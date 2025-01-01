      The Sinner's Circle: The basics of cleaning

      Why do you wash dishes with hot water and why should you leave some dirt to soak? When cleaning, everything evolves around the four basic factors of time, mechanical, chemistry and temperature – if you understand the connection between these, even the most stubborn of cleaning issues are easy to tackle.

      O círculo de limpeza

      O círculo de limpeza, batizado em homenagem ao Dr. Sinner e também conhecido como «Círculo de Sinner», descreve o mecanismo de ação durante a limpeza. Contém quatro fatores básicos que desempenham um papel importante na limpeza: Tempo, força mecânica, química e temperatura. O círculo permanece sempre fechado: Se um ou dois dos quatro fatores forem aumentados, os outros fatores são automaticamente diminuídos. Se um fator for reduzido, outros fatores precisam ser aumentados. O princípio pode ser claramente demonstrado usando o exemplo da lavagem da louça.

      Os quatro fatores básicos da limpeza

      Sinner's Circle factor – Time

      Tempo

      O fator tempo descreve tanto o tempo de contacto como o tempo de trabalho. Graças a um tempo de contacto mais longo, a sujidade mais resistente é amolecida e fica mais fácil de remover. Um caso típico de aplicação é uma panela com resíduos de comida queimada. Se a panela for deixada de molho por um longo período de tempo, a sujidade será consideravelmente mais fácil de remover. Isso não só reduz o tempo de trabalho, como também significa que são necessárias menos ações mecânicas e menos detergente.

      Sinner's Circle factor – Temperature

      Temperatura

      Qualquer pessoa que já tentou lavar a louça com água fria reconhece o fenómeno: A sujidade oleosa, gordurosa e cerosa é mais fácil de remover quando se utiliza água morna ou quente. No entanto, outras sujidades também podem ser removidas de forma mais eficaz e rápida quando se utilizam altas temperaturas. O tempo de contacto e o tempo de trabalho são reduzidos, e lavar a louça à mão torna-se uma tarefa significativamente mais rápida. Isso reduz a necessidade de recursos mecânicos e químicos.

      Sinner's Circle factor – Mechanical

      Mecânico

      Por «mecânico», entendemos a força necessária para soltar a sujidade. Consiste em vários fatores: A abrasividade (efeito de esfregar), a pressão de contacto e a frequência do movimento. Uma esponja de aço tem um alto nível de abrasividade, mas risca facilmente superfícies macias. Em contrapartida, se usar um pano macio, será necessária mais pressão de contacto e terá de esfregar várias vezes a área suja para a limpar completamente.

      Sinner's Circle factor – Chemical

      Produtos químicos

      Escolher o detergente certo é fundamental em muitas tarefas de limpeza. Muitas vezes, a sujidade só pode ser removida com detergente, uma vez que os outros três fatores não podem ser aumentados indefinidamente. Quando a sujidade está incrustada numa assadeira, por exemplo, um longo tempo de contato e uma esfregadela exaustiva já não servem de nada; só quando se usa um detergente adequado ou um remédio caseiro é que a assadeira pode voltar ao seu antigo esplendor. Os produtos químicos também podem ser usados para remover sujeira insolúvel em água. A tensão superficial da água é reduzida, o que significa que toda a superfície pode ser molhada e a solução de limpeza pode penetrar até mesmo nas menores fendas e poros.

      O Círculo dos Pecadores na prática

      O Círculo do Pecador faz parte do conhecimento básico de todo profissional de limpeza de edifícios e o modo de ação descrito é regularmente utilizado na limpeza comercial. No entanto, o princípio básico do círculo de limpeza também pode ser aplicado a muitas tarefas de limpeza diárias e, portanto, é útil para a sua própria casa.

      A woman setting the washing machine to the eco programme

      Programa de lavagem ecológica

      As máquinas de lavar modernas têm os chamados programas ecológicos, nos quais a duração do ciclo de lavagem é aumentada e, ao mesmo tempo, a temperatura é reduzida. Os mesmos resultados de limpeza podem, portanto, ser alcançados, mas com menor consumo de energia; o círculo permanece fechado aqui.

      Cleaning with the steam cleaner

      Limpador a vapor

      Os limpadores a vapor alcançam o seu poder de limpeza principalmente com vapor quente. Normalmente, requerem muito pouco apoio mecânico para soltar a sujidade, e os detergentes químicos também podem ser completamente evitados.

      Detailed image of the pressure washer

      Máquina de lavar de alta pressão

      Uma máquina de lavar de alta pressão cria um forte efeito mecânico e, em muitos casos, alcança excelentes resultados de limpeza, mesmo sem os outros fatores. A velocidade de trabalho regula o fator «Tempo» – com sujidade leve, pode trabalhar mais rapidamente. No entanto, o poder de limpeza também pode ser aumentado com detergentes especiais.

