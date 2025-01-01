      Limpeza de motociclos: Dicas para duas rodas

      Voltar a sentir a sensação de liberdade. É assim que muitos motociclistas se sentem quando as temperaturas sobem na primavera e a época das motos começa. Mas, antes de pegar na estrada, o seu veículo de duas rodas favorito precisa de estar no seu melhor para todas as viagens que se aproximam. As jantes, a carroçaria e o motor, em particular, necessitam de cuidados especiais – não só por razões estéticas, mas também para garantir o seu bom funcionamento. Estas dicas vão devolver à sua moto o brilho de sempre em pouco tempo.

      Não se trata apenas da aparência

      Quando surgem os primeiros raios de sol no início do ano, muitos motociclistas mal podem esperar para finalmente voltar a colocar o seu veículo na estrada. Para esta grande ocasião, é útil que a moto esteja devidamente limpa e cuidada. No entanto, os proprietários devem ter cuidado ao limpar a moto, pois a eletrónica, assim como o motor e a corrente, são peças muito sensíveis.

      Lavar uma moto não se trata apenas de a deixar apresentável; é também uma boa oportunidade para garantir que a máquina está em condições de circular. Isto inclui, por exemplo, verificar a pressão dos pneus, a profundidade do piso e a espessura das pastilhas de travão. Se a moto for guardada numa garagem ou em carport, é especialmente importante verificar a eletrónica e o funcionamento dos travões.

      O local adequado para lavar uma moto

      Antes de começar a lavar a motocicleta, é importante conhecer as regulamentações legais locais. Em alguns países, é proibido lavar motociclos ao ar livre, pois óleos e produtos químicos podem infiltrar-se no solo e contaminar a água subterrânea. Os proprietários devem, portanto, informar-se sempre previamente sobre o que é permitido e o que não é.

      Para garantir segurança, pode levar a sua motocicleta a um local designado ou a uma box de lavagem. Estes locais estão normalmente equipados com separadores de óleo e dispositivos de recolha que separam a água suja do sistema de esgoto, assegurando que a água escoa de forma ambientalmente segura.

      Dicas

      Antes de começar a limpeza, deve sempre deixar o motor da moto arrefecer primeiro. Se a água e os produtos de limpeza conseguirem entrar nos mecanismos internos da máquina, podem causar danos graves no motor, por exemplo.

      Remover a sujidade grossa da motocicleta

      Se a sua motocicleta esteve na garagem ou carport durante um longo período, sem dúvida que estará um pouco suja. Não só o pó, mas também aranhas e insetos provavelmente fizeram das manetes ou dos raios das rodas a sua casa. Após viagens intensas, a moto também ficará coberta de insetos mortos e pó dos travões. É altura de a lavar! Eis como limpar a motocicleta.

      Para remover pó ou pragas, a melhor forma é pré-tratar a moto com um aspirador de água e pó. Isto permite aspirar rápida e facilmente o pó dos recantos, teias de aranha ou sujidade aderida à superfície. Desta forma, a sujidade não é simplesmente deslocada de uma parte da moto para outra durante a limpeza.

      Limpar primeiro as peças sensíveis da motocicleta

      Como muitas partes da motocicleta estão expostas, algumas são particularmente sensíveis, como o motor e a corrente. É importante garantir que a corrente da moto seja devidamente cuidada e mantida – deve ser limpa a cada 300 a 500 quilómetros. Caso contrário, pode desgastar-se rapidamente. Para além de um desempenho reduzido, isto também constitui um risco de segurança, pois a corrente pode soltar-se ou até partir-se.

      O aspeto mais importante para uma corrente funcional é a sua lubrificação. Se partículas de sujidade e pó se misturarem com a graxa da corrente, o efeito lubrificante é reduzido e a corrente desgasta-se. Isto acontece especialmente em dias de chuva, quando a humidade e a sujidade da estrada se depositam sobre a corrente. Por isso, não é apenas importante relubrificar a corrente em intervalos regulares, mas também limpá-la assim que se sujar. A frequência depende da regularidade com que se utiliza a moto e do tipo de terreno em que se circula.

      Kärcher: Clean the motorcycle chain with chain spray

      Se quiser limpar toda a sua motocicleta num só dia, deve primeiro limpar a corrente e depois a carroçaria. Se deixar a corrente para o final, os resíduos oleosos podem voltar a sujar a moto recém-lavada. O primeiro passo é remover a sujidade grossa da corrente com uma escova de aço antes de usar um produto especial para limpeza da corrente. Deixe o produto atuar e depois limpe simplesmente com um pano. Após a limpeza, lubrifique a corrente com um spray específico para correntes. Isto torna-a flexível e protege-a da corrosão. Para garantir que o spray adere corretamente, deve ser aplicado apenas numa corrente limpa e seca.

      Motorcycle is cleaned with the soft wash brush from Kärcher

      O coração da moto também deve ser tratado com cuidado. Isto porque muitos modelos têm partes do motor expostas – como as aletas de refrigeração – que podem ser danificadas durante a lavagem. Se quiser limpar o motor da motocicleta cuidadosamente, é melhor recorrer a uma esponja, uma escova macia e um balde com água morna e um pouco de shampoo concentrado para carros. Use primeiro a esponja para lavar a superfície do motor e depois a escova para remover cuidadosamente a sujidade das aletas de refrigeração e de espaços mais pequenos. De seguida, enxague com água limpa.

      Lavar a carroçaria da motocicleta

      Motorcycle is sprayed with Kärcher Bike Cleaner

      Depois de limpas as peças sensíveis da motocicleta, é agora altura de dar uma limpeza completa à carroçaria e à carenagem. A limpeza adequada não é necessária apenas para motos off-road, como as de motocross e enduro, que circulam frequentemente em terrenos muito poeirentos ou lamacentos. Ao limpar e cuidar regularmente das peças da moto, ajuda a manter o valor do veículo. As áreas muito sujas devem ser limpas com um gel de limpeza, pois este adere bem às partes verticais e não escorre. Assim, mesmo as zonas de difícil acesso podem ser limpas de forma eficaz. O limpa-motos é muito fácil de aplicar graças ao frasco de spray e é altamente eficaz na remoção de lama, sujidade da estrada, resíduos de pneus e sujidade oleosa.

      Kärcher insect remover is sprayed onto the motorcycle’s headlight

      Ao lavar a motocicleta, não se esqueça dos faróis, espelhos exteriores, piscas e para-brisas. Os insetos costumam aderir a estas áreas após longas viagens, especialmente nos meses de verão. Estas superfícies devem ser tratadas separadamente para não comprometer a visibilidade. Um removedor de insetos dissolve eficazmente os resíduos sem danificar o plástico, a pintura, os acabamentos ou as peças em alumínio. Novamente, ao utilizar este produto, deixe-o atuar por um curto período e depois enxague bem com água limpa. Como alternativa, pode colocar um pano de cozinha húmido sobre os locais para amolecer os restos de insetos, facilitando a sua remoção.

      Wash the motorcycle with a Kärcher pressure washer

      Para remover sujidade persistente após a imersão, passe suavemente uma esponja húmida pela motocicleta. No entanto, certifique-se de a enxaguar regularmente com água para evitar que partículas de sujidade e óleo ou graxa se espalhem pela carroçaria.

      Se quiser limpar rapidamente e de forma eficaz a superfície da motocicleta, é melhor utilizar uma lavadora de alta pressão. Para tal, pode usar shampoo para carros. Dependendo do modelo da lavadora, verta o shampoo na abertura Plug & Clean ou ligue-o à lavadora através de uma mangueira de sucção. Aplique com baixa pressão, de cima para baixo. Alternativamente, o Ultra Foam Cleaner pode ser aplicado usando um bocal de espuma, que é simplesmente encaixado na pistola da lavadora e permite dosear o produto de limpeza com precisão.

      Wash the motorcycle with a Kärcher rotating wash brush

      Para limpar cuidadosamente superfícies delicadas da pintura, pode também fixar uma escova rotativa na lavadora de alta pressão. Com o acessório intercambiável Car & Bike, feito de microfibras, mesmo a sujidade mais resistente pode ser facilmente removida sem danificar a superfície. De seguida, basta enxaguar com um pouco de água limpa até que todos os resíduos sejam completamente eliminados.

      Dicas

      Se pretender utilizar um equipamento de alta pressão, deve selecionar a configuração “Média” no aparelho e garantir uma distância mínima de 15 centímetros entre o equipamento e a motocicleta. Caso contrário, a alta pressão pode danificar peças de plástico ou vedantes da moto.

      Limpar as jantes da motocicleta

      As jantes das motocicletas são muitas vezes um verdadeiro atrativo. As jantes cromadas, em particular, impressionam pelo seu aspeto brilhante. No entanto, dependendo do tipo de estrada, podem ser fortemente afetadas por sujidade, como lama ou resíduos de travagem. Para restaurar as jantes ao seu antigo esplendor, devem ser devidamente cuidadas. Para tal, deve ser utilizado um produto de limpeza específico para jantes, que remove toda a sujidade da estrada, bem como o pó dos travões e os resíduos dos pneus em todos os tipos comuns de jantes. Pulverize o produto de limpeza sobre a jante seca e aguarde que faça efeito. O indicador ativo integrado faz com que as jantes adquiram uma coloração avermelhada enquanto a solução atua. Isto permite que os proprietários de motocicletas saibam quando a limpeza profunda terminou e as jantes podem ser enxaguadas com água limpa. Uma escova de lavagem de jantes garante uma limpeza a 360 graus – mesmo em zonas de difícil

      Kärcher rim cleaner is sprayed onto the motorcycle rims
      Motorcycle rims are cleaned with the Kärcher wheel washing brush

      Secar e polir a moto

      É especialmente importante secar corretamente a moto após a lavagem. Dias ensolarados com temperaturas amenas são, portanto, os mais indicados. No entanto, as áreas húmidas devem também ser cuidadosamente enxugadas com um pano de couro, caso contrário, rapidamente se formarão marcas de água, especialmente no assento e na pintura.

      Ao lavar a moto, deve igualmente garantir que a humidade não entre em pequenas fendas, pois isto poderia causar corrosão a longo prazo. O aspirador seco/húmido é útil neste caso. A função de sopro pode ser utilizada para remover rapidamente e de forma eficaz os resíduos de água de pequenas ranhuras. Alternativamente, a humidade pode ser aspirada diretamente utilizando a função de sucção.

      Para peças pintadas, recomenda-se a aplicação de um produto de cuidado da pintura após a secagem. Produtos com elevado teor de cera proporcionam uma limpeza mais profunda e resultados duradouros. Isto garante um brilho perfeito e protege a moto das condições atmosféricas adversas. Agora a moto está pronta para a próxima época de condução.

      Tutorial: Limpeza da moto

