Sistemas de ligação que garantem flexibilidade para qualquer necessidade. Ligar, acoplar, desacoplar e reparar: a Kärcher oferece as peças de ligação adequadas para todos os sistemas de encaixe rápido (click) disponíveis e para os diâmetros de mangueira mais comuns. Independentemente do diâmetro — 1/2", 5/8" ou 3/4" — os conectores de mangueira Kärcher, altamente estanques, garantem sempre um encaixe perfeito.

Os conectores universais destacam-se também pela sua grande resistência e elevada força de tração. Estão disponíveis com ou sem sistema Aqua Stop. O conector universal premium inclui ainda fixação em alumínio para a mangueira e reentrâncias em plástico macio, proporcionando um manuseamento ainda mais confortável. Naturalmente, todos os sistemas de encaixe da Kärcher são compatíveis com os sistemas de ligação rápida padrão existentes no mercado.