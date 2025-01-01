      Como Limpar Calhas (Algerozes) de Forma Rápida e Eficaz

      Para a maioria, limpar as calhas (algerozes) é provavelmente uma das tarefas mais desagradáveis. Contudo, se as calhas e os tubos de queda estiverem entupidos e a água da chuva não puder escoar corretamente, não resta outra opção senão limpar as calhas e remover folhas caídas e sujidade. Caso contrário, a calha pode transbordar durante a próxima chuva, o que pode danificar o telhado, as fachadas ou o pátio. Mas qual é a melhor forma de limpar uma calha de forma rápida, eficaz e, acima de tudo, segura? Aqui estão dicas práticas para a limpeza de calhas e tubos de queda.

      O que considerar ao limpar as calhas

      Antes de começar a limpar a calha, considere o seguinte: Quando e com que frequência é recomendada a limpeza da calha? Quais são as ferramentas de limpeza de calhas mais adequadas para este fim? Que custos de limpeza de calhas devo esperar e o que mais há a considerar? Aqui respondemos às perguntas mais importantes.

      Quando e com que frequência limpar as calhas?

      É recomendado limpar a calha pelo menos uma vez por ano. Se houver árvores ou mesmo uma área arborizada por perto, poderá ser mais do que uma vez por ano. Uma altura ideal para limpar as calhas é no final do outono, depois de todas as folhas terem caído, mas antes das primeiras geadas e queda de neve.

      Qual é o custo esperado da limpeza de calhas?

      Isto depende se, como proprietário, pretende limpar as suas calhas você mesmo ou contratar uma empresa de limpeza de calhas. Esta última é, claro, muito mais cara e, na maioria dos casos, nem sequer é necessária. Com as ferramentas de limpeza de calhas certas, pode limpar as calhas você mesmo. O custo pode ser visto como um investimento a longo prazo se for o proprietário. Se aluga o imóvel, é mais provável que o senhorio tenha de suportar os custos da limpeza das calhas. Por norma, a limpeza de calhas é responsabilidade do senhorio, mas os custos incorridos no processo podem fazer parte dos custos operacionais. No entanto, se for esse o caso, deve ser mencionado no contrato.

      Limpar calhas com ou sem escadote?

      Para limpar calhas de forma profissional e segura, é recomendado trabalhar com ferramentas de limpeza de calhas profissionais em vez de depender de um escadote, balde e escova. Limpar as calhas com uma vassoura ou escova é uma tarefa tão intensiva em mão de obra quanto desagradável. É necessário subir ao escadote, depois limpar uma secção da calha, descer do escadote, movê-lo e, em seguida, repetir todo o processo. Um método muito ineficaz e, ao mesmo tempo, perigoso, visto que o escadote pode nem sempre ter uma base segura. A melhor alternativa é escolher uma solução que lhe permita limpar calhas e tubos de queda a partir do chão.

      Precauções de segurança a tomar previamente na limpeza de calhas

      Ao limpar calhas, certifique-se sempre de que tem vestuário de proteção adequado. Calçado antiderrapante, luvas e proteção ocular fazem parte do equipamento básico. Se usar um escadote, deve certificar-se sempre de que este tem uma base segura. O escadote deve ser segurado por uma segunda pessoa. Primeiro, remova à mão a sujidade grossa e os detritos, como pedaços partidos de tijolo, restos de fogo de artifício e ramos. Redes especiais ajudam a evitar que a sujidade caia no tubo de queda. Se usar um limpador de alta pressão para limpar a calha, nunca deve estar em cima de um escadote. Em vez disso, é recomendado usar um kit de limpeza de calhas especialmente concebido em combinação com um limpador de alta pressão que pode ser operado a partir do chão.

      A man cleans gutters with a Kärcher gutter cleaning set

      Limpar as calhas você mesmo?

      Quer se trate de limpar as calhas de um bungalow ou de uma casa alta, pode fazê-lo você mesmo com um kit de limpeza de calhas e canos. Calhas e drenos podem ser limpos sem esforço e eficazmente. Embora faça todo o sentido testar diferentes ferramentas primeiro, a segurança deve sempre ter prioridade.Com uma solução bem pensada, pode limpar as calhas de forma profissional, sem se colocar em perigo ou ter de contratar uma empresa externa para o fazer e gastar muito dinheiro. No centro do sistema está um trenó de limpeza que é colocado na calha e ligado à pistola de um limpador de alta pressão com a mangueira de alta pressão de 20m que o acompanha. Dois bicos de alta pressão estão fixados na parte inferior do trenó, que expelem a água para trás. A pressão faz com que o trenó avance e, simultaneamente, descarrega toda a sujidade para a parte traseira. Só precisa de subir ao escadote uma vez para colocar o trenó na posição e fixar a guia da mangueira à calha. Depois disso, a pistola do limpador de alta pressão é operada a partir do chão.

      Instruções passo a passo

      Gutter cleaning set assembly

      Primeiro, fixe os bicos de alta pressão no limpador de alta pressão. Se os bicos pré-montados de fábrica não forem os corretos para o seu limpador de alta pressão, precisa de soltar os grampos de bloqueio e inserir os bicos corretos.

      Depois, fixe-os novamente. Os bicos apropriados para o limpador de alta pressão podem ser encontrados no manual de instruções. Monte o adaptador na mangueira do limpador de alta pressão de acordo com o manual de instruções, depois passe-o pela guia da mangueira e ligue-o ao carro de limpeza e ao grampo. Após remover os detritos grosseiros, insira a rede incluída na entrega na parte superior do tubo de queda

      Roof gutter cleaning 4
      1. Monte a unidade de fixação com a guia da mangueira na lateral da calha, insira o trenó na calha e alinhe a mangueira com a marca vermelha.
      2. Em seguida, ligue o sistema ao acoplamento da pistola do limpador de alta pressão e ligue-o. Guie a mangueira de alta pressão manualmente. Assim que a pistola do limpador de alta pressão é ativada, o trenó de limpeza puxa-se através da calha e limpa-a graças aos dois bicos de jato de água direcionados para a traseira.
      3. Para um melhor efeito de enxaguamento, o trenó pode ser puxado um pouco para trás ocasionalmente através da mangueira de alta pressão. Repita o processo de limpeza várias vezes, se necessário, para remover sujidade persistente.
      4. Após a limpeza, desligue o limpador de alta pressão e remova a sujidade acumulada que se concentrou sobre a rede no tubo de queda. Finalmente, remova a fixação e o dispositivo.

      Como limpar o tubo de queda e os drenos ao mesmo tempo

      Com o prático kit de limpeza de calhas e canos, os tubos de queda e os drenos domésticos também podem ser limpos de forma eficaz. As calhas e os tubos de queda devem ser limpos pelo menos uma vez por ano, para que a calha possa funcionar da forma mais eficiente possível. Portanto, é uma boa ideia limpar ambos em sucessão.

      Para libertar os sistemas de tubagem da sujidade interna, a mangueira de limpeza de canos é ligada ao limpador de alta pressão e depois empurrada para o cano pouco a pouco. Para isso, em vez do trenó, use o bico de limpeza de canos fornecido. O bico de alta pressão é aparafusado à mangueira de alta pressão. A mangueira de pressão tem uma marca de segurança vermelha e deve ser empurrada para o cano pelo menos até esta marca. Só então deve ligar o limpador de alta pressão. O processo de limpeza deve ser interrompido assim que a marca vermelha for novamente visível ao puxar a mangueira para fora. Este passo é muito importante para proteger contra salpicos de água e para evitar que a mangueira gire descontroladamente. Depois de o limpador de alta pressão ter sido ligado, alimente manualmente a mangueira para dentro do cano. A pressão dissolve até os bloqueios persistentes. Para isso, prima e solte a alavanca várias vezes seguidas, conforme necessário. Para proteger as fachadas e o seu pátio da sujidade, é recomendado colocar um balde no final do tubo de queda.

      Além disso, os drenos e poços de luz também podem ser limpos eficazmente com um limpador de alta pressão ou limpador de média pressão. Superfícies sensíveis, como grelhas de plástico em poços de luz, podem ser limpas de forma eficaz e suave com um limpador de média pressão. Se o poço da cave for feito de pedra sólida, pode ser limpo com o limpador de alta pressão.

      Kärcher: Roof gutter cleaning hose is inserted into downpipe

