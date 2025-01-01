Sujidade típica: depósitos de calcário
Tal como acontece noutros pontos da casa de banho, também na sanita os depósitos de calcário acumulam-se ao longo do tempo. O aspeto mais desafiante é aquilo a que se chama crosta de urina, formada por calcário e urina. A crosta de urina surge sobretudo à volta da borda da sanita e nas zonas onde a superfície se curva. Outras partículas de sujidade e bactérias podem acumular-se facilmente na superfície rugosa destes depósitos, originando manchas amarelo-acastanhadas. Pequenos depósitos podem ser removidos fisicamente com uma escova. Se utilizares a escova da sanita regularmente, idealmente sempre que a sanita é usada, a crosta de urina teimosa normalmente não chega a formar-se. Isto é particularmente importante quando a água contém calcário.