Diferentes Tipos de Sujidade
A sujidade é um problema constante nos pátios de estações de serviço. Guardanapos de papel são inadvertidamente largados, restos de comida acabam no chão. Latas de bebidas e embalagens de snacks são deixadas espalhadas junto aos caixotes do lixo. Gasolina pinga no chão, tal como a água suja da lavagem de para-brisas. Pastilha elástica adere teimosamente ao chão e há manchas de óleo. O vento de outono sopra folhas para a estação de serviço, e no inverno os pneus dos veículos deixam neve e cascalho no pátio. E em autoestradas e estradas principais, camiões em passagem levantam grandes quantidades de sujidade solta da berma da estrada, que se volta a depositar no pátio da estação de serviço.