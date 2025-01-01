Escolher o detergente certo é fundamental em muitas tarefas de limpeza. Muitas vezes, a sujidade só pode ser removida com detergente, uma vez que os outros três fatores não podem ser aumentados indefinidamente. Quando a sujidade está incrustada numa assadeira, por exemplo, um longo tempo de contato e uma esfregadela exaustiva já não servem de nada; só quando se usa um detergente adequado ou um remédio caseiro é que a assadeira pode voltar ao seu antigo esplendor. Os produtos químicos também podem ser usados para remover sujeira insolúvel em água. A tensão superficial da água é reduzida, o que significa que toda a superfície pode ser molhada e a solução de limpeza pode penetrar até mesmo nas menores fendas e poros.