      Limpeza do Interior do Carro em Casa

      Se quer manter o bom aspeto do seu carro pelo maior tempo possível, é preciso mais do que apenas uma lavagem rápida no exterior. Dos bancos ao cockpit, e dos vidros aos tapetes do chão — a limpeza profunda do interior do carro também faz parte do cuidado automóvel e precisa de ser feita regularmente. Isto protege o material interior e garante que o veículo mantém o seu valor por muito tempo. Com apenas alguns truques e o equipamento certo, o interior do seu carro ficará impecável num instante.

      Estar Bem Equipado com a Preparação Certa

      Antes de começar a limpar em profundidade o interior do seu carro, deve primeiro remover quaisquer objetos soltos, lixo, tapetes e alcatifas do veículo. É normal que se acumule sujidade solta ao longo do tempo, especialmente debaixo dos tapetes. Sacuda os tapetes no exterior e ponha-os de lado. Depois disso, certifique-se de que tem todas as ferramentas necessárias ao alcance, como um aspirador ou aspirador de mão, panos de limpeza e soluções de limpeza. Muitos fabricantes oferecem kits de limpeza de interiores de carros abrangentes para o seu aspirador, que incluem bicos de extensão, bicos de fenda extra longos, bicos largos para carro, escovas de sucção e panos de microfibra para limpar superfícies lisas e vidros.

      Limpeza do Interior do Carro: Passo a Passo

      Após ter esvaziado o interior do carro, pode começar a limpar o habitáculo. Apenas alguns passos o separam do interior do seu carro a brilhar:

      Car interieur cleaning

      1. Aspirar o Seu Carro em Profundidade

      Em primeiro lugar, deve limpar todo o interior com um aspirador de sólidos e líquidos para remover a sujidade grosseira, como migalhas, terra e pelos de animais de estimação. É melhor começar na bagageira e depois avançar para o cockpit. Ao aspirar, certifique-se de que não se esquece das fendas estreitas, pois é aí que se acumula muita sujidade solta. Acessórios de bico especiais, como um bico de fenda extra longo, funcionam perfeitamente nestes pontos apertados. Podem ser usados para apanhar sujidade mesmo em locais de difícil acesso no interior do carro, como entre o banco e a porta ou no painel de instrumentos (tablier). Os bicos largos para carro facilitam a limpeza de áreas maiores, como o espaço para os pés e a bagageira. Para estas áreas, basta prender o bico apropriado ao manípulo da mangueira de sucção. Os aspiradores a bateria com baterias recarregáveis tornam o trabalho ainda mais fácil, uma vez que não está limitado por um cabo. Outra vantagem é que não há risco de tropeçar com os modelos sem fios.

      Os estofos também devem ser aspirados cuidadosamente. Uma escova de sucção com cerdas duras é a melhor escolha para remover pó fino de bancos de tecido. Para estofos de pele, é recomendada uma escova com cerdas macias para que o material não seja riscado.

      Para limpeza intermédia, a sujidade solta dos bancos e das fendas pode ser facilmente removida com um aspirador de mão a bateria e um bico de fenda.

      Dica: Remover Pelo de Cão do Carro

      O pelo de cão agarra-se particularmente bem aos bancos de tecido do carro e ao material que reveste a bagageira. Tente remover o máximo de pelo possível com um aspirador primeiro. Para isso, o melhor é usar o bico para estofos. Se ainda houver pelo de cão que simplesmente não sai, pegue num rolo ou escova para pelo e veja se ajuda. Outra dica é simplesmente pegar numa luva de borracha húmida e passar suavemente a mão sobre os bancos, e depois aspirar o pelo solto.

      Para evitar que o interior do seu carro se torne o lar de uma coleção de pelo de cão, ajuda a escovar o seu amigo de quatro patas regularmente e também a revestir os bancos ou a bagageira com um tapete que retenha sujidade. Estes são geralmente feitos de um material lavável, para que o pelo e a sujidade possam ser facilmente removidos deles.

      You can remove dog hair from the boot with a Kärcher wet and dry vacuum cleaner
      Kärcher tips: Thoroughly clean the interior

      2. Limpar em Profundidade Bancos, Estofos, etc.

      Após a aspiração, é altura de passar ao passo 2 do processo de limpeza interior. Primeiro, remova o pó dos painéis e limpe-os com um pano húmido. Depois, é a altura de remover a sujidade mais persistente e agarrada, como quaisquer manchas de gordura nos estofos ou pastilha elástica seca nos tapetes.

      As manchas de gordura, tal como a maioria das manchas, são mais fáceis de remover se agir o mais rapidamente possível e não esfregar a mancha! Pode fazer uma solução para remover estas manchas a partir de produtos que tem em casa. Uma opção é usar sabão azul e branco/sabão de bilha (bile soap) - basta humedecê-lo um pouco, aplicá-lo na mancha, deixá-lo atuar e depois absorvê-lo com um pano húmido. Enxague o pano várias vezes para que o sabão se dissolva. Por fim, absorva com um pano seco para retirar a humidade do tecido. Importante: Teste sempre o produto primeiro numa área discreta.

      Para limpar os seus estofos em profundidade, recomendamos usar um limpador de alcatifas/extrator (carpet cleaner), que aplica água e agente de limpeza no banco e aspira-o novamente num só passo. O método deixa-o com estofos limpos e sem marcas de água à vista.

      Dicas

      Se pastilha elástica ficou presa nos tapetes, há um truque simples que pode experimentar. Coloque uma bolsa de congelação ou bolsa de gelo na área afetada até que a pastilha fique dura e quebradiça. Agora, pode ser solta à mão ou esmagada em pequenos pedaços com um objeto duro. Depois disso, basta aspirar os restos com um aspirador.

      Kärcher tip: Remove chewing gum from the floormat using a freezer pack
      Car interior is treated with Kärcher Cockpit Care

      3. Manter o Interior

      O passo final é cuidar do interior. Os produtos de limpeza certos evitam que o pó e a sujidade voltem a instalar-se e também garantem que o interior exala um aroma fresco. Para a limpeza do interior do carro, existem limpadores de interiores especiais que neutralizam odores e têm um efeito antiestático. Superfícies sensíveis, como bancos de pele ou painéis (fittings), podem ser mantidas em bom estado com um produto de cuidado de pele ou Cuidado para Cockpit.

      Cuidar do seu carro não significa apenas limpar o interior, também implica limpar completamente o exterior do veículo, incluindo as jantes. Isto deve ser feito regularmente.

      As Melhores Dicas para a Limpeza de Diferentes Superfícies

      Ao limpar o interior de um carro, aperceber-se-á de que terá de lidar com muitos tipos diferentes de sujidade, bem como com diferentes superfícies. Existem vários métodos adequados para a limpeza de cada material.

      Clean and care for a leather steering wheel with Kärcher care products

      Pele

      • pele é geralmente fácil de limpar, mas requer um tratamento especial para ter o melhor aspeto. Um pano de algodão ou microfibra embebido em água morna é geralmente suficiente para fazer as superfícies de pele brilharem novamente.
      • Para manchas mais persistentes, um produto de limpeza doméstico diluído ou um limpador de pele deve resolver o problema. Aplique-o em movimentos circulares e depois limpe com um pano de microfibra. Além disso, pode ser usada uma escova especial para pele, mas as cerdas não devem ser muito duras. Atenção: Usar produtos à base de ácido ou aplicar demasiada pressão no material pode fazer com que a cor se solte.
      • Uma vez que a pele é privada de óleos e gorduras importantes quando é limpa, estas propriedades devem então ser reaplicadas sob a forma de um produto especial de cuidado para pele que reengordura, que é feito especialmente para a pele e evita que esta fique quebradiça. Isto deve ser testado antecipadamente numa área não visível para verificar se funciona.
      Floor mats are cleaned with a Kärcher interior cleaner

      Superfícies de Tecido e Tapetes

      • Um limpador de alcatifas especial é adequado para que as capas dos bancos de tecido ou os tapetes do chão voltem a ter o seu melhor aspeto. Misture o limpador com água de acordo com as instruções do fabricante e aplique com uma toalha de tecido turco ou um pano de microfibra. Em seguida, passe novamente com um pano seco.
      • Se não tiver um limpador de alcatifas à mão, pode usar água morna em alternativa e adicionar um pouco de detergente ou, em alternativa, usar um limpador de interiores que seja adequado para a limpeza de superfícies de tecido.
      • Uma limpeza profunda de estofos com um limpador de alcatifas é ainda mais fácil. A solução de limpeza e a água são pulverizadas no tecido e, em seguida, aspiradas juntamente com a sujidade solta.
      • Os tapetes também podem ser limpos com uma lavadora de alta pressão, seja a sua própria ou numa lavagem de carros. Nalgumas lavagens de carros também existem dispositivos especiais para dar aos tapetes uma limpeza profissional.
      • Os tapetes devem ser pendurados após a limpeza para que a água restante possa escorrer bem e fiquem prontos para serem usados novamente. Certifique-se de que estão completamente secos, para não levar humidade extra para dentro do carro.
      Plastic surface is treated with Kärcher Cockpit Care

      Plástico

      • As peças de plástico, como painéis e puxadores, podem ser rapidamente renovadas com o produto de cuidado certo. Um produto especial de cuidado para cockpit é o mais adequado.
      • Pulverize a solução num pano de microfibra e esfregue-o sobre as superfícies. Isto deve remover qualquer sujidade e até riscos leves sem que tenha de levar o seu carro a um profissional.
      • Tenha cuidado ao limpar a área à volta do airbag, pois produtos errados podem interferir com os pontos de rutura predeterminados. Por isso, alguns fabricantes recomendam simplesmente usar água para limpar esta área.
      Glass surface is cleaned with Kärcher car glass cleaner

      Superfícies de Vidro

      • Os limpadores de vidros para carros removem eficazmente impressões digitais, gordura, manchas de insetos e sujidade da estrada do interior e exterior dos vidros sem deixar quaisquer riscos. Além disso, o seu efeito antiestático garante que a nova sujidade tem mais dificuldade em se instalar. Vidros mais limpos podem reduzir o risco de acidentes, porque quando o sol brilha em vidros sujos, a visão do condutor pode ser prejudicada.
      • Primeiro, pulverize as superfícies no interior com limpador de vidros, depois limpe-as usando um pano de microfibra húmido e esfregue para secar com um pano que não largue pelos.
      • Um limpador de janelas (Window vacs) ajuda-o a obter um resultado sem riscos ainda mais rapidamente e a solução de limpeza pode até ser aspirada do vidro.

      Tutorial: Limpeza do Interior do Carro

