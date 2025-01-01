Bicarbonato de sódio: Este versátil remédio caseiro é também uma grande ajuda para remover sujidade significativa no fogão ou no forno. Para tal, misture pó de bicarbonato de sódio com água numa proporção de 1:1 e aplique a pasta nas áreas queimadas. Deixe atuar durante cerca de 30 minutos. Ao soltar a comida queimada, o bicarbonato de sódio começa primeiro a formar espuma, depois vai secando gradualmente. Por fim, o pó seco apenas precisa de ser removido do fogão ou do forno. Se não tiver bicarbonato de sódio à mão, o fermento em pó serve igualmente, pois tem o mesmo efeito.

Outro remédio caseiro que se tem mostrado eficaz é o vinagre: pode usar vinagre de cozinha ou essência de vinagre. Para sujidade ligeira, misture vinagre de cozinha com um pouco de detergente e esfregue a mistura na área afetada com uma esponja. Deixe atuar por pouco tempo e depois limpe os resíduos com um pano húmido. Para sujidade mais difícil, encha um recipiente resistente ao calor, como uma caçarola, com água e adicione 2–3 colheres de sopa de essência de vinagre. Depois, deixe o recipiente no forno durante cerca de 45 minutos a 150 °C. O vapor resultante solta a sujidade. Deixe o forno arrefecer brevemente e depois limpe-o por completo com um pano húmido. Água com sumo de limão pode também ser usada em vez da essência de vinagre.

Sal: Manchas queimadas no forno ou em tabuleiros de cozedura podem também ser removidas com sal.

Passo 1: Humedeça o fundo do forno ou do tabuleiro com um pano.

Passo 2: Polvilhe sal suficiente sobre todas as manchas e restos de comida queimados, de modo a que fiquem cobertos por uma camada branca.

Passo 3: Aqueça o forno a 50 °C. Desligue o forno assim que o sal fique castanho. Depois de arrefecer, varra cuidadosamente o sal do forno.