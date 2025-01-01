Para além da limpeza física dos componentes, deve também descalcificar a máquina de lavar loiça de tempos a tempos. Essencialmente, pode fazê-lo executando um ciclo com a máquina vazia. Existem detergentes especiais, mas a descalcificação é igualmente fácil com os remédios caseiros adequados. Para tal, polvilhe 1–2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio ou fermento em pó no fundo da máquina de lavar loiça vazia. Deite cerca de 20 ml de essência de vinagre no compartimento do pó, e, em seguida, programe a máquina para um ciclo à temperatura mais elevada possível, sem pré-lavagem. Se não for possível desativar a pré-lavagem, a essência de vinagre pode também ser adicionada diretamente à máquina já aquecida, depois da pré-lavagem. É importante que o bicarbonato de sódio e o vinagre não se misturem diretamente, pois funcionam de forma mais eficaz separadamente. Estes ingredientes não só descalcificam a máquina de lavar loiça, como também têm um efeito antibacteriano. Pode também usar uma chávena de vinagre em vez da essência de vinagre, a adicionar à máquina depois de aquecida. Para melhores resultados, desligue a máquina durante 1 hora após adicionar o vinagre, para aumentar o tempo de contacto. Quando o ciclo terminar, aguarde que a máquina arrefeça para evitar a libertação de vapores fortes de vinagre.