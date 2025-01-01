O círculo de limpeza
O círculo de limpeza, batizado em homenagem ao Dr. Sinner e também conhecido como «Círculo de Sinner», descreve o mecanismo de ação durante a limpeza. Contém quatro fatores básicos que desempenham um papel importante na limpeza: Tempo, força mecânica, química e temperatura. O círculo permanece sempre fechado: Se um ou dois dos quatro fatores forem aumentados, os outros fatores são automaticamente diminuídos. Se um fator for reduzido, outros fatores precisam ser aumentados. O princípio pode ser claramente demonstrado usando o exemplo da lavagem da louça.