      Limpeza do forno: principais dicas e remédios caseiros

      A gordura e os resíduos alimentares incrustados no forno, no fogão e na coifa podem rapidamente estragar o prazer de cozinhar e cozer. A sujidade é muitas vezes persistente e difícil de remover. Estas dicas e dispositivos garantem uma limpeza excelente.

      Limpeza do forno a vapor

      Não adie demasiado a limpeza do forno. Quanto mais tempo a comida queimada e a gordura permanecerem no forno, mais difícil será removê-las.

      Primeiro, limpe quaisquer resíduos alimentares soltos e fáceis de remover com um pano húmido. De seguida, retire os resíduos mais resistentes do forno utilizando um vaporizador, para evitar danos na superfície. Para tal, coloque a escova redonda ou o bocal manual e limpe todo o forno, incluindo a porta, com vapor. O calor liquefaz a sujidade incrustada, tornando-a fácil de remover com um pano limpo.

      A comida queimada e incrustada pode ser removida usando uma esponja de aço inoxidável comercial: coloque-a sobre a escova redonda e esfregue na área afetada enquanto aplica vapor continuamente até que a sujidade se liquefaça. Alternativamente, pode usar uma escova de potência, com a qual até a sujidade e incrustações mais difíceis são removidas rápida e facilmente, sem deixar resíduos. A escova é especialmente adequada para grelhas do forno.

      Ao limpar com o bocal manual ou a escova redonda, recomenda-se passar a área de seguida com um pano de microfibras, de modo a que a sujidade solta seja imediatamente removida pelo pano. Envolver a área com detergente antes de usar o vaporizador também facilita a remoção da sujidade.

      Se tiver um forno pirolítico com autolimpeza, esfregar passa a ser desnecessário. Neste tipo de forno, temperaturas superiores a 500 °C reduzem a gordura e os resíduos alimentares a cinza, que apenas precisam de ser retirados com um pano.

      O melhor remédio caseiro para limpar o forno

      Se quiser limpar o forno com detergente, pode utilizar limpadores químicos comerciais para forno, também conhecidos como limpadores de grelha, disponíveis em forma líquida, em gel ou em espuma de limpeza. Geralmente, são altamente alcalinos e contêm agentes adicionais para remover gordura. Remédios caseiros testados oferecem uma verdadeira alternativa aos limpadores químicos:

      Bicarbonato de sódio: Este versátil remédio caseiro é também uma grande ajuda para remover sujidade significativa no fogão ou no forno. Para tal, misture pó de bicarbonato de sódio com água numa proporção de 1:1 e aplique a pasta nas áreas queimadas. Deixe atuar durante cerca de 30 minutos. Ao soltar a comida queimada, o bicarbonato de sódio começa primeiro a formar espuma, depois vai secando gradualmente. Por fim, o pó seco apenas precisa de ser removido do fogão ou do forno. Se não tiver bicarbonato de sódio à mão, o fermento em pó serve igualmente, pois tem o mesmo efeito.

      Outro remédio caseiro que se tem mostrado eficaz é o vinagre: pode usar vinagre de cozinha ou essência de vinagre. Para sujidade ligeira, misture vinagre de cozinha com um pouco de detergente e esfregue a mistura na área afetada com uma esponja. Deixe atuar por pouco tempo e depois limpe os resíduos com um pano húmido. Para sujidade mais difícil, encha um recipiente resistente ao calor, como uma caçarola, com água e adicione 2–3 colheres de sopa de essência de vinagre. Depois, deixe o recipiente no forno durante cerca de 45 minutos a 150 °C. O vapor resultante solta a sujidade. Deixe o forno arrefecer brevemente e depois limpe-o por completo com um pano húmido. Água com sumo de limão pode também ser usada em vez da essência de vinagre.

      Sal: Manchas queimadas no forno ou em tabuleiros de cozedura podem também ser removidas com sal.

      Passo 1: Humedeça o fundo do forno ou do tabuleiro com um pano.

      Passo 2: Polvilhe sal suficiente sobre todas as manchas e restos de comida queimados, de modo a que fiquem cobertos por uma camada branca.

      Passo 3: Aqueça o forno a 50 °C. Desligue o forno assim que o sal fique castanho. Depois de arrefecer, varra cuidadosamente o sal do forno.

      Limpeza do exaustor

      O exaustor desempenha uma função essencial na cozinha: remove os vapores produzidos durante a cozedura e fritura e absorve as partículas de gordura presentes no ar. No entanto, cozinhar com frequência faz com que, ao longo do tempo, se forme uma película pegajosa de gordura no próprio exaustor. Isto acontece particularmente com exaustores em aço inoxidável. São rápidos e fáceis de limpar com um vaporizador: coloque o pano de microfibras adequado sobre o bocal manual. Continue a libertar vapor e esfregue a superfície do exaustor com o pano de microfibras até que o calor dissolva os depósitos de óleo e gordura. Se a película de gordura já estiver presente há algum tempo, será certamente necessário esfregar continuamente e aplicar pressão. Se tiver um exaustor em aço inoxidável granulado, certifique-se de seguir a direção do grão ao limpar. A gordura vai acumular-se gradualmente no pano, pelo que este deve ser substituído a meio da limpeza. Pode polir a área limpa com um pano de microfibras para um acabamento sem riscos.

      Em alternativa, pode usar um limpador alcalino de superfícies ou água com detergente para limpar o exaustor. Se tiver esperado mais tempo para limpar o exaustor e a sujidade for mais difícil de remover, o bicarbonato de sódio tem-se revelado eficaz como remédio caseiro: misture água e bicarbonato de sódio até formar uma pasta e aplique-a no exaustor. Deixe atuar por um curto período e volte a limpar a superfície com água, depois seque cuidadosamente o exaustor.

      Dica: Limpeza do filtro de gordura

      Se for utilizado com frequência para cozinhar, é aconselhável limpar regularmente o filtro de gordura do exaustor, a cada 6–8 semanas. Este filtro é muitas vezes feito de metal, podendo simplesmente ser colocado na máquina de lavar loiça ou limpo com água e sabão.

      Além disso, existem também modelos com filtros de carvão ativo – um filtro especial necessário para exaustores com funcionamento em recirculação de ar, que filtra as partículas de odor dos vapores de cozinha. Estes filtros devem ser substituídos a intervalos regulares.

      Limpeza do fogão: usar vapor para remover resíduos de comida queimados

      Todos conhecem a sensação: desvia-se o olhar por um segundo e a sua massa, molho ou leite transborda para o fogão. Fica assim com resíduos de comida queimados no fogão, que já não podem ser removidos apenas com um pano húmido. Utilize o vaporizador para remover resíduos de comida e líquidos queimados de forma rápida e fácil: coloque uma esponja de aço inoxidável comercial sobre a escova redonda do vaporizador e limpe toda a área do fogão enquanto aplica vapor continuamente. O vapor forma uma camada lubrificante de ar sob a esponja, evitando riscos na superfície de vidro.

      As juntas e arestas podem ser limpas sem a esponja, utilizando o bocal de detalhe com uma escova redonda acoplada. Certifique-se de usar uma escova com cerdas de plástico, pois estas não riscam o fogão. No entanto, não deve aplicar vapor diretamente nas juntas de silicone; estas apenas precisam de ser limpas cuidadosamente com um pano. Depois, seque a superfície com um pano. Este processo pode também ser usado para limpar tabuleiros de cozedura e grelhas.

      Resíduos de plástico derretido ou comida muito queimada podem ser cuidadosamente raspados da superfície usando um raspador especial para fogões cerâmicos, mantendo o ângulo o mais plano possível.

      Limpeza do fogão com remédios caseiros

      Remédios caseiros testados são bem adequados para limpar fogões como alternativa aos limpadores comerciais para forno ou detergentes especiais para fogões cerâmicos: adicione 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio a 100 ml de água morna. Aplique a solução viscosa resultante na superfície do fogão, deixe atuar durante algum tempo e, de seguida, lustre com um pano de microfibras limpo. Um pano embebido em essência de vinagre colocado sobre a sujidade ou uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio aplicada com um pano também pode ser útil.

      Para evitar a formação de resíduos difíceis desde o início, limpe rapidamente a superfície do fogão após cada utilização, removendo sempre os resíduos imediatamente. Normalmente, passar um pano húmido sobre a área e depois secá-la é suficiente. Pode aplicar um pouco de detergente no pano e passar por toda a superfície para remover gordura. Certifique-se de que o fogão está completamente frio antes de limpar.

      Tal como em todas as superfícies planas, também é possível remover líquidos suavemente do fogão cerâmico por sucção, utilizando o Window Vac (limpador a vapor) durante a limpeza da cozinha.

      Tutorial: Limpeza do forno

