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    Descaling Powder RM 511 (6 x 17 g) | Kärcher

    Yellow Kärcher descaling powder packaging with product image and text detailing steam cleaner accessories.

    Descaling Powder RM 511 (6 x 17 g)

    Order number: 6.295-987.0

    Effectively descales steam cleaners and other hot-water devices, such as kettles and coffee machines – for long lifetimes and low energy use.