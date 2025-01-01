      Limpar a garagem e a sua porta é muito fácil

      É normal que as garagens acumulem sujidade ao longo do tempo, especialmente se também forem usadas como oficina. A porta da garagem também se torna um íman para o pó e a sujidade, uma vez que muitas vezes não está devidamente protegida contra as intempéries. Utilizando estas dicas, contudo, conseguirá livrar-se facilmente da sujidade na garagem e na oficina, quer utilize um aspirador multiusos, um limpador de alta pressão ou um limpador a vapor.

      Com que frequência deve a porta da garagem ser limpa?

      A porta da garagem deve ser limpa pelo menos uma vez por ano. Se vive numa área onde o clima muda frequentemente, faz sentido limpar a porta da garagem a cada dois ou três meses. A frequência da limpeza depende inteiramente de quão protegida está a garagem e de quão extremo é o clima onde vive. Após invernos muito frios e rigorosos, inundações, granizo ou ventos fortes, muita sujidade irá acumular-se na porta da garagem, pelo que esta deve ser limpa com mais frequência. Isto não é apenas por razões estéticas, mas também é importante para a sua funcionalidade, pois pode parar de funcionar se partes dela ficarem entupidas, por exemplo, devido a pólen e poeira, ou sujidade persistente que se instala permanentemente na superfície.

      Como proceder com a limpeza da porta da garagem?

      A porta da garagem pode ser limpa manualmente da forma clássica com a ajuda de um pouco de água morna e detergente da loiça. No entanto, isto pode levar bastante tempo e exigir energia. Para fazer com que uma porta de garagem muito suja pareça nova novamente, recomendamos limpá-la com um limpador de alta pressão. Este aparelho remove até a sujidade mais persistente graças à pressão de água ajustável. Há uma escolha de três níveis de pressão na própria pistola, que podem ser selecionados dependendo do que deseja usar o dispositivo. Para superfícies mais sensíveis, existe um nível de pressão “SOFT”, que pode ser definido na pistola sem ter de pousar o dispositivo no chão. Para material robusto, pode ser selecionado um nível de pressão mais alto.

      Limpeza da porta da garagem: Tenha em mente o tipo de material

      Ao limpar a porta da garagem, deve prestar atenção ao material:

      • Para portas de metal pintadas, faz sentido usar primeiro um limpador especial para tintas para alisar a superfície e remover quaisquer arranhões finos. Depois, um polimento pode ser usado para adicionar brilho.
      • Após limpar uma porta de garagem de madeira, pode tratá-la com cera ou um verniz para melhorar o efeito.
      • Após limpar uma porta de garagem de plástico, a superfície pode ser protegida das intempéries e influências ambientais com limpadores especiais para plástico.

      Como limpar janelas de garagem

      Muitas garagens têm pequenas janelas que não devem ser esquecidas ao fazer uma limpeza completa da garagem.

      As portas de garagem têm frequentemente vidros feitos de plástico, que muitas vezes são danificados pelas intempéries. Para limpar estes vidros minuciosamente, pode ser usado um limpador de alta pressão.

      Certifique-se de definir o nível de pressão para “SOFT” para que não seja exercida demasiada pressão nas janelas durante a limpeza.

      Uma forma alternativa de limpar vidraças é usar um limpador a vapor, que não usa químicos e garante que as suas janelas fiquem limpas usando apenas água. O aparelho primeiro vaporiza a janela uniformemente, e depois o bico de mão e um pano de microfibra podem ser esfregados na janela para soltar a sujidade. Depois, a água do vapor deve ser removida com um rodo ou um pano de microfibra seco. Os vidros de plástico, por outro lado, não devem ser limpos com o limpador a vapor, porque a temperatura do vapor pode atingir mais de 100ºc e pode danificar o plástico.

      Um limpador de janelas sem fios também é uma boa opção quando se trata de limpar a garagem. Garante que as janelas fiquem limpas e sem rastros. Para isso, basta misturar água com concentrado de limpador de janelas, aplicá-lo na janela com um pulverizador, soltar a sujidade com a ajuda de um pano de microfibra e aspirar a humidade usando o dispositivo.

      Cleaning garage windows with a Kärcher window cleaner
      A woman cleans her garage driveway with a Kärcher sweeper

      Limpeza da entrada da garagem

      A entrada em frente à garagem é muitas vezes um local onde a sujidade persistente gosta de se acumular. Para a libertar de sujidade solta, como folhas, terra e pó, uma varredora manual é ideal. Não há necessidade de se curvar graças à barra de empurrar ergonómica e ajustável em altura e não é preciso muito esforço para limpar completamente a área. É útil saber que até o cascalho deixado após o inverno pode ser removido com a varredora manual. Se a entrada da garagem estiver muito suja, o limpador de alta pressão pode ser usado novamente:

      • Antes de o limpador de alta pressão ser usado, qualquer sujidade solta no chão deve ser removida com uma varredora manual.
      • Se a entrada estiver muito suja, uma solução de limpeza de pedra é perfeita para dissolver a sujidade persistente previamente.
      • Subsequentemente, o limpador de alta pressão usado em combinação com o limpador de superfície power scrubber ou o limpador de superfície T-Racer facilita a limpeza da entrada.

      Limpeza do interior da garagem e oficina facilitada

      Muitas pessoas não têm uma oficina separada, pelo que usam frequentemente a garagem para os seus projetos de bricolage. Isto pode fazer com que a garagem fique empoeirada e suja, especialmente quando alguns aparelhos e ferramentas não são usados frequentemente, pelo que a sujidade se acumula neles. Portanto, o primeiro passo é descobrir como irá organizar a garagem ou a oficina. Estantes e sistemas de organização facilitam muito a limpeza da oficina. Antes de começar a limpar a garagem ou a oficina, é aconselhável limpar tudo o que já não é necessário. Vizinhos, amigos ou familiares podem conseguir dar uso aos seus vasos de flores ou caixas de ferramentas não utilizados. Assim que a divisão estiver completamente arrumada, a limpeza pode começar.

      Limpeza da garagem e oficina - como proceder

      A maioria das garagens e oficinas tem pisos de betão porque são bastante robustos e fáceis de limpar. Para limpar um piso de garagem de betão, é recomendado primeiro dar-lhe uma varredela com uma varredora manual. Isto evita que detritos soltos, como pó ou folhas, sejam transportados para dentro de casa. Em alternativa, pode ser usado um aspirador de líquidos e sólidos, pois este pode recolher tanto sujidade seca quanto húmida. Ao limpar a oficina, vale a pena olhar para os produtos premium em oferta. Estes são mais robustos e, portanto, são capazes de lidar com materiais pontiagudos ou duros, como parafusos ou pregos. O aspirador de pó é a escolha certa, especialmente para oficinas, onde pequenos objetos de metal frequentemente acabam no chão. Isto torna-o ideal para limpar o piso da oficina. Todos os aspiradores de líquidos e sólidos também são equipados com uma mangueira de sucção larga e flexível, o que garante que pode aspirar sem se preocupar com o entupimento da mangueira. Se a garagem estiver muito suja, um limpador de alta pressão é ideal para limpar um piso de garagem de betão. Se a garagem for limpa a húmido, no entanto, é essencial garantir previamente que a água suja pode ser facilmente escoada. Outra opção é anexar a escova de potência (power scrubber) ao limpador de alta pressão para limpar o piso da garagem. A lâmina de sujidade integrada na escova de potência permite que a água seja facilmente empurrada para fora da garagem. Em alternativa, o aspirador de líquidos e sólidos pode ser usado para se livrar da água residual.

      A man vacuums the garage floor with a Kärcher vacuum cleaner
      A woman cleans the garage floor with a Kärcher power scrubber

      Atenção, manchas de óleo!

      Onde quer que haja óleo de motor, há a possibilidade de ocorrerem fugas de óleo que acabam por causar uma poça no chão. É muito importante que as poças de óleo na garagem sejam absorvidas com um agente aglutinante e depois descartadas de forma adequada e ecologicamente correta. A mancha que sobra pode ser então tratada com uma mistura de sabão de bílis e água quente. Primeiro, verta a mistura de água quente e sabão de bílis sobre a mancha de óleo e espere um pouco para que a solução reaja, depois esfregue a mancha minuciosamente com água quente.

