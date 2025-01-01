Com o prático kit de limpeza de calhas e canos, os tubos de queda e os drenos domésticos também podem ser limpos de forma eficaz. As calhas e os tubos de queda devem ser limpos pelo menos uma vez por ano, para que a calha possa funcionar da forma mais eficiente possível. Portanto, é uma boa ideia limpar ambos em sucessão.

Para libertar os sistemas de tubagem da sujidade interna, a mangueira de limpeza de canos é ligada ao limpador de alta pressão e depois empurrada para o cano pouco a pouco. Para isso, em vez do trenó, use o bico de limpeza de canos fornecido. O bico de alta pressão é aparafusado à mangueira de alta pressão. A mangueira de pressão tem uma marca de segurança vermelha e deve ser empurrada para o cano pelo menos até esta marca. Só então deve ligar o limpador de alta pressão. O processo de limpeza deve ser interrompido assim que a marca vermelha for novamente visível ao puxar a mangueira para fora. Este passo é muito importante para proteger contra salpicos de água e para evitar que a mangueira gire descontroladamente. Depois de o limpador de alta pressão ter sido ligado, alimente manualmente a mangueira para dentro do cano. A pressão dissolve até os bloqueios persistentes. Para isso, prima e solte a alavanca várias vezes seguidas, conforme necessário. Para proteger as fachadas e o seu pátio da sujidade, é recomendado colocar um balde no final do tubo de queda.

Além disso, os drenos e poços de luz também podem ser limpos eficazmente com um limpador de alta pressão ou limpador de média pressão. Superfícies sensíveis, como grelhas de plástico em poços de luz, podem ser limpas de forma eficaz e suave com um limpador de média pressão. Se o poço da cave for feito de pedra sólida, pode ser limpo com o limpador de alta pressão.