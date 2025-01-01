Antes de começar a cuidar da pintura, dos bancos de tecido ou pele, das superfícies de plástico, vidro e metal, deve limpar o carro em profundidade. Para manter o valor do carro, o exterior e o interior são igualmente importantes. Limpe o exterior regularmente, não apenas quando o carro estiver particularmente sujo. Lavar o carro com frequência é sempre bom para o veículo, seja num túnel de lavagem, numa lavagem self-service ou em casa com a lavadora de alta pressão e os acessórios adequados. Também deve limpar o interior a intervalos regulares, de preferência com um aspirador de sólidos e líquidos, um pano macio e um produto de limpeza de superfícies adequado. Deve também limpar as jantes regularmente, por exemplo, com uma lavadora de alta pressão e um limpador de jantes. A frequência com que limpa o carro depende não só do grau de sujidade, mas também da sua exigência pessoal de limpeza. No inverno, contudo, o cuidado automóvel é essencial devido à sujidade, gelo e sal que podem obstruir os vidros, bem como danificar a carroçaria e a pintura se não forem removidos regularmente.

Com o equipamento certo, os produtos de limpeza e as melhores dicas de cuidados automóveis, cuidar do seu carro é fácil durante todo o ano. Além disso, o polimento e o cuidado da pintura são muito mais fáceis de fazer num carro bem mantido e limpo: