      Limpeza da sanita

      Uma sanita limpa é algo que muitas pessoas consideram uma necessidade básica, mas limpá-la é uma das tarefas domésticas menos populares. Com o procedimento certo e algumas dicas, a tua sanita ficará limpa e higienizada novamente num instante.

      Sujidade típica: depósitos de calcário

      Tal como acontece noutros pontos da casa de banho, também na sanita os depósitos de calcário acumulam-se ao longo do tempo. O aspeto mais desafiante é aquilo a que se chama crosta de urina, formada por calcário e urina. A crosta de urina surge sobretudo à volta da borda da sanita e nas zonas onde a superfície se curva. Outras partículas de sujidade e bactérias podem acumular-se facilmente na superfície rugosa destes depósitos, originando manchas amarelo-acastanhadas. Pequenos depósitos podem ser removidos fisicamente com uma escova. Se utilizares a escova da sanita regularmente, idealmente sempre que a sanita é usada, a crosta de urina teimosa normalmente não chega a formar-se. Isto é particularmente importante quando a água contém calcário.

      Que detergente ajuda a remover calcário e crosta de urina?

      Se, apesar da limpeza física regular, os depósitos continuarem a formar-se, terão de ser removidos com o detergente adequado. O calcário e a crosta de urina contribuem para a contaminação mineral e podem ser eliminados com detergentes ácidos (com pH < 7). Os produtos de limpeza de sanitas disponíveis no mercado têm, por isso, um pH particularmente baixo, o que significa que são altamente ácidos.

      Em primeiro lugar, aplica o detergente e deixa-o atuar conforme as instruções do fabricante. Depois, esfrega bem com uma escova – o movimento físico das cerdas ajuda a remover depósitos mais teimosos. Por fim, enxagua várias vezes até que o detergente e a sujidade tenham sido completamente eliminados.

      Dicas

      Certifique-se de que levanta a tampa e o assento da sanita durante a limpeza para evitar salpicos indesejados.

      Limpeza da sanita com produtos caseiros

      Em alternativa, a sanita também pode ser limpa com vários remédios caseiros. O pó de lavar roupa é uma escolha particularmente popular, funcionando muito bem contra depósitos de calcário e urina, graças ao seu agente amaciante de água e branqueador integrado. Para o utilizar, basta polvilhar o interior da sanita com o pó de lavar, deixar atuar durante cerca de 15 minutos e depois esfregar com a escova da sanita. Por fim, enxaguar e a sanita ficará brilhante como nova.

      Outro remédio caseiro popular é a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Para o aplicar, deite meio litro de vinagre e 2–3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio na sanita e espalhe a mistura. Como alternativa, pode usar 100 ml de essência de vinagre ou fermento em pó em vez do bicarbonato de sódio. Deixe a mistura atuar durante cerca de 15 minutos e depois esfregue com a escova para remover o calcário e os depósitos de urina.

      Também podem ser usados refrigerantes tipo cola ou pastilhas para próteses dentárias; no entanto, estes remédios caseiros devem atuar durante cerca de 30 minutos.

      Para a parte exterior da sanita, basta utilizar produtos de limpeza suaves.

      Limpar a parte exterior da sanita com um pano húmido e detergente suave é suficiente para higienizar o exterior da sanita, sendo o mesmo válido para o assento e a tampa. Ao fazê-lo, deve evitar-se esfregar com força, assim como o uso de produtos de limpeza que contenham cloro ou ácidos – estes frequentemente causam descoloração amarelada ou danificam a pintura do assento. A descoloração também pode ocorrer devido a depósitos de calcário e de urina. Neste caso, apenas a limpeza regular ajuda a manter o assento limpo a longo prazo.

      Prevenção de entupimentos na sanita

      Resíduos alimentares, cabelo e toalhitas não devem ser deitados na sanita, pois podem facilmente obstruir o esgoto. Lenços de papel e papel de cozinha também não devem ser descartados na sanita porque, ao contrário do papel higiénico, não se dissolvem em água. Se o esgoto ficar entupido, será necessário utilizar um desentupidor ou uma sonda de canalização. No pior dos casos, terá de recorrer a ajuda profissional, que pode ser dispendiosa.

