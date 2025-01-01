Quando surgem os primeiros raios de sol no início do ano, muitos motociclistas mal podem esperar para finalmente voltar a colocar o seu veículo na estrada. Para esta grande ocasião, é útil que a moto esteja devidamente limpa e cuidada. No entanto, os proprietários devem ter cuidado ao limpar a moto, pois a eletrónica, assim como o motor e a corrente, são peças muito sensíveis.

Lavar uma moto não se trata apenas de a deixar apresentável; é também uma boa oportunidade para garantir que a máquina está em condições de circular. Isto inclui, por exemplo, verificar a pressão dos pneus, a profundidade do piso e a espessura das pastilhas de travão. Se a moto for guardada numa garagem ou em carport, é especialmente importante verificar a eletrónica e o funcionamento dos travões.