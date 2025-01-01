Com que frequência deve a porta da garagem ser limpa?
A porta da garagem deve ser limpa pelo menos uma vez por ano. Se vive numa área onde o clima muda frequentemente, faz sentido limpar a porta da garagem a cada dois ou três meses. A frequência da limpeza depende inteiramente de quão protegida está a garagem e de quão extremo é o clima onde vive. Após invernos muito frios e rigorosos, inundações, granizo ou ventos fortes, muita sujidade irá acumular-se na porta da garagem, pelo que esta deve ser limpa com mais frequência. Isto não é apenas por razões estéticas, mas também é importante para a sua funcionalidade, pois pode parar de funcionar se partes dela ficarem entupidas, por exemplo, devido a pólen e poeira, ou sujidade persistente que se instala permanentemente na superfície.