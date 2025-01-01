      Limpe o seu caixote do lixo em profundidade e combata eficazmente os odores

      Os caixotes do lixo são uma necessidade em todas as casas. No entanto, além de separar e descartar o seu lixo corretamente, também é importante limpar os caixotes regularmente. Caso contrário, não só acabará por ter odores desagradáveis a pairar, como também poderá descobrir que pragas como larvas podem começar a instalar-se nos seus caixotes. Mas como limpar adequadamente estes caixotes de plástico? Além de usar remédios caseiros para combater odores e sujidade, existem também muitos aparelhos diferentes que podem ser usados para a limpeza de caixotes. Dê uma vista de olhos nestas dicas e truques!

      Limpeza manual de caixotes do lixo

      Especialmente nos dias quentes de verão, pode ser uma tarefa difícil caminhar até ao caixote do lixo devido aos cheiros que estão a ser emitidos ou ao desconhecido do que está lá dentro. Resíduos orgânicos ou biodegradáveis, como carne, começam a apodrecer muito rapidamente. O resultado não é apenas um mau cheiro, mas, por vezes, pode encontrar larvas no caixote depois de algum tempo. A limpeza regular do caixote do lixo elimina os odores fétidos e também os previne. Para preparar o caixote para a limpeza, primeiro remova a sujidade e qualquer comida ou detrito solto de dentro. Agora é hora de limpar completamente o interior. Usando uma mangueira de jardim, uma escova ou uma escova de mão, conseguirá libertar o caixote da maior parte da sujidade. Use a mangueira para pulverizar o interior do caixote do lixo de cima para baixo até que a sujidade grossa se acumule no fundo. Esta água suja não deve ser simplesmente despejada num canteiro de flores ou na rua, mas deve ser devidamente eliminada num esgoto.

      Para remover sujidade persistente do caixote do lixo, pode usar produtos encontrados em casa. Uma forma simples e altamente eficaz de lavar um caixote é usar essência de vinagre. Misturar partes iguais de essência de vinagre e água não só dissolve a sujidade, como também remove odores desagradáveis a longo prazo. Mesmo os caixotes mais malcheirosos podem ser limpos desta forma. Além disso, o vinagre é ecologicamente biodegradável e, portanto, uma boa alternativa aos limpadores industriais. Depois de enxaguar o caixote com a mangueira, o limpador de vinagre caseiro deve ser vertido para o caixote com um pouco de água. Para sujidade leve, deixe a mistura de molho no caixote com a tampa fechada durante uma ou duas horas. Se o caixote do lixo estiver muito sujo, pode ser necessário escovar a sujidade incrustada depois de a mistura ter tido tempo para fazer a sua magia. Mas tenha cuidado ao esfregar o caixote à mão: use sempre luvas e óculos de proteção porque o vinagre pode irritar a pele.

      Além da essência de vinagre, o ácido cítrico também é adequado para limpar o caixote. Para isso, dissolva o ácido cítrico em água de acordo com as instruções do fabricante e use-o da mesma forma que a essência de vinagre.

      Dicas

      Apanhe o lixo orgânico em sacos de lixo designados ou embrulhe-o em jornal antes de o descartar. Isto mantém o caixote do lixo mais limpo por mais tempo.

      Tratamento especial para caixotes do lixo infestados de insetos

      Antes de limpar o caixote do lixo, verifique sempre se pragas se instalaram. Isto é mais provável de acontecer no verão, quando o lixo orgânico começa a decompor-se. As larvas, em particular, podem fazer do seu caixote a sua casa. Devido às temperaturas mais elevadas e a um ambiente húmido dentro do caixote, as moscas por vezes decidem pôr os seus ovos lá, resultando numa infestação de larvas. Uma vez que isto se pode espalhar rapidamente para caixotes próximos, as larvas brancas devem ser removidas antes de começar a limpeza. Só precisa de um remédio caseiro simples. Lave o caixote com uma mistura de sal, vinagre e água morna.

      Misturas como esta desinfetam a superfície do plástico e neutralizam odores desagradáveis. Alternativamente, pode usar detergente especial para limpeza de plástico, que pulveriza especificamente no caixote e depois enxagua com água limpa.

      Use a pressão da água para lavar o caixote do lixo

      Se quiser limpar completamente o seu caixote do lixo, utilize um limpador de média pressão. O jato de água pode ser usado para remover eficazmente até depósitos persistentes, bem como qualquer lixo incrustado e até mesmo musgo.

      O limpador a bateria é particularmente adequado para uso no exterior, pois não requer uma ligação à corrente. Quanto ao fornecimento de água, pode ser usada uma ligação de água convencional ou, com a ajuda de uma mangueira de sucção, a água pode ser retirada de fontes alternativas, como barris de chuva ou bidões de água. A pressão da água é inferior à de um limpador de alta pressão, tornando-o bem adequado para a limpeza de caixotes do lixo. A sua potência máxima de 24bar garante que não danifica o plástico do caixote, mas ainda é eficaz a pulverizar a sujidade solta.

      Como limpar o caixote do lixo com o limpador de média pressão:

      1. Primeiro, ligue a mangueira de jardim ao conector fornecido. Para ligar o dispositivo com uma bateria de 18V totalmente carregada, tem de primeiro libertar o bloqueio. Para começar a limpar, basta premir o interruptor.
      2. Lave o interior do caixote de cima para baixo com o jato de água. A sujidade vai soltar-se e acumular-se no fundo do caixote do lixo. Se necessário, o caixote deve ser esvaziado entretanto e o conteúdo eliminado num esgoto.
      3. Depois disso, o caixote deve ser bem enxaguado novamente até que toda a sujidade tenha desaparecido.
      4. Agora é a hora de o exterior do caixote ser rapidamente pulverizado com o limpador de média pressão.

      Dicas

      Para que a água não se acumule no caixote do lixo durante a limpeza, o caixote pode ser colocado de lado previamente, de modo a que a água possa fluir diretamente para fora do caixote. Para uma limpeza conveniente, é recomendada uma lança de pulverização com junta ajustável de 360º. Quando ligada a uma lança de extensão e ajustada num ângulo reto, o caixote pode ser convenientemente limpo a partir de uma posição de pé.

      Se quiser remover odores particularmente persistentes, porque não experimentar um agente de limpeza que possa ser aplicado com a ajuda de um bico de espuma, por exemplo? Para a limpeza de caixotes do lixo, um detergente de limpeza de plástico é uma boa escolha. Além de proporcionar o mais alto desempenho de limpeza, não só remove eficazmente a sujidade incrustada, mas também oferece proteção duradoura para a cor e o material do recipiente.

      Para sujidade muito persistente que não pode ser solta pelo jato de água, pode experimentar uma escova de lavagem para uma limpeza completa e sem salpicos. Para isso, prenda a escova ao limpador de média pressão e leve as cerdas extralongas para dentro do caixote. O bico na escova permite esfregar e pulverizar alternadamente. A cabeça rotativa permite limpar locais de difícil acesso. Em alternativa, pode usar o bico de jato rotativo (dirt blaster) incluído no âmbito da entrega. Garante uma limpeza profunda com o seu jato rotativo.

      Também é possível usar um limpador de alta pressão para limpar caixotes do lixo. No entanto, o bico ou pistola de jato deve ser ajustado para a pressão mais baixa possível para reduzir o salpico de água para trás. Com a ajuda da funcionalidade de agente de limpeza no dispositivo, pode aplicar detergente nas superfícies com o limpador de alta pressão a baixa pressão. Deixe de molho por um tempo e depois enxague com água limpa até que toda a sujidade tenha sido removida. Para sujidade leve, uma mangueira de jardim também é mais do que suficiente, por exemplo, em combinação com uma pistola de pulverização de limpeza, que permite uma limpeza sem esforço graças ao seu jato rotativo.

      Permita que o caixote do lixo seque após a lavagem

      Independentemente de o caixote do lixo ter sido lavado à mão ou usando um aparelho, deve ser sempre deixado a secar completamente antes de serem colocados novos sacos de lixo no interior. Se restar alguma humidade dentro, esta pode fornecer o terreno fértil perfeito para o mofo. O melhor é deixar o caixote de cabeça para baixo encostado a uma parede após a limpeza. Isto permitirá que o excesso de água escorra e ainda permitirá que o ar circule bem dentro do caixote. Se quiser acelerar o processo, também pode usar jornal velho. É altamente absorvente, por isso pode ser usado para limpar e secar o caixote ao mesmo tempo. Em alternativa, também pode sugar a humidade do caixote do lixo com um aspirador de líquidos e sólidos.

