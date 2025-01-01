Remover calcário em tempo útil
Calcário incrustado em torneiras de casa de banho cromadas e polidas não é apenas feio – quanto mais tempo for deixado lá, mais difícil é removê-lo. Se a torneira estiver calcificada, a água também flui dela mais lentamente e salpica em diferentes direções. Pior ainda, os depósitos de calcário são um viveiro para bactérias. Se beber água de uma torneira calcificada, também está a beber bactérias. Deve, portanto, limpar regularmente a torneira e remover o calcário o melhor possível antes que forme um revestimento espesso.