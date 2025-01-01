      Adaptadores / Conectores

      Sistemas de ligação que garantem flexibilidade para qualquer necessidade. Ligar, acoplar, desacoplar e reparar: a Kärcher oferece as peças de ligação adequadas para todos os sistemas de encaixe rápido (click) disponíveis e para os diâmetros de mangueira mais comuns. Independentemente do diâmetro — 1/2", 5/8" ou 3/4" — os conectores de mangueira Kärcher, altamente estanques, garantem sempre um encaixe perfeito.

      Os conectores universais destacam-se também pela sua grande resistência e elevada força de tração. Estão disponíveis com ou sem sistema Aqua Stop. O conector universal premium inclui ainda fixação em alumínio para a mangueira e reentrâncias em plástico macio, proporcionando um manuseamento ainda mais confortável. Naturalmente, todos os sistemas de encaixe da Kärcher são compatíveis com os sistemas de ligação rápida padrão existentes no mercado.

      Kupplung

      Conectores universais para mangueira

      Aqua stop

      Para desacoplar com segurança, sem salpicos.

      Um conector. Três diâmetros.

      Independentemente do diâmetro da mangueira — 1/2", 5/8" ou 3/4" — os conectores de mangueira da Kärcher garantem sempre um encaixe perfeito..

      Messing Line

      Linha em latão de alta qualidade

      A linha em latão de alta qualidade da Kärcher foi especialmente desenvolvida para tarefas de jardinagem mais exigentes. Estes produtos robustos destacam-se pela excelente qualidade de fabrico e pela sua elevada durabilidade.

      3 Wege Verteiler

      Distribuidor de 3 vias

      Com pré-filtro integrado.

      Para uma vida útil ainda mais longa.

      Três saídas de água reguláveis de forma independente.

      Permite utilizar separadamente três saídas de água a partir de uma única torneira.