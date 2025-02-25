Armazenamento de mangueiras

Sempre perfeitamente arrumada: a elegante caixa de mangueira é montada na parede para poupar espaço e é ligada à torneira através de uma mangueira de ligação. Graças ao suporte de parede, a caixa de mangueira pode rodar mais de 180°, alcançando facilmente todos os cantos do jardim. A mangueira de jardim pode ser desenrolada facilmente até ao seu comprimento máximo. Existem posições de bloqueio correspondentes e a mangueira fixa-se automaticamente em intervalos curtos.

Ao puxar suavemente a extremidade da mangueira, o mecanismo de bloqueio é libertado, permitindo que a mangueira recolha automaticamente e de forma controlada, sem dobras nem nós. A caixa de mangueira destaca-se ainda pelo FlexChange, um sistema de montagem inovador que permite alternar facilmente a caixa de mangueira entre o suporte de parede e a estaca de mangueira opcional. O suporte de parede também pode ser removido e possui ranhuras para guardar bicos e acessórios de rega.

Além disso, a caixa de mangueira é resistente aos raios UV e ao gelo, podendo permanecer instalada na parede da casa durante todo o ano.