Limpeza do forno a vapor
Não adie demasiado a limpeza do forno. Quanto mais tempo a comida queimada e a gordura permanecerem no forno, mais difícil será removê-las.
Primeiro, limpe quaisquer resíduos alimentares soltos e fáceis de remover com um pano húmido. De seguida, retire os resíduos mais resistentes do forno utilizando um vaporizador, para evitar danos na superfície. Para tal, coloque a escova redonda ou o bocal manual e limpe todo o forno, incluindo a porta, com vapor. O calor liquefaz a sujidade incrustada, tornando-a fácil de remover com um pano limpo.
A comida queimada e incrustada pode ser removida usando uma esponja de aço inoxidável comercial: coloque-a sobre a escova redonda e esfregue na área afetada enquanto aplica vapor continuamente até que a sujidade se liquefaça. Alternativamente, pode usar uma escova de potência, com a qual até a sujidade e incrustações mais difíceis são removidas rápida e facilmente, sem deixar resíduos. A escova é especialmente adequada para grelhas do forno.
Ao limpar com o bocal manual ou a escova redonda, recomenda-se passar a área de seguida com um pano de microfibras, de modo a que a sujidade solta seja imediatamente removida pelo pano. Envolver a área com detergente antes de usar o vaporizador também facilita a remoção da sujidade.