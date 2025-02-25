Armazenamento de mangueiras

A compacta caixa de mangueira HBX 2.10 é a solução ideal para a rega de plantas em varandas, terraços e pequenos jardins, sendo também perfeita para levar em viagens de campismo. A caixa é fornecida pronta a utilizar, incluindo todos os acessórios necessários para o uso exterior. Graças à manivela rebatível, a mangueira pode ser enrolada de forma rápida e sem esforço.
Além disso, com o sistema antigota fiável e os dois conectores Aqua Stop, a desconexão é simples e livre de salpicos. Este sistema, aliado ao conceito inteligente de arrumação para acessórios e terminais de mangueira, garante que as manchas de água em tapetes ou pavimentos flutuantes passem a ser coisa do passado. As suas dimensões compactas permitem que a caixa seja guardada em espaços reduzidos no interior, como, por exemplo, no armário por baixo do lava-loiça.
Alternativamente, a caixa pode ser montada na parede. Esta caixa de mangueira é também adequada para ser utilizada como mangueira de alimentação para as lavadoras de alta pressão Kärcher das gamas K 2 a K 4.