Limpeza manual de caixotes do lixo
Especialmente nos dias quentes de verão, pode ser uma tarefa difícil caminhar até ao caixote do lixo devido aos cheiros que estão a ser emitidos ou ao desconhecido do que está lá dentro. Resíduos orgânicos ou biodegradáveis, como carne, começam a apodrecer muito rapidamente. O resultado não é apenas um mau cheiro, mas, por vezes, pode encontrar larvas no caixote depois de algum tempo. A limpeza regular do caixote do lixo elimina os odores fétidos e também os previne. Para preparar o caixote para a limpeza, primeiro remova a sujidade e qualquer comida ou detrito solto de dentro. Agora é hora de limpar completamente o interior. Usando uma mangueira de jardim, uma escova ou uma escova de mão, conseguirá libertar o caixote da maior parte da sujidade. Use a mangueira para pulverizar o interior do caixote do lixo de cima para baixo até que a sujidade grossa se acumule no fundo. Esta água suja não deve ser simplesmente despejada num canteiro de flores ou na rua, mas deve ser devidamente eliminada num esgoto.