Estar Bem Equipado com a Preparação Certa
Antes de começar a limpar em profundidade o interior do seu carro, deve primeiro remover quaisquer objetos soltos, lixo, tapetes e alcatifas do veículo. É normal que se acumule sujidade solta ao longo do tempo, especialmente debaixo dos tapetes. Sacuda os tapetes no exterior e ponha-os de lado. Depois disso, certifique-se de que tem todas as ferramentas necessárias ao alcance, como um aspirador ou aspirador de mão, panos de limpeza e soluções de limpeza. Muitos fabricantes oferecem kits de limpeza de interiores de carros abrangentes para o seu aspirador, que incluem bicos de extensão, bicos de fenda extra longos, bicos largos para carro, escovas de sucção e panos de microfibra para limpar superfícies lisas e vidros.