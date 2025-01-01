      Limpeza de lareiras

      Uma lareira a lenha acesa a aquecer é o cenário perfeito para muitas horas acolhedoras em casa, com as suas chamas tremeluzentes a criar uma atmosfera descontraída de contentamento. No entanto, há um inconveniente em aquecer com lenha: Antes de acender o próximo fogo, a lareira tem de ser limpa e as cinzas velhas removidas do recuperador/fogão.

      Remoção de cinzas velhas

      Varrer as cinzas da lareira com uma pá e uma vassoura é uma tarefa suja e incómoda, pois a cinza é muito leve e rapidamente se espalha. Por isso, faz sentido usar um aspirador para remover a cinza. No entanto, os aspiradores convencionais não estão à altura desta tarefa e não devem ser usados neste caso.

      Porque é que não posso usar um aspirador convencional?

      Os aspiradores de pó domésticos não são adequados para aspirar cinzas de recuperadores/fogões. As partículas finas de cinza bloqueiam rapidamente o filtro e a turbina de sucção, o que leva a uma perda de desempenho e, no pior dos casos, à avaria do motor. É preferível utilizar um aspirador de cinzas, o que permite que o seu trabalho seja livre de pó e também conveniente.

      Os filtros para aspiradores de cinzas são concebidos para que mesmo as partículas finas de cinza possam ser aspiradas de forma fiável. Além disso, os aspiradores de cinzas devem cumprir requisitos de segurança específicos: Uma mangueira de sucção metálica e um reservatório (balde) de recolha resistente a chamas evitam que restos de brasas danifiquem o aspirador ou, na pior das hipóteses, iniciem um incêndio lento (fogo latente).

      Para limpar o filtro de forma eficaz e evitar bloqueios, os aspiradores de cinzas também possuem uma função de limpeza adequada. Existem modelos nos quais é possível premir um botão para mudar a direção do fluxo de ar e limpar o filtro eficazmente. Isto não cria qualquer pó para o utilizador, uma vez que o pó é encaminhado diretamente de volta para o reservatório de recolha.

      Trabalhar com segurança com o aspirador de cinzas

      Antes de começar a trabalhar, as cinzas devem arrefecer até uma temperatura abaixo de 40ºC. Use um atiçador para examinar peças grandes de lenha à procura de brasas. Só comece a aspirar quando tiver a certeza de que não existem brasas escondidas na lareira. Aqui, apenas o tubo manual metálico é usado para aspirar – sem um bico acoplado.

      Assim que as cinzas forem aspiradas para o reservatório de recolha, também terão de ser esvaziadas novamente. Portanto, ao comprar modelos, certifique-se de que são fáceis de abrir e podem ser esvaziados com o mínimo de contacto possível com a sujidade. Fechos de libertação rápida fáceis de usar, por exemplo, facilitam a remoção da cabeça de sucção. Um saco de lixo é então colocado sobre o reservatório de recolha cheio e virado cuidadosamente de cabeça para baixo. Isto evita que o pó se espalhe para o ambiente.

      Possibilidades de aplicação adicionais

      Um aspirador de cinzas pode ser usado para mais do que apenas aspirar as cinzas da lareira. Limpar um recuperador ou fogão de pellets com ele é igualmente fácil e conveniente. O aspirador de cinzas pode remover facilmente cinzas frias e fuligem de braseiras e churrasqueiras a carvão.

      Vários aspiradores de cinzas vêm equipados com um bico adicional para pavimentos duros, o que permite também aspirar aparas, pequenos pedaços de madeira e sujidade à volta da lareira. Um equipamento como este é uma ajuda prática para trabalhos de renovação – seja sujidade grossa ou pó fino, um aspirador de cinzas potente aspira simplesmente tudo.

      Limpar sujidade persistente do vidro com fuligem do recuperador/fogão

      Se o seu recuperador/fogão tiver um painel de vidro, este também deve ser limpo regularmente. Uma limpeza profunda apresenta frequentemente um problema, pois as chamas nuas deixam resíduos particularmente persistentes no vidro. Os métodos de limpeza convencionais, como esfregar e escovar com água, jornal ou produtos de limpeza químicos, geralmente não são totalmente eficazes, além de serem difíceis e demorados.

      Pode obter um resultado melhor e mais facilmente com um limpador a vapor. O vapor quente, juntamente com o efeito físico dos panos e um acessório de escova, é muito eficaz neste caso. Depois, limpe o vidro com um pano seco. Ao utilizar este processo, pode evitar completamente o uso de detergentes adicionais.

      Dicas para reduzir a formação de fuligem

      A lenha que não estiver pronta a usar no momento da compra deve ser armazenada e seca antes de poder ser queimada numa lareira. A lenha húmida reduz o valor energético, resultando no aumento da formação de fumo e fuligem: O recuperador/fogão e o seu redor sujam-se mais rapidamente e a lareira tem de ser limpa com mais frequência. O teor máximo de humidade permitido por lei para queimar lenha numa lareira é de, no máximo, 25 por cento.

      Para verificar isto, é útil um aparelho de medição ou um "truque", como o teste da unha, que, no entanto, exige alguma experiência. Se conseguir fazer uma ligeira marca com a unha na face de corte onde os anéis da árvore são visíveis, a lenha deve ser deixada a secar por mais alguns meses. Um local de armazenamento ideal é um sítio protegido das intempéries com boa circulação de ar, como empilhada contra um barracão ou garagem no jardim.

