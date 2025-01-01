Para remover sujidade persistente do caixote do lixo, pode usar produtos encontrados em casa. Uma forma simples e altamente eficaz de lavar um caixote é usar essência de vinagre. Misturar partes iguais de essência de vinagre e água não só dissolve a sujidade, como também remove odores desagradáveis a longo prazo. Mesmo os caixotes mais malcheirosos podem ser limpos desta forma. Além disso, o vinagre é ecologicamente biodegradável e, portanto, uma boa alternativa aos limpadores industriais. Depois de enxaguar o caixote com a mangueira, o limpador de vinagre caseiro deve ser vertido para o caixote com um pouco de água. Para sujidade leve, deixe a mistura de molho no caixote com a tampa fechada durante uma ou duas horas. Se o caixote do lixo estiver muito sujo, pode ser necessário escovar a sujidade incrustada depois de a mistura ter tido tempo para fazer a sua magia. Mas tenha cuidado ao esfregar o caixote à mão: use sempre luvas e óculos de proteção porque o vinagre pode irritar a pele.

Além da essência de vinagre, o ácido cítrico também é adequado para limpar o caixote. Para isso, dissolva o ácido cítrico em água de acordo com as instruções do fabricante e use-o da mesma forma que a essência de vinagre.