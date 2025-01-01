Em alternativa, a sanita também pode ser limpa com vários remédios caseiros. O pó de lavar roupa é uma escolha particularmente popular, funcionando muito bem contra depósitos de calcário e urina, graças ao seu agente amaciante de água e branqueador integrado. Para o utilizar, basta polvilhar o interior da sanita com o pó de lavar, deixar atuar durante cerca de 15 minutos e depois esfregar com a escova da sanita. Por fim, enxaguar e a sanita ficará brilhante como nova.

Outro remédio caseiro popular é a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Para o aplicar, deite meio litro de vinagre e 2–3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio na sanita e espalhe a mistura. Como alternativa, pode usar 100 ml de essência de vinagre ou fermento em pó em vez do bicarbonato de sódio. Deixe a mistura atuar durante cerca de 15 minutos e depois esfregue com a escova para remover o calcário e os depósitos de urina.

Também podem ser usados refrigerantes tipo cola ou pastilhas para próteses dentárias; no entanto, estes remédios caseiros devem atuar durante cerca de 30 minutos.