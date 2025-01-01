Em primeiro lugar, deve limpar todo o interior com um aspirador de sólidos e líquidos para remover a sujidade grosseira, como migalhas, terra e pelos de animais de estimação. É melhor começar na bagageira e depois avançar para o cockpit. Ao aspirar, certifique-se de que não se esquece das fendas estreitas, pois é aí que se acumula muita sujidade solta. Acessórios de bico especiais, como um bico de fenda extra longo, funcionam perfeitamente nestes pontos apertados. Podem ser usados para apanhar sujidade mesmo em locais de difícil acesso no interior do carro, como entre o banco e a porta ou no painel de instrumentos (tablier). Os bicos largos para carro facilitam a limpeza de áreas maiores, como o espaço para os pés e a bagageira. Para estas áreas, basta prender o bico apropriado ao manípulo da mangueira de sucção. Os aspiradores a bateria com baterias recarregáveis tornam o trabalho ainda mais fácil, uma vez que não está limitado por um cabo. Outra vantagem é que não há risco de tropeçar com os modelos sem fios.

Os estofos também devem ser aspirados cuidadosamente. Uma escova de sucção com cerdas duras é a melhor escolha para remover pó fino de bancos de tecido. Para estofos de pele, é recomendada uma escova com cerdas macias para que o material não seja riscado.

Para limpeza intermédia, a sujidade solta dos bancos e das fendas pode ser facilmente removida com um aspirador de mão a bateria e um bico de fenda.