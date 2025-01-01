É da natureza da atividade, o equipamento de campismo fica sujo com o tempo. Não é preciso estar necessariamente numa caminhada com chuva repentina para acabar com os seus suprimentos e equipamentos de campismo todos enlameados e sujos. Em vez disso, é simplesmente o uso diário. Os suprimentos de campismo precisam de ser lavados, e cadeiras dobráveis ou bicicletas também devem ser limpas após o uso. E aqueles que passam férias junto ao mar e gostam de surfar provavelmente sabem que os fatos de mergulho e as pranchas de surf devem ser enxaguados para remover resíduos de água salgada e areia depois de apanhar as ondas, de modo a garantir a sua durabilidade.

Esta regra aplica-se, em princípio, a todos os acessórios de campismo. É melhor limpá-los e lavá-los imediatamente após o uso, em vez de esperar até à próxima utilização. Guarde sempre o equipamento de limpeza e os produtos de cuidado adequados no mesmo local, para que estejam à mão. Ao acampar, deve ter uma escova, esponjas, balde, regador, mangueira de água, uma vassoura, bem como detergente da loiça e, possivelmente, outros produtos de limpeza à mão.