Muitas garagens têm pequenas janelas que não devem ser esquecidas ao fazer uma limpeza completa da garagem.

As portas de garagem têm frequentemente vidros feitos de plástico, que muitas vezes são danificados pelas intempéries. Para limpar estes vidros minuciosamente, pode ser usado um limpador de alta pressão.

Certifique-se de definir o nível de pressão para “SOFT” para que não seja exercida demasiada pressão nas janelas durante a limpeza.

Uma forma alternativa de limpar vidraças é usar um limpador a vapor, que não usa químicos e garante que as suas janelas fiquem limpas usando apenas água. O aparelho primeiro vaporiza a janela uniformemente, e depois o bico de mão e um pano de microfibra podem ser esfregados na janela para soltar a sujidade. Depois, a água do vapor deve ser removida com um rodo ou um pano de microfibra seco. Os vidros de plástico, por outro lado, não devem ser limpos com o limpador a vapor, porque a temperatura do vapor pode atingir mais de 100ºc e pode danificar o plástico.

Um limpador de janelas sem fios também é uma boa opção quando se trata de limpar a garagem. Garante que as janelas fiquem limpas e sem rastros. Para isso, basta misturar água com concentrado de limpador de janelas, aplicá-lo na janela com um pulverizador, soltar a sujidade com a ajuda de um pano de microfibra e aspirar a humidade usando o dispositivo.