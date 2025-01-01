      Limpeza de Pátio/Área de Bombas

      Limpeza de pátio/área de bombas – regularmente e economicamente: Esta é uma tarefa central para qualquer operador de estação de serviço. Em primeiro lugar, porque esta área é suscetível a sujidade pesada. Em segundo lugar, porque a limpeza do pátio é decisiva para garantir que os clientes se sintam à vontade. E, consequentemente, também para as vendas na loja. O que os operadores de estações de serviço devem ter em mente ao limpar o pátio – uma visão geral.

      Diferentes Tipos de Sujidade

      A sujidade é um problema constante nos pátios de estações de serviço. Guardanapos de papel são inadvertidamente largados, restos de comida acabam no chão. Latas de bebidas e embalagens de snacks são deixadas espalhadas junto aos caixotes do lixo. Gasolina pinga no chão, tal como a água suja da lavagem de para-brisas. Pastilha elástica adere teimosamente ao chão e há manchas de óleo. O vento de outono sopra folhas para a estação de serviço, e no inverno os pneus dos veículos deixam neve e cascalho no pátio. E em autoestradas e estradas principais, camiões em passagem levantam grandes quantidades de sujidade solta da berma da estrada, que se volta a depositar no pátio da estação de serviço.

      Limpar o pátio – aumentar as vendas

      Cleanliness on the service station forecourt creates trust and increases sales. If the forecourt has a tidy and clean appearance, this will rightly be perceived as a sign of quality, customer-friendliness and good service. The customers go into the shop to pay with a positive feeling, and are then more inclined to spend money there.

      Limpeza de pátio: Tarefas diversas, diferentes tipos de sujidade

      As tarefas de limpeza no pátio da estação de serviço são extensas e variadas. Elas só podem, portanto, ser realizadas economicamente se for utilizada tecnologia adequada. O equipamento certo permite aos operadores de estações de serviço reduzir a quantidade de esforço de trabalho exigido, ao mesmo tempo que aumenta a satisfação do cliente. Máquinas de limpeza potentes tornam possível garantir condições limpas, arrumadas e seguras no pátio – com baixos custos de mão de obra.

      Em princípio, as máquinas certas para limpar o pátio dependem do tipo de sujidade – solta ou aderente. Além disso, o tamanho da área desempenha um papel.

      Tenha Cautela: Preste Atenção aos Regulamentos

      O uso de máquinas de limpeza e químicos em estações de serviço também é parcialmente regulado por lei. Associações profissionais e empresas petrolíferas também têm regulamentos para equipamentos e agentes de limpeza, porque a proteção do local de trabalho, da saúde e do ambiente é especialmente importante, tendo em consideração os materiais e substâncias perigosas que estão em uso nas estações de serviço. É, portanto, essencial que os operadores de estações de serviço estejam familiarizados com os respetivos regulamentos.

      Sujidade Solta no Pátio/Área de Bombas

      Os operadores devem varrer a área exterior da estação de serviço, incluindo o pátio, pelo menos uma vez por dia. Caso contrário, a sujidade solta irá acumular-se nas fendas. Isto aumentaria desnecessariamente o esforço de trabalho exigido. Além disso, uma área exterior limpa também significa menos sujidade na loja: A limpeza regular da área exterior é, assim, uma medida preventiva.

      Para Áreas Mais Pequenas: Varredoras de Empurrar

      A solução mais simples para a limpeza diária de superfícies do pátio é uma varredora de empurrar (push sweeper) com punho. Não geram muito ruído, são muito manobráveis e fáceis de manusear.Uma varredora de empurrar moderna pode limpar 2800 a 3600 metros quadrados numa hora. Em comparação: Com uma vassoura convencional, uma pessoa pode limpar 120 a 160 metros quadrados por hora – e levanta uma quantidade significativamente maior de pó. As varredoras de empurrar são, assim, também vantajosas para estações de serviço mais pequenas.

      Push sweeper in use on the forecourt

      Dica 1 – tração nos dois lados:

      Ao adquirir uma varredora de empurrar, é aconselhável certificar-se de que o rolo principal de varredura é acionado através de ambos os lados. Será assim mais fácil limpar fendas, bordas e curvas apertadas no pátio da estação de serviço, pois graças à tração nos dois lados o rolo de varredura pode girar tanto em curvas para a esquerda como em curvas para a direita.

      Dica 2 – duas escovas laterais:

      Além disso, duas escovas laterais facilitam o trabalho nos cantos e bordas à volta dos pedestais das bombas de gasolina. A máquina pode assim aproximar-se e varrer em torno de curvas e bordas em ambos os lados. A sujidade solta é varrida para fora dos cantos e para debaixo da varredora num movimento circular, sem levantar pó. Dali é movida para o contentor de sujidade.

      Para Áreas de Tamanho Médio: Varredoras-Aspiradoras de Empurrar

      O nível de desempenho seguinte é a varredora-aspiradora (vacuum sweeper). Estas máquinas alcançam um desempenho de varredura de até 4725 metros quadrados por hora. Durante o processo de varredura, a varredora-aspiradora levanta a sujidade com uma escova de rolo, aspira-a por meio de uma turbina de sucção (soprador) e separa-a num sistema de filtro.As varredoras-aspiradoras têm um acionamento de tração. São um pouco mais largas do que as varredoras, mas igualmente ergonómicas, e (com o equipamento certo) podem limpar as curvas apertadas e cantos no pátio com a mesma eficácia. Uma vez que o operador caminha com a varredora enquanto esta é empurrada, são também chamadas de "máquinas de condutor a pé" (walk-behind machines).A compra de uma varredora-aspiradora compensa a partir de uma área de 300 metros quadrados. Numa hora, uma máquina de condutor a pé pode limpar 3375 a 4700 metros quadrados. Assim, não só o pátio da estação de serviço é rapidamente limpo. As máquinas são adequadas para a limpeza de superfícies em toda a área exterior: Entradas e saídas, lugares de estacionamento e as áreas à volta dos serviços de ar e água, bem como a lavagem de carros.

      Para Grandes Áreas: Varredoras-Aspiradoras com Condutor a Bordo (Ride-on Vacuum Sweepers)

      Para arrendatários e proprietários de grandes estações de serviço, a aquisição de uma varredora-aspiradora com condutor a bordo (ride-on vacuum sweeper) compensa. Com uma máquina destas, uma pessoa pode limpar o pátio inteiro da estação de serviço muito rapidamente.Existem varredoras-aspiradoras elétricas e a gasolina. As máquinas elétricas são geralmente recomendadas para uso em estações de serviço porque são mais silenciosas.Um motor elétrico potente com pelo menos $600\ \text{watts}$ de potência pode limpar $6000$ metros quadrados e mais em $60$ minutos. As varredoras-aspiradoras com condutor a bordo também são usadas em escolas, espaços municipais ou grandes lojas de bricolage.Graças a uma transmissão de direção leve e a um pequeno raio de viragem, a varredora-aspiradora é manobrável e pode ser facilmente conduzida para a frente e para trás. O manuseamento é descomplicado e autoexplicativo. A varredora-aspiradora com condutor a bordo também pode apanhar peças grosseiras, como latas de bebidas e – importante no inverno – roll chippings (cascalho/agregados).

      Ride-on sweeper for large areas for forecourt cleaning

      Dica 1 – filtros de autolimpeza:

      Ao adquirir filtros, os operadores de estações de serviço devem optar por filtros de grande área com uma função de autolimpeza automática.

      Dica 2 – tabuleiros de recolha de sujidade (dirt catch pans) generosos:

      A máquina deve ter um tabuleiro de recolha com uma capacidade de pelo menos 50 litros.

      Dica 3 – fácil de manter:

      Filtros e escovas de rolos devem ser fáceis de manter e substituíveis sem ferramentas. Isto torna a manutenção flexível e possível independentemente da localização.

      Dica 4 – pressão de contacto automática ou variável:

      A maioria das varredoras-aspiradoras com condutor a bordo (ride-on vacuum sweepers) têm um rolo principal de varredura montado em pêndulo, por meio do qual a pressão de contacto é ajustada automaticamente à superfície. No caso de máquinas que não possuem esta função, deve ser possível variar a pressão de contacto, caso contrário as cerdas da varredora irão desgastar-se.

      Limpar o pátio de sujidade aderente

      Além da limpeza diária de superfícies com a varredora ou varredora-aspiradora, o pátio deve ser limpo de sujidade aderente (limpeza profunda) a cada poucas semanas. A sujidade oleosa e gordurosa nas superfícies e vias de circulação não é apenas desagradável à vista, mas também tem um efeito dissuasor nos clientes. Tal sujidade é também um perigo de escorregamento e resulta em riscos de responsabilidade.

      Gasolina derramada e resíduos oleosos e gordurosos, bem como pastilha elástica pisada, tudo adere à superfície. A limpeza profunda deve, portanto, ser sempre realizada usando tecnologia de alta pressão.

      Forecourt cleaning with a high-pressure cleaner

      Lavadoras de alta pressão móveis

      As lavadoras de alta pressão modernas têm diferentes acessórios e bicos. O uso dos acessórios certos reduz o esforço de trabalho exigido e o consumo de agentes de limpeza e água. As lavadoras de alta pressão são flexíveis e garantem a limpeza eficiente de diferentes superfícies.

      Com uma lavadora de alta pressão, portanto, não só o pátio pode ser limpo, mas também outras áreas da estação de serviço, por exemplo, áreas de lavagem ou fachadas, podem ser limpas. Por razões de proteção contra incêndio e explosão, a máquina em si deve estar sempre a uma distância suficiente do pátio. O pessoal de limpeza deve usar o comprimento da mangueira para limpar a área em redor das bombas de gasolina. Esta é a melhor forma de remover sujidade aderente no pátio – dependendo do tipo de sujidade e superfícies.

      Cleaning smooth surfaces with a high-pressure cleaner

      Superfícies lisas em redor das bombas de gasolina

      Em superfícies lisas, como plástico, metal e alumínio, os germes portadores de doenças sobrevivem mesmo durante um longo período. Os bicos das bombas de gasolina, por exemplo, podem facilmente tornar-se locais de proliferação de germes. Desde a pandemia de coronavírus, os clientes tornaram-se particularmente conscientes disto.

      É, portanto, aconselhável limpar regularmente não só o chão no pátio, mas também as bombas de gasolina, e eliminar os germes portadores de doenças dos bicos das bombas. Usando lavadoras de alta pressão com alimentação elétrica, os pilares de suporte e os caixotes do lixo também podem ser pulverizados de forma segura e fiável.

      Dica – água quente:

      A água quente dissolve a sujidade gordurosa e oleosa melhor do que a água fria. E também ajuda a remover graffiti e autocolantes. É assim necessário menos agente de limpeza.

      Cleaning crevices on the forecourt

      Difícil de aceder: Fendas

      Muitas vezes, o chão no pátio é coberto com ladrilhos de betão antiderrapantes. A sujidade tende a acumular-se nas fendas entre os ladrilhos. As barras de proteção contra impacto em redor das bombas de gasolina também constituem um problema especial na limpeza do pátio: As barras consistem frequentemente em vários tubos de metal soldados. Sujidade e resíduos de óleo podem acumular-se nas fendas e no chão por baixo das barras. Mas a sujidade solta também pode acumular-se aqui. Essa sujidade pode ser rapidamente removida dos cantos com um soprador de folhas.

      Em seguida, a lavadora de alta pressão entra em uso: Ela entra nas fendas e rachaduras com um bico rotativo (dirt blaster), que pode varrer a sujidade com um jato de água fria. Graças a um jato de spray afiado e rotativo, o bico rotativo tem quase o dobro da força de colisão de um bico normal. Com a limpeza de alta pressão de grandes quantidades de sujidade, muita água pode assim ser poupada.

      A fim de evitar que a sujidade seja salpicada em todas as direções, a máquina de alta pressão pode ser usada com um limpador de superfícies. Dependendo da altura das barras de proteção contra impacto, modelos planos são adequados para limpar o chão do pátio por baixo das barras.

      Forecourt cleaning with a surface cleaner

      Manchas de Óleo em Grandes Áreas

      A grande área do pátio pode ser limpa com uma lavadora de alta pressão de água quente. Para tal, um acessório limpador de superfícies resistente à água quente e com carcaça de aço inoxidável é encaixado na lança. Isto protege contra salpicos de água e drena a água suja de forma controlada – o que é importante quando há público no pátio. As manchas de óleo também podem ser eficientemente removidas com o limpador de superfícies.

      Dica 1 – fácil separabilidade:

      Ao escolher os químicos de limpeza, é importante garantir que estes possam ser separados facilmente para que o separador de óleos possa fazer o seu trabalho. O uso de produtos que não são fáceis de separar prejudica o ambiente e viola os regulamentos legais.

      Dica 2 – alta temperatura:

      As lavadoras de alta pressão devem gerar uma temperatura da água de até 155ºC, porque graxas, óleos, resíduos de proteína e resinas dissolvem-se maioritariamente a altas temperaturas. Os operadores de estações de serviço precisam, assim, de significativamente menos químicos quando limpam os seus pátios – ou podem até mesmo prescindir completamente de químicos. Isto protege o ambiente e poupa custos. Além disso, a limpeza com água quente é mais rápida, o que novamente tem um efeito positivo nos custos gerais.

      REMOÇÃO DE PASTILHA ELÁSTICA

      Pastilha elástica no chão tem um efeito negativo considerável na aparência de uma estação de serviço. Para os clientes, é irritante quando a pastilha elástica fica presa aos seus sapatos ou é até levada para o carro. Ao mesmo tempo, a pastilha elástica pisada é um desafio especial para quem limpa o pátio.

      Para remover pastilha elástica, é necessário um limpador a vapor potente com uma escova de arame e um agente de limpeza apropriado. Com a combinação certa de pressão de vapor, uma escova de arame e um agente de limpeza biológico, a pastilha elástica pisada pode ser removida em segundos.

      Dica 1 – opte por leveza:

      Limpadores a vapor leves são uma vantagem, pois podem ser transportados nas costas do utilizador como uma mochila.

      Dica 2 – não seja forreta com a bateria:

      Uma boa bateria é importante (baterias de iões de lítio), porque mesmo que pedaços individuais de pastilha elástica possam ser rapidamente removidos, a ação completa pode demorar um pouco mais.

      Tip 3 – remove residue:

      After cleaning, the use of a high-pressure cleaner is recommended to remove chewing gum residue.

      Limpeza do Pátio no Outono e Inverno

      Removing leaves in autumn

      Se houver árvores de folha caduca nas imediações da estação de serviço, um soprador de folhas é indispensável no outono para manter o local e, em condições de vento, o pátio, limpos.

      É aconselhável remover diariamente quaisquer folhas sopradas para debaixo do telhado do pátio. O forte fluxo de ar remove até mesmo folhas molhadas. No caso de superfícies maiores, uma varredora-aspiradora recolhe bem as folhas. Para áreas maiores, vale a pena usar uma varredora-aspiradora com condutor a bordo (ride-on vacuum sweeper).

      Snow removal

      Com o equipamento certo, neve fresca e lama de neve (slush) podem ser rapidamente removidas. Não só em entradas e lugares de estacionamento, mas também sob o telhado do pátio, onde em dias de tempestade podem ocorrer acumulações de neve e onde lama de neve e cascalho podem cair dos veículos.