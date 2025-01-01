Se precisar de ser ligeiramente mais rápido, também pode descalcificar a torneira sem a desmontar nos seus componentes. O truque é encharcar um pano de algodão, por exemplo um pano de cozinha, com vinagre ou sumo de limão e água, e enrolá-lo à volta da torneira. Deixe a mistura de vinagre e água atuar por um tempo – ou, no caso de calcário extremamente persistente, deixe-a durante a noite. Se tiver um balão em casa, pode enchê-lo com água e vinagre e colocá-lo sobre a torneira para demolhar o calcário. Isto também funciona com um pequeno saco de plástico. Em seguida, enxague a torneira com água limpa e seque-a com um pano de microfibra – a torneira estará limpa e brilhante novamente. Se ainda houver sujidade ou partículas de ferrugem no aerador da torneira, recomendamos desenroscá-lo e limpá-lo completamente. Se a torneira estiver livre de calcário, o resto do lavatório pode ser limpo completamente e, em seguida, o coração da casa de banho parecerá novo novamente.