistente a chamas evitam que restos de brasas danifiquem o aspirador ou, na pior das hipóteses, iniciem um incêndio lento (fogo latente).

Para limpar o filtro de forma eficaz e evitar bloqueios, os aspiradores de cinzas também possuem uma função de limpeza adequada. Existem modelos nos quais é possível premir um botão para mudar a direção do fluxo de ar e limpar o filtro eficazmente. Isto não cria qualquer pó para o utilizador, uma vez que o pó é encaminhado diretamente de volta para o reservatório de recolha.