      Remover calcário de torneiras

      Calcário persistente pode depositar-se rapidamente em torneiras de casas de banho. para garantir que as torneiras brilhantes permanecem bonitas e que a água pode fluir livremente, tudo deve ser descalcificado regularmente. com estas dicas, pode fazê-lo sem esfregar.

      Remover calcário em tempo útil

      Calcário incrustado em torneiras de casa de banho cromadas e polidas não é apenas feio – quanto mais tempo for deixado lá, mais difícil é removê-lo. Se a torneira estiver calcificada, a água também flui dela mais lentamente e salpica em diferentes direções. Pior ainda, os depósitos de calcário são um viveiro para bactérias. Se beber água de uma torneira calcificada, também está a beber bactérias. Deve, portanto, limpar regularmente a torneira e remover o calcário o melhor possível antes que forme um revestimento espesso.

      Remover calcário da torneira: Os melhores remédios caseiros

      Para água particularmente calcária em casa, recomendamos descalcificar a torneira regularmente. Ao fazê-lo, não deve apenas limpar a torneira inteira, mas também remover cuidadosamente os depósitos do aerador ou do jato misturador na torneira em particular.

      O que fazer:

      • Para limpar: desenrosque o aerador ou o jato misturador manualmente ou usando um alicate de canalizador.
      • É melhor enrolar um pano à volta da torneira para evitar arranhões no metal precioso ao desenroscar.
      • Em seguida, desmonte o bico em três partes: Um filtro, uma porca de união e uma junta.
      • Coloque as três partes em vinagre ou essência de vinagre por aproximadamente 15 minutos até que o calcário se dissolva. O ácido cítrico tem o mesmo efeito. Simplesmente dissolva meia colher de sopa de pó de ácido cítrico em 100 ml de água morna e coloque as peças nesta solução.
      • Após a descalcificação, enxague tudo em água limpa e volte a montar.
      Descalcificar torneiras sem ferramentas

      Se precisar de ser ligeiramente mais rápido, também pode descalcificar a torneira sem a desmontar nos seus componentes. O truque é encharcar um pano de algodão, por exemplo um pano de cozinha, com vinagre ou sumo de limão e água, e enrolá-lo à volta da torneira. Deixe a mistura de vinagre e água atuar por um tempo – ou, no caso de calcário extremamente persistente, deixe-a durante a noite. Se tiver um balão em casa, pode enchê-lo com água e vinagre e colocá-lo sobre a torneira para demolhar o calcário. Isto também funciona com um pequeno saco de plástico. Em seguida, enxague a torneira com água limpa e seque-a com um pano de microfibra – a torneira estará limpa e brilhante novamente. Se ainda houver sujidade ou partículas de ferrugem no aerador da torneira, recomendamos desenroscá-lo e limpá-lo completamente. Se a torneira estiver livre de calcário, o resto do lavatório pode ser limpo completamente e, em seguida, o coração da casa de banho parecerá novo novamente.

      Descalcificar torneiras com detergente

      Se quiser usar um detergente no caso de calcificação intensa, deve usar um produto de limpeza sanitário ácido (valor de pH entre 0 e 4) e limpar cuidadosamente as torneiras com uma esponja macia ou um pano de microfibra. Deve manusear os produtos de limpeza abrasivos com cuidado, pois as partículas abrasivas finas que contêm podem riscar superfícies delicadas de alumínio e cromados.

