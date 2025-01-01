      Limpeza da máquina de lavar loiça

      Houve um tempo em que ter uma máquina de lavar loiça era um luxo. Hoje em dia, tornou-se uma característica padrão em muitas casas. Para garantir que a sua máquina de lavar loiça continue a desempenhar as suas funções pelo maior tempo possível, deve limpá-la regularmente. Aqui estão as dicas e truques da Kärcher.

      Por que deve limpar regularmente a sua máquina de lavar loiça

      A máquina de lavar loiça é uma grande ajuda no dia a dia, funcionando normalmente em segundo plano. Com o tempo, no entanto, resíduos alimentares e calcário começam a deixar a sua marca. Consequentemente, bactérias e bolor podem espalhar-se no interior da máquina, o que, no pior dos casos, pode ser prejudicial para a saúde. Se a loiça deixar de ser limpa corretamente, isto é um bom indicativo de que a máquina precisa de limpeza. No máximo, deve limpar a máquina de lavar loiça quando se formarem odores desagradáveis e se tornarem visíveis depósitos.

      Limpeza do filtro da máquina de lavar loiça

      A primeira coisa a fazer é sempre retirar o filtro do fundo da máquina de lavar loiça. O filtro protege a bomba de drenagem, e é aí que se acumulam restos de comida e outros objetos estranhos, que ao longo do tempo dificultam o fluxo de água. Para tal, retire o filtro conforme as instruções do fabricante e deite a sujidade grossa no lixo. O filtro pode normalmente ser limpo à mão com uma escova de lavar loiça e um pouco de detergente ou vinagre, e depois recolocado na máquina. Siga sempre as instruções do fabricante ao retirar e recolocar o filtro. Algumas máquinas de lavar loiça possuem vários filtros.

      Limpeza dos braços pulverizadores

      Os braços pulverizadores distribuem a água na máquina de lavar loiça durante o ciclo e devem ser verificados uma ou duas vezes por ano. Normalmente, os braços pulverizadores podem ser removidos em apenas alguns passos, mas é aconselhável consultar rapidamente as instruções do fabricante. Os braços pulverizadores têm pequenos bicos de saída, que podem ficar bloqueados com restos de comida ou calcário. Utilize um palito e água corrente para limpar os furos até que a água possa fluir livremente pelas aberturas. De seguida, coloque os braços pulverizadores de volta na máquina.

      Limpeza das borrachas de vedação

      As borrachas de vedação da máquina de lavar loiça garantem que não escape água durante o ciclo. As reentrâncias nas borrachas tornam-nas um local ideal para a proliferação de bactérias e bolor, pelo que devem ser limpas regularmente. As borrachas podem ser limpas com um produto à base de vinagre. A limpeza com um vaporizador é ainda mais fácil. O vapor quente remove eficazmente bactérias e sujidade gordurosa. Para evitar danificar as borrachas, use o vapor apenas a alguns centímetros de distância das mesmas. Os restos de comida amolecidos podem ser retirados com um pano limpo e macio.

      Descalcificação da máquina de lavar loiça com remédios caseiros

      Para além da limpeza física dos componentes, deve também descalcificar a máquina de lavar loiça de tempos a tempos. Essencialmente, pode fazê-lo executando um ciclo com a máquina vazia. Existem detergentes especiais, mas a descalcificação é igualmente fácil com os remédios caseiros adequados. Para tal, polvilhe 1–2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio ou fermento em pó no fundo da máquina de lavar loiça vazia. Deite cerca de 20 ml de essência de vinagre no compartimento do pó, e, em seguida, programe a máquina para um ciclo à temperatura mais elevada possível, sem pré-lavagem. Se não for possível desativar a pré-lavagem, a essência de vinagre pode também ser adicionada diretamente à máquina já aquecida, depois da pré-lavagem. É importante que o bicarbonato de sódio e o vinagre não se misturem diretamente, pois funcionam de forma mais eficaz separadamente. Estes ingredientes não só descalcificam a máquina de lavar loiça, como também têm um efeito antibacteriano. Pode também usar uma chávena de vinagre em vez da essência de vinagre, a adicionar à máquina depois de aquecida. Para melhores resultados, desligue a máquina durante 1 hora após adicionar o vinagre, para aumentar o tempo de contacto. Quando o ciclo terminar, aguarde que a máquina arrefeça para evitar a libertação de vapores fortes de vinagre.

      Utilizar ácido cítrico como alternativa

      Em princípio, a máquina de lavar loiça também pode ser descalcificada com ácido cítrico, mas há alguns aspetos a ter em conta. Em altas temperaturas, o ácido cítrico combina-se com o calcário formando citrato de cálcio, que é muito difícil de remover. Para descalcificar, adicione aproximadamente 10 colheres de sopa de ácido cítrico a 2 litros de água fria. Ligue a máquina vazia na temperatura mais baixa possível. Assim que a água se distribuir na máquina, pare o programa e verta a mistura de água com ácido cítrico. Feche a máquina e deixe atuar durante 1 hora, depois reinicie o programa. A vantagem em relação ao vinagre ou à essência de vinagre é o aroma agradável a citrinos.

      Prevenção de calcário

      Há coisas que pode fazer todos os dias para evitar que o calcário se torne um problema na sua máquina de lavar loiça. Colocar duas metades de limão espremidas no compartimento dos talheres para um ciclo de lavagem normal reduz o risco de calcário, ao mesmo tempo que cria uma fragrância agradável quando a loiça limpa sai da máquina de lavar loiça.

