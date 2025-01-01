Muitas vezes, o chão no pátio é coberto com ladrilhos de betão antiderrapantes. A sujidade tende a acumular-se nas fendas entre os ladrilhos. As barras de proteção contra impacto em redor das bombas de gasolina também constituem um problema especial na limpeza do pátio: As barras consistem frequentemente em vários tubos de metal soldados. Sujidade e resíduos de óleo podem acumular-se nas fendas e no chão por baixo das barras. Mas a sujidade solta também pode acumular-se aqui. Essa sujidade pode ser rapidamente removida dos cantos com um soprador de folhas.

Em seguida, a lavadora de alta pressão entra em uso: Ela entra nas fendas e rachaduras com um bico rotativo (dirt blaster), que pode varrer a sujidade com um jato de água fria. Graças a um jato de spray afiado e rotativo, o bico rotativo tem quase o dobro da força de colisão de um bico normal. Com a limpeza de alta pressão de grandes quantidades de sujidade, muita água pode assim ser poupada.

A fim de evitar que a sujidade seja salpicada em todas as direções, a máquina de alta pressão pode ser usada com um limpador de superfícies. Dependendo da altura das barras de proteção contra impacto, modelos planos são adequados para limpar o chão do pátio por baixo das barras.