      Se quer usufruir do seu carro por muitos anos, tem de cuidar dele. Um bom cuidado automóvel não significa apenas lavar o carro regularmente, mas também cuidar da pintura e da carroçaria, bem como manter o interior limpo. Tudo o que é preciso é um pouco de tempo, equipamento de limpeza adequado e bons produtos de cuidado. As melhores dicas de cuidados automóveis para um carro bem cuidado em todos os aspetos estão aqui.

      O Cuidado Automóvel é Preservação do Valor

      Cuidar do seu carro não só garante que ele terá bom aspeto por muito tempo, como também ajuda a garantir que o carro mantém o seu valor. A selagem regular da pintura, por exemplo, protege contra danos relacionados com o clima, sal e sujidade no inverno ou pólen e insetos no verão. Também previne a ferrugem, que torna as superfícies porosas e danifica o carro a longo prazo.

      Cuidar do Seu Carro

      Antes de começar a cuidar da pintura, dos bancos de tecido ou pele, das superfícies de plástico, vidro e metal, deve limpar o carro em profundidade. Para manter o valor do carro, o exterior e o interior são igualmente importantes. Limpe o exterior regularmente, não apenas quando o carro estiver particularmente sujo. Lavar o carro com frequência é sempre bom para o veículo, seja num túnel de lavagem, numa lavagem self-service ou em casa com a lavadora de alta pressão e os acessórios adequados. Também deve limpar o interior a intervalos regulares, de preferência com um aspirador de sólidos e líquidos, um pano macio e um produto de limpeza de superfícies adequado. Deve também limpar as jantes regularmente, por exemplo, com uma lavadora de alta pressão e um limpador de jantes. A frequência com que limpa o carro depende não só do grau de sujidade, mas também da sua exigência pessoal de limpeza. No inverno, contudo, o cuidado automóvel é essencial devido à sujidade, gelo e sal que podem obstruir os vidros, bem como danificar a carroçaria e a pintura se não forem removidos regularmente.

      Com o equipamento certo, os produtos de limpeza e as melhores dicas de cuidados automóveis, cuidar do seu carro é fácil durante todo o ano. Além disso, o polimento e o cuidado da pintura são muito mais fáceis de fazer num carro bem mantido e limpo:

      Lavagem de Carros

      Limpeza do Interior do Carro

      Limpeza de Jantes

      Remover gelo de um Carro

      Cuidado do Interior do Carro

      Assim que o interior tiver sido aspirado e os painéis de instrumentos (ou "dashboards") estiverem livres de pó, é altura de trabalhar nas várias superfícies dentro do carro. Com um limpador de interiores especial, plásticos, borracha ou têxteis podem ser libertos de manchas de café secas, resíduos de alimentos gordurosos ou protetor solar. Os odores desagradáveis são eliminados ao mesmo tempo, e a cor e as fibras dos estofos são renovadas. Outro benefício dos limpadores de interiores é que ajudam a manter a superfície limpa por mais tempo, o que facilita a limpeza futura.

      Dicas

      Ao comprar um limpador de interiores, preste atenção às superfícies nas quais pode ser usado. Um produto pode, muitas vezes, limpar todo o interior, incluindo os estofos. No entanto, esteja ciente de que superfícies como bancos de alta qualidade feitos de pele genuína necessitarão de um produto especializado. A pele deve ser limpa apenas uma ou duas vezes por ano e sempre tratada com um produto especial de cuidado para pele que reengordura, para preservar a sua aparência.

      Se não tiver um limpador de interiores à mão, também pode usar água morna com um pouco de detergente da louça para limpar painéis de instrumentos e guarnições. Basta limpar as superfícies com um pano húmido e depois secar com um pano de algodão ou microfibra, para que a humidade não penetre nos componentes eletrónicos. No entanto, este método não consegue um efeito antiestático ou reduzir o tempo que a superfície leva a ficar novamente suja, em comparação com um produto de limpeza específico para o interior do carro.

      Com o tempo, podem surgir pequenos riscos visíveis no painel de instrumentos ou nos painéis das portas. Por isso, os materiais lisos, repelentes de água e sujidade devem ser idealmente tratados após a limpeza com um produto de cuidado de cockpit. Basta pulverizar, deixar atuar brevemente e depois polir a superfície mais uma vez, se necessário. Isto remove danos superficiais ao mesmo tempo que renova a cor e o brilho - para um cockpit que parece novamente novo.

      Para neutralizar maus odores dentro do carro, esta dica ajuda: basta colocar um recipiente com grãos de café no espaço para os pés. O café liga a humidade e absorve os odores. O mesmo efeito é alcançado com arroz ou farinha.

      Cuidar da Visibilidade

      Em dias de sol, impressões digitais e manchas nos vidros e espelhos são especialmente notáveis. Não só têm mau aspeto, como também interferem na visibilidade durante a condução. Por isso, quando se trata de cuidado automóvel, os vidros não devem ser esquecidos. Se estiver a limpar o interior do carro, os vidros também devem ser limpos por dentro. Para fazer isso, pulverize os vidros generosamente com um limpador de vidros para carros e remova todas as manchas e riscos com um pano macio e que não largue pelos. Em seguida, aplique o limpador nos vidros e espelhos também pelo exterior e use um pano macio de microfibra para soltar a sujidade.

      Dicas

      Com o kit de limpeza do para-brisas para o raspador de gelo elétrico EDI 4, a sujidade persistente no para-brisas, vidro traseiro e vidros laterais pode ser removida num instante e sem grande esforço.

      Durante a condução, acumula-se rapidamente nova sujidade no para-brisas e no vidro traseiro. No verão são insetos, em dias de chuva é mais do que provável que sejam salpicos sujos do carro da frente, e no inverno, sal e lama gelada (ou "slush") caem sobre os vidros. Para manter sempre uma boa visibilidade, deve verificar regularmente os limpa para-brisas e reabastecer a água e o produto de limpeza de para-brisas conforme necessário. Os limpadores de para-brisas que são especialmente formulados para o verão ou inverno são os melhores para este propósito. O limpa-vidros de verão atua ativamente contra resíduos de insetos e afins, o limpa-vidros de inverno é também um anticongelante que impede o sistema de limpeza do para-brisas e dos faróis de congelar. Certifique-se de que mistura o agente com água na proporção indicada na embalagem do produto.

      Cuidado dos Vedantes de Borracha

      Os vedantes de borracha nos carros, como os das portas ou na bagageira, são submetidos a condições severas, como gelo, neve e sal, especialmente no inverno. Para evitar que fiquem quebradiços e com fugas, deve manter os vedantes flexíveis com um produto de cuidado de borracha. Isto também impede que as portas colem no verão, quando está muito calor. No entanto, deve ter-se cuidado ao usar o produto para garantir que não caia na pintura, pois pode deixar manchas persistentes. Também pode usar vaselina (comercialmente disponível), se não tiver um produto especializado à mão.

      Retoque e Polimento da Pintura

      O cuidado do seu carro deve também ser alargado à pintura. Riscos superficiais e os chamados hologramas são irritantes e destacam-se à luz do sol, especialmente em cores de pintura escuras. As linhas finas são frequentemente criadas durante a limpeza, quando escovas ou esponjas são usadas para remover pequenas partículas de sujidade. Com um polimento com cera, podem ser facilmente removidos. O polimento limpa a pintura e lustra (pule) ao mesmo tempo. O melhor resultado é alcançado aplicando o produto com um pano macio ou um pedaço de algodão absorvente em movimentos circulares e, após uma curta fase de secagem, polindo ligeiramente com um pano limpo. A pintura não só voltará a brilhar, como o polimento e a cera também ajudarão a proteger contra influências climáticas, raios UV, sujidade da estrada e sal.

      Riscos profundos que já não podem ser removidos com um polimento com cera podem ser retocados com um lápis de retoque de pintura e depois selados com verniz incolor. Regra geral, qualquer cor e acabamento de pintura, ou seja, pintura metalizada, sólida ou mate, pode ser encomendado junto do fabricante do veículo. No entanto, danos importantes na carroçaria devem ser sempre reparados por profissionais, por exemplo, em oficinas que ofereçam reparação SMART (tecnologia de reparação de pequenas a médias áreas). Este método de reparação localizada (spot repair) é geralmente mais barato e rápido do que as reparações convencionais, nas quais partes inteiras de um carro são substituídas. Isto permite que o veículo seja valorizado novamente, o que também é útil antes de vender o veículo ou devolver um carro alugado, por exemplo.

