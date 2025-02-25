      Armazenamento de mangueiras

      Guardadas de forma organizada e sempre à mão. Os sistemas de armazenamento de mangueiras da Kärcher, como carros de mangueiras, enroladores e suportes de parede, oferecem um local seguro e limpo para guardar as mangueiras. Desta forma evitam-se obstáculos desnecessários e deixa de ser preciso arrastar e puxar mangueiras de forma incómoda.

      O SEU JARDIM. A SUA OBRA-PRIMA.

      Nunca se sabe quando a inspiração vai surgir. Mas com os sistemas de armazenamento de mangueiras Kärcher, tem sempre as ferramentas à mão para fazer florescer a sua obra-prima. Com um design estético que não rouba protagonismo ao seu pequeno pedaço de paraíso. Robustos e intemporais, feitos para durar ao longo do tempo. Para mais criatividade no jardim e menos confusão na hora de regar.

      Caixas de mangueira

      HBX 5.35 Automática

      Sempre perfeitamente arrumada: a elegante caixa de mangueira é montada na parede para poupar espaço e é ligada à torneira através de uma mangueira de ligação. Graças ao suporte de parede, a caixa de mangueira pode rodar mais de 180°, alcançando facilmente todos os cantos do jardim. A mangueira de jardim pode ser desenrolada facilmente até ao seu comprimento máximo. Existem posições de bloqueio correspondentes e a mangueira fixa-se automaticamente em intervalos curtos.

      Ao puxar suavemente a extremidade da mangueira, o mecanismo de bloqueio é libertado, permitindo que a mangueira recolha automaticamente e de forma controlada, sem dobras nem nós. A caixa de mangueira destaca-se ainda pelo FlexChange, um sistema de montagem inovador que permite alternar facilmente a caixa de mangueira entre o suporte de parede e a estaca de mangueira opcional. O suporte de parede também pode ser removido e possui ranhuras para guardar bicos e acessórios de rega.

      Além disso, a caixa de mangueira é resistente aos raios UV e ao gelo, podendo permanecer instalada na parede da casa durante todo o ano.

      Rotação de 180°

      Montada no suporte de parede, a caixa de mangueira pode rodar mais de 180°. Isto permite máxima liberdade de movimentos ao regar o jardim, sem dobrar a mangueira.

      Travão integrado

      O sistema automático de recolha da mangueira é combinado com um travão, garantindo que a mangueira é recolhida para dentro da caixa de forma lenta e controlada.

      Suporte de parede removível

      Particularmente prático, pois permite mudar facilmente a localização. Os bicos e lanças de pulverização podem ser pendurados no suporte.

      Recolhedor e guia

      Basta puxar brevemente a extremidade da mangueira para que o sistema de recolha a enrole automaticamente. Máximo conforto, sem nós, torções ou sujar as mãos.

      Punho ergonómico

      O punho de transporte ergonómico permite transportar facilmente a caixa de mangueira com apenas uma mão.

      Sistema FlexChange

      A caixa de mangueira pode ser removida do suporte facilmente e sem a necessidade de ferramentas.

      Saída da mangueira

      Saída na parte inferior para uma melhor proteção contra a intempérie e uma vida útil mais longa.

      Suporte de fixação para caixas de mangueira automáticas

      Este suporte de fixação oferece total versatilidade, podendo ser instalado em qualquer local do jardim. A sua fixação ao solo é simples, garantindo uma estabilidade extrema através de uma estaca metálica robusta.

      Graças ao nível de bolha integrado, é possível assegurar uma montagem perfeitamente nivelada, mesmo em terrenos irregulares. Equipado com a inovadora tecnologia FlexChange, o suporte permite acoplar a caixa de mangueira de forma rápida, intuitiva e totalmente isenta de ferramentas.

      Com um raio de rotação de 360°, terá alcance total a todos os cantos do seu espaço exterior, proporcionando a máxima liberdade de movimentos durante a rega.

      Ground spike

      Nível de bolha integrado

      O nível de bolha integrado permite que o suporte de fixação seja enroscado verticalmente, mesmo em terrenos irregulares.

      Espigão metálico robusto

      O espigão metálico robusto (ou fuso metálico) garante uma fixação extremamente estável no solo.

      HBX 2.10

      A compacta caixa de mangueira HBX 2.10 é a solução ideal para a rega de plantas em varandas, terraços e pequenos jardins, sendo também perfeita para levar em viagens de campismo. A caixa é fornecida pronta a utilizar, incluindo todos os acessórios necessários para o uso exterior. Graças à manivela rebatível, a mangueira pode ser enrolada de forma rápida e sem esforço.

      Além disso, com o sistema antigota fiável e os dois conectores Aqua Stop, a desconexão é simples e livre de salpicos. Este sistema, aliado ao conceito inteligente de arrumação para acessórios e terminais de mangueira, garante que as manchas de água em tapetes ou pavimentos flutuantes passem a ser coisa do passado. As suas dimensões compactas permitem que a caixa seja guardada em espaços reduzidos no interior, como, por exemplo, no armário por baixo do lava-loiça.

      Alternativamente, a caixa pode ser montada na parede. Esta caixa de mangueira é também adequada para ser utilizada como mangueira de alimentação para as lavadoras de alta pressão Kärcher das gamas K 2 a K 4.

      Hose box

      Conetores com Aqua Stop

      Permitem um desengate fácil e sem salpicos, evitando manchas de água em tapetes ou pavimentos flutuantes (parquet).

      Pega ergonómica

      Fácil de manusear e de transportar.

      Arrumação inteligente

      Todos os acessórios são guardados de forma segura na própria caixa, permitindo poupar espaço.

      Pega rebatível

      Enrolamento fiável da mangueira e arrumação com poupança de espaço.

      Base sólida e segura

      Desenrolamento fácil, mesmo quando utilizada em deslocações ou no exterior.

      Carros de mangueira

      HT 6 M

      O HT 6 M tem tudo o que se procura num bom carro de mangueira. Possui um enrolador metálico, é extremamente robusto e, ainda assim, pode ser deslocado facilmente para onde for necessário. Com as inovadoras alavancas de libertação rápida, pode passar rapidamente a pega de uma posição de arrumação compacta para uma altura confortável para o puxar.

      A base larga do carro garante um elevado nível de estabilidade, enquanto a guia de mangueira estável e a manivela ergonómica asseguram um enrolamento fácil e fiável. E não é tudo: o carro de mangueira inclui funcionalidades de conveniência, tais como um sistema antigota, um suporte prático para agulhetas e uma manivela rebatível para uma arrumação com poupança de espaço.

      Pega ergonómica e antiderrapante

      A pega pode ser ajustada continuamente à altura pretendida ou rebatida para uma arrumação com poupança de espaço na garagem, no abrigo de jardim ou na cave.

      Suporte prático para agulhetas

      Durante o transporte, arrumação ou pausas, a extremidade da mangueira com a agulheta de rega pode ser encaixada no prático suporte.

      Enrolador de mangueira metálico robusto

      Concebido para uma utilização intensiva, com discos de enrolamento resistentes, garante uma estabilidade e resiliência particularmente elevadas.

      Conector de mangueira em ângulo

      A ligação angular da mangueira no interior do enrolador evita que esta se dobre (vincos), garantindo sempre o máximo fluxo de água.

      Guia de mangueira prático

      O guia de mangueira está situado na estrutura robusta acima do enrolador e garante que a mangueira seja enrolada de forma uniforme.

      Alavanca de libertação rápida

      Basta levantar as alavancas de libertação rápida de ambos os lados para que a pega possa ser convenientemente estendida ou recolhida até à altura adequada.

      Manivela rebatível

      Enrolamento fiável e arrumação com poupança de espaço graças a uma manivela retrátil.

      Base extra larga

      A base larga e o centro de gravidade baixo do enrolador facilita a rega, uma vez que o carro de mangueira permanece imóvel mesmo quando a mangueira é puxada.

      Enroladores de mangueira

      HR 4.30 Set

      Seja na parede ou no centro do seu jardim, o conjunto de jardim HR 4.30 Set apresenta sempre um design impecável. Para a rega, o enrolador pode permanecer fixo à parede ou ser simplesmente retirado para uma utilização móvel.

      A sua forma triangular, com um centro de gravidade baixo, torna o enrolador incrivelmente estável, mesmo no meio do jardim, e a manivela ergonómica de rotação livre faz com que enrolar a mangueira seja uma brincadeira de crianças.

      O enrolador acompanha uma mangueira de jardim de PrimoFlex 1/2" de 30 metros, adaptador para torneira com redutor, conector de mangueira AquaStop e bico de pulverização.

      Suportes de parede

      O enrolador de mangueira pode ser fixado à parede para poupar espaço. Durante a rega, o enrolador pode permanecer pendurado na parede ou ser utilizado como uma unidade móvel no jardim. O suporte de parede inferior oferece ainda a opção prática de pendurar e arrumar convenientemente agulhetas e lanças de rega.

      Enrolador 2 em 1

      Praticidade simples. Dupla funcionalidade. Este enrolador de mangueira serve tanto para a arrumação da mangueira na parede como para uma utilização móvel no jardim.

      Conexão angular

      A conexão angular da mangueira no interior do enrolador evita vincos na mangueira, garantindo sempre o caudal máximo de água.

      Punho rebatível

      Enrolamento fiável e arrumação com poupança de espaço graças a uma manivela retrátil.

      Suportes de mangueira

      Suporte de mangueira Plus

      O robusto e elegante Suporte Plus para mangueiras de jardim é ideal para uma fixação simples em paredes exteriores.

      Este suporte prático permite poupar espaço e oferece uma opção de arrumação para agulhetas e bicos de rega. O sistema de arrumação é adequado para todas as mangueiras de jardim comuns, para que nada se atravesse no caminho das suas tarefas de jardinagem.

      Os inovadores sistemas de arrumação de mangueiras da Kärcher estabelecem novos padrões de funcionalidade, design e qualidade. Ideal para enrolar e desenrolar a mangueira rapidamente – com uma ocupação mínima de espaço. Kärcher: a escolha inteligente para as suas necessidades de rega.

      Hose hanger

      Montagem simples

      Suporte de parede prático para a mangueira de jardim ser arrumada na parede.

      Arrumação dos acessórios

      Prático compartimento de arrumação para luvas de jardinagem, conectores de mangueira ou artigos semelhantes.

      Suporte prático para agulhetas

      Graças ao suporte integrado, as agulhetas podem ser encaixadas e arrumadas diretamente no suporte de parede.